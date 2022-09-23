Россия удвоит вложения в радиоэлетронику

В России вдвое увеличат вложения в радиоэлектронную промышленность. В 2023 г. финансирование наростят с 39,3 млрд руб. до 71 млрд руб. Больше всего бюджетных средств отрасль получит в 2024 г. — 154,95 млрд руб. Но уже в 2025 г. вложения сократятся почти втрое.

Вложения удваиваются

Власти удвоят вложения в радиоэлектронику в 2023-2024 гг. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета госпрограммы «Развития электронной и радиоэлектронной промышленности».

По сравнению с 2022 г. финансирование радиоэлектронной промышленности в 2023 г. увеличится в 1,8 раза: с 39,3 млрд руб. до 71 млрд руб. На 2024 г. запланирован максимальный объем вложений по госпрограмме — 155 млрд руб. Это в 2,2 раза больше, чем в 2023 г. Но уже в 2025 г. вложения в отрасль сократятся почти втрое — до 54 млрд руб.

Чем это вызвано

Рост вложений в радиоэлектронику в 2024 г. связан в основном с перераспределением средств между госпрограммами «Научно-техническое развитие России» и «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Вложения в радиоэлектронную промышленность вдвое увеличат

Согласно решению Правительства от июня 2022 г., вложения в развитие электроники и радиоэлектроники увеличены в 2024 г. на 67,8 млрд руб. при снижении в 2023 г. на 8 млрд руб. и в 2025 г. — на 13,6 млрд руб. (по сравнению с предыдущим трехлетним бюджетом).

Так, увеличен бюджет для предоставления субсидий российским организациям на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей в связи «с уточнением прогноза потребностей со стороны получателей». В 2023 г. рост составит 13 млрд руб., в 2024 г. — 12 млрд руб. и в 2025 г. — 7,6 млрд руб. относительно предыдущей трехлетки.

Спасение радиоэлектроники

В марте 2022 г. Минпромторг предложил выделить почти триллион рублей на развитие российской радиоэлектроники в условиях санкционного давления.

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Помимо этого, в июле радиоэлектронной отрасли утвердили «налоговый маневр». Представителям отрасли стали доступны пониженные ставки по налогу на прибыль: 3% в федеральный бюджет и 0% — в региональные. Тарифы страховых взносов, сниженные до 7,6%, теперь распространяются не только на разработчиков, но и на производителей ЭКБ и электронной продукции.

В сентябре 2022 г. США ввели санкции против всей российской электроники. В «черном списке» оказались «Аквариус», «Ядро фаб Дубна», «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Из-за санкций компании теперь не смогут получить доступ не только к американским процессорным архитектурам, но и к зарубежным заводам. Попадание в список также чревато сложностями с компонентами и оборудованием.