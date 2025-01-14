Mordor Intelligence
Mordor Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойлов Юрий 74 2
|Самодахов Валерий 1 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Земцов Сергей 1 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Андреев Владимир 97 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Лапшин Алексей 18 1
|Никулин Игорь 23 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Борман Константин 5 1
|Гарусев Максим 6 1
|Соловьев Дмитрий 73 1
|Головко Олег 8 1
|Добронравов Олег 3 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Арефьев Дмитрий 7 1
|Ермаков Антон 13 1
|Хантимиров Рамиль 31 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Макаркин Алексей 3 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Колбин Евгений 67 1
|Трухин Юрий 2 1
|Ульянов Иван 3 1
|Шойхет Борис 11 1
|Минаев Андрей 15 1
|Главчев Владимир 21 1
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
|Пимков Сергей 12 1
|Ройфман Роман 16 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Лагутин Алексей 10 1
|Гурзов Константин 19 1
|Михайлов Михаил 10 1
|Шуткин Николай 5 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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