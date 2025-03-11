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Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025 1

Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova 1

Интеграция ALD Pro и Solar Dozor обеспечивает безопасную миграцию с Windows на Linux 1

Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 1

Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств 1

Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1

Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений 1

Учителя всех школ Амурской области будут работать на ОС Astra Linux 1

Импортозамещение 2024 1

Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений 1

Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server 1

Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1