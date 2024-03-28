Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи

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Индексная книга (каталог) CNews*
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Обзор «Светец» на Market.CNews

28.03.2024 «Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС

Компания «Светец» обеспечила миграцию программных модулей технических средств определения местоположения абонента (ТСМН) и технических средств доведения коротких текстовых сообщений (ТСКС) в составе узло
20.02.2024 «Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС

Компания «Светец» обеспечила миграцию программного обеспечения на отечественные операционные системы для основного центра обработки вызовов государственной информационной системы «Система обеспечения выз
29.05.2023 OCS предлагает ИТ-каналу программные продукты «Светец»

OCS Distribution расширяет портфель импортозамещающих решений в области систем связи и автоматизированного управления и предлагает партнерам решения российского разработчика «Светец». Компания на протяжении 30 лет занимается созданием и внедрением программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей. Продукты разработчика включены в Единый

10.05.2023 «Светец» сделал доступной операторам связи систему предоставления услуги «Виртуальная АТС» по сервисной модели

Компания «Светец» объявила о выводе нового продукта: платформа ВАТС для операторов связи по сервисной модели (SaaS – Software as a Service). Данный продукт ориентирован на операторов связи, которые заинт
20.10.2022 CompTek и «Светец» заключили партнерское соглашение

CompTek (входит в группу «Ланит») стал дистрибьютором компании «Светец» и будет продвигать решения вендора через свою партнерскую сеть. «Светец» — отечественный разработчик с 30-летним опытом работы на рынке России и стран ближнего зарубежья. Програм
01.09.2022 «Светец» стала членом АРПП «Отечественный софт»

«Светец» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о вхождении компании «Светец» в ассоциацию было принято 30 августа 2022 г. на
06.07.2022 Компания «СВЕТЕЦ» примет участие в онлайн-конференции CNews «Современные контакт-центры 2022»

7 июля в рамках конференции «Современные контакт-центры 2022» компания «СВЕТЕЦ» представит доклад на тему ««Применение технологий UC и виртуализации при построении современных интегрированных контакт-центров. Из практики российского разработчика». В конференции при
11.05.2022 «Светец» обеспечил функцию подключения внешних номеров к «Виртуальной АТС» «Ростелекома».

Компания «Светец» расширила функциональные возможности «Виртуальной АТС» ПАО «Ростелеком». Теперь абоне
15.07.2021 «Светец» обновила свою сервисную платформу в части поддержки технологии RTC

Фирма «Светец» обновила свою сервисную платформу Svetets TMS в части поддержки технологии RTC (Real-Time Communication). Решение реализовано в рамках программы развития функциональных возможностей вир
05.07.2021 К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента

рвисная платформа Svetets TMS», «Svetets BPS», «Svetets ESB» и других продуктов производства фирмы «Светец». Количество виртуальных контакт-центров, действующих на крупнейшей платформе ВАТС по

21.06.2021 «Светец» поставил систему записи разговоров для МТС

Компания «Светец» на основе своего ПО обеспечила запись разговоров для клиентов услуги «Виртуальная АТС
12.05.2021 «Светец» дополнила платформу Svetets TMS возможностями речевой аналитики

«Светец» в рамках стратегии развития продуктовой линейки обеспечила возможность интеграции сервисной платформы Svetets TMS с системами речевой аналитики сторонних разработчиков. Решение реализов
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области

«Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных опе
29.03.2021 «Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми

координационно-информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) Республики Коми компания «Светец интегро» оказала услуги по внедрению программного обеспечения (ПО) сервисной платформы
03.03.2021 «Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти

В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2020 году «Светец» и «Светец Интегро» поставили и внедрили программное обеспечение (ПО) «Сервисна
20.10.2004 "Светец" и Siemens провели совместные испытания оборудования

В октябре 2004 года были проведены совместные испытания оборудования компаний «Светец» и Siemens, подтвердившие возможность взаимодействия узлов интеллектуальной сети по протоколу INAP-R. Испытания проводились в соответствии с утвержденной Мининформсвязи «Типовой программ
19.10.2004 "Искрaтел" и "Светец" разработали решения для сервисных приложений TDM- и IP-сетей

Компании «Искрaтел» и «Светец» создали новую линейку совместных продуктов, предназначенных для развития сервисных приложений TDM- и IP-сетей, являющихся элементами архитектуры NGN. Медиа-шлюз SI2000 (MGW) — это

09.08.2004 "Светец" получила сертификат SSCP

Компания «Светец», поставляющая интеллектуальные платформы для компьютерной телефонии, стала первой российской фирмой, получившей сертификат SSCP. Сертификат соответствия на телекоммуникационное оборудов
01.03.2004 "Светец" расширит ИП "Воронежсвязьинформа"

"Светец" расширит ИП "Воронежсвязьинформа" Московская компания "Светец" проведет работы по расширению функциональных возможностей и канальной емкости интеллектуальной платформы (ИП), уста
10.02.2004 "Светец" поставит ИП для "Аэрокома"

Став победителем тендера на поставку интеллектуальной платформы (ИП), компания "Светец" заключила контракт с московским оператором "Аэроком". Аппаратно-программный комплекс компании "Светец" поддерживает основные бизнес-процессы операторов связи, связанные с предост
25.12.2002 "Светец" расширит возможности интеллектуальной платформы в компании "Электросвязь Ставропольского края"

Фирма "Светец" заключила договор с филиалом ОАО "Южная телекоммуникационная компания" "Электросвязь Ставропольского края" на расширение функционального состава интеллектуальной платформы (ИП) и постав
26.11.2002 Фирма "Светец" расширила возможности компьютерной телефонии в АО "Электросвязь" Омской области

Фирма "Светец" провела работы по расширению канальной емкости интеллектуальной платформы (ИП) компьютерной телефонии в ОАО "Электросвязь" Омской области. Расширение комплекса было произведено на 180 к
22.07.2002 "Светец" завершила работы по расширению канальной емкости cистемы СТК

Компания "Светец" завершила работы по расширению канальной емкости cистемы сервисных телефонных карт (СТК), установленной в филиале ОАО "Сахалинсвязь" - Городской объединенный узел электросвязи (ГОУЭС),

05.02.2002 Фирма "Светец" завершила очередной этап расширения платформы компьютерной телефонии в г. Южно-Сахалинске

В декабре 2001 г. - январе 2002 г. фирма "Светец" выполнила работы по договору с одним из дальневосточных операторов связи ОАО "Сахалинсвязь" на поставку в Городской объединенный узел электрической связи (ГОУЭС) г. Южно-Сахалинска допо

Публикаций - 56, упоминаний - 74

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Россия - ЦФО - Орловская область 325 1
Япония 13313 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Грузия 1247 1
Россия - СФО - Омская область 679 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 3
Аудит - аудиторский услуги 2702 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5007 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4053 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7682 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2683 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6449 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1259 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1387 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 1
Network World 31 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 117 1
IHS Infonetics Research 102 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 693 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 141 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Связь-Экспокомм 113 1
ИнфоКом 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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