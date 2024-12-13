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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Fortune Business Insights



13.12.2024 Positive Technologies: периферийные устройства — вектор взлома промышленного IoT 1
19.10.2024 Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
29.08.2024 В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon 1
Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS 1
26.07.2023 «Лаборатория Касперского» расширила возможности Kaspersky Embedded Systems Security функцией защиты встраиваемых систем на базе Linux 1
22.06.2023 Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 90% 1
21.06.2023 Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го 1
22.02.2023 Нюансы работы платформы для обучения персонала: кейс компании из топ-5 поставщиков HR Tech 1
09.02.2023 Business Process Management 2023 1
08.12.2022 HR Tech: российские предприятия переходят от Excel к ИИ 1
02.12.2022 «Т1 интеграция» предложит клиентам гиперконвергенцию от vStack 1
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
29.12.2021 VEB Ventures инвестировал 400 млн рублей в разработчика биотехнологического оборудования Mircod 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
03.12.2020 Как тепловизионные технологии помогают остановить пандемию 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Fortune Business Insights и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Google LLC 11775 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Samsung Electronics 10255 1
Broadcom - VMware 2359 1
МегаФон 8805 1
SAP SE 5279 1
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Directum - Директум 1090 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
KPMG 256 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
McKinsey & Company Int 248 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Poly - Plantronics 136 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
i-Free Just AI 31 1
Comindware - Колловэар 154 1
Сател 125 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
LifeSize 51 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Ассоциация менеджеров 91 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Умные платформы 1682 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Statista 229 4
Microsoft Office 3734 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Terrasoft Creatio 96 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Mircod Biotech 1 1
Mircod Evimate 1 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
OpenAI DALL-E 23 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
Microsoft Azure 1408 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Теплов Олег 30 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Романов Роман 30 1
Петров Кирилл 34 1
Демидов Дмитрий 21 1
Попов Борис 24 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Иодковский Станислав 81 1
Афанасьев Денис 71 1
Усова Марина 19 1
Ракович Дмитрий 7 1
Бурчилина Наталья 3 1
Фионов Степан 2 1
Гаврилов Евгений 43 1
Файнштейн Михаил 1 1
Корнев Александр 6 1
Дробышевская Алена 9 1
Украинцева Евгения 6 1
Бобрышев Роман 7 1
Крушинский Александр 22 1
Головин Дмитрий 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21768 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Америка Латинская 1812 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 3
Экономический эффект 1067 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Fortune 206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 2
Mordor Intelligence 29 2
Market Research Future 8 2
Markets&Markets Research 112 1
IoT Analytics 4 1
Global Market Insights 13 1
Allied Market Research 21 1
CNews Мишень 166 1
VMR - Verified Market Research 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
РШУ - Русская школа управления 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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