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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mordor Intelligence



14.01.2025 США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства 1
21.10.2024 Крупнейшая в мире страна ограничивает ввоз ПК и планшетов, чтобы подстегнуть местное производство 1
11.10.2024 Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры 1
10.06.2024 Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее 1
05.06.2024 CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока 1
20.05.2024 В МФТИ создали российский экзоскелет руки для медицинской реабилитации с нейросетевыми алгоритмами стимуляции мышц 1
22.04.2024 Созданы SSD-накопители, защищенные от радиации на случай ядерной войны 1
05.02.2024 Россияне разработали голографическую видеоконференцсвязь. Она уже доступна за рубежом, но не в России 1
26.12.2023 «Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке 1
02.06.2023 TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз 1
09.02.2023 Business Process Management 2023 1
19.12.2022 Российский рынок ИТ-решений для промышленности кардинально изменится за два-три года 1
31.10.2022 Данные — на ваших серверах, их обработка — в облаках: новый вид АТС появился в России 1
30.05.2022 Чем заменить зарубежный VPN 1
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 1
22.11.2021 CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами 1
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов 1
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом 1
30.09.2021 Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году 1
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США 1
24.03.2021 Умные города создали спрос на полноцветные камеры с ИИ 1
19.12.2020 Аналитики ждут падения российского рынка ИТ-услуг. Интеграторы не согласны 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
02.07.2020 CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
20.04.2020 Российский рынок видеонаблюдения растет и становится «умнее» 1
20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Mordor Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 5
Microsoft Corporation 24625 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
Google LLC 11775 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Oracle Corporation 6688 2
Крок - Croc 1777 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Comindware - Колловэар 154 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Авантаж 66 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 2
StormWall - Сторм системс 67 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Цифра ГК 2426 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Samsung Electronics 10254 2
Intel Corporation 12197 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Accenture plc 682 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Naumen - Наумен 625 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Software AG 198 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
БайтЭрг 56 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Ланит Интеграция 190 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
OpenText 207 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Genpact 5 1
Superjob - Суперджоб 502 1
ТрансКонтейнер 38 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Colonial Pipeline 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Unsplash 763 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Linux Foundation 185 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 4
Видеокамера - Camcorder 2263 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 3
Statista 229 6
Microsoft Azure 1408 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 3
Microsoft Windows 15656 3
Terrasoft Creatio 96 2
HPE Synergy 57 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
Google Android 13994 2
Linux OS 9936 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Natick 5 1
Dahua IMOU 14 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
NetApp ONTAP 66 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Ларга Видеосервер 1 1
DSSL Trassir 23 1
Технологии скоринга - Rescore 3 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Jenkins 44 1
Docker Swarm 15 1
Dahua EZ-IP 7 1
SUSE NeuVector 4 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Dahua Full-Color 1 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Apple iPhone 6 4862 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 22 1
NetApp Spot PC 1 1
Apple macOS 2059 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Alphabyte - ZeroTrust Enterprise VPN 1 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
TrueConf Enterprise 22 1
Самойлов Юрий 74 2
Самодахов Валерий 1 1
Ерошин Евгений 2 1
Земцов Сергей 1 1
Леонова Татьяна 4 1
Коптелов Андрей 109 1
Виноградова Наталья 53 1
Андреев Владимир 97 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Лапшин Алексей 18 1
Никулин Игорь 23 1
Кузнецова Анна 15 1
Борман Константин 5 1
Гарусев Максим 6 1
Соловьев Дмитрий 73 1
Головко Олег 8 1
Добронравов Олег 3 1
Потоцкий Игорь 11 1
Кошкина Юлия 13 1
Арефьев Дмитрий 7 1
Ермаков Антон 13 1
Хантимиров Рамиль 31 1
Кичко Дмитрий 64 1
Макаркин Алексей 3 1
Шадаев Максут 1008 1
Колбин Евгений 67 1
Трухин Юрий 2 1
Ульянов Иван 3 1
Шойхет Борис 11 1
Минаев Андрей 15 1
Главчев Владимир 21 1
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
Пимков Сергей 12 1
Ройфман Роман 16 1
Зинкевич Сергей 55 1
Юдин Дмитрий 23 1
Лагутин Алексей 10 1
Гурзов Константин 19 1
Михайлов Михаил 10 1
Шуткин Николай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Индия - Bharat 5432 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Ближний Восток 2943 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Китай - Тайвань 3984 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Сингапур - Республика 1849 1
Канада 4881 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Америка Латинская 1812 1
Европа 21767 1
Америка - Американский регион 2160 1
Америка Южная 850 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Израиль 2730 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Оман Султанат 113 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Украина 7608 1
Катар 162 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 12
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 6
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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Bloomberg 1286 1
Markets&Markets Research 112 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
Gartner - Гартнер 3556 7
IDC - International Data Corporation 4910 4
Synergy Research Group 42 2
CNews SaaS рейтинг 27 2
Market Research Future 8 2
Fortune Business Insights 15 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
IDC China 2 1
Omdia 25 1
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ABI Research 234 1
CNews Мишень 166 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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NetApp Insight - конференция 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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