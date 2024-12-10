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Huang Jen-Hsun Хуанг Дженсен Хуан Джен-Сен

СОБЫТИЯ


10.12.2024 Глава Nvidia оказался финансовым гением. Его задолженность по налогам - $8 миллиардов

Схемы ухода от налоговой Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) использует хитроумные лазейки в законодательстве с целью обхода

07.10.2024 Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics

число активов, находящихся на доверенном управлении различных трастов. компания Nvidia Глава Nvidia Дженсен Хуанг теперь «стоит» дороже, чем Intel целиком Хуанг и его коллеги – топ-менеджеры Nv
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии

ября. Не пропустите приветственную речь генерального директора и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и выступления ведущих отраслевых экспертов и мировых лидеров в области исследов
22.09.2020 Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора

«Закон Мура» потерял актуальность Руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jen-Hsun «Jensen» Huang) вывел новый «закон» прогресса в области графических и
14.12.2012 Intel может купить Nvidia

ым руководителем Intel может стать один из основателей и генеральный директор Nvidia Джен-Сен Хуан (Jen-Hsun Huang), тогда как сама Nvidia может быть приобретена крупнейшим в мире производителе
08.10.2010 Nvidia предложила новую категорию мобильных устройств

Президент и главный исполнительный директор Nvidia Джен-Сен Хуан (Jen-Hsun Huang) определил новую категорию портативной потребительской электроники - «суперфон

Публикаций - 130, упоминаний - 237

Huang Jen-Hsun и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 130
Microsoft Corporation 25775 35
Intel Corporation 12811 33
AMD - Advanced Micro Devices 4641 31
Apple Inc 13154 17
Samsung Electronics 11064 16
Qualcomm Technologies 1974 16
Google LLC 12688 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 15
OpenAI 541 13
Huawei 4676 11
Dell EMC 5180 10
Alibaba Group 473 9
HP Inc. 5883 9
Meta Platforms - Facebook 4621 7
MediaTek - Ralink 595 7
Tencent 190 7
Oracle Corporation 7074 6
Supermicro 135 5
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 5
Alphabet 177 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Lenovo Group 2446 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
LG Electronics 3735 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
ByteDance 56 3
ИИ-Технологии 309 3
Meta Platforms 180 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 3
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 3
Tesla Motors 461 8
SoftBank Group 284 5
BMW Group 482 4
Ford 434 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Uber 357 2
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Janus Henderson Group 7 2
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Volvo Cars 262 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Bentley Motors 74 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Nike 195 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Sony Music Entertainment 161 1
Honda Motor Company - HND 240 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Latham & Watkins 8 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Jones Day 17 1
Prysm Group 1 1
Schall Law 2 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 4 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 84
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 69
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 68
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 213 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 12
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 213 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 19
Nvidia Blackwell 56 17
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 16
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 13
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 13
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 11
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 10
OpenAI - ChatGPT 719 9
Google Android 15243 9
Nvidia Tesla GPU 198 9
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Microsoft Windows 16882 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Nvidia Drive 12 5
Nvidia GeForce GTX 525 5
Microsoft Azure 1526 5
Nvidia Quadro GPU 279 5
Microsoft DirectX 723 4
Nvidia Volta GV 32 4
Nvidia Drive PX 7 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Baidu 302 4
Nvidia GPU Turing 41 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 3
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 19 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 3
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 3
Nvidia PhysX 62 3
Nvidia nForce 111 3
Nvidia Fermi 30 3
FreePik 1841 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple iPad 4011 3
Linux OS 11533 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 5
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 3
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 3
Blackwell David - Блэквелл Дэвид 4 3
Burkett Marvin - Баркетт Марвин 4 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 3
Гвоздев Дмитрий 145 2
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 2
Hoberg Christine - Хоберг Кристин 3 2
Dotz Mary - Доц Мэри 2 2
Sacks David - Сакс Дэвид 16 2
Cress Colette - Кресс Колетт 4 2
Claude Richard - Клод Ричард 2 2
Волож Аркадий 268 2
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Карелин Павел 22 1
Крайнов Александр 20 1
Павлов Максим 22 1
Потанин Владимир 91 1
Кулагин Антон 14 1
Полищук Дмитрий 14 1
Демидов Дмитрий 36 1
Зубарев Сергей 12 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 1
Shum Harry - Шам Гарри 8 1
Буленков Дмитрий 44 1
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 1
Thiel Peter - Тиль Питер 37 1
Cassidy Kevin - Кесседи Кевин 2 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 8 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Китай - Тайвань 4245 10
Япония 13807 9
США - Калифорния 4829 7
Индия - Bharat 5869 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Европа 24964 4
Нидерланды 3746 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
США - Техас 1048 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
США - Аризона 549 2
Великобритания - Кембридж 263 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Израиль 2856 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Ближний Восток 3154 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
США - Флорида 786 1
Кувейт 173 1
США - Огайо 291 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
США - Техас - Даллас 185 1
США - Делавэр 176 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
Закон Мура - Moore's law 214 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Английский язык 7030 2
Bloomberg 1627 20
FT - Financial Times 1296 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 13
Forbes - Форбс 1002 9
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