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Huang Jen-Hsun Хуанг Дженсен Хуан Джен-Сен
СОБЫТИЯ
|10.12.2024
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Глава Nvidia оказался финансовым гением. Его задолженность по налогам - $8 миллиардов
Схемы ухода от налоговой Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) использует хитроумные лазейки в законодательстве с целью обхода
|07.10.2024
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Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics
число активов, находящихся на доверенном управлении различных трастов. компания Nvidia Глава Nvidia Дженсен Хуанг теперь «стоит» дороже, чем Intel целиком Хуанг и его коллеги – топ-менеджеры Nv
|04.10.2021
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Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии
ября. Не пропустите приветственную речь генерального директора и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и выступления ведущих отраслевых экспертов и мировых лидеров в области исследов
|22.09.2020
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Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора
«Закон Мура» потерял актуальность Руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jen-Hsun «Jensen» Huang) вывел новый «закон» прогресса в области графических и
|14.12.2012
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Intel может купить Nvidia
ым руководителем Intel может стать один из основателей и генеральный директор Nvidia Джен-Сен Хуан (Jen-Hsun Huang), тогда как сама Nvidia может быть приобретена крупнейшим в мире производителе
|08.10.2010
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Nvidia предложила новую категорию мобильных устройств
Президент и главный исполнительный директор Nvidia Джен-Сен Хуан (Jen-Hsun Huang) определил новую категорию портативной потребительской электроники - «суперфон
Huang Jen-Hsun и организации, системы, технологии, персоны:
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