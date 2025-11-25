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K2 К2РУ SourceCode

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25.11.2025 «К2 НейроТех» добавила Langflow в ML-платформу для быстрой разработки решений на LLM

ИИ-интегратор полного цикла компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») интегрировала в свою ML-платформу в составе облачной инфраструктуры K2 Cloud low-code-инструмент Langflow. Новая функция позволяет бизнесу быстро разрабатывать р
17.11.2025 Команда Вячеслава Гилева протестировала инфраструктуру К2 Cloud для «1С»

». Экспертный анализ выявил отсутствие критических ошибок в настройках инфраструктуры и позволил сформировать оптимальные конфигурации для различных бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud. Тестирование проводилось в среде QEMU-KVM, которая позволяет снизить цену аренды вычислительных мощностей, обеспечивает отказоустойчивость и поддержку современных технологий, предоста
07.11.2025 «К2 НейроТех» запускает образовательный интенсив AI Boostcamp для формирования кадрового резерва в сфере ИИ

Компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») объявляет о запуске бесплатного образовательного интенсива AI Boostcamp для студентов. Стратегическая инициатива направлена на подготовку нового поколения ИИ-раз
24.09.2025 «К2 НейроТех» назвал пять ИИ-трендов в финансах: от автоматизации к экосистемам и антикризисным решениям

слуги и защищая от рисков. По оценкам Juniper Research, в 2024 г. глобальные затраты банковской системы на генеративный ИИ составили около $6 млрд. А к 2030 г. эта сумма достигнет $85 млрд. Эксперты «К2 НейроТех» выделили пять ключевых ИИ-технологий, которые станут драйверами роста финансовой отрасли в ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». От автоматизации к автономи
19.09.2025 «К2 НейроТех» усиливает «ПАК-AI» технологиями создания корпоративных ИИ-ассистентов

В «ПАК-AI» компании «К2 НейроТех» интегрированы технологии больших языковых моделей (LLM) и RAG-системы. Это обеспечит бизнесу возможность быстро создавать и внедрять специализированных ИИ-ассистентов для повышения
17.09.2025 «К2 НейроТех» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России

Компания «К2 НейроТех» стала участником Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). В рамках партнерства планируется совместная работа над созданием отечественных ИИ-технологий,
05.09.2025 Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании
05.09.2025 Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре

Компания Positive Technologies и облачный провайдер К2 Cloud (входит в экосистему «К2Тех») объединяют усилия для защиты бизнеса от киберугроз. Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа К2
04.09.2025 «К2 НейроТех» и К2 Cloud запускают платформу для ускоренной разработки и эксплуатации ML-моделей без капитальных затрат

K2 Cloud и «К2 НейроТех» (подразделения «К2Тех») объявили, что решение для автоматизации и управления жизненным циклом моделей машинного обучения вошло в состав облачной платформы «K2 Облако». Теперь польз
01.09.2025 ПАК-AI 2.0 от «К2 НейроТех»: прирост производительности на 30%

«К2 НейроТех» представил новую версию ПАК-AI – решения для быстрого и безопасного развертывания on-premise ИИ-инфраструктуры. Оно сочетает удобство облачной платформы с соответствием требованиям
05.08.2025 «K2Тех» и «ИндаСофт» создают цифровую платформу нового поколения на базе «К2 Облака»

Компания «ИндаСофт» анонсировала новую MES-платформу, развернутую в «К2 Облаке» – облачной платформе K2 Cloud, бизнес-юнита «К2Тех». Совместное решение призвано стать универсальной основой для цифровой трансформации российских предприятий и обеспечить технологич
09.07.2025 «К2 НейроТех» и red_mad_robot помогут бизнесу подготовиться к внедрению ИИ

Компании «К2 НейроТех» и red_mad_robot объявили о запуске совместной экспертной инициативы, направленной на подготовку бизнеса к ИИ-трансформации. Программа разработана для преодоления разрыва между клас
23.06.2025 12Storeez расширяет свои возможности с «К2 Cloud»

важным фактором конкурентоспособности «Ритейлеры всё чаще переходят на облачные решения, чтобы сократить time-to-market и быстрее адаптироваться к изменениям спроса. 12Storeez планирует использовать К2 Cloud не только для e-commerce, но и для работы корпоративных сервисов, аналитики данных и разработки», — отметил директор по продажам «K2 Cloud» Кирилл Старовойт. Выбор 12Storeez в пользу «
04.06.2025 «К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы

