Индексная книга (каталог) CNews*
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ТМТ Консалтинг TMT Consulting
СОБЫТИЯ
Публикаций - 144, упоминаний - 151
ТМТ Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Анкилов Константин 121 35
|Мартиросов Давид 123 5
|Волков Сергей 108 5
|Путин Владимир 3454 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Мамут Александр 133 3
|Мельников Александр 98 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Назаров Алексей 73 3
|Ахлебининский Руслан 23 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Кравцов Роман 89 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Горелкин Антон 118 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Петров Дмитрий 79 2
|Ковалев Сергей 30 2
|Ревяшко Андрей 20 2
|Махновский Кирилл 26 2
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Бырдин Алексей 32 2
|Бородин Андрей 40 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Лапшина Екатерина 18 2
|Фролов Антон 31 2
|Припачкин Юрий 67 2
|Болецкая Ксения 3 2
|Тюрина Мария 59 2
|Ледовская Татьяна 12 2
|Ходжаев Азам 4 2
|Горшенин Василий 6 2
|Крылова Елена 27 2
|Майорец Максим 4 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Якименко Ирина 4 2
|Буйволов Денис 2 2
|Рыль Иван 7 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.