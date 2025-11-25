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K2 К2РУ SourceCode
СОБЫТИЯ
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|25.11.2025
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«К2 НейроТех» добавила Langflow в ML-платформу для быстрой разработки решений на LLM
ИИ-интегратор полного цикла компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») интегрировала в свою ML-платформу в составе облачной инфраструктуры K2 Cloud low-code-инструмент Langflow. Новая функция позволяет бизнесу быстро разрабатывать р
|17.11.2025
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Команда Вячеслава Гилева протестировала инфраструктуру К2 Cloud для «1С»
». Экспертный анализ выявил отсутствие критических ошибок в настройках инфраструктуры и позволил сформировать оптимальные конфигурации для различных бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud. Тестирование проводилось в среде QEMU-KVM, которая позволяет снизить цену аренды вычислительных мощностей, обеспечивает отказоустойчивость и поддержку современных технологий, предоста
|07.11.2025
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«К2 НейроТех» запускает образовательный интенсив AI Boostcamp для формирования кадрового резерва в сфере ИИ
Компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») объявляет о запуске бесплатного образовательного интенсива AI Boostcamp для студентов. Стратегическая инициатива направлена на подготовку нового поколения ИИ-раз
|24.09.2025
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«К2 НейроТех» назвал пять ИИ-трендов в финансах: от автоматизации к экосистемам и антикризисным решениям
слуги и защищая от рисков. По оценкам Juniper Research, в 2024 г. глобальные затраты банковской системы на генеративный ИИ составили около $6 млрд. А к 2030 г. эта сумма достигнет $85 млрд. Эксперты «К2 НейроТех» выделили пять ключевых ИИ-технологий, которые станут драйверами роста финансовой отрасли в ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». От автоматизации к автономи
|19.09.2025
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«К2 НейроТех» усиливает «ПАК-AI» технологиями создания корпоративных ИИ-ассистентов
В «ПАК-AI» компании «К2 НейроТех» интегрированы технологии больших языковых моделей (LLM) и RAG-системы. Это обеспечит бизнесу возможность быстро создавать и внедрять специализированных ИИ-ассистентов для повышения
|17.09.2025
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«К2 НейроТех» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России
Компания «К2 НейроТех» стала участником Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). В рамках партнерства планируется совместная работа над созданием отечественных ИИ-технологий,
|05.09.2025
|Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании
|05.09.2025
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Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре
Компания Positive Technologies и облачный провайдер К2 Cloud (входит в экосистему «К2Тех») объединяют усилия для защиты бизнеса от киберугроз. Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа К2
|04.09.2025
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«К2 НейроТех» и К2 Cloud запускают платформу для ускоренной разработки и эксплуатации ML-моделей без капитальных затрат
K2 Cloud и «К2 НейроТех» (подразделения «К2Тех») объявили, что решение для автоматизации и управления жизненным циклом моделей машинного обучения вошло в состав облачной платформы «K2 Облако». Теперь польз
|01.09.2025
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ПАК-AI 2.0 от «К2 НейроТех»: прирост производительности на 30%
«К2 НейроТех» представил новую версию ПАК-AI – решения для быстрого и безопасного развертывания on-premise ИИ-инфраструктуры. Оно сочетает удобство облачной платформы с соответствием требованиям
|05.08.2025
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«K2Тех» и «ИндаСофт» создают цифровую платформу нового поколения на базе «К2 Облака»
Компания «ИндаСофт» анонсировала новую MES-платформу, развернутую в «К2 Облаке» – облачной платформе K2 Cloud, бизнес-юнита «К2Тех». Совместное решение призвано стать универсальной основой для цифровой трансформации российских предприятий и обеспечить технологич
|09.07.2025
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«К2 НейроТех» и red_mad_robot помогут бизнесу подготовиться к внедрению ИИ
Компании «К2 НейроТех» и red_mad_robot объявили о запуске совместной экспертной инициативы, направленной на подготовку бизнеса к ИИ-трансформации. Программа разработана для преодоления разрыва между клас
|23.06.2025
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12Storeez расширяет свои возможности с «К2 Cloud»
важным фактором конкурентоспособности «Ритейлеры всё чаще переходят на облачные решения, чтобы сократить time-to-market и быстрее адаптироваться к изменениям спроса. 12Storeez планирует использовать К2 Cloud не только для e-commerce, но и для работы корпоративных сервисов, аналитики данных и разработки», — отметил директор по продажам «K2 Cloud» Кирилл Старовойт. Выбор 12Storeez в пользу «
|04.06.2025
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«К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы
«К2 НейроТех» представил программно-аппаратный комплекс ПАК-AI, который позволяет интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в действующую ИТ-среду в соответствии с требованиями и политиками без
|30.05.2025
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«К2 НейроТех» ускорила запуск ИИ-сервисов для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии»
