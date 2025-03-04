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Basis Базис.Virtual Basis Базис.Virtual Security Базис.Virtual Protect


Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ, в 2020 году получившее сертификат соответствия ФСТЭК. Решение соответствует 4 уровню доверия и может применяться в значимых объектах КИИ первой категории, первых классах ГИС и АСУТП и первом уровне защиты ИСПДН


04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 2
03.12.2024 Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ» 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
12.11.2024 Basis Virtual Security получил более 100 новых функций и улучшений и подтвердил соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
06.11.2024 «Базис» переводит Т2 на импортонезависимую экосистему виртуализации 1
15.10.2024 Treolan объявляет о начале поставок решений виртуализации «Базис» 1
24.09.2024 Решение «Базис» для облачной защиты виртуальных сред названо лучшим по версии рейтинга CNews 1
24.09.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений для облачной защиты 2024 1
22.08.2024 «Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy 1
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 2
15.08.2024 Merlion продолжает инвестировать в развитие стека ИТ-решений для партнеров. Доступно решение от разработчика «Базис». 1
17.07.2024 Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40% 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 2
19.06.2024 Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024» 2
18.06.2024 «Базис» в два раза сократил сроки проведения испытаний собственных решений для ФСТЭК 1
20.05.2024 Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис» 2
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 1
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 1
02.04.2024 «Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года 2
01.04.2024 «Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года 2
01.04.2024 Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда 1
Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность? 1
14.03.2024 «Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры 2
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры 2
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 2
07.12.2023 «Базис» расширила сертификат ФСТЭК на свои облачные решения 2
27.11.2023 «Базис» выпустил универсальный продукт для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры «Базис.Virtual Protect» 1
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
13.06.2023 Вышло обновление отечественной системы виртуализации «Базис.vCore» 1
11.04.2023 «Ростелеком» перейдет на российские решения виртуализации «Базис» 1
19.12.2022 Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt 2
29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 2

Публикаций - 32, упоминаний - 45

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2378 9
Ростелеком 9766 6
Microsoft Corporation 24682 5
Citrix Systems 814 4
Nutanix 99 4
Базальт СПО - BaseALT 663 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 3
Код Безопасности 624 2
8275 2
Базис Консалтинговая компания 23 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Basis - Скала софтвер 11 1
Getmobit - Гетмобит 32 1
ДОК 829 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 272 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Orion soft - Орион софт - 119 1
Veeam Software 319 1
Commvault 173 1
ИКС 321 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 47 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 60 1
Merlion - Мерлион 813 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
ESET - ESET Software 1135 1
Canonical 203 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 85 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
Oracle Corporation 6714 1
Amazon Inc - Amazon.com 3016 1
SAP SE 5289 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 5
РЖД - Российские железные дороги 1915 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 2
Unsplash 836 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 589 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Кофемания 54 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 141 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Linux Foundation 187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 18
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 912 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 8
DevOps - Development и Operations 896 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 8
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 8
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 7
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 190 7
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IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 97 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 5
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 5
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 3
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SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 988 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 331 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3868 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 58 25
Basis - Базис.Workplace 42 18
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 29 14
Linux OS 10033 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 7
Basis - Базис.vCore 11 7
Basis - Базис.Guard 7 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 5
Basis - Базис.Migration Assistant 7 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 4
Broadcom - VMware vSphere 564 4
Microsoft Windows 15738 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 146 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 3
Citrix XenDesktop 98 3
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 3
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 3
Kaspersky Internet Security 460 2
Код Безопасности - vGate 75 2
Новые облачные технологии - МойОфис 790 2
Microsoft Azure 1412 2
HPE SimpliVity 29 2
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 23 2
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