Ma Jack Ма Джек
Ma Jack и организации, системы, технологии, персоны:
|comScore 379 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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