На базе имеющейся инфраструктуры команда «К2 НейроТех» развернула высокопроизводительный вычислительный кластер с единой средой управления для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ЦИТ). Это позволило запускать ИИ-сервисы за счита
|29.05.2025
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«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95%
Участник рынка оптовой дистрибуции канцелярских товаров в России «Рельеф-Центр» перенес свой интернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в условиях высокого трафика и получить SLA равный
|28.05.2025
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«К2 НейроТех» назвал шесть ИИ-трендов в промышленности в 2025 году
у интеллекту возрастает. В России, по данным опроса Ассоциации менеджеров, 39% крупных предприятий уже используют ИИ-инструменты, а 25% опрошенных планируют их внедрить в ближайшем будущем. Эксперты «К2 НейроТех» рассмотрели ключевые тренды применения ИИ в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Генеративный ИИ В 2025 г. генеративный ИИ все больше переходит из стадии э
|21.04.2025
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«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили услугу по защите от вирусов-шифровальщиков
«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили комплексную услугу по защите от вирусов-шифровальщиков, которые стали одной из главных угроз потери данных и остановки критичных процессов в организациях любых р
|04.03.2025
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K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге
ска нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге. Клиенты смогут использовать облачные сервисы в новом регионе начиная с апреля 2025 г. Уже открыт сбор заявок клиентов на получение доступа к «К2 Облаку» в северной столице. Развертывание облака в Санкт-Петербурге станет первым шагом в развитии мультирегиональной инфраструктуры K2 Cloud, которая уже включает в себя 3 зоны доступности
|03.03.2025
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Исследование К2 Cloud: Импортозамещение, нехватка кадров и безопасность – главные вызовы ИТ-рынка в 2025 году
дукты, каждая пятая компания заявляет о нехватке квалифицированных ИТ-специалистов, большинство предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере кибербезопасности. К такому выводу пришли эксперты К2 Cloud в своем новом исследовании. Однако, согласно опросу, главные проблемы и фокусы в сфере цифровизации в разных отраслях могут отличаться. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud. Ц
|16.01.2025
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ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности
сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group; часть акций остается у основателя и топ-менеджмента компании. На первом этапе сделки приобретается 51% доля, далее ГК Softline имеет право на поэтапную консолидацию всех 100% капит
|13.12.2024
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Олег Вишняк, К2 НейроТех: Объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ
Олег Вишняк, К2 НейроТех: объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ ИТ-компания К2Тех 29 августа объявила о запуске нового бизнес-юнита — К2 НейроТех, специализирующегося н
|13.12.2024
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Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры
требует мощных вычислительных ресурсов и быстрых сетевых соединений. Плюсом становится и способность системы масштабироваться вместе с увеличением объемов вычислений. Для решения таких задач компания К2 НейроТех проектирует и создает суперкомпьютеры. Рынок HPCсегодня Как применяетсясуперкомпьютер Каквнедрить HPCот К2 НейроТех Рынок HPC сегодня Высокопроизводительные системы — это ком
|02.12.2024
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Исследование К2 Cloud: развитие big data тормозит кадровый голод, сложность в оценке окупаемости проектов и нехватка компетенций внутри компаний
уют облака для работы с большими данными. В опросе приняли участие несколько десятков компаний из отраслей ИТ, строительства, ритейла, FMCG, образования и других. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud. Эксперты К2 Cloud отмечают, что на сегодняшний день существуют три ключевые проблемы, которые тормозят более активное развитие проектов, связанных с большими данными. Это – кад
|31.10.2024
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К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024
На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 К2 НейроТех и Rubbles продемонстрировали совместное решение, ориентированное на задачи машинного обучения (Machine Learning, ML) и анализа данных. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) от К2<
|21.10.2024
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Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы
K2 Cloud Облака растут быстрее остальных направлений ИТ, по прогнозам рынок облачных сервисов за год вырастет еще на 25%. О том, почему так происходит и как меняется рынок облаков, рассказал директор К2 Cloud Сергей Зинкевич. «Мы — облако с человеческим лицом: не оставляем заказчиков наедине с платформой и помогаем решать задачи» CNews Расскажите, чем K2 Cloud отличается от других облачных
|11.10.2024
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«К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений
Разработчик суперкомпьютерных кластеров «К2 НейроТех» и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании договорились о совместном создании высокотехнологичных и
|09.10.2024
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«К2 НейроТех»: 51% российских компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта
По результатам опроса «К2 НейроТех», ИТ-инфраструктура 51% российских компаний не готова к внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Представители компаний заявили, что для них это главный барьер внедрения ИИ в свои
|30.08.2024
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«К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России
Компания «К2Тех» объявляет о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под
|29.08.2024
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«К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд
Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под
|29.08.2024
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К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России
Компания К2Тех объявляет о запуске нового бизнес-юнита — К2 НейроТех. Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под к
|22.07.2024
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Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud
Российская операционная система Astra Linux стала доступна для клиентов К2 Cloud. Теперь пользователи смогут запускать в облаке виртуальные машины с ОС при поддержке вендора. Возможность получения лицензий по подписочной модели позволит с минимальными затратами соз
|07.05.2024
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SOC «К2 Кибербезопасность» получил сертификат СУСИТ
Центр мониторинга кибербезопасности от «К2 Кибербезопасность» одним из первых коммерческих SOC получил сертификат Системы управления ИТ-сервисов (СУСИТ). Он подтверждает, что центр успешно прошел аудит и соответствует требованиям ста
|25.04.2024
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«К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить уровень защищенности от угроз ИБ
«К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить его реальный уровень защиты от угроз ИБ. Банк в соответствии с требованиями нормативных актов обязан регулярно проводить проверки своей И
|28.02.2024
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«К2 Кибербезопасность» защищает от кибератак сеть ресторанов быстрого питания
«К2 Кибербезопасность» обеспечила защиту крупной сети ресторанов быстрого питания, столкнувшейся с проблемами во время локализации своей ИТ-инфраструктуры в России. Кроме того, незадолго до стар
|19.02.2024
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«К2 Кибербезопасность» предупреждает один из крупных органов государственной власти о возможных кибератаках
«К2 Кибербезопасность» предоставила услуги Security Operations Center (SOC) для отслеживания возможных кибератак в крупном органе государственной власти. Теперь команда экспертов «К2 Кибе
|23.01.2024
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«Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний
Российский производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности группа компаний «Гарда» и «К2 Кибербезопасность», интегратор систем информационной безопасности в крупных компаниях, займутся выявлением и предотвращением атак, направленных на похищение данных. Это особенно важно для ко
|21.12.2023
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Услуги Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и технической поддержки систем защиты информации «К2 Кибербезопасность» соответствуют требованиям стандарта по управлению информационной безопасностью
«К2 Кибербезопасность» успешно прошла сертификационный аудит Системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 — одного из ос
|07.12.2023
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«Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру
«Крок облачные сервисы» совместно с «К2 кибербезопасность» запустили Cloud Security Services (CSS) – комплекс мер и сервисов по обеспечению безопасности в облачных средах. Он позволяет выявлять, приоритезировать и митигировать рис
|09.11.2023
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Популярность Security Operations Center у российских компаний растет
(44%) крупных российских компаний рассматривают возможность подключения услуг центров мониторинга и контроля кибербезопасности (SOC) и выбирают варианты его реализации. Такой вывод сделали эксперты «К2 rибербезопасность» в результате опроса 100 представителей компаний с выручкой более 500 млн руб. из разных сегментов экономики. Об этом CNews сообщили представители «К2тех». SOC — услуга по
K2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Холинов Андрей 18 12
|Зинкевич Сергей 77 9
|Смирнов Святослав 9 8
|Зотов Алексей 69 8
|Дегтярев Вячеслав 10 7
|Вишняк Олег 8 7
|Федорова Анастасия 16 6
|Заикин Андрей 36 6
|Копаев Геннадий 16 5
|Трефилов Алексей 49 5
|Католик Вадим 5 4
|Коптелов Андрей 134 4
|Завьялов Максим 24 3
|Белайчук Анатолий 32 3
|Солдатов Сергей 22 2
|Бычков Николай 11 2
|Егоров Павел 23 2
|Липатов Алексей 3 2
|Landau Steve - Ландау Стив 2 2
|Куць Василий 7 2
|Фильченков Александр 40 2
|Бойко Кирилл 12 2
|Газизова Светлана 4 2
|Осипов Николай 5 2
|Садовенко Илья 65 2
|Березин Максим 144 2
|Кучугин Илья 42 2
|Шингарев Павел 22 2
|Лапшин Алексей 24 2
|Зельдец Игорь 32 2
|Кузнецова Анна 16 2
|Новиков Сергей 47 2
|Киреев Иван 40 2
|Потоцкий Игорь 11 2
|Чаплинская Светлана 8 2
|Ржавин Георгий 5 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Ермаков Антон 13 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Черепанова Ольга 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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