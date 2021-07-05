Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТМТ Консалтинг
TMT Consulting
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 99
ТМТ Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волков Сергей 25 5
|Анкилов Константин 49 4
|Назаров Алексей 69 2
|Мельников Александр 63 2
|Мамут Александр 109 2
|Зубов Юрий 5 1
|Ходжаев Азам 3 1
|Томлянович Степан 6 1
|Граф Аркадий 24 1
|Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
|Нечай Елена 25 1
|Припачкин Юрий 26 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Потанин Владимир 19 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Безруков Андрей 26 1
|Гончаров Андрей 3 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Четвертнев Илья 5 1
|Эчин Павел 2 1
|Фортунатов Сергей 2 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Баева Мария 3 1
|Телятников Алексей 12 1
|Полетаев Алексей 1 1
|Демин Алексей 4 1
|Павлов Александр 20 1
|Гринберг Александр 3 1
|Бочегов Александр 1 1
|Безгодов Александр 1 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Греф Герман 205 1
|Иванов Олег 124 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Хасис Лев 96 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766438, в очереди разбора - 670123.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766438, в очереди разбора - 670123.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru