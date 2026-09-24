Россия разрушает телеком-инфраструктуру Украины: в стране начались проблемы с интернетом

Российские войска нанесли удар по офису украинского сотового оператора «Киевстар», а также по телекоммуникационному центру «Парковый». В результате проблемы с оказанием услуг начались у целого ряда украинских интернет-провайдеров и хостинг-провайдеров.

Россия нанесла удары по телекоммуникационной инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по телекоммуникационным центрам «Киевстара» и «Парковый». Утверждается, что они оказывают услуги связи и вычислительные мощности в интересах ВСУ (Вооруженные силы Украины).

«Киевстар» — крупнейший на Украине сотовый оператор. В 2009 г. он объединился с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») в группу VimpelCom, впоследствии переименованную в Veon. Основной акционер Veon — инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Петром Авеном и др.

У каких интернет-провайдеров Украины возникли проблемы

По данным российского военного обозревателя Александра Котенка, по КВЦ (конгрессно-выставочный центр) «Парковый» в Киеве было нанесено два удара. В результате последних ударов по Киеву были поражены ЦОД Cityhost и другой ЦОД, в котором размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost. Кроме того, были повреждены мощности интернет-провайдеров «Паутина» и Utels.

Министерство обороны России Россия нанесла удары по телекоммуникационной инфраструктуре Украины

В сообщении в Telegram-канале Utels говорилось об ударе по ЦОД, в котором размещено оборудование провайдера. Это привело к недоступности услуг доступа в интернет у части абонентов. В компании попросили абонентов в случае отсутствия доступа в интернет не перезагружать роутеры, так как это приведет к перегрузке сети.

Также интернет-провайдер Etherlink сообщил о повреждении своего основного узла и проблемах с предоставлением услуг пользователям. В компании пообещали найти новую локацию для размещения своего узла.

По данным украинских СМИ, из-за удара по КВЦ «Парковый» без связи осталось порядка 100 тыс. абонентов. Украинские источники утверждают о попадании по зданию украинского института «Гипросвязь». В нем находятся офисы крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком», Украинского НИИ связи и альтернативного оператора фиксированной связи «Вега». По одной из версий, в здании проводилась работа со спецсвязью, а также с надзором за частотами, разработками и т.д.

Сообщение от украинского телеком-регулятора

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи Украины (НКЭК), предупредила о возможных проблемах с работой телекоммуникационных сетей. В сообщении на странице комиссии в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), утверждается, что специалисты работают над восстановлением связи, а граждан призвали с пониманием отнестись к данной ситуации.

Предыдущие удары по телекоммуникационной инфраструктуре Украины

Это уже не первый удар российских вооруженных сил по телекоммуникационной инфраструктуре Украины. 14 сентября 2026 г. был нанесен еще один удар по офису «Киевстара».

17 сентября 2026 г. был нанесен удар по одному из крупнейших на Украине ЦОД (центр обработки данных) «Де-Ново дата-Центр» (De-Novo). Его инвесторами являются компания KM Core, принадлежащая бывшему президенту российского высокотехнологичного холдинга «Ситроникс», гражданину Украины Евгению Уткину, а также фонд Intel Capital и IFC («Международная финансовая корпорация»). Кроме того, дважды наносились удары по другому ЦОД — «Би-Мобайл».