«К2 НейроТех» представил программно-аппаратный комплекс ПАК-AI, который позволяет интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в действующую ИТ-среду в соответствии с требованиями и политиками без
30.05.2025 «К2 НейроТех» ускорила запуск ИИ-сервисов для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии»

На базе имеющейся инфраструктуры команда «К2 НейроТех» развернула высокопроизводительный вычислительный кластер с единой средой управления для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ЦИТ). Это позволило запускать ИИ-сервисы за счита
29.05.2025 «Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95%

Участник рынка оптовой дистрибуции канцелярских товаров в России «Рельеф-Центр» перенес свой интернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в условиях высокого трафика и получить SLA равный
28.05.2025 «К2 НейроТех» назвал шесть ИИ-трендов в промышленности в 2025 году

у интеллекту возрастает. В России, по данным опроса Ассоциации менеджеров, 39% крупных предприятий уже используют ИИ-инструменты, а 25% опрошенных планируют их внедрить в ближайшем будущем. Эксперты «К2 НейроТех» рассмотрели ключевые тренды применения ИИ в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Генеративный ИИ В 2025 г. генеративный ИИ все больше переходит из стадии э
21.04.2025 «К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили услугу по защите от вирусов-шифровальщиков

«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили комплексную услугу по защите от вирусов-шифровальщиков, которые стали одной из главных угроз потери данных и остановки критичных процессов в организациях любых р
04.03.2025 K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге

ска нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге. Клиенты смогут использовать облачные сервисы в новом регионе начиная с апреля 2025 г. Уже открыт сбор заявок клиентов на получение доступа к «К2 Облаку» в северной столице. Развертывание облака в Санкт-Петербурге станет первым шагом в развитии мультирегиональной инфраструктуры K2 Cloud, которая уже включает в себя 3 зоны доступности

03.03.2025 Исследование К2 Cloud: Импортозамещение, нехватка кадров и безопасность – главные вызовы ИТ-рынка в 2025 году

дукты, каждая пятая компания заявляет о нехватке квалифицированных ИТ-специалистов, большинство предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере кибербезопасности. К такому выводу пришли эксперты К2 Cloud в своем новом исследовании. Однако, согласно опросу, главные проблемы и фокусы в сфере цифровизации в разных отраслях могут отличаться. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud. Ц
16.01.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности

сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group; часть акций остается у основателя и топ-менеджмента компании. На первом этапе сделки приобретается 51% доля, далее ГК Softline имеет право на поэтапную консолидацию всех 100% капит
13.12.2024 Олег Вишняк, К2 НейроТех: Объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ

Олег Вишняк, К2 НейроТех: объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ ИТ-компания К2Тех 29 августа объявила о запуске нового бизнес-юнита — К2 НейроТех, специализирующегося н
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры

требует мощных вычислительных ресурсов и быстрых сетевых соединений. Плюсом становится и способность системы масштабироваться вместе с увеличением объемов вычислений. Для решения таких задач компания К2 НейроТех проектирует и создает суперкомпьютеры. Рынок HPCсегодня Как применяетсясуперкомпьютер Каквнедрить HPCот К2 НейроТех Рынок HPC сегодня Высокопроизводительные системы — это ком
02.12.2024 Исследование К2 Cloud: развитие big data тормозит кадровый голод, сложность в оценке окупаемости проектов и нехватка компетенций внутри компаний

уют облака для работы с большими данными. В опросе приняли участие несколько десятков компаний из отраслей ИТ, строительства, ритейла, FMCG, образования и других. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud. Эксперты К2 Cloud отмечают, что на сегодняшний день существуют три ключевые проблемы, которые тормозят более активное развитие проектов, связанных с большими данными. Это – кад
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024

На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 К2 НейроТех и Rubbles продемонстрировали совместное решение, ориентированное на задачи машинного обучения (Machine Learning, ML) и анализа данных. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) от К2<
21.10.2024 Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

