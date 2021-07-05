На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1

МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800 1

К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 1

MTT помог Промсвязьбанку расширить каналы связи 1

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 3

МТС предоставит возможность заработать на облаках 1

Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 2

Российский телеком пока растет медленнее мирового 2