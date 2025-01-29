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CG Corp Global CG Cell Technologies



29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн 1
27.03.2024 Veon избавился от скандального постсоветского актива 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CG Corp Global и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 2
Visor 69 2
Yandex - Яндекс 7359 1
Huawei 3938 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
Киевстар - Kyivstar 540 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 56 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 1
Fintur 56 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 95 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
CG Corp Global - Vimpelcom Kyrgyzstan - ВымпелКом - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Скай Мобайл - оператор сотовой связи Кыргызстана 18 1
НУР Телеком - NUR Telecom 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Альфа-Групп 697 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
АМКОДОР 7 1
TimeTurns Holdings 10 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 91 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 46 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1480 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
Каримова Гульнара 92 2
Каримов Ислам 95 2
Кражан Евгений 6 1
Черногубова Наталья 10 1
Акаев Айдар 27 1
Еримбетов Искандер 7 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