K2 Cloud Облака растут быстрее остальных направлений ИТ, по прогнозам рынок облачных сервисов за год вырастет еще на 25%. О том, почему так происходит и как меняется рынок облаков, рассказал директор К2 Cloud Сергей Зинкевич. «Мы — облако с человеческим лицом: не оставляем заказчиков наедине с платформой и помогаем решать задачи» CNews Расскажите, чем K2 Cloud отличается от других облачных

11.10.2024 «К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений

Разработчик суперкомпьютерных кластеров «К2 НейроТех» и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании договорились о совместном создании высокотехнологичных и
09.10.2024 «К2 НейроТех»: 51% российских компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта

По результатам опроса «К2 НейроТех», ИТ-инфраструктура 51% российских компаний не готова к внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Представители компаний заявили, что для них это главный барьер внедрения ИИ в свои

30.08.2024 «К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России

Компания «К2Тех» объявляет о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под

29.08.2024 «К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд

Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под

29.08.2024 К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России

Компания К2Тех объявляет о запуске нового бизнес-юнита — К2 НейроТех. Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под к
22.07.2024 Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud

Российская операционная система Astra Linux стала доступна для клиентов К2 Cloud. Теперь пользователи смогут запускать в облаке виртуальные машины с ОС при поддержке вендора. Возможность получения лицензий по подписочной модели позволит с минимальными затратами соз
07.05.2024 SOC «К2 Кибербезопасность» получил сертификат СУСИТ

Центр мониторинга кибербезопасности от «К2 Кибербезопасность» одним из первых коммерческих SOC получил сертификат Системы управления ИТ-сервисов (СУСИТ). Он подтверждает, что центр успешно прошел аудит и соответствует требованиям ста
25.04.2024 «К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить уровень защищенности от угроз ИБ

«К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить его реальный уровень защиты от угроз ИБ. Банк в соответствии с требованиями нормативных актов обязан регулярно проводить проверки своей И
28.02.2024 «К2 Кибербезопасность» защищает от кибератак сеть ресторанов быстрого питания

«К2 Кибербезопасность» обеспечила защиту крупной сети ресторанов быстрого питания, столкнувшейся с проблемами во время локализации своей ИТ-инфраструктуры в России. Кроме того, незадолго до стар
19.02.2024 «К2 Кибербезопасность» предупреждает один из крупных органов государственной власти о возможных кибератаках

«К2 Кибербезопасность» предоставила услуги Security Operations Center (SOC) для отслеживания возможных кибератак в крупном органе государственной власти. Теперь команда экспертов «К2 Кибе
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний

Российский производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности группа компаний «Гарда» и «К2 Кибербезопасность», интегратор систем информационной безопасности в крупных компаниях, займутся выявлением и предотвращением атак, направленных на похищение данных. Это особенно важно для ко
21.12.2023 Услуги Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и технической поддержки систем защиты информации «К2 Кибербезопасность» соответствуют требованиям стандарта по управлению информационной безопасностью

«К2 Кибербезопасность» успешно прошла сертификационный аудит Системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 — одного из ос
07.12.2023 «Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру

«Крок облачные сервисы» совместно с «К2 кибербезопасность» запустили Cloud Security Services (CSS) – комплекс мер и сервисов по обеспечению безопасности в облачных средах. Он позволяет выявлять, приоритезировать и митигировать рис
09.11.2023 Популярность Security Operations Center у российских компаний растет

(44%) крупных российских компаний рассматривают возможность подключения услуг центров мониторинга и контроля кибербезопасности (SOC) и выбирают варианты его реализации. Такой вывод сделали эксперты «К2 rибербезопасность» в результате опроса 100 представителей компаний с выручкой более 500 млн руб. из разных сегментов экономики. Об этом CNews сообщили представители «К2тех». SOC — услуга по


Публикаций - 148, упоминаний - 156

K2 и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2Tech 354 46
К2Тех - К2 НейроТех 54 33
К2Тех - К2 Кибербезопасность 52 31
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 22
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 9
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 28
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 19
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 16
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 13
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 13
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 12
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К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI - К2 НейроТех ПАК-HPC 18 10
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
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Linux OS 11533 6
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 93 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
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Microsoft Azure 1526 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
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Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 4
ELMA BPM 36 4
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КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
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НКТ - Р7-Офис 543 3
Huawei nova - Серия смартфона 115 3
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Microsoft Windows BitLocker 942 3
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Католик Вадим 5 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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