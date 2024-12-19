ИКС Yadro Fab Dubna Ядро фаб Дубна
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкасов Дмитрий 23 5
|Усманов Алишер 301 3
|Икоев Артем 15 3
|Черепенников Антон 83 3
|Копосов Максим 60 3
|Шадаев Максут 1008 2
|Шпак Василий 223 2
|Шелобков Алексей 32 2
|Легостаева Светлана 82 2
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Данилов Михаил 31 1
|Мантуров Денис 106 1
|Паршин Максим 316 1
|Урусов Виктор 127 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Редькин Александр 5 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Синельников Александр 27 1
|Гваришвили Владимир 26 1
|Казарин Станислав 175 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Виноградов Артём 28 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Мингова Валерия 27 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Романов Кирилл 31 1
|Матвиенко Нина 28 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Касаев Сергей 27 1
|Козак Николай 161 1
|Костин Сергей 36 1
|Носенко Артем 30 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Лазарев Илья 27 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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