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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Яценко Алексей

СОБЫТИЯ


13.08.2026 «1С-Рарус» автоматизировал управление 330 жилыми домами «Группы Комфорт» 1
05.07.2016 DPD в России повысила уровень внутрикорпоративной ИБ с помощью «Крок» и Merlion 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яценко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 1
One Identity 11 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Dell EMC 5181 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 149 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4508 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13337 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8281 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
Фишелев Яков 4 1
Заикин Андрей 36 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14813 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Беларусь - Белоруссия 6296 1
Армения - Республика 2451 1
Казахстан - Республика 6055 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1406 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8996 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53522 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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