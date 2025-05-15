Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174607
ИКТ 13592
Организации 10617
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25535
Персоны 74887
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2625
Мероприятия 850

Fanvil Фанвил

Fanvil - Фанвил

Fanvil - поставщик VoIP-систем, имеет три научно-исследовательских центра – в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу (КНР). 

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 «Авантелеком» и «АйПиМатика» договорились о технологическом партнерстве 1
09.07.2024 Подтверждена совместимость коммуникационной платформы «Флат SoftSwitch» с телефонами Fanvil 2
05.09.2023 Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil 1
29.06.2023 Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya 1
01.06.2023 Линейка CompТек пополнилась оборудованием российского производителя «Daтару» 1
07.06.2022 CompTek объявляет о начале сотрудничества с компанией Fanvil 1
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 1
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
14.07.2010 Sipnet тестирует VoIP-оборудование мировых производителей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Fanvil и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 3
Cisco Systems 5150 3
Ланит - Comptek - Комптек 196 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 2
Микроволновая Электроника 3 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 569 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 48 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон-Электроника НПП 2 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 12 2
Snom Technology 16 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Yealink Network Technology 71 2
Yeastar Information Technology - Yeastar Digital Technology 13 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 2
Радиан ТД 13 2
Радиал 4 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Супертел 18 2
Элтекс Коммуникации 21 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 2
Минсккабель - Минский кабельный завод - МКЗ - Инфокабель 2 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Foxconn - Linksys 105 1
F5 Networks 64 1
CommScope 23 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Fujitsu 2047 1
D-Link - Д-Линк Трейд 372 1
ZyXEL Communications 299 1
LifeSize 51 1
Sipnet - Сипнет 79 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Снабремсервис - СРС 2 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3041 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
Международная академия связи - МАС 41 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2875 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1779 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2236 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4173 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1120 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1344 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 395 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3801 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1713 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 248 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2576 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 825 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 513 1
Fanvi FDMS - Fanvil Device Management System - платформа управления телефонами 1 1
ФЛАТ SoftSwitch 5 1
Fanvil - Linkvil 1 1
Лямин Григорий 2 2
Золотарева Екатерина 26 1
Потапов Алексей 9 1
Борисенков Артем 1 1
Чиж Игорь 6 1
Лепестов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 3
Беларусь - Белоруссия 5816 2
Италия - Итальянская Республика 4376 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1520 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 898 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 654 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Россия - ПФО - Саратовская область 754 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 48 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Китай - Пекин - Beijing 1007 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 162 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 26 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 473 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 44 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2244 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5152 1
CSTB Telecom & Media 58 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153