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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178277
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Малинский Алексей


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Малинский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 86 4
Polymedia - Полимедиа 140 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 2
Центр развития цифровых технологий 16 2
Диджитал Улей - Digital Hive 5 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 1
Quillis - Квиллис 6 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Ростелеком 10023 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 35 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 268 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 49 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 1
Diasoft - Диасофт 946 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 344 1
Content AI - Контент ИИ 92 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 568 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Примо РПА 16 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
Naumen - Наумен 656 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 147 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Alibaba Group 439 1
Газпром ЦПС 31 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 525 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 4
Синара ГК - Sinara Group 109 4
ГПБ - Газпромбанк 1114 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 3
Благосостояние НПФ 51 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 2
Группа Самолет 87 2
Альфа-Банк 1804 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 1
Почта России ПАО 2180 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2904 1
Лента - Сеть розничной торговли 2168 1
Фора Банк 60 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Газпром нефть 645 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 84 1
Газпром ПАО 1376 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 1
Федеральное казначейство России 1825 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1746 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2295 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7809 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 715 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25079 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5844 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5420 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5444 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12945 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4809 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12469 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1821 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5612 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 398 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4966 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 634 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29535 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 915 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5624 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4257 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 672 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5661 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 242 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 380 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 36 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2667 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8984 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4128 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1371 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 827 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 506 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10821 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1039 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 736 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 247 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 177 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
СалютДевайсы - GigaChat 271 1
Content AI - ContentCapture 34 1
AWG - SkillStaff 32 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 770 1
МТС Exolve 84 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 124 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 1
Новикова Елена 89 3
Горелова Марина 6 3
Посылкин Павел 4 3
Фишер Андрей 74 2
Коряков Алексей 5 2
Копысов Виталий 63 2
Сологуб Денис 73 2
Панин Алексей 5 2
Власова Юлия 7 2
Пашинский Сергей 16 2
Позднякова Ксения 25 2
Ремизова Екатерина 5 2
Коваленко Татьяна 4 2
Тестин Алексей 6 2
Иванов Иван 21 1
Соловьева Светлана 3 1
Шадаев Максут 1065 1
Данилов Игорь 23 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Гордеев Михаил 7 1
Леонов Алексей 90 1
Цыгикало Вадим 1 1
Бессарабенко Александр 21 1
Греф Герман 451 1
Панченко Иван 152 1
Винокуров Евгений 15 1
Врацкий Андрей 145 1
Иодковский Станислав 94 1
Бердыева Наталья 2 1
Глазков Александр 145 1
Мельникова Алиса 96 1
Шпак Василий 246 1
Прущак Михаил 1 1
Иванов Михаил 107 1
Фогельсон Виктор 26 1
Харитонов Дмитрий 59 1
Безбогов Сергей 55 1
Кузякина Анна 28 1
Ma Jack - Ма Джек 24 1
Албычев Александр 167 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 4
Индия - Bharat 5573 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17603 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 257 1
Бразилия - Федеративная Республика 2405 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 1
Экономический эффект 1128 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3439 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 2
Энергетика - Energy - Energetically 5296 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14322 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2577 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9324 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3027 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1138 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2367 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6414 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8025 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2838 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 1
Аудит - аудиторский услуги 2855 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11356 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3038 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 736 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2838 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4177 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1455 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 116 1
CNews Инновация года - награда 114 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
CNews FORUM Кейсы 261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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