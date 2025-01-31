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Индексная книга (каталог) CNews*
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Заикин Андрей



31.01.2025 67% финансовых компаний России включили переход на российские решения в свои стратегии развития 1
21.05.2024 «K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies 1
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
27.12.2023 Почти треть российских компаний, обладающих критической информационной инфраструктурой, сталкивались с инцидентами безопасности 1
07.12.2023 «Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру 1
19.09.2022 «Крок» провел импортозамещение для федерального ведомства в дорожной отрасли 1
29.08.2022 Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон 1
12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1
05.07.2022 «Крок» стала партнером NGR Softlab 1
02.06.2022 Центр мониторинга кибербезопасности «Крок» зафиксировал рост спроса на аналитические ИБ-сервисы 1
11.01.2022 «Крок» представила чек-лист по сетевой безопасности АСУ ТП 1
22.12.2021 Облака — головная боль для отдела ИБ 1
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели 1
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 1
01.06.2021 «Крок» вместе с экспертами рассказала о том, как родителям и детям избежать рисков в интернете 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
28.11.2019 «КРОК» улучшила системы безопасности в SBI Банке 1
13.02.2018 КРОК запускает сервис для работы с персональными данными в облаке 1
11.01.2018 «Эвритег» разработала систему управления инженерно-техническими решениями в «Связьтранснефти» 1
11.12.2017 Вышел рейтинг CNews Security. Поставки ИБ возвращаются к докризисным показателям 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
22.08.2017 «ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint 1
07.06.2017 «Крок» и Solar Security протестировали схемы взаимодействия при борьбе с кибератаками 1
05.07.2016 DPD в России повысила уровень внутрикорпоративной ИБ с помощью «Крок» и Merlion 1
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013 1
12.02.2016 «Крок» представил свои решения для безопасных городов, обеспечения ИБ в промышленности и защиты ПДн 1
07.09.2009 Exigen Services создала комплексную ИТ-платформу для Сейма Латвии 1
28.08.2009 Exigen Services ускорила работу литовской полиции 1
23.07.2008 Российский аутсорсинг переориентируется на скандинавов 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Заикин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 9
Softline - Софтлайн 2822 7
Информзащита 761 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1133 6
Код Безопасности 619 6
К2Тех - К2 Кибербезопасность 22 4
K2 - К2РУ - SourceCode 86 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1186 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 3
Exigen Services 38 3
Fortinet 388 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 851 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 300 2
ICL ГК 381 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 2
Ланит Интеграция 190 2
ЭвриТег - EveryTag 34 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
Microsoft Corporation 24640 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 2
Ростелеком 9713 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Accenture plc 682 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Эшелон НПО 130 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2198 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3808 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  660 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1235 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12644 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 4
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 190 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2482 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6139 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5000 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4229 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 821 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6104 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2681 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3754 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 5
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
S-Terra Юнит 4 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
НИИ СОКБ SafeCopy 6 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
IBM FileNet 123 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
Microsoft Cloud App Security 5 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 237 1
NGR Softlab - Dataplan 38 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 3 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Veritas Symantec CloudSOC 1 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 28 1
Forcepoint CASB 1 1
ИКС - Гарда Маскирование 18 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 39 1
One Identity IM - One Identity Manager 7 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 127 1
Янкин Андрей 35 5
Коростелев Павел 30 4
Лавров Владимир 68 3
Богданов Валентин 14 2
Березин Максим 112 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Хайретдинов Рустэм 82 2
Ляпунов Игорь 121 2
Софронова Наталия 8 2
Сысоев Александр 41 2
Гродзенский Яков 10 1
Карякин Андрей 9 1
Стеценко Дмитрий 2 1
Васильев Дмитрий 66 1
Петров Никита 5 1
Мзоков Виталий 12 1
Заречнев Сергей 6 1
Гилев Сергей 14 1
Мелехин Иван 24 1
Гавриш Игорь 1 1
Селюков Василий 1 1
Ухлинов Леонид 59 1
Фисенко Лев 27 1
Мурашова Екатерина 1 1
Залецкий Алексей 3 1
Яценко Алексей 1 1
Пыслару Аркадий 7 1
Дрюков Владимир 43 1
Майданский Олег 3 1
Завилейский Михаил 16 1
Вронская Светлана 21 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Хотин Аркадий 8 1
Гирко Валерий 6 1
Максимов Вячеслав 12 1
Филиппов Максим 48 1
Иванов Михаил 100 1
Горелов Дмитрий 61 1
Зельдец Игорь 22 1
Дворянский Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 4
Европа 21780 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3336 2
Европа Западная 1482 2
Беларусь - Белоруссия 5674 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 2
Африка - Африканский регион 3481 2
Ближний Восток 2945 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 2
Азия - Азиатский регион 5539 2
Казахстан - Республика 5536 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Армения - Республика 2283 1
Америка - Американский регион 2163 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1266 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
Америка Южная 852 1
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Украина 7617 1
Литва - Литовская Республика 652 1
Америка Латинская 1815 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1209 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 4
Аудит - аудиторский услуги 2669 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4672 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9824 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5778 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 883 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1216 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5123 1
Аренда 2426 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 5
Gartner - Гартнер 3558 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Markets&Markets Research 112 1
Cybersecurity Ventures 9 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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