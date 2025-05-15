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Varton Вартон ТПК Gauss
"Цифровая трансформация ТПК Вартон" Вадим Цыгикало, Директор по информационным технологиям, ТПК «Вартон», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
УПОМИНАНИЯ
Varton и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Денис 56 17
|Сивцев Илья 150 14
|Евдокимов Андрей 83 11
|Калинин Александр 165 9
|Гольденберг Леонид 61 8
|Лачков Евгений 38 8
|Калинин Алексей 68 7
|Опанасенко Всеволод 133 6
|Шадаев Максут 1042 6
|Степанов Владимир 76 5
|Шпак Василий 237 4
|Лифшиц Евгений 11 3
|Алифанов Кирилл 69 2
|Покровский Иван 123 2
|Ионкин Сергей 5 2
|Калининых Алексей 3 2
|Козлов Александр 68 2
|Крук Сергей 3 2
|Прохорова Вероника 2 2
|Черепенников Антон 84 2
|Усманов Алишер 301 2
|Ефимов Андрей 4 2
|Борисовский Фёдор 2 2
|Путин Владимир 3237 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Титов Борис 55 1
|Борисов Юрий 120 1
|Шойгу Сергей 90 1
|Криворучко Алексей 6 1
|Хлобыстов Юрий 2 1
|Шевцова Татьяна 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 500 1
|Коган Алексей 11 1
|Мурашов Александр 4 1
|Махсон Михаил 14 1
|Грищенков Александр 16 1
|Горшенин Максим 37 1
|Трошенков Дмитрий 5 1
|Щеглов Петр 62 1
|Синельников Евгений 8 1
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