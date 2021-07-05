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К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента

«Ростелеком» объявил о том, что количество абонентов его виртуальной АТС превысило 500 000. Виртуальная АТС (ВАТС) «Ростелеком» реализована на базе российского программного обеспечения (ПО) «Сервисная платформа Svetets TMS», «Svetets BPS», «Svetets ESB» и других продуктов производства фирмы «Светец».

Количество виртуальных контакт-центров, действующих на крупнейшей платформе ВАТС по всей стране, развернутой на решении фирмы «Светец», превысило 1 800, при этом общая численность операторов данных распределенных кол-центров — около 9 000.

«Преимущества продуктов «Светца», которые используются в ВАТС «Ростелеком» – это способность гибко масштабироваться, как горизонтально, так и вертикально, а также – глубоко интегрироваться в IT-ландшафт заказчика. Мы реализуем цифровую технологию, которая может обеспечить поддержку десятков миллионов пользователей, при сохранении производительности, надежности и устойчивости работы системы», – прокомментировал генеральный директор ООО «Фирма «СВЕТЕЦ» Никита Журба.

Третий год подряд «Ростелеком» лидирует по числу компаний-клиентов виртуальной АТС, согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». Быстрый рост эксперты связывают с развитым функционалом и широкими возможностями, которые ВАТС «Ростелеком» предоставляет бизнесу любого масштаба: от стартапа до крупной национальной компании.

Достигнутый результат стал возможен, благодаря синергии между крупнейшим в стране интегрированным провайдером цифровых услуг и решений ПАО «Ростелеком» и поставщиком решения – ООО «Фирма «СВЕТЕЦ».

Владимир Бахур

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