Fortune Business Insights
Fortune Business Insights и организации, системы, технологии, персоны:
|Теплов Олег 30 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Романов Роман 30 1
|Петров Кирилл 34 1
|Демидов Дмитрий 21 1
|Попов Борис 24 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Усова Марина 19 1
|Ракович Дмитрий 7 1
|Бурчилина Наталья 3 1
|Фионов Степан 2 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Файнштейн Михаил 1 1
|Корнев Александр 6 1
|Дробышевская Алена 9 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Бобрышев Роман 7 1
|Крушинский Александр 22 1
|Головин Дмитрий 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.