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Ростелеком Светец Светец Интегро Светец Технолоджи
|28.03.2024
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«Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС
Компания «Светец» обеспечила миграцию программных модулей технических средств определения местоположения абонента (ТСМН) и технических средств доведения коротких текстовых сообщений (ТСКС) в составе узло
|20.02.2024
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«Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС
Компания «Светец» обеспечила миграцию программного обеспечения на отечественные операционные системы для основного центра обработки вызовов государственной информационной системы «Система обеспечения выз
|29.05.2023
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OCS предлагает ИТ-каналу программные продукты «Светец»
OCS Distribution расширяет портфель импортозамещающих решений в области систем связи и автоматизированного управления и предлагает партнерам решения российского разработчика «Светец». Компания на протяжении 30 лет занимается созданием и внедрением программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей. Продукты разработчика включены в Единый
|10.05.2023
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«Светец» сделал доступной операторам связи систему предоставления услуги «Виртуальная АТС» по сервисной модели
Компания «Светец» объявила о выводе нового продукта: платформа ВАТС для операторов связи по сервисной модели (SaaS – Software as a Service). Данный продукт ориентирован на операторов связи, которые заинт
|20.10.2022
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CompTek и «Светец» заключили партнерское соглашение
CompTek (входит в группу «Ланит») стал дистрибьютором компании «Светец» и будет продвигать решения вендора через свою партнерскую сеть. «Светец» — отечественный разработчик с 30-летним опытом работы на рынке России и стран ближнего зарубежья. Програм
|01.09.2022
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«Светец» стала членом АРПП «Отечественный софт»
«Светец» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о вхождении компании «Светец» в ассоциацию было принято 30 августа 2022 г. на
|06.07.2022
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Компания «СВЕТЕЦ» примет участие в онлайн-конференции CNews «Современные контакт-центры 2022»
7 июля в рамках конференции «Современные контакт-центры 2022» компания «СВЕТЕЦ» представит доклад на тему ««Применение технологий UC и виртуализации при построении современных интегрированных контакт-центров. Из практики российского разработчика». В конференции при
|11.05.2022
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«Светец» обеспечил функцию подключения внешних номеров к «Виртуальной АТС» «Ростелекома».
Компания «Светец» расширила функциональные возможности «Виртуальной АТС» ПАО «Ростелеком». Теперь абоне
|15.07.2021
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«Светец» обновила свою сервисную платформу в части поддержки технологии RTC
Фирма «Светец» обновила свою сервисную платформу Svetets TMS в части поддержки технологии RTC (Real-Time Communication). Решение реализовано в рамках программы развития функциональных возможностей вир
|05.07.2021
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К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента
рвисная платформа Svetets TMS», «Svetets BPS», «Svetets ESB» и других продуктов производства фирмы «Светец». Количество виртуальных контакт-центров, действующих на крупнейшей платформе ВАТС по
|21.06.2021
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«Светец» поставил систему записи разговоров для МТС
Компания «Светец» на основе своего ПО обеспечила запись разговоров для клиентов услуги «Виртуальная АТС
|12.05.2021
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«Светец» дополнила платформу Svetets TMS возможностями речевой аналитики
«Светец» в рамках стратегии развития продуктовой линейки обеспечила возможность интеграции сервисной платформы Svetets TMS с системами речевой аналитики сторонних разработчиков. Решение реализов
|13.04.2021
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«Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области
«Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных опе
|29.03.2021
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«Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми
координационно-информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) Республики Коми компания «Светец интегро» оказала услуги по внедрению программного обеспечения (ПО) сервисной платформы
