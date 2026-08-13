Индексная книга (каталог) CNews*
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Яценко Алексей
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|«1С-Рарус» автоматизировал управление 330 жилыми домами «Группы Комфорт» 1
|05.07.2016
|DPD в России повысила уровень внутрикорпоративной ИБ с помощью «Крок» и Merlion 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Яценко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1964 1
|One Identity 11 1
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
|Dell EMC 5181 1
|HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
|DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 149 1
|Фишелев Яков 4 1
|Заикин Андрей 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.