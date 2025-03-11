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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инфраструктурное ПО Инфраструктурное программное обеспечение


 


11.03.2025 Цифровизация госсектора 2025 1
27.02.2025 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025 1
27.01.2025 Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов 1
27.01.2025 В компании «Инферит» назначен управляющий директор 1
27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
23.01.2025 Интеграция ALD Pro и Solar Dozor обеспечивает безопасную миграцию с Windows на Linux 1
21.01.2025 ИТ-шники жестко раскритиковали в российское ПО: Оно пригодно только для базовых задач, его совместимость далека от идеала 2
21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 1
16.01.2025 «Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании 1
28.12.2024 Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений 1
27.12.2024 Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 1
24.12.2024 Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ имени Б.Н. Ельцина переходит на отечественное ПО 1
19.12.2024 Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств 1
19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию 1
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
10.12.2024 vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость 1
10.12.2024 Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов 1
06.12.2024 Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса» 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
26.11.2024 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt 1
22.11.2024 «Группа Астра» и Минобрнауки Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.11.2024 Учителя всех школ Амурской области будут работать на ОС Astra Linux 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
Импортозамещение 2024 1
11.11.2024 Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений 1
11.11.2024 Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края 1
05.11.2024 Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server 1
05.11.2024 Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1
31.10.2024 99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» 1
31.10.2024 Orion Digital Day 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
29.10.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB 1
25.10.2024 Пенсионный фонд купит за 600 миллионов единственную, но очень мощную СХД 1
25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt 1
25.10.2024 «Группа Астра» и «Айтеко.Cloud» объявили о сотрудничестве 1
25.10.2024 «Группа Астра» и «МИРТЕК» объявляют о совместимости своих программных продуктов 1
24.10.2024 «Группа Астра» и «Нанософт» подписали соглашение о расширении технологического партнерства 1

Публикаций - 183, упоминаний - 190

Инфраструктурное ПО и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 60
Microsoft Corporation 24636 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 19
Orion soft - Орион софт - 106 19
Broadcom - VMware 2363 17
Softline - Софтлайн 2818 15
Oracle Corporation 6693 14
SAP SE 5279 12
IBM - International Business Machines Corp 9442 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 11
8227 10
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 8
Ростелеком 9709 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 7
Cisco Systems 5115 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1260 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 6
Ред Софт - Red Soft 708 5
Базальт СПО - BaseALT 657 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 5
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 5
Базис Консалтинговая компания 23 5
NetApp - Network Appliance 637 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Diasoft - Диасофт 872 4
ОТР ГК - ОТР 2000 214 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 4
Nginx - Энджайникс 167 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 968 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
Лента - Сеть розничной торговли 2083 5
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 5
ГПБ - Газпромбанк 1085 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 4
Газпром нефть 619 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 4
Группа Самолет 72 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 4
Почта России ПАО 2115 3
Газпром ПАО 1342 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
Основа Холдинг ГК 25 3
Кофемания 51 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 2
НСПК - Национальная система платежных карт 814 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ПСБ - Промсвязьбанк 853 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
Синара ГК - Sinara Group 101 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
Новатэк Новафининвест 54 2
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4099 24
Федеральное казначейство России 1775 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 10
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 10
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 113 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 9
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 9
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 9
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3141 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 7
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4519 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 1
Linux Foundation 186 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 151
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 127
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25381 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 66
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6095 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 48
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9391 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 33
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7388 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10191 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24155 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6232 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 21
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1433 18
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 18
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3794 16
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3001 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2657 15
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1894 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 14
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2667 14
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 897 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12757 12
Linux OS 9962 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 17
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 16
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 16
Microsoft Windows 15672 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 199 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 12
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 10
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 10
Basis - Базис.Workplace 39 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 8
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 233 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 7
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 7
Orion soft - Nova Container Platform 37 7
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 6
Новые облачные технологии - МойОфис 780 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5189 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 109 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 5
NVision Барьер 650 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 5
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 5
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 4
Huawei nova - Серия смартфона 64 4
Orion soft - Proxima DB 36 4
Шадаев Максут 1011 14
Мартиросов Давид 57 13
Шпак Василий 223 11
Лысенко Эдуард 308 9
Матвеева Татьяна 104 9
Терещенко Денис 88 9
Хайруллин Айрат 104 9
Ципорин Павел 102 9
Петрушин Андрей 110 9
Разумовский Дмитрий 121 9
Мартынова Елена 87 9
Херсонцев Алексей 93 9
Баканов Дмитрий 30 9
Чирков Сергей 16 9
Раскина Ирина 24 9
Спиренков Вячеслав 25 9
Артемов Андрей 15 9
Слышкин Василий 129 8
Кирюшин Сергей 83 7
Немкин Антон 35 7
Гладышев Евгений 9 7
Сивцев Илья 140 7
Драгунов Алексей 25 7
Звонарева Елена 19 7
Панченко Иван 139 6
Хинштейн Александр 142 6
Синьков Кирилл 41 6
Гавриленко Александр 16 6
Мураховский Эдуард 38 5
Анисов Ян 18 5
Бородкина Елена 12 5
Кортунов Михаил 8 5
Трубочев Алексей 30 5
Сергеев Сергей 138 4
Шинкарук Елена 28 4
Семенов Алексей 82 4
Леонов Алексей 79 4
Гулевич Руслан 27 4
Сологуб Денис 67 4
Кадомский Вячеслав 46 4
Россия - РФ - Российская федерация 144452 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2902 12
Россия - ЦФО - Калужская область 982 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 9
Россия - ЦФО - Орловская область 321 9
Россия - СЗФО - Псковская область 629 7
Европа 21776 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17049 5
Европа Восточная 3077 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14196 4
Азия - Азиатский регион 5533 4
Германия - Федеративная Республика 12685 4
Африка - Африканский регион 3479 4
Россия - СФО - Новосибирск 4299 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 4
Япония 13290 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 3
Канада 4885 3
Чехия - Чешская Республика 1308 3
Америка Латинская 1813 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 3
Казахстан - Республика 5530 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 2
Россия - УФО - Свердловская область 1499 2
Польша - Республика 1959 2
Америка - Американский регион 2162 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1165 2
Ближний Восток 2944 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1662 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 2
Турция - Турецкая республика 2354 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 77
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 72
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6067 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5767 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4668 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1952 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1203 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6952 12
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 883 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7493 11
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 11
Импортозамещение - параллельный импорт 483 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4479 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3152 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6135 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5979 8
Энергетика - Energy - Energetically 5089 8
Аудит - аудиторский услуги 2664 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 7
TAdviser - Центр выбора технологий 394 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 3
Forbes - Форбс 818 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 964 1
Ведомости 1002 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Telegraph 195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 24
IDC - International Data Corporation 4910 8
Gartner - Гартнер 3556 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
Juniper Research 522 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 983 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
CNews Fast рейтинг 46 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
A2:Research 10 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1049 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
РАН - Российская академия наук 1875 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 78 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 2 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 13
CNews FORUM Кейсы 225 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 4
CNews AWARDS - награда 520 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Docflow 147 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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