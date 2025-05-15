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Varton Вартон ТПК Gauss

Varton - Вартон ТПК - Gauss

 

"Цифровая трансформация ТПК Вартон" Вадим Цыгикало, Директор по информационным технологиям, ТПК «Вартон», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов 2
29.10.2024 Столичные производители электрооборудования увеличили выпуск продукции на 11% 1
26.09.2024 Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны 2
17.09.2024 Крупнейшие представители светотехнической отрасли создали «Содружество производителей светотехники» 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
29.03.2024 Владелец разработчика Astra Linux стал долларовым миллиардером. Он второй российский ИТ-бизнесмен в этом списке 1
27.10.2023 «Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки 1
02.10.2023 Разработчик Astra Linux выходит на биржу с обещанием платить дивиденды 1
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу 2
12.05.2023 У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль 1
17.02.2023 ГК «Астра» и группа «Вартон» перешли на СУБД Tantor 1
06.12.2022 «Роснефть» переходит на отечественный Linux и присматривается к российским процессорам 1
25.10.2022 ГК «Вартон» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 3
10.10.2022 «Аквариус» займется разработкой процессоров на архитектуре RISC-V 1
23.09.2022 Российские разработчики на RISC-V объединились 1
22.07.2022 Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур 4
05.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Gauss 1
24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 1
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
21.04.2022 У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000% 1
02.03.2022 ЕМЕ завершила проект по автоматизации складов кабельного завода «Авангард» 1
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
29.12.2021 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
09.12.2021 Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер 5
24.11.2021 Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС 2
16.11.2021 Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD 2
29.10.2021 Силовики допросили главу крупнейшей ИТ-компании России и обыскали его дом 2
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается 2
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 3
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 3
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 1
27.11.2020 После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты 1

Публикаций - 47, упоминаний - 74

Varton и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 29
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 933 16
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 881 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 307 9
Intel Corporation 12300 7
Т-Платформы - T-Platforms 395 7
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 524 6
Syntacore 27 6
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 11 6
AMD - Advanced Micro Devices 4302 5
Ростелеком 9894 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 5
ИКС 327 5
МегаФон 9219 5
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 4
Yandex - Яндекс 7670 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 109 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 381 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 3
Microsoft Corporation 24823 3
НКК - Национальная платформа - 50 3
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 3
8441 3
Лассард 13 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 445 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3242 2
Huawei 4013 2
Meta Platforms - Facebook 4463 2
Базальт СПО - BaseALT 692 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 139 2
Edelweiss - Эдельвейс 59 2
Крок - Croc 1784 2
Apple Inc 12256 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 2
HP - Hewlett-Packard 3628 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 3
РЖД - Российские железные дороги 1938 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 2
ПСБ - Промсвязьбанк 870 2
Газпром ПАО 1363 2
ГПБ - Газпромбанк 1105 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 2
Лента - Сеть розничной торговли 2138 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 2
Русагро Группа Компаний 291 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 68 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
Транснефть 307 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
Связной ГК 1373 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
FMR - Fidelity Managment & Research 29 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Капитал ООО 4 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 524 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 184 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 59 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3041 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1014 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 797 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 329 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 694 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1264 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
Судебная власть - Judicial power 2339 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 188 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 461 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 389 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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