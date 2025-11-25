«К2 НейроТех» добавила Langflow в ML-платформу для быстрой разработки решений на LLM ИИ-интегратор полного цикла компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») интегрировала в свою ML-платформу в составе облачной инфраструктуры K2 Cloud low-code-инструмент Langflow. Новая функция позволяет бизнесу быстро разрабатывать р

Команда Вячеслава Гилева протестировала инфраструктуру К2 Cloud для «1С» ». Экспертный анализ выявил отсутствие критических ошибок в настройках инфраструктуры и позволил сформировать оптимальные конфигурации для различных бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud. Тестирование проводилось в среде QEMU-KVM, которая позволяет снизить цену аренды вычислительных мощностей, обеспечивает отказоустойчивость и поддержку современных технологий, предоста

«К2 НейроТех» запускает образовательный интенсив AI Boostcamp для формирования кадрового резерва в сфере ИИ Компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») объявляет о запуске бесплатного образовательного интенсива AI Boostcamp для студентов. Стратегическая инициатива направлена на подготовку нового поколения ИИ-раз

«К2 НейроТех» назвал пять ИИ-трендов в финансах: от автоматизации к экосистемам и антикризисным решениям слуги и защищая от рисков. По оценкам Juniper Research, в 2024 г. глобальные затраты банковской системы на генеративный ИИ составили около $6 млрд. А к 2030 г. эта сумма достигнет $85 млрд. Эксперты «К2 НейроТех» выделили пять ключевых ИИ-технологий, которые станут драйверами роста финансовой отрасли в ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». От автоматизации к автономи

«К2 НейроТех» усиливает «ПАК-AI» технологиями создания корпоративных ИИ-ассистентов В «ПАК-AI» компании «К2 НейроТех» интегрированы технологии больших языковых моделей (LLM) и RAG-системы. Это обеспечит бизнесу возможность быстро создавать и внедрять специализированных ИИ-ассистентов для повышения

«К2 НейроТех» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России Компания «К2 НейроТех» стала участником Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). В рамках партнерства планируется совместная работа над созданием отечественных ИИ-технологий,

Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре Компания Positive Technologies и облачный провайдер К2 Cloud (входит в экосистему «К2Тех») объединяют усилия для защиты бизнеса от киберугроз. Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа К2

«К2 НейроТех» и К2 Cloud запускают платформу для ускоренной разработки и эксплуатации ML-моделей без капитальных затрат K2 Cloud и «К2 НейроТех» (подразделения «К2Тех») объявили, что решение для автоматизации и управления жизненным циклом моделей машинного обучения вошло в состав облачной платформы «K2 Облако». Теперь польз

ПАК-AI 2.0 от «К2 НейроТех»: прирост производительности на 30% «К2 НейроТех» представил новую версию ПАК-AI – решения для быстрого и безопасного развертывания on-premise ИИ-инфраструктуры. Оно сочетает удобство облачной платформы с соответствием требованиям

«K2Тех» и «ИндаСофт» создают цифровую платформу нового поколения на базе «К2 Облака» Компания «ИндаСофт» анонсировала новую MES-платформу, развернутую в «К2 Облаке» – облачной платформе K2 Cloud, бизнес-юнита «К2Тех». Совместное решение призвано стать универсальной основой для цифровой трансформации российских предприятий и обеспечить технологич

«К2 НейроТех» и red_mad_robot помогут бизнесу подготовиться к внедрению ИИ Компании «К2 НейроТех» и red_mad_robot объявили о запуске совместной экспертной инициативы, направленной на подготовку бизнеса к ИИ-трансформации. Программа разработана для преодоления разрыва между клас

12Storeez расширяет свои возможности с «К2 Cloud» важным фактором конкурентоспособности «Ритейлеры всё чаще переходят на облачные решения, чтобы сократить time-to-market и быстрее адаптироваться к изменениям спроса. 12Storeez планирует использовать К2 Cloud не только для e-commerce, но и для работы корпоративных сервисов, аналитики данных и разработки», — отметил директор по продажам «K2 Cloud» Кирилл Старовойт. Выбор 12Storeez в пользу «

«К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы «К2 НейроТех» представил программно-аппаратный комплекс ПАК-AI, который позволяет интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в действующую ИТ-среду в соответствии с требованиями и политиками без

«К2 НейроТех» ускорила запуск ИИ-сервисов для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» На базе имеющейся инфраструктуры команда «К2 НейроТех» развернула высокопроизводительный вычислительный кластер с единой средой управления для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ЦИТ). Это позволило запускать ИИ-сервисы за счита

«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95% Участник рынка оптовой дистрибуции канцелярских товаров в России «Рельеф-Центр» перенес свой интернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в условиях высокого трафика и получить SLA равный

«К2 НейроТех» назвал шесть ИИ-трендов в промышленности в 2025 году у интеллекту возрастает. В России, по данным опроса Ассоциации менеджеров, 39% крупных предприятий уже используют ИИ-инструменты, а 25% опрошенных планируют их внедрить в ближайшем будущем. Эксперты «К2 НейроТех» рассмотрели ключевые тренды применения ИИ в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Генеративный ИИ В 2025 г. генеративный ИИ все больше переходит из стадии э

«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили услугу по защите от вирусов-шифровальщиков «К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили комплексную услугу по защите от вирусов-шифровальщиков, которые стали одной из главных угроз потери данных и остановки критичных процессов в организациях любых р

