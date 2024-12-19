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ИКС Yadro Fab Dubna Ядро фаб Дубна



19.12.2024 Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro 1
02.10.2024 Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам 1
01.10.2024 Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован 1
06.08.2024 В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей 1
25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 1
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 1
21.05.2024 Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro 1
21.05.2024 Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21% 1
01.04.2024 Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro 1
01.04.2024 Kvadra анонсировала продажи флагманского планшета Kvadra_T с обновленной операционной системой kvadraOS 1
22.03.2024 «МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T 1
22.07.2023 Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro 1
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V 2
31.05.2023 Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android 1
11.04.2023 Выручка «ИКС холдинга», контролирующего ИТ-бренд «Ядро», превысила 90 млрд рублей 1
22.03.2023 Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты 1
17.11.2022 Владельцы российского разработчика серверов и СХД включили маскировку 3
06.10.2022 Власти зальют миллиардами серийный выпуск российских ноутбуков, смартфонов, планшетов и ПК 1
23.09.2022 Россия удвоит вложения в радиоэлектронику 1
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 2

Публикаций - 22, упоминаний - 26

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 19
ИКС 318 10
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 6
МегаФон 8805 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 5
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Google LLC 11775 3
Syntacore 27 3
Ростелеком 9701 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 2
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
ИКС - Цитадель ГК 95 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 39 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Газинформсервис - ГИС 272 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
UIPath 101 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Nvidia Corp 3487 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Транснефть 299 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Virtus.pro 27 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Asahi Glass 44 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Элинс НТЦ 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 3
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Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 41 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
ARM - Advanced RISC Machine 437 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 4
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 4
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 25 3
Linux OS 9937 3
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 2
VK RuStore - Рустор 328 2
НКТ - Р7-Офис 380 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
IBM Public Cloud 26 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Apple iPad 3860 1
Google Android 13994 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
FreePik 980 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Черкасов Дмитрий 23 5
Усманов Алишер 301 3
Икоев Артем 15 3
Черепенников Антон 83 3
Копосов Максим 60 3
Шадаев Максут 1008 2
Шпак Василий 223 2
Шелобков Алексей 32 2
Легостаева Светлана 82 2
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Данилов Михаил 31 1
Мантуров Денис 106 1
Паршин Максим 316 1
Урусов Виктор 127 1
Врацкий Андрей 135 1
Редькин Александр 5 1
Спиридонов Иван 26 1
Бадалов Андрей 65 1
Синельников Александр 27 1
Гваришвили Владимир 26 1
Казарин Станислав 175 1
Барилкин Виктор 29 1
Виноградов Артём 28 1
Смирнова Татьяна 33 1
Мингова Валерия 27 1
Соловьев Сергей 70 1
Агапкин Алексей 39 1
Ушаков Анатолий 41 1
Барсуков Сергей 31 1
Романов Кирилл 31 1
Матвиенко Нина 28 1
Тавадзе Марина 28 1
Тутаев Михаил 47 1
Касаев Сергей 27 1
Козак Николай 161 1
Костин Сергей 36 1
Носенко Артем 30 1
Мацыгин Юрий 42 1
Лазарев Илья 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 22
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Беларусь - Минск 631 3
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 7 1
Китай - Тайвань 3984 1
Израиль 2730 1
Украина 7608 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Blacklist - Чёрный список 617 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 4
Ведомости 996 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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