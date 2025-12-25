Разделы

Syntacore


СОБЫТИЯ

25.12.2025 В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года 1
16.11.2023 Yadro разрабатывает ИИ-приложения для процессоров ARM и RISC-V. За этим могут стоять экс-программисты Intel 1
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V 1
31.05.2023 Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android 1
19.05.2023 «Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году 1
12.05.2023 У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль 1
29.03.2023 Российский разработчик «железа» вдвое увеличивает штат. Будут наняты 2000 ИТ-специалистов 1
17.03.2023 Российский разработчик «железа» Yadro впервые открыл центр разработки зарубежом 1
10.10.2022 «Аквариус» займется разработкой процессоров на архитектуре RISC-V 1
23.09.2022 Российские разработчики на RISC-V объединились 1
05.09.2022 Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров 1
24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 1
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
16.12.2021 Россияне впервые в истории станут определять политику развития архитектуры RISC-V 1
16.12.2021 Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International 1
09.12.2021 Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
19.03.2020 Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки 1
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей 1
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы 1
25.11.2019 Yadro приобрела контрольную долю в Digital Energy 1
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Syntacore и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 650 26
ИКС 398 15
Intel Corporation 12550 11
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 10
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 14 9
МегаФон 9954 7
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 6
IBM - International Business Machines Corp 9557 6
Red Hat 1346 5
Google LLC 12284 4
Dell EMC 5096 4
Huawei 4231 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 4
Western Digital Corporation - WDC 574 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1029 4
Microsemi 14 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 3
Molex 28 3
Nvidia Corp 3743 3
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 33 3
Samsung Electronics 10643 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 3
Toshiba Corporation 2957 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 3
Seagate Technology 755 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 3
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 3
Microsoft Corporation 25264 3
AMD - Advanced Micro Devices 4475 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 2
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 2
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 2
Ростелеком 10343 2
Apple Inc 12653 2
Qualcomm Technologies 1914 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 530 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1496 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 1
Транснефть 323 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 189 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 17 1
SoftBank Group 272 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Uber 339 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Asahi Glass 47 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Spark Capital 19 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3462 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5266 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1182 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 396 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 12
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 2
Linux Foundation 189 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 534 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73467 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8411 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2370 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2734 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17138 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1619 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 2
ARM - Advanced RISC Machine 465 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2480 2
Google Android - приложения и разработчики 706 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 45 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 101 7
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 62 7
Intel x86 - архитектура процессора 1986 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 5
Linux OS 10941 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 3
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 3
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 19 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 950 3
ИКС - Yadro RackScale 2 2
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 68 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Microsoft Windows 16361 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 138 2
НКТ - Р7-Офис 481 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 203 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 548 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 98 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 49 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 349 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 234 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1532 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
VK RuStore - Рустор 517 1
Amazon Web Services - AWS Graviton 7 1
UseTech - UseBus 31 1
Черепенников Антон 86 7
Усманов Алишер 304 6
Икоев Артем 17 5
Редькин Александр 5 5
Шадаев Максут 1153 5
Евдокимов Андрей 89 3
Шелобков Алексей 42 3
Козлов Александр 68 2
Кирьянова Александра 158 2
Шубин Сергей 25 2
Сивцев Илья 165 2
Сютин Олег 20 2
Крук Сергей 3 2
Прохорова Вероника 2 2
Ефимов Андрей 4 2
Борисовский Фёдор 2 2
Натрусов Артем 312 2
Вермишян Геворк 65 1
Сотин Денис 216 1
Паршин Максим 322 1
Серебряникова Анна 77 1
Малышев Сергей 99 1
Рыбаков Александр 35 1
Бадалов Андрей 66 1
Андрианов Павел 84 1
Галкин Николай 121 1
Фокин Валерий 48 1
Гимранов Ринат 125 1
Ушаков Анатолий 46 1
Шпак Василий 263 1
Агапкин Алексей 39 1
Меденцев Константин 100 1
Копосов Максим 73 1
Козак Николай 186 1
Степанов Владимир 89 1
Изумрудов Олег 41 1
Мацыгин Юрий 50 1
Соловьев Сергей 75 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 157390 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45848 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 437 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 5
Китай - Тайвань 4138 5
Европа 24652 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 4
Израиль 2785 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 3
Украина 7799 3
Беларусь - Минск 674 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4670 2
Беларусь - Белоруссия 6042 2
Кипр - Республика 579 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Земля - планета Солнечной системы 10667 1
Ближний Восток 3037 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Индия - Bharat 5710 1
США - Калифорния 4776 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2117 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 5
НКО - Некоммерческая организация 592 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Экономический эффект 1218 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Металлы - Платина - Platinum 480 2
Импортозамещение - параллельный импорт 568 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6256 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1738 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Английский язык 6881 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2166 5
Комсомольская правда ИД 74 1
South China Morning Post 76 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
Tom’s Hardware 522 1
Bloomberg 1420 1
Ведомости 1254 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews Инновация года - награда 133 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
СамГУ - Самарский государственный университет 27 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
CNews FORUM Кейсы 280 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 2
CNews AWARDS - награда 556 2
Red Dot Design Award 57 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
iF Design Awards 26 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