K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге ска нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге. Клиенты смогут использовать облачные сервисы в новом регионе начиная с апреля 2025 г. Уже открыт сбор заявок клиентов на получение доступа к «К2 Облаку» в северной столице. Развертывание облака в Санкт-Петербурге станет первым шагом в развитии мультирегиональной инфраструктуры K2 Cloud, которая уже включает в себя 3 зоны доступности

Исследование К2 Cloud: Импортозамещение, нехватка кадров и безопасность – главные вызовы ИТ-рынка в 2025 году дукты, каждая пятая компания заявляет о нехватке квалифицированных ИТ-специалистов, большинство предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере кибербезопасности. К такому выводу пришли эксперты К2 Cloud в своем новом исследовании. Однако, согласно опросу, главные проблемы и фокусы в сфере цифровизации в разных отраслях могут отличаться. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud. Ц

ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group; часть акций остается у основателя и топ-менеджмента компании. На первом этапе сделки приобретается 51% доля, далее ГК Softline имеет право на поэтапную консолидацию всех 100% капит

Олег Вишняк, К2 НейроТех: Объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ Олег Вишняк, К2 НейроТех: объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ ИТ-компания К2Тех 29 августа объявила о запуске нового бизнес-юнита — К2 НейроТех, специализирующегося н

Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры требует мощных вычислительных ресурсов и быстрых сетевых соединений. Плюсом становится и способность системы масштабироваться вместе с увеличением объемов вычислений. Для решения таких задач компания К2 НейроТех проектирует и создает суперкомпьютеры. Рынок HPCсегодня Как применяетсясуперкомпьютер Каквнедрить HPCот К2 НейроТех Рынок HPC сегодня Высокопроизводительные системы — это ком

Исследование К2 Cloud: развитие big data тормозит кадровый голод, сложность в оценке окупаемости проектов и нехватка компетенций внутри компаний уют облака для работы с большими данными. В опросе приняли участие несколько десятков компаний из отраслей ИТ, строительства, ритейла, FMCG, образования и других. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud. Эксперты К2 Cloud отмечают, что на сегодняшний день существуют три ключевые проблемы, которые тормозят более активное развитие проектов, связанных с большими данными. Это – кад

К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 К2 НейроТех и Rubbles продемонстрировали совместное решение, ориентированное на задачи машинного обучения (Machine Learning, ML) и анализа данных. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) от К2<

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы K2 Cloud Облака растут быстрее остальных направлений ИТ, по прогнозам рынок облачных сервисов за год вырастет еще на 25%. О том, почему так происходит и как меняется рынок облаков, рассказал директор К2 Cloud Сергей Зинкевич. «Мы — облако с человеческим лицом: не оставляем заказчиков наедине с платформой и помогаем решать задачи» CNews Расскажите, чем K2 Cloud отличается от других облачных

«К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений Разработчик суперкомпьютерных кластеров «К2 НейроТех» и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании договорились о совместном создании высокотехнологичных и

«К2 НейроТех»: 51% российских компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта По результатам опроса «К2 НейроТех», ИТ-инфраструктура 51% российских компаний не готова к внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Представители компаний заявили, что для них это главный барьер внедрения ИИ в свои

«К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России Компания «К2Тех» объявляет о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под

«К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под

К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России Компания К2Тех объявляет о запуске нового бизнес-юнита — К2 НейроТех. Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под к

Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud Российская операционная система Astra Linux стала доступна для клиентов К2 Cloud. Теперь пользователи смогут запускать в облаке виртуальные машины с ОС при поддержке вендора. Возможность получения лицензий по подписочной модели позволит с минимальными затратами соз

SOC «К2 Кибербезопасность» получил сертификат СУСИТ Центр мониторинга кибербезопасности от «К2 Кибербезопасность» одним из первых коммерческих SOC получил сертификат Системы управления ИТ-сервисов (СУСИТ). Он подтверждает, что центр успешно прошел аудит и соответствует требованиям ста

«К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить уровень защищенности от угроз ИБ «К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить его реальный уровень защиты от угроз ИБ. Банк в соответствии с требованиями нормативных актов обязан регулярно проводить проверки своей И

«К2 Кибербезопасность» защищает от кибератак сеть ресторанов быстрого питания «К2 Кибербезопасность» обеспечила защиту крупной сети ресторанов быстрого питания, столкнувшейся с проблемами во время локализации своей ИТ-инфраструктуры в России. Кроме того, незадолго до стар

«К2 Кибербезопасность» предупреждает один из крупных органов государственной власти о возможных кибератаках «К2 Кибербезопасность» предоставила услуги Security Operations Center (SOC) для отслеживания возможных кибератак в крупном органе государственной власти. Теперь команда экспертов «К2 Кибе

«Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний Российский производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности группа компаний «Гарда» и «К2 Кибербезопасность», интегратор систем информационной безопасности в крупных компаниях, займутся выявлением и предотвращением атак, направленных на похищение данных. Это особенно важно для ко

Услуги Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и технической поддержки систем защиты информации «К2 Кибербезопасность» соответствуют требованиям стандарта по управлению информационной безопасностью «К2 Кибербезопасность» успешно прошла сертификационный аудит Системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 — одного из ос

«Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру «Крок облачные сервисы» совместно с «К2 кибербезопасность» запустили Cloud Security Services (CSS) – комплекс мер и сервисов по обеспечению безопасности в облачных средах. Он позволяет выявлять, приоритезировать и митигировать рис