Basis Базис.Guard


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


27.11.2025 «Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже 1
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
19.06.2024 Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024» 1
20.05.2024 Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис» 1
14.03.2024 «Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2488 4
Microsoft Corporation 25221 3
Nutanix 108 2
Citrix Systems 840 2
Базис Консалтинговая компания 30 2
Netskope - Netskope Threat Labs 6 1
Ростелеком 10287 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5259 1
Veeam Software 327 1
Commvault 179 1
ИКС 388 1
8946 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 626 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2444 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 784 1
Canonical 211 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4497 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 644 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
ГПБ - Газпромбанк 1165 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1398 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2985 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8135 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4858 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72786 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6661 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31852 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2954 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12299 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22966 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22947 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1131 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11937 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26011 4
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 279 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31533 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57000 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10093 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27115 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33853 2
DevOps - Development и Operations 1061 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1270 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1823 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2449 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 592 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 119 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11519 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 397 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 329 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1671 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1415 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6247 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21784 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1161 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11385 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9830 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3048 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 435 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12253 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3395 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7058 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1761 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 198 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1240 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 38 7
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 103 7
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 39 7
Basis - Базис.Workplace 60 7
Basis - Базис.Migration Assistant 8 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 656 4
Linux OS 10855 2
Microsoft Azure 1457 2
Broadcom - VMware vSphere 594 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 2
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 2
Citrix XenDesktop 100 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 2
Basis - Базис.Storage Security 1 1
Basis - Базис.SDS - программно-определяемая система хранения 3 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 932 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1207 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 178 1
Red Hat OpenShift 135 1
Docker - Платформа распределённых приложений 431 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 200 1
HPE SimpliVity 32 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 109 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 190 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 1
Jenkins 48 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 80 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 345 1
Redmine 19 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 29 1
Basis - Базис.vCore 14 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 1
Мартиросов Давид 89 5
Бикмаев Ринат 1 1
Рензяев Константин 73 1
Сорокин Дмитрий 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 156242 6
Россия - УФО - Свердловская область 1717 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14472 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51125 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10205 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8226 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6652 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7779 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1688 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4666 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 1
CNews FORUM Кейсы 279 3
CNews AWARDS - награда 547 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402766, в очереди разбора - 733101.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

