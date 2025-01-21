Правительство РФ Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации Концепция технологического развития России
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 5
|Шпак Василий 223 4
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Хасьянова Гульнара 141 3
|Петренко Яков 4 3
|Чутов Олег 11 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Горнев Евгений 5 2
|Петруца Роман 14 2
|Алиханов Антон 19 2
|Якимов Олег 4 2
|Мирошников Борис 63 1
|Повалко Александр 36 1
|Басов Алексей 115 1
|Федотов Михаил 17 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Романченко Андрей 20 1
|Гришанков Михаил 10 1
|Смирнов Анатолий 10 1
|Клементьев Константин 1 1
|Шалашный Сергей 2 1
|Михеев Игорь 1 1
|Нефедов Олег 5 1
|Ахмедов Руслан 5 1
|Алгульян Даниил 2 1
|Дудоров Евгений 7 1
|Толмачев Виктор 1 1
|Конюховская Алиса 2 1
|Гурбашков Максим 1 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Борисов Юрий 116 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Мантуров Денис 106 1
|Асланян Ани 12 1
|Кулешов Александр 22 1
|Калашников Максим 2 1
|Комлев Николай 95 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 7
|Ведомости 998 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|РИА Новости 917 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|Nature 811 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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