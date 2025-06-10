Скай Мобайл Vimpelcom Kyrgyzstan Билайн Кыргызстан Beeline KG Sky Mobile оператор сотовой связи Кыргызстана
ООО «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline) — оператор сотовой связи Кыргызстана. Оператор покрывает территорию, на которой проживает 90% населения страны, и обслуживает пользователей, говорящих на трех языках: кыргызском, узбекском и русском.
|10.06.2025
Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти
Veon не смогла продать Sky Mobile Группа Veon не смогла закрыть сделку по продаже киргизского сотового оператора
|29.01.2025
На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн
Как Veon уходит из Киргизии Группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», торговая марка «Билайн») раскрыла подробности продаже своей киргизской «дочки» Sky Mobile. Сумма сделки составит $32 млн. Покупателем выступает непальская компания CG Corp Global. Для завершения сделки необходимо получение одобрение регулятора. Кроме того, у властей Кирги
|27.03.2024
Veon избавился от скандального постсоветского актива
Veon продал киргизский Sky Mobile Группа Veon сообщила о продаже 50,1% акций киргизского сотового оператора Sky M
|26.05.2021
Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами
бельного телевидения «Ала-ТВ» Артуру Халдарову. Об этом сообщает агентство Tazabek. Обвиняемый был признан виновным в совершении коррупционных действий, связанных с продажей частот сотовому оператору Sky Mobile (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и их последующим переоформлением. Как «дочка» Veon «хитрым» способом получила частоты для 4G «Ала-ТВ»
|04.02.2021
Арестован бывший топ-менеджер Beeline
Арестован гражданин Украины, руководившей киргизской «дочкой» Veon В Киргизии арестован бывший гендиректор местного сотового оператора Sky Mobile (торговая марка Beeline), гражданин Украины Евгений Кражан. Об этом сообщает Генпрокуратура республики. Sky Mobile вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн»)
|08.06.2020
«Дочка» «Билайна» оказалась фигурантом двух расследований
ое дело в отношении должностных лиц Госагентства связи республики. Как сообщает издание 24.kg, дело касается взаимоотношений интернет-провайдера «Айтел» (торговая марка Megaline) и сотового оператора Sky Mobile (торговая марка Beeline), который вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. «Айтел» обладала частотами для оказания услуг широкополосного дост
|06.07.2010
«Скай Линк – Екатеринбург» выпустил коробочный продукт для голосовой связи «СкайМобайл»
«Скай Линк – Екатеринбург» представил новый коробочный продукт для голосовой связи «СкайМобайл». Комплект «СкайМобайл» содержит мобильный телефон Hisense CS668, подключение на тарифный план «Городской» и абонентскую плату за месяц. Стоимость комплекта – 1500 руб. Абонен
|17.04.2008
«Билайн» подмял под себя актив МТС
Работающий под торговой маркой «Билайн» сотовый оператор «Вымпелком» объявил о подписании двух опционных соглашений на покупку акций лидирующего в Киргизии сотового оператора Sky Mobile. Одновременно с этим казахская «дочка» «Вымпелкома» «Кар-Тел» взяла под управление киргизского сотовика. В сообщении «Вымпелкома» говорится, что владельцем Sky Mobile с недавн
|23.01.2008
Русские теряют киргизскую связь
Осенью прошлого года российский телекоммуникационный холдинг Altimo объявил тендер по продаже 51% акций крупнейшего в Киргизии сотового оператора Sky Mobile, для проведения которого была привлечена консалтинговая компания Morgan Stanley. Правда, участники рынка считали вопрос о новом собственнике решенным: им должен был стать сотовый опе
|01.12.2007
«Билайну» расчистили путь в Киргизию
