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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство РФ Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации Концепция технологического развития России



21.01.2025 Группа компаний X-Com и Государственный университет аэрокосмического приборостроения будут совместно развивать технологические проекты 1
29.11.2024 В России готовится производство критически важной химии для производства микросхем. Поставку зарубежной перекрыли из-за санкций 2
25.11.2024 В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML 2
22.11.2024 В России создают установку для изготовления кремниевых пластин на замену американской 1
12.11.2024 Минпромторг выложил миллиард, чтобы узнать, как перевести опасные отрасли на доверенное российское «железо» 2
08.11.2024 Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов 1
07.11.2024 Россия выделила полмиллиарда на оборудование для настройки литографов, выпускающих отечественные чипы 1
01.10.2024 На импортозамещение оборудования для производства электроники в России выделили больше 240 млрд рублей 2
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 1
08.07.2024 «Микрон» расширяет сборочное производство микросхем для экстремальной электроники 1
26.06.2024 В Ингушетии внедрили отечественные цифровые решения для работы с медицинской информацией в электронном виде 1
17.06.2024 Выдача новых госсубсидий для российской электроники заморожена. Власти проверят, как были потрачены прошлые 1
22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках 1
06.05.2024 «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград 1
10.04.2024 «Технопарк Санкт-Петербурга» переходит на российское ПО «Группы Астра» 1
21.03.2024 «Микрон» запустил 2 сборочных линии при поддержке ФРП 1
21.11.2023 «Группа Астра» открыла демостенд в «Технопарке Санкт-Петербурга» 1
01.11.2023 Власти: Россия готова выпускать современные литографы для топологии 350 нм и 130 нм 1
25.10.2023 Власти разрешат ИТ-компаниям терять государственные деньги 2
12.10.2023 Россия начнет выпускать суверенное оборудование для производства чипов. На все выделено три года и 100 миллиардов 1
12.07.2023 «Микрон» и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.07.2023 Минский «Интеграл» будет поставлять микроэлектронику в Россию 1
23.09.2022 Россия удвоит вложения в радиоэлектронику 1
12.08.2022 Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось 1
03.11.2021 Дмитрий Чернышенко: Более 100 хакатонов пройдут в России до 2024 года 1
21.10.2021 Власти назвали самые дорогие направления научно-технологического развития России 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 1
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 1
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
17.03.2020 Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать 1
30.10.2017 Куратор поисковика «Спутник» стал главным по российским венчурным инвестициям 1
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
01.12.2016 Путин объявил переход России на «цифровую экономику» 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
10.02.2014 Правительство назвало научными приоритетами России киборгов и «интернет нового поколения» 1
23.04.2010 Названы победители Всероссийского финала олимпиады «IT-Планета – 2009» 1
11.11.2008 14 ноября пройдет конференция «Использование возможностей интернета в кризисных ситуациях» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 43

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
Прогноз 1650 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 3
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 3
Ростелеком 9703 2
Microsoft Corporation 24628 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
Fanvil - Фанвил 8 2
Радиан ТД 13 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 2
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Супертел 14 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Элтекс Коммуникации 18 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон-Электроника НПП 2 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Микроволновая Электроника 3 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 2
Радиал 4 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 2
KPMG 256 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 18 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 897 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 4
Unsplash 765 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Boeing 1009 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Ренова Лаб 3 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 5
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 4
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 3
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 2
Microsoft Windows 15659 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Linux OS 9940 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Путин Владимир 3171 5
Шпак Василий 223 4
Медведев Дмитрий 1654 3
Хасьянова Гульнара 141 3
Петренко Яков 4 3
Чутов Олег 11 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Горнев Евгений 5 2
Петруца Роман 14 2
Алиханов Антон 19 2
Якимов Олег 4 2
Мирошников Борис 63 1
Повалко Александр 36 1
Басов Алексей 115 1
Федотов Михаил 17 1
Мамыкин Владимир 44 1
Романченко Андрей 20 1
Гришанков Михаил 10 1
Смирнов Анатолий 10 1
Клементьев Константин 1 1
Шалашный Сергей 2 1
Михеев Игорь 1 1
Нефедов Олег 5 1
Ахмедов Руслан 5 1
Алгульян Даниил 2 1
Дудоров Евгений 7 1
Толмачев Виктор 1 1
Конюховская Алиса 2 1
Гурбашков Максим 1 1
Белоусов Андрей 140 1
Сахненко Сергей 88 1
Борисов Юрий 116 1
Дегтев Геннадий 255 1
Дворкович Аркадий 210 1
Вексельберг Виктор 153 1
Мантуров Денис 106 1
Асланян Ани 12 1
Кулешов Александр 22 1
Калашников Максим 2 1
Комлев Николай 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 8
Беларусь - Белоруссия 5665 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1873 3
Россия - УФО - Свердловская область 1492 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1283 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 2
Мировой океан - World Ocean 508 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - ПФО - Саратовская область 727 2
Япония 13283 2
Нидерланды 3519 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 871 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 2
Азия - Азиатский регион 5530 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Литва - Литовская Республика 651 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 47 2
Европа 21770 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 743 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ПФО - Самарская область 1308 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 5
Энергетика - Energy - Energetically 5085 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 120 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 7
Ведомости 998 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
РИА Новости 917 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Nature 811 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 4
РАН - Российская академия наук 1871 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 15 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 14 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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