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Basis Базис.Virtual Basis Базис.Virtual Security Базис.Virtual Protect
Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ, в 2020 году получившее сертификат соответствия ФСТЭК. Решение соответствует 4 уровню доверия и может применяться в значимых объектах КИИ первой категории, первых классах ГИС и АСУТП и первом уровне защиты ИСПДН.
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 187 1
|Мартиросов Давид 60 10
|Сорокин Дмитрий 30 7
|Слышкин Василий 129 2
|Урусов Виктор 129 2
|Дворцов Дмитрий 9 1
|Орловский Михаил 12 1
|Ермаков Иван 28 1
|Карташев Вадим 2 1
|Стрелков Виктор 10 1
|Кулашова Анна 45 1
|Мельников Алексей 61 1
|Рензяев Константин 63 1
|Володичев Дмитрий 1 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 142 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Глазков Александр 138 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Козырев Алексей 322 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Султангалиев Тимурбулат 12 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Глухов Иван 29 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Бикмаев Ринат 1 1
|Галкин Николай 107 1
|Агеев Денис 35 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Аникин Дмитрий 45 1
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|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 170 2
|РАН - Российская академия наук 1886 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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