офшоры владели 100% акций BiTel, но после покупки их в конце 2005 г. компанией МТС офис оператора был захвачен, а его имущество и абонентская база переданы «дочке» российского холдинга Altimo — Sky Mobile. Ответчиками по иску офшоров МТС выступали 11 компаний, включая Altimo (которую в МТС считают организатором схемы по уводу у нее киргизского актива), Sky Mobile, Bitel и други
|06.11.2007
Morgan Stanley угодила в капкан МТС
, 5 ноября, на лентах западных информационных агентств. «Дочки» МТС требуют от Morgan Stanley раскрытия информации относительно проводимого компанией тендера по продаже киргизского сотового оператора Sky Mobile. По мнению МТС, в Sky Mobile было незаконно выведено имущество и абонентская база другого сотового оператора Киргизии – BiTel. В конце 2005 г. BiTel был приобретен МТС, но чер
|22.10.2007
Sky Mobile запустит Bercut X-tones до конца 2007 года
Начались работы по внедрению RBT-решения Bercut X-tones на сети киргизского оператора сотовой связи SkyMobile. Предполагается, что все работы в рамках внедрения завершатся до конца текущего года. В Sky Mobile уже установлен ряд продуктов Bercut'а, в том числе Bercut ЕСПП, что облегчает бесшовную интеграцию X-tones с ИТ-окружением оператора. «На фоне снижения доли голосовых сервисов в стру
|10.10.2007
Morgan Stanley удивил МТС
ВымпелКом» и одному из двух его крупнейших акционеров — норвежскому Telenor (владеет 29,9% голосующих акций) — письма с предостережением от участия в тендере по продаже киргизского сотового оператора Sky Mobile. Контрольный пакет акций этого оператора принадлежит российскому телекоммуникационному холдингу Altimo (также владеет 44% голосующих акций «ВымпелКома»), блокирующий — казахстанскому
|09.10.2007
«Система» призывает пересмотреть тендер по продаже Sky Mobile
кой телекоммуникационной компании, и «Вымпелкому», российскому оператору мобильной связи, в котором Telenor владеет существенным пакетом акций, касательно потенциальной покупки «Вымпелкомом» компании Sky Mobile. «Система» заявляет о том, что МТС выпустило данное уведомление в связи с тем, что Sky Mobile получил активы ведущего киргизского оператора мобильной связи ООО «Бител» («Бител
|31.08.2007
МТС и «ВымпелКом» на грани войны в Киргизии
Генеральный директор «ВымпелКома» Александр Изосимов сообщил, что компания заинтересована в участии в тендере на покупку ведущего киргизского сотового оператора Sky Mobile, если, конечно, такой тендер будет объявлен, передает «Прайм-ТАСС». Sky Mobile работает под брендами BITEL и MobiCard и имеет более 1 млн. абонентов. До 24 марта 2005 г. контр
|31.08.2007
Продажа Sky Mobile может поссорить двух российских операторов
В связи с сообщениями в прессе о возможном тендере по продаже Sky Mobile в компании МТС заявили, что позиция компании не изменилась. Дело в том, что в собственности Sky Mobile находится имущество «Битела». МТС несколько раз направляла письма возмож
|23.11.2006
МТС запугала «Билайн»
Совет директоров «Вымпелкома» (оператор сети «Билайн») не смог принять решения о покупке у одного из двух основных своих акционеров – российского холдинга Altimo – киргизского сотового оператора Sky Mobile. Причем сообщение об этом поступило не о самого «Вымпелкома», а от его главного конкурента – компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). «8 ноября нами было направлено официальное письмо
|30.06.2006
Русские связисты продолжают экспансию в Азию
Altimo объявил о приобретении за неназванную сумму 100% акций компании Sky Mobile, обладающей нереализованной пока еще лицензией на работу в стандарте GSM в республике Киргизия. Продавцом выступил Katel — первый киргизский сотовый оператор. Сам Katel работает
|29.06.2006
Altimo приобрела 100% долей киргизского сотового оператора Sky Mobile
Altimo («Альфа-Телеком») приобрела 100% долей киргизского сотового оператора Sky Mobile, сообщает РБК. Сумму сделки в Altimo не уточнили. Продавцом Sky Mobile выступил киргизский сотовый оператор KATEL, оказывающий в Киргизии услуги связи в стандартах TDMA и CDMA
