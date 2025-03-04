Базис.Virtual Security — средство защиты информации систем виртуализации и облачных платформ, в 2020 году получившее сертификат соответствия ФСТЭК. Решение соответствует 4 уровню доверия и может применяться в значимых объектах КИИ первой категории, первых классах ГИС и АСУТП и первом уровне защиты ИСПДН.