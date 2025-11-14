Разделы

Киргизия Киргизская Республика Кыргызстан Кыргызская Республика

Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика

СОБЫТИЯ


14.11.2025 Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России

Запрет на майнинг в Киргизии Власти Киргизии запретили работу ферм, занимающихся майнингом криптовалют, до весны 2026 г. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики республики Т
25.09.2025 Кибершпионы стали притворяться госслужащими Кыргызстана

лето 2025 г. кластер Cavalry Werewolf атаковал российские организации, выдавая себя за госслужащих Кыргызстана. Целью злоумышленников стали государственные учреждения, а также компании из сфер
20.08.2025 МТС запустила оплату по QR-коду в Киргизии из приложения «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Киргизии по национальному QR-коду ELQR. Физические лица могут совершать платежи и переводы с помощью приложения «Мой МТС» картами любых российских банков. МТС предоставила всем пользователям пр
19.08.2025 Veon продал свой скандальный актив властям

ступить непальская CG Corp Global. Сумма сделки должна была составить $32 млн. Однако Правительство Киргизии решило воспользоваться преимущественным правом на выкуп компании. В результате покуп
15.08.2025 «МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана

«МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стримингова
04.08.2025 Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud

Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по созданию государственной облачной платформы G-Cloud для информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики. Более 80 виртуальных машин и физических серверов с суммарным объёмом обрабатываемых данных более 100 Тбайт были перенесены в облачную платформу. Информационные системы го
18.06.2025 Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии

звитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Киргизии, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Ivideon и Skynet намерены совмес
27.03.2025 Arenadata и DAOGroup начинают сотрудничество в Кыргызстане

Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и DAOGroup, ИТ-интегратор в Кыргызстане, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании будут совмест
07.02.2025 Первый вуз из Кыргызстана вошел в созданный в России Консорциум Big Data

й консорциум исследователей больших данных (УКИБД) и стал первым вузом, представляющим в ассоциации Кыргызстан. До этого момента в консорциуме насчитывалось 77 вузов из четырех государств — Рос
29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн

Как Veon уходит из Киргизии Группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», торговая марка «Билайн») раск
29.08.2024 В постсоветской стране придумали способ борьбы с «Яндекс Такси»

Борьба с монополией Власти Киргизии хотят утвердить единые правила для такси, чтобы бороться с доминированием компании «Яндекс». Об этом в конце августа 2024 г. пишет «Коммерсант». Предложения изложены в обосновании к пр
09.08.2024 Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях

рупп» ведет свою историю с 2002 г. и в настоящее время является крупнейшим FMCG-оператором на рынке Кыргызстана. Сегодня «Умай Групп» управляет четырьмя розничными сетями - Globus, «Народный»,

11.07.2024 Новый ЦОД в Бишкеке построен при участии DataDome

Первый коммерческий дата-центр уровня Tier III запущен в эксплуатацию в Кыргызстане. Интегратор инженерных систем DataDome принимал участие в проекте в качестве техн
09.07.2024 Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России

зы, проживающие в России. Как пишет РБК, Бишкек, по словам Жапарова, уже три года «Москву открыть в Киргизии свой банк или филиал крупного банка». «Они обещают, но до сих пор не открыли. Не зна
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

ю инженерию. Платформу уже интегрировал в свою систему «Оптима Банк» — участник банковского сектора Киргизии. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. Платформа PayControl сочетает в себе
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

ьную инженерию. Платформу уже интегрировал в свою систему «Оптима Банк» — лидер банковского сектора Киргизии по размеру активов и депозитов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Пла
14.03.2024 «Яндекс Еда» запустилась в Кыргызстане

«Яндекс Еда» запустилась в Бишкеке в приложении Yandex Go. Кыргызстан стал шестой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Белоруссии
11.01.2024 AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS

совых затрат. Об этом CNews сообщили представители AXELOT. ЗАО «Азия Ритейл» - сеть гипермаркетов в Кыргызстане. В рамках сети функционируют гипермаркеты и супермаркеты «Азия» и небольшие магаз
13.09.2023 «Мегафон» открывает бизнес в Киргизии

еса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G. Директором представительства в Киргизии назначен Александр Калошин, директор по национальным проектам «Мегафона». Александр

28.06.2023 Модульбанк запустил сервис для удаленных закупок товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане

Модульбанк запустил новый сервис для продавцов на маркетплейсах: закупки товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане под ключ. Банк работает с 1000+ производителей, возьмет на себя поиск и закупку любого количества товара и доставит его в любой город России в срок от трех дней. Об этом

05.06.2023 Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Киргизии

развивать наши IT-продукты и продвигать их не только на отечественном рынке, но и на международном. Киргизия — это только начало», — сказал коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самох
24.03.2023 ИИ-алгоритмы «Сбера» будут использоваться в Кыргызстане для анализа медицинских снимков

