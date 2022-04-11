Концепция управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) сформировалась в начале «нулевых». Тогда же были разработаны ключевые методы и технологии — моделирование бизнес-процессов, механизмы исполнения процессов, функции аналитики и мониторинга. Спустя приблизительно десять лет появились «интеллектуальные» BPM-системы (Intelligent BPMS, iBPMS) с расширенными функциями доступа, управления, кейсами и поручениями, продвинутой аналитикой. Они могут работать не только со структурированными, но и с неструктурированными процессами.

Рынок растет, но не все процессы одинаково интересны

В последние 5-7 лет цифровизация заметно подстегнула интерес бизнеса к BPM. Эти решения стали ядром интегрированных ИТ-платформ следующего поколения, объединяя разрозненные системы процессного управления. Свою роль сыграл рост возможностей систем Low-Code/No-Code, позволяющих программировать и модифицировать процессы без привлечения программистов.

По прогнозу Mordor Intelligence, в 2022-2026 гг. мировой рынок BPM будет расти ежегодно в среднем на 6,26%. Согласно данным Statista, в 2020 г. он составлял $8,8 млрд и в 2025 г. достигнет $14,4 млрд. Оценка Market Research Future: в 2026 г. BPM-рынок достигнет приблизительно такой же величины — $16 млрд. Оценки Fortune Business Insights несколько выше — $10,6 млрд в 2020 г., $26,2 млрд — в 2028-м.

BPM-системы решают широкий круг задач, однако, как показывает исследование BPM Partners, не все они в равной степени интересны заказчикам.

Не все опции BPM-систем одинаково полезны Самым большим спросом пользуются «финансовые» опции, наименьшим — операционные 75% Прогнозы бюджетирования 68% Финансовая отчетность 48% Финансовое моделирование 46% Финансовая аналитика 46% Информационные панели 40% Стратегическое планирование 40% Долгосрочное планирование 40% Консолидация финансовых операций 37% Операционное планирование

При этом среди драйверов BPM-проектов чаще всего называют необходимость решения задач, связанных с планированием самых разных аспектов деятельности. Желание «покончить с Excel» на этом фоне выглядит довольно забавно, выбиваясь из общего списка серьезных задач (в оригинале опроса этот пункт звучит и вовсе брутально «Excelhell»).

Что двигает BPM-инициативы Главный фактор - улучшение отчетности. И еще хочется, наконец, уйти от Excel. 66% Совершенствование управленческой отчетности 45% Совершенствование процессов планирования 40% Совершенствование процессов принятия решений 39% Интеграция процессов планирования 33% Совершенствование расширенной отчетности 33% Возможность отказаться от Excel 30% Совершенствование процессов совместной работы 29% Приведение в соответстве финансовой и операционной деятельности 1% Другое

Пандемия коронавируса, определявшая развитие практически всех сфер бюизнеса последние пару лет, не могла «пройти мимо» BPM. Ее влияние на сферу управление процессами скорее положительное, компании убедились, что без наведения порядка в этой сфере работать в кризисных условиях трудно. Как результат, 62% респондентов BPM Partners заявили, что намерены уделять инициативам BPM повышенное внимание, 31% — не ожидают никаких изменений в проектах BPM. И только 7% собираются уделять проектам, связанным с BPM, меньше внимания или сократить их финансирование.

В чем ценность вендора?

Большинство крупных организаций уже внедрили решения BPM, сейчас основное поле битвы производителей решений — малые и средние предприятия. Переход с одной платформы BPM на другую маловероятен (как и в случае других корпоративных решений), но возможен.

За что же в наибольшей степени (кроме банального «соответствия потребностям») пользователи BPM-решения? Как показывает исследование PBM Partners, «второй главный фактор» выбора той или иной BPM-системы — ее гибкость и масштабируемость/простота управления. Тоже довольно ожидаемые критерии.

Главное — гибкость и масштабируемость Второй главный, после «соответствия потребностям» критерий выбора BPM-системы, критерий выбора BPM-решения — его гибкость. Гибкость решения Масштабируемость/простота управления Известность вендора Финансовые соображения «Экселеподобный» интерфейс Простота использования Соотношение цена/качество Другое

Интересно, но вполне понятно, что несмотря на намерение отправить Excel «в ад» пользователи желают иметь Excel-подобный интерфейс.

Раньше на российском рынке были представлены в той или иной мере в лидеры рынка BPM. Сейчас их состав изменился, хотя пока трудно сказать, насколько. Ориентиром при выборе BPM-решения для наших условия может послужить мишень CNews.Market, созданная CNews Analytics. В топ-10 лучших российских BPM-систем входят Creatio («Террасофт Центр»), ELMA («ЭЛМА»), Битрикс 24 («1С-Битрикс»), K2 («К2РУ»), Directum («Директум»), Amber («Эмбер»), ИнфраМенеджер («ИнфраМенеджер»), FXL («ФлексСофт»), Comindware («Колловэар») и Питерсофт («ПитерСофт»).