|03.03.2021
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«Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти
В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2020 году «Светец» и «Светец Интегро» поставили и внедрили программное обеспечение (ПО) «Сервисна
|20.10.2004
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"Светец" и Siemens провели совместные испытания оборудования
В октябре 2004 года были проведены совместные испытания оборудования компаний «Светец» и Siemens, подтвердившие возможность взаимодействия узлов интеллектуальной сети по протоколу INAP-R. Испытания проводились в соответствии с утвержденной Мининформсвязи «Типовой программ
|19.10.2004
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"Искрaтел" и "Светец" разработали решения для сервисных приложений TDM- и IP-сетей
Компании «Искрaтел» и «Светец» создали новую линейку совместных продуктов, предназначенных для развития сервисных приложений TDM- и IP-сетей, являющихся элементами архитектуры NGN. Медиа-шлюз SI2000 (MGW) — это
|09.08.2004
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"Светец" получила сертификат SSCP
Компания «Светец», поставляющая интеллектуальные платформы для компьютерной телефонии, стала первой российской фирмой, получившей сертификат SSCP. Сертификат соответствия на телекоммуникационное оборудов
|01.03.2004
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"Светец" расширит ИП "Воронежсвязьинформа"
"Светец" расширит ИП "Воронежсвязьинформа" Московская компания "Светец" проведет работы по расширению функциональных возможностей и канальной емкости интеллектуальной платформы (ИП), уста
|10.02.2004
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"Светец" поставит ИП для "Аэрокома"
Став победителем тендера на поставку интеллектуальной платформы (ИП), компания "Светец" заключила контракт с московским оператором "Аэроком". Аппаратно-программный комплекс компании "Светец" поддерживает основные бизнес-процессы операторов связи, связанные с предост
|25.12.2002
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"Светец" расширит возможности интеллектуальной платформы в компании "Электросвязь Ставропольского края"
Фирма "Светец" заключила договор с филиалом ОАО "Южная телекоммуникационная компания" "Электросвязь Ставропольского края" на расширение функционального состава интеллектуальной платформы (ИП) и постав
|26.11.2002
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Фирма "Светец" расширила возможности компьютерной телефонии в АО "Электросвязь" Омской области
Фирма "Светец" провела работы по расширению канальной емкости интеллектуальной платформы (ИП) компьютерной телефонии в ОАО "Электросвязь" Омской области. Расширение комплекса было произведено на 180 к
|22.07.2002
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"Светец" завершила работы по расширению канальной емкости cистемы СТК
Компания "Светец" завершила работы по расширению канальной емкости cистемы сервисных телефонных карт (СТК), установленной в филиале ОАО "Сахалинсвязь" - Городской объединенный узел электросвязи (ГОУЭС),
|05.02.2002
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Фирма "Светец" завершила очередной этап расширения платформы компьютерной телефонии в г. Южно-Сахалинске
В декабре 2001 г. - январе 2002 г. фирма "Светец" выполнила работы по договору с одним из дальневосточных операторов связи ОАО "Сахалинсвязь" на поставку в Городской объединенный узел электрической связи (ГОУЭС) г. Южно-Сахалинска допо
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Журба Никита 10 8
|Солонин Виталий 89 3
|Полканов Евгений 3 3
|Рейман Леонид 1051 2
|Шапиро Яков 13 2
|Попов Сергей 136 2
|Романов Роман 31 2
|Абраменко Тимофей 9 2
|Гордеев Михаил 6 2
|Пенетова Татьяна 7 2
|Нурутдинов Султан 7 2
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Калугин Сергей 168 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Иванов Александр 103 1
|Масленников Игорь 36 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Мызовский Герман 11 1
|Ученов Александр 4 1
|Кристев Михаил 16 1
|Репин Николай 18 1
|Аристархов Дмитрий 16 1
|Костарев Валерий 8 1
|Бряндинский Андрей 8 1
|Самолюбова Александра 5 1
|Середа Александр 5 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Теплов Павел 17 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Севастьянов Александр 3 1
|Кондратьев Дмитрий 33 1
|Колесников Павел 5 1
|Устинов Илья 1 1
|Беленкович Владимир 2 1
|Зигуля Юрий 16 1
|Орловский Виктор 382 1
|Измайлов Юрий 18 1
|Ефимушкин Владимир 1 1
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