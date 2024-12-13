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Ma Jack Ма Джек



13.12.2024 Видеокарты Nvidia без предупреждения исчезли из главного онлайн-магазина Китая 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
10.08.2022 Техногигант Alibaba за квартал выставил на улицу 10 тыс. человек 2
21.01.2022 Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей 4
02.12.2021 Владимир Кокорин: «Инвестирование многие путают с предпринимательством» 1
19.09.2018 Alibaba через год выпустит чип с ИИ, а через два собственный квантовый процессор 2
28.06.2017 Alibaba для победы над Amazon вложила $1 млрд в зарубежный актив 1
24.04.2017 Создатель Alibaba предрек человечеству «30 лет боли из-за интернета» 3
17.03.2017 Основатель «китайской Google» провозгласил конец эры мобильного интернета 1
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 2
16.12.2015 Поисковик Baidu намерен прийти в Россию с помощью «Яндекса» 2
22.09.2014 Alibaba привлекла на бирже в полтора раза больше денег, чем Facebook 2
29.04.2014 Китайский аналог YouTube получит $1,22 млрд инвестиций 2
17.03.2014 Alibaba планирует крупнейшее IPO в истории интернета 2
30.12.2011 Alibaba готовится к приобретению Yahoo 2
13.10.2011 Покупатели обступили Yahoo. Зачем Microsoft, россиянам и китайцам интернет-гигант прошлого? 2
04.10.2011 Россияне решили купить Yahoo 2
04.10.2011 Российская DST Group может приобрести Yahoo 2
03.10.2011 Китайская Alibaba Group хочет купить Yahoo 2
09.11.2010 Инвесторы могут выкупить принадлежащие Yahoo акции Alibaba Group 2
06.08.2008 Alibaba Group готова выкупить свои акции у Yahoo 2
18.03.2008 Прибыль Alibaba.com взлетела на 340% 2
03.07.2000 Китайский Alibaba.com распахнул ворота виртуальной ярмарки 3

Публикаций - 23, упоминаний - 45

Ma Jack и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 422 20
Yahoo! 3697 13
Microsoft Corporation 24625 7
Google LLC 11775 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ant Group 8 2
Apple Inc 12101 2
Прогноз 1650 2
Samsung Electronics 10255 1
МегаФон 8806 1
X Corp - Twitter 2845 1
Lenovo Group 2292 1
Intel Corporation 12197 1
Oracle Corporation 6688 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Tencent 157 1
China Mobile 407 1
Pixonic 21 1
Yahoo! Japan 50 1
Zynga Game Network 132 1
Alphabet 130 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Trivio - Тривио 9 1
Ericsson Sverige AB 1 1
Ростелеком 9702 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
SoftBank Group 258 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Silver Lake Partners 76 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
eBay Inc 1619 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Alibaba Group - Lazada Group 7 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Visa International 1949 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Airbnb 90 1
Coca-Cola Company 254 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Kinnevik Investment AB 21 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Rocket Internet 9 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Tesco 82 1
Enel Group 40 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 5
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1310 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 6
Baidu 283 3
Alibaba Group - AliPay 71 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Tango 44 1
StatCounter 395 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Content AI - ContentCapture 27 1
AWG - SkillStaff 27 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
МТС Exolve 67 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Мильнер Юрий 134 4
Усманов Алишер 301 2
Yang Jerry - Янг Джерри 84 2
Путин Владимир 3171 1
Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Волож Аркадий 251 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
Делицын Леонид 128 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Вексельберг Виктор 153 1
Фридман Михаил 134 1
Кузьмичев Алексей 48 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Хан Герман 49 1
Jianfeng Zhang - Цзяньфэн Чжан 1 1
Кокорин Владимир 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Koo Victor - Ко Виктор 1 1
Шадаев Максут 1009 1
Данилов Игорь 23 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Гордеев Михаил 6 1
Li Robin - Ли Робин 8 1
Леонов Алексей 79 1
Цыгикало Вадим 1 1
Бессарабенко Александр 13 1
Греф Герман 419 1
Панченко Иван 138 1
Винокуров Евгений 10 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 81 1
Бердыева Наталья 2 1
Глазков Александр 137 1
Мельникова Алиса 90 1
Шпак Василий 223 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 20
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Россия - РФ - Российская федерация 144223 11
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 4
Азия - Азиатский регион 5529 3
Япония 13282 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
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Сингапур - Республика 1849 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Ближний Восток 2943 1
Индонезия - Республика 957 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
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Нидерланды 3517 1
Малайзия 865 1
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Филиппины - Республика 564 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 25 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Шанхай 787 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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Wikipedia - Википедия 502 1
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CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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