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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТМТ Консалтинг TMT Consulting

ТМТ Консалтинг - TMT Consulting

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы 1
30.07.2026 Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона 1
15.07.2026 Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов 1
13.07.2026 В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники 1
08.07.2026 MANGO OFFICE второй год подряд возглавил российский рынок облачных контакт-центров 1
03.07.2026 «Билайн бизнес» лидирует на российском рынке виртуальных АТС 1
29.05.2026 Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году 2
22.05.2026 Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году 1
09.04.2026 Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 году 1
25.03.2026 MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год 1
02.03.2026 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на покупку поставщика IPTV для региональных провайдеров 1
09.02.2026 В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам 1
29.01.2026 Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками 1
21.01.2026 Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году 1
18.11.2025 Telecom API меняют подход к клиентскому опыту 1
17.10.2025 Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения 1
14.10.2025 Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS 1
Телеком 2024 1
11.09.2025 Современные сети 5G в России могут построить на частотах древних 3G. Опрос 1
01.08.2025 Российские решения по виртуализации уходят от open source 1
02.06.2025 Российские компании договорились улучшить совместимость своих решений 1
15.05.2025 ТМТ Консалтинг назвали лидеров рейтинга ВАТС в 2025 году 1
06.05.2025 На рынке платного ТВ в России второй год продолжается отток абонентов 1
28.04.2025 В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры 1
03.04.2025 ИТ-направление «Обит» выросло в 3 раза по итогам 2024 года 1
26.03.2025 Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации 1
20.03.2025 M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году 1
11.03.2025 «Базис» реализовал управление репликацией и снапшотами для СХД Tatlin.Unified Gen2 1
04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 1
04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 1
19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» 1
02.12.2024 В российском телекоме стремительно растут зарплаты – деньгами завлекают дефицитных специалистов. Оплачивать расходы будут россияне 1
15.11.2024 Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи 1
02.10.2024 Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам 2
11.09.2024 Ликвидирована сеть мошенников, похищавших деньги у россиян. 26 человек арестованы 1
27.08.2024 Исследование «ТМТ Консалтинг» определило лидера российского рынка виртуализации 1
14.08.2024 Плоды замедления. Россияне массово скачивают на жесткие диски видео из YouTube, пока можно. Это разоряет провайдеров 1
06.08.2024 Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет 1
06.08.2024 Путин поручил дать льготы операторам при создании сетей 5G 1
05.08.2024 «Ростелеком» в Перми обеспечил свободным интернетом почти 400 участников Ural Digital Weekend 2024 1

Публикаций - 144, упоминаний - 151

ТМТ Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
МегаФон 10742 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 36
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 16
Yandex - Яндекс 9216 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 6
Google LLC 12688 6
Huawei 4676 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 5
Apple Inc 13154 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Softline - Софтлайн 3743 5
9594 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 5
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 4
ЛайфТелеком - Телфин 290 4
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Microsoft Corporation 25775 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 4
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Lycamobile - Лайкамобайл 7 3
Orion soft - Орион софт - 315 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 11
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 5
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 5
TMT Investments 115 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Альфа-Банк 1979 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Era Capital - Ера Капитал 15 3
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 2
Полипластик 23 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 2
Доброфлот 22 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 2
Bosch - Gaggenau 36 2
АВК Инвестментс 5 2
Унистрой 13 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
FreePik 1841 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 7
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 6
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 6
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 3
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 48 3
Basis - Базис.Workplace 81 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Rakuten Viber 665 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 3
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 2
Bosch Home Connect 10 2
Apple iTunes Store 1118 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ФЛАТ - FLAT SoftSwitch 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 55 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Анкилов Константин 121 35
Мартиросов Давид 123 5
Волков Сергей 108 5
Путин Владимир 3454 4
Шадаев Максут 1210 4
Мамут Александр 133 3
Мельников Александр 98 3
Брюквин Юрий 300 3
Назаров Алексей 73 3
Ахлебининский Руслан 23 3
Осеевский Михаил 350 3
Мишустин Михаил 787 3
Кравцов Роман 89 2
Кириенко Владимир 148 2
Горелкин Антон 118 2
Вексельберг Виктор 155 2
Петров Дмитрий 79 2
Ковалев Сергей 30 2
Ревяшко Андрей 20 2
Махновский Кирилл 26 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
Игнатов Андрей 10 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Бырдин Алексей 32 2
Бородин Андрей 40 2
Хрычев Михаил 4 2
Лапшина Екатерина 18 2
Фролов Антон 31 2
Припачкин Юрий 67 2
Болецкая Ксения 3 2
Тюрина Мария 59 2
Ледовская Татьяна 12 2
Ходжаев Азам 4 2
Горшенин Василий 6 2
Крылова Елена 27 2
Майорец Максим 4 2
Бедеров Игорь 103 2
Якименко Ирина 4 2
Буйволов Денис 2 2
Рыль Иван 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 22
Европа 24964 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Украина 7928 7
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Япония 13807 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
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Казахстан - Республика 6048 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 39
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 13
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 6
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 6
Аренда 2687 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
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Ведомости 1466 11
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Рен ТВ - телеканал 82 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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