Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи

«Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС Компания «Светец» обеспечила миграцию программных модулей технических средств определения местоположения абонента (ТСМН) и технических средств доведения коротких текстовых сообщений (ТСКС) в составе узло

«Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС Компания «Светец» обеспечила миграцию программного обеспечения на отечественные операционные системы для основного центра обработки вызовов государственной информационной системы «Система обеспечения выз

OCS предлагает ИТ-каналу программные продукты «Светец» OCS Distribution расширяет портфель импортозамещающих решений в области систем связи и автоматизированного управления и предлагает партнерам решения российского разработчика «Светец». Компания на протяжении 30 лет занимается созданием и внедрением программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей. Продукты разработчика включены в Единый

«Светец» сделал доступной операторам связи систему предоставления услуги «Виртуальная АТС» по сервисной модели Компания «Светец» объявила о выводе нового продукта: платформа ВАТС для операторов связи по сервисной модели (SaaS – Software as a Service). Данный продукт ориентирован на операторов связи, которые заинт

CompTek и «Светец» заключили партнерское соглашение CompTek (входит в группу «Ланит») стал дистрибьютором компании «Светец» и будет продвигать решения вендора через свою партнерскую сеть. «Светец» — отечественный разработчик с 30-летним опытом работы на рынке России и стран ближнего зарубежья. Програм

«Светец» стала членом АРПП «Отечественный софт» «Светец» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о вхождении компании «Светец» в ассоциацию было принято 30 августа 2022 г. на

Компания «СВЕТЕЦ» примет участие в онлайн-конференции CNews «Современные контакт-центры 2022» 7 июля в рамках конференции «Современные контакт-центры 2022» компания «СВЕТЕЦ» представит доклад на тему ««Применение технологий UC и виртуализации при построении современных интегрированных контакт-центров. Из практики российского разработчика». В конференции при

«Светец» обеспечил функцию подключения внешних номеров к «Виртуальной АТС» «Ростелекома». Компания «Светец» расширила функциональные возможности «Виртуальной АТС» ПАО «Ростелеком». Теперь абоне

«Светец» обновила свою сервисную платформу в части поддержки технологии RTC Фирма «Светец» обновила свою сервисную платформу Svetets TMS в части поддержки технологии RTC (Real-Time Communication). Решение реализовано в рамках программы развития функциональных возможностей вир

К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента рвисная платформа Svetets TMS», «Svetets BPS», «Svetets ESB» и других продуктов производства фирмы «Светец». Количество виртуальных контакт-центров, действующих на крупнейшей платформе ВАТС по

«Светец» поставил систему записи разговоров для МТС Компания «Светец» на основе своего ПО обеспечила запись разговоров для клиентов услуги «Виртуальная АТС

«Светец» дополнила платформу Svetets TMS возможностями речевой аналитики «Светец» в рамках стратегии развития продуктовой линейки обеспечила возможность интеграции сервисной платформы Svetets TMS с системами речевой аналитики сторонних разработчиков. Решение реализов

«Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области «Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных опе

«Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми координационно-информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) Республики Коми компания «Светец интегро» оказала услуги по внедрению программного обеспечения (ПО) сервисной платформы

«Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2020 году «Светец» и «Светец Интегро» поставили и внедрили программное обеспечение (ПО) «Сервисна

"Светец" и Siemens провели совместные испытания оборудования В октябре 2004 года были проведены совместные испытания оборудования компаний «Светец» и Siemens, подтвердившие возможность взаимодействия узлов интеллектуальной сети по протоколу INAP-R. Испытания проводились в соответствии с утвержденной Мининформсвязи «Типовой программ

"Искрaтел" и "Светец" разработали решения для сервисных приложений TDM- и IP-сетей Компании «Искрaтел» и «Светец» создали новую линейку совместных продуктов, предназначенных для развития сервисных приложений TDM- и IP-сетей, являющихся элементами архитектуры NGN. Медиа-шлюз SI2000 (MGW) — это

"Светец" получила сертификат SSCP Компания «Светец», поставляющая интеллектуальные платформы для компьютерной телефонии, стала первой российской фирмой, получившей сертификат SSCP. Сертификат соответствия на телекоммуникационное оборудов

"Светец" расширит ИП "Воронежсвязьинформа" "Светец" расширит ИП "Воронежсвязьинформа" Московская компания "Светец" проведет работы по расширению функциональных возможностей и канальной емкости интеллектуальной платформы (ИП), уста

"Светец" поставит ИП для "Аэрокома" Став победителем тендера на поставку интеллектуальной платформы (ИП), компания "Светец" заключила контракт с московским оператором "Аэроком". Аппаратно-программный комплекс компании "Светец" поддерживает основные бизнес-процессы операторов связи, связанные с предост

"Светец" расширит возможности интеллектуальной платформы в компании "Электросвязь Ставропольского края" Фирма "Светец" заключила договор с филиалом ОАО "Южная телекоммуникационная компания" "Электросвязь Ставропольского края" на расширение функционального состава интеллектуальной платформы (ИП) и постав

Фирма "Светец" расширила возможности компьютерной телефонии в АО "Электросвязь" Омской области Фирма "Светец" провела работы по расширению канальной емкости интеллектуальной платформы (ИП) компьютерной телефонии в ОАО "Электросвязь" Омской области. Расширение комплекса было произведено на 180 к

"Светец" завершила работы по расширению канальной емкости cистемы СТК Компания "Светец" завершила работы по расширению канальной емкости cистемы сервисных телефонных карт (СТК), установленной в филиале ОАО "Сахалинсвязь" - Городской объединенный узел электросвязи (ГОУЭС),