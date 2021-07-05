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ТМТ Консалтинг
TMT Consulting


05.07.2021 К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента 1
05.07.2021 Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 тысяч 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 1
12.03.2021 МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800 1
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 2
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 2
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 4
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 1
22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн 1
17.09.2020 Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
27.07.2020 ГК «Ростелеком» увеличила свою долю на российском рынке поставщиков IaaS 2
06.07.2020 MTT помог Промсвязьбанку расширить каналы связи 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 3
15.05.2020 «Ростелеком» назвали лидером по количеству клиентов виртуальной АТС 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 3
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
24.10.2019 МТС предоставит возможность заработать на облаках 1
12.09.2019 Российский телеком-рынок вырос втрое выше предсказанного 1
21.08.2019 Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в разы повысили цены на SMS-рассылки 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 1
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 1
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 2
28.12.2018 «Фабрика» MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за два года 3
19.12.2018 «Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса 4
11.10.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в телекоме» 2
30.09.2018 Российский телеком пока растет медленнее мирового 2
27.06.2018 «Ростелеком» присматривается к известному B2B-оператору 1
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
09.04.2018 «ТМТ Консалтинг»: Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос за год на 60% 3
02.04.2018 MCN Telecom занял место в десятке лидеров российского рынка виртуальных АТС 4
14.03.2018 «Ростелеком» запустил пилотный проект 4K для сегмента HoReCa 1

Публикаций - 62, упоминаний - 99

ТМТ Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 7
VK - Mail.ru Group 2485 6
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
Yandex - Яндекс 4101 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Amazon Inc - Amazon.com 1472 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
Google LLC 7161 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
ГЛОНАСС АО 82 2
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
Воентелеком 134 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Крок 1221 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Сател 33 2
Центр2М - Center2М 47 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Ростелеком Связьинвест 702 2
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 2
Астерос - Asteros 531 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
TracFone Wireless 2 2
Telegram Group 702 2
Инфосистемы Джет 675 2
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 7 2
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 5 2
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 3 2
Facebook 3767 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Национальный банк Траст 96 2
Формула Кино - Синема Парк 20 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Открытие ФК 538 2
Альфа-Банк 1127 2
Era Capital 12 2
Uber 257 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Uber Technologies 258 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Газпром ПАО 524 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
A&NN Investments 5 1
Airbnb 62 1
RPI Capital 1 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 7 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Мортон 16 1
Русский стандарт Банк 302 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Почта Банк 289 1
О2О Холдинг 43 1
Алроса АК 81 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Яндекс.Такси 271 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Федеральное казначейство России 766 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Роснано 456 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5742 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Oracle NetSuite 20 1
WhatsApp Messenger 654 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 1
Wargaming World of Warships 31 1
МТТ MVNE 20 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Apple iTunes Store 574 1
Lenovo ThinkAgile - гиперконвергентная инфраструктура 10 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
SAP SaaS 1 1
Rambler Касса 13 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Salesforce CRM 18 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Baidu 179 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Google Gmail 606 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Microsoft Office 365 769 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Волков Сергей 25 5
Анкилов Константин 49 4
Назаров Алексей 69 2
Мельников Александр 63 2
Мамут Александр 109 2
Зубов Юрий 5 1
Ходжаев Азам 3 1
Томлянович Степан 6 1
Граф Аркадий 24 1
Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
Нечай Елена 25 1
Припачкин Юрий 26 1
Куликов Дмитрий 9 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Потанин Владимир 19 1
Лапшина Екатерина 12 1
Безруков Андрей 26 1
Гончаров Андрей 3 1
Бырдин Алексей 21 1
Четвертнев Илья 5 1
Эчин Павел 2 1
Фортунатов Сергей 2 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Флорентьева Мария 17 1
Баева Мария 3 1
Телятников Алексей 12 1
Полетаев Алексей 1 1
Демин Алексей 4 1
Павлов Александр 20 1
Гринберг Александр 3 1
Бочегов Александр 1 1
Безгодов Александр 1 1
Вексельберг Виктор 97 1
Осеевский Михаил 221 1
Греф Герман 205 1
Иванов Олег 124 1
Мотовилов Олег 58 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Япония 2802 4
Европа 3774 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Казахстан - Республика 2641 2
Украина 3378 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Нефтеюганск 33 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Междуреченск 27 1
Северная Америка 1413 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Швеция - Королевство 757 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Ведомости 259 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 46 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
CNews Analytics 1991 5
IDC - International Data Corporation 2724 3
Gartner 2194 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
Forrester Research 386 1
TelecomDaily ИАА 112 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
AC&M Consulting 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766438, в очереди разбора - 670123.
Создано именных указателей - 46354.
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