Инфраструктурное ПО Инфраструктурное программное обеспечение
- Операционные системы (ОС)
- Системы управления виртуализацией
- Системы управления контейнерами
- Мониторинг и управление инфраструктурой
- Системы хранения данных
- Программное обеспечение для обеспечения безопасности
- Автоматизация и управление конфигурацией
- ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура
Инфраструктурное ПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1011 14
|Мартиросов Давид 57 13
|Шпак Василий 223 11
|Лысенко Эдуард 308 9
|Матвеева Татьяна 104 9
|Терещенко Денис 88 9
|Хайруллин Айрат 104 9
|Ципорин Павел 102 9
|Петрушин Андрей 110 9
|Разумовский Дмитрий 121 9
|Мартынова Елена 87 9
|Херсонцев Алексей 93 9
|Баканов Дмитрий 30 9
|Чирков Сергей 16 9
|Раскина Ирина 24 9
|Спиренков Вячеслав 25 9
|Артемов Андрей 15 9
|Слышкин Василий 129 8
|Кирюшин Сергей 83 7
|Немкин Антон 35 7
|Гладышев Евгений 9 7
|Сивцев Илья 140 7
|Драгунов Алексей 25 7
|Звонарева Елена 19 7
|Панченко Иван 139 6
|Хинштейн Александр 142 6
|Синьков Кирилл 41 6
|Гавриленко Александр 16 6
|Мураховский Эдуард 38 5
|Анисов Ян 18 5
|Бородкина Елена 12 5
|Кортунов Михаил 8 5
|Трубочев Алексей 30 5
|Сергеев Сергей 138 4
|Шинкарук Елена 28 4
|Семенов Алексей 82 4
|Леонов Алексей 79 4
|Гулевич Руслан 27 4
|Сологуб Денис 67 4
|Кадомский Вячеслав 46 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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