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Малинский Алексей
УПОМИНАНИЯ
Малинский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
|Новикова Елена 89 3
|Горелова Марина 6 3
|Посылкин Павел 4 3
|Фишер Андрей 74 2
|Коряков Алексей 5 2
|Копысов Виталий 63 2
|Сологуб Денис 73 2
|Панин Алексей 5 2
|Власова Юлия 7 2
|Пашинский Сергей 16 2
|Позднякова Ксения 25 2
|Ремизова Екатерина 5 2
|Коваленко Татьяна 4 2
|Тестин Алексей 6 2
|Иванов Иван 21 1
|Соловьева Светлана 3 1
|Шадаев Максут 1065 1
|Данилов Игорь 23 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Гордеев Михаил 7 1
|Леонов Алексей 90 1
|Цыгикало Вадим 1 1
|Бессарабенко Александр 21 1
|Греф Герман 451 1
|Панченко Иван 152 1
|Винокуров Евгений 15 1
|Врацкий Андрей 145 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Бердыева Наталья 2 1
|Глазков Александр 145 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Шпак Василий 246 1
|Прущак Михаил 1 1
|Иванов Михаил 107 1
|Фогельсон Виктор 26 1
|Харитонов Дмитрий 59 1
|Безбогов Сергей 55 1
|Кузякина Анна 28 1
|Ma Jack - Ма Джек 24 1
|Албычев Александр 167 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 2
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 116 1
|CNews Инновация года - награда 114 1
|Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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