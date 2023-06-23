Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V

Компания Yadro вышла из состава участников консорциума OPF, присутствие в котором которое открывало ей доступ к технологиям IBM. Она использовала их в своих серверах и СХД, которые применяются, в том числе, телеком-операторами и госструктурами. Альтернативой могут стать решения на открытой архитектуре RISC-V — в этом направлении Yadro работает как минимум с 2019 г., к тому же она входит в различные ассоциации, развивающие эту архитектуру.



Yadro больше не рады

Российская компания Yadro, производитель серверов и систем хранения данных, вышла из числа участников консорциума OpenPower Foundation (OPF). Членство в нем открывает доступ к процессорной архитектуре IBM Power, которая в случае Yadro использовалась в серверах Vesnin и СХД Tatlin.

Как сообщили CNews представители Yadro, решение было принято не организаторами OPF, а ей самой. «Некоторое время назад мы приняли решение об изменении уровня участия нашей компании в данном консорциуме, как в связи с очевидными организационными сложностями в поддержании высокого темпа дальнейшей совместной работы, так и с учетом стратегического долгосрочного выбора в пользу архитектуры RISC-V», – сообщили CNews представители Yadro, добавив, что это решение «никоим образом не влияет как на текущий, так и на будущий портфель продуктов компании».

OPF – это детище сразу нескольких американских компаний. Его совместными усилиями организовали в 2013 г. ИТ-гиганты IBM, Google и Nvidia, не без помощи компаний Tyan (Тайвань, производитель материнских плат) и Mellanox Technologies (Израиль, выпускает телеком-оборудование).

Упоминаний Yadro на сайте OPF не осталось

К моменту выхода материала в составе консорциума числились десятки компаний, но среди них не было ни одной российской. Также среди участников OPF есть и физлица – их насчитывается более 80, и среди них редакция CNews нашла лишь одного человека с российскими ФИО.

Полное забвение

Компании – члены консорциума делятся на четыре основные категории – академические участники, а также «серебряные», «золотые» и «платиновые». Академических и «серебряных» участников подавляющее большинство – они исчисляются десятками.

В то же время «золотых» членов явный дефицит – это лишь американская Red Hat и китайская Hexin Tech, и столько насчитывается «платиновых» – американские Google и IBM.

Как пишет «Коммерсант», как минимум до марта 2023 г. российская Yadro входила в категорию «платиновых» участников OpenPower Foundation. Одновременно с этим директор по технологиям Артем Икоев был одним из членов совета директоров консорциума. Однако на 23 июня 2023 г. редакция CNews не смогла обнаружить ни одного упоминания компании на сайте OPF.

Что послужило причиной

Представители OpenPower Foundation не стали комментировать исчезновение Yadro из состава участников, тем более «платиновых». Yadro со своей стороны утверждает, что решение принимала она сама, пишет издание.

«Разрыв» с консорциумом произошел «в связи с очевидными организационными сложностями в поддержании высокого темпа дальнейшей совместной работы и с учетом стратегического долгосрочного выбора в пользу архитектуры RISC-V», заявили редакции CNews в российской компании. CNews писал, что еще в ноябре 2019 г. Yadro выкупила 51% акций компании Syntacore из Санкт-Петербурга – разработчика процессорных ядер с архитектурой RISC-V. На момент подписания договора Syntacore являлась одним из лидеров экосистемы RISC-V и лицензовала свои микропроцессорные технологии российским и зарубежным клиентам. Продукты на базе процессорных технологий компании разрабатывались по топологиям от 180 до 7 нм.

Нельзя исключать, что уход компании из OPF может быть одним из последствий 24 февраля 2022 г. Власти США обратили пристальное внимание на Yadro, вследствие чего в санкционном списке в сентябре 2022 г. оказалось еще не запущенное производство Yadro в Дубне (ООО «Ядро фаб Дубна»). Немного позже аналогичная участь постигла головное ООО «КНС групп» и прямого владельца Yadro – «ИКС холдинга».

IBM проникла всюду

Технологии IBM, к которым Yadro имела доступ на правах члена OPF, получили широкое распространение в России в составе ее устройств. И серверы Vesnin, и СХД Tatlin, по информации издания, в настоящее время используются в составе инфраструктуры операторов связи для исполнения «закона Яровой», то есть для долгосрочного хранения переписок, звонков и другой личной информации десятков миллионов россиян.

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Госсектор – еще одна среда распространения устройств Yadro с наработками IBM внутри. Здесь продажи исчисляются сотнями миллионов рублей – для примера, в конце марта 2023 г. CNews писал о поставках техники Yadro Росреестру почти на 195 млн руб. За эти деньги ведомство приобрело 16 серверов X2-205 и одну систему хранения данных «Татлин-Ю».

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По информации одних источников издания, после 24 февраля 2022 г. Yadro провела массовую закупку техники IBM, чтобы иметь некий ее запас. Со слов других, компания располагала эксклюзивным правом на ввоз в Россию серверов на процессорах IBM. «Заключить партнерство с американским вендором всегда было сложно, а компания стала заниматься его локализацией в стране более 10 лет назад», – заявили они.

Присутствие в участниках консорциума OPF давало Yadro и другие преимущества. «Членство в OpenPower Foundation представляло им (Yadro — прим. CNews) возможность делать продукты на процессорах серии Power и получить техническую поддержку при разработке, – сообщил CNews руководитель компании «Промобит» Максим Копосов. – Вероятность того, что Yadro продолжило разработку новых продуктов на процессорах Power после введения санкций крайне низка. В реестре Минпромторга мы видим, что новые продукты Yadro построены на процессорах x86, каналы поставок которых менее централизованы, как и каналы поддержки разработки продукции на этих процессорах».

«Предложение компании Yadro на процессорах Power было уникальным на российском рынке, – рассказал CNews Максим Копосов. – Производителей же серверов архитектуры x86 на российском рынке десятки. Можно сказать российский рынок теряет возможность использования официально поддерживаемых производителем серверов архитектуры Power, а компания Ядро теряет возможность выпускать продукт, выделявший ее на фоне других производителей, становится в один ряд с другими».

Решение было найдено заранее

Как пишет «Коммерсант», на фоне всего происходящего Yadro переключается на разработку процессоров на архитектуре RISC-V. Она является открытой и не требующей лицензионных выплат. За счет этого она пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах.

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Yadro вошла в состав RISC-V International в конце 2021 г. В этой организации на момент выхода материала были и другие российские компании, например, Astra Linux.

Также в России есть собственная ассоциация разработчиков на RISC-V, которая занимается развитием этой архитектуры в стране – «Альянс RISC-V». Она существует с сентября 2022 г., и в нее входят, помимо прочих, Yadro, «Байкал электроникс», чьи дочерние структуры разрабатывают процессорные IP-блоки на базе RISC-V.