Исследование К2 Cloud: Импортозамещение, нехватка кадров и безопасность – главные вызовы ИТ-рынка в 2025 году

Треть российских предприятий сохраняют потребность в переходе на отечественные ИТ-продукты, каждая пятая компания заявляет о нехватке квалифицированных ИТ-специалистов, большинство предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере кибербезопасности. К такому выводу пришли эксперты К2 Cloud в своем новом исследовании. Однако, согласно опросу, главные проблемы и фокусы в сфере цифровизации в разных отраслях могут отличаться. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Целью исследования «Настоящее и будущее ИТ-рынка», которое провел облачный провайдер К2 Cloud в преддверии среди более чем 300 представителей крупного бизнеса, было выявить основные проблемы развития сегодняшнего российского рынка ИТ. Одной из главных трудностей, по мнению экспертов, сегодня остается импортозамещение: потребность в переходе на отечественные решения испытывают 34% респондентов. Несмотря на то, что это значение уменьшилось год к году – полгода назад импортозамещение было главным приоритетом для 39% компаний – зависимость российских компаний от западных технологий остается высокой.

«Стремление к технологической независимости — приоритетное направление на сегодняшнем финтех-рынке. Финансовые компании, в рамках стратегического плана по импортозамещению, активно внедряют российские решения на замену западным платформам и создают базу для дальнейшего роста и расширения своей ИТ-инфраструктуры. Как результат, более 80% крупнейших игроков финансового рынка отмечают экономическую эффективность от внедрения российских платформ, которое также сопровождаются перестройкой текущих процессов в сторону большей эффективности», – отметил директор по отраслевым решениям в коммерческих банках «К2Тех» Василий Куць.

Аналитики К2 Cloud отмечают, что ситуация в различных отраслях экономики в стране может различаться. Так, в исследовании говорится, что помимо импортозамещения основными проблемами компаний финансовой отрасли являются сложности интеграции текущих систем с новыми решениями (40% ответов), обеспечение кибербезопасности (38%), а также нехватка квалифицированных ИТ-специалистов и экспертизы на рынке (24%). Эксперты из опрошенных компаний отмечают, что для преодоления трудностей им не хватает ассортимента российского ПО и оборудования. Среди приоритетных направлений развития на ближайшие 3 года финансовые организации называют обеспечение соответствия требованиям регуляторов (60%), аналитику больших данных (63%), работу с кадрами и обучение работе с новыми решениями (50%).

Ситуация в отрасли машиностроения заметно отличается. Здесь главными вызовами названы ограниченные бюджеты и необходимость оптимизации затрат на ИТ – об этом заявили 43% опрошенных. Со сложностями при внедрении инноваций и цифровизации бизнес-процессов для повышения эффективности сталкиваются 25% компаний. Еще 21% респондентов выделили адаптацию к меняющимся требованиям регуляторов и новым санкциям. В ближайшие годы компании планируют делать фокус на автоматизацию бизнес-процессов (42%), модернизацию и развитие существующих информационных систем (26%) и кибербезопасности (20%).

«Компаниям все еще сложно ориентироваться в обновленной карте ИБ-решений и выбирать эффективные инструменты с учетом своих целей и возможностей. В связи с продолжающимся кадровым голодом, когда даже в крупных компаниях ИБ-функцию зачастую выполняет ИТ-подразделение, активно растет спрос на ИБ-услуги на аутсорсе. За прошлый год в три раза выросли запросы на наши проекты по защите приложений и данных, на 80% — на сетевую безопасность, на 60% — на подключение SOC (Центра мониторинга кибербезопасности)», — сказал директор по развитию бизнеса в «К2 Кибербезопасность» Андрей Заикин.

Более позитивная картина в ритейле. 27% опрошенных заявили, что не сталкиваются с трудностями при интеграции новых ИТ-систем, 29% выделили сложности адаптации к требованиям регуляторов, 25% – трудности при внедрении инноваций и цифровизации бизнес-процессов для повышения эффективности.

«Результаты опроса в сфере торговли говорят о том, что компании уже неплохо адаптировались к новым условиям и задумываются о дальнейшем развитии. Главный вопрос для них уже не бюджеты – 50% компаний отрасли заявляют, что им не хватает поддержки интеграторов, чтобы быстрее внедрять инновации и быть эффективными на высококонкурентном рынке. Поэтому растет спрос на услуги по администрированию и проектированию ИТ-инфраструктуры, стека DevOps и Kubernetes. Помимо этого, среди организаций сферы ритейла пользуются большим спросом облачные инфраструктурные сервисы (IaaS), PaaS, SaaS, так как обеспечивают возможности для быстрого масштабирования и сокращения time-to-market новых сервисов», – отметил CEO K2 Cloud Сергей Зинкевич.