«Сбер» и Министерство здравоохранения Кыргызской Республики заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали директор цент
15.12.2022 «Первый бит» за три месяца автоматизировал сеть медцентров с 350 сотрудниками в Киргизии

вый бит» автоматизировал сеть медицинских центров «ЮРФА», состоящую из пяти клиник в разных городах Кыргызстана. Систему из трех интегрированных решений запустили за три месяца. Об этом CNews с
05.12.2022 «Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для крупнейшего сотового оператора Beeline в Кыргызстане

ания «Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для контактного центра ООО «Скай мобайл» в Кыргызстане. Платформа глубоко интегрирована с внутренними инфомационными системами компании,
12.10.2022 Россия создаст в Киргизии систему взимания сбора с грузового транспорта и весогабаритного контроля

государственно-частного партнерства республики. Взимаемая плата будет направляться в Дорожный фонд Киргизии, который был создан для ведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог об
30.09.2022 Apple в срочном порядке вывозит сотрудников из России в Лондон, Дубай и Киргизию

, активно вывозит своих сотрудников из страны. Как пишут «Ведомости», для их релокации была выбрана Киргизия. Но сменить место жительства смогли не все – издание утверждает, что место жительств
13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора

едитования при местном самоуправлении Бишкека. Судя по информации из электронной базы юрлиц Минюста Киргизии, ЗАО «Бимоком» было зарегистрировано в 1997 г., основной вид деятельности компании –
03.08.2022 Клиенты салонов МТС могут мгновенно пополнять банковские карты Кыргызстана

ПАО «МТС банк» объявляет о реализации сервиса мгновенного пополнения банковских карт национальной платежной системы ЭЛКАРТ любых банков Кыргызстана. Теперь клиенты магазинов МТС могут без комиссии пополнить карты ЭЛКАРТ. Для этого необязательно быть клиентом «МТС банка». Достаточно обратиться в один из магазинов МТС и сообщить

22.07.2022 SmartLab объявляет о релокейте бизнеса в Киргизию

нтов из России, операционная деятельность российского офиса будет полностью перенесена в наш офис в Киргизии. Всего планируется перевезти более 250 сотрудников в течение ближайшего месяца. Боле
20.07.2022 Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян

и и ждать «отмашки» со стороны ведомства. Как это повлияет на параллельный импорт Включение Китая и Киргизии в список доверенных стран может облегчить логистику ввоза товаров через каналы парал
22.06.2022 Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам

», «Элемент» и др.) пересматривают критерии допуска электронной и вычислительной техники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) на российский рынок государственных закупок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова собственных источников. Действующее соглашение № 2213 6 декабря 2021 г. за подписью премьер
10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам

Это постановление "протащили" в обход всех процедур. Видимо очень спешили. Как вы понимаете, СТ-1 в Киргизии можно получить за полкило апельсинов». С такой оценкой произошедшего в разговоре с C
06.12.2021 ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии

сения готовящиеся законодательные изменения, открывающие к госзакупкам доступ для электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Новые нормы включены в подготовленный Минпромторгом проект постановления Правительства, который в свою очередь вносит изменение в правительственное постановление от 10 июля 2019 г. №
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

странах ЕАЭС. Заработала ИТ-система поиска работы граждан России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии в этих государствах В проекте также участвуют информсистема поиска работы и подбора

30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее

днем стоит 15 центов. Отметим, что по отношению к 2018 г., когда был проведен аналогичный анализ, в Кыргызстане цена на гигабайт снизилась почти на 44,4% (с 27 центов). «‎Имея минимальную, хотя
29.06.2021 Терминалы Galileosky контролирует работу техники в угольном карьере в Киргизии

Терминалы Galileosky используют в оптимизации процесса учета производительности тяжелой техники на угольном карьере в Киргизии. Решение на базе телематики помогло эффективно перераспределить членов бригады, вести точный учет расхода топлива и сопоставлять расход с количеством рейсов. В течение пяти лет на маши
25.06.2021 Softline помогла банку «Бай-Тушум» в Кыргызстане внедрить систему управления потоками клиентов

ne. Банк «Бай-Тушум» имеет широкую филиальную сеть: более 60 офисов обслуживания по всей территории Кыргызской Республики. Рост числа клиентов требовал внедрения инновационных решений: руководс
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города»

Арест министра цифрового развития Киргизии Азамата Дыйканбаева В Киргизии арестован Азамат Дыйканабев, местный министр цифрового развития и вице-премьер. Его обвиняют в вымогательстве взятки у иностранной компании, являю
26.05.2021 Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами

Приговор по делу о продаже частот «дочке» Veon Первомайский районный суд Бишкека (столица Киргизии) вынес приговор председателю наблюдательного совета и соучредетелю местного оператор
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов

Арест экс-главы ГКНБ Киргизии Военная прокуратура Киргизии арестовала бывшего главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева. Его обвиняют в подделке документов по так наз

Публикаций - 1353, упоминаний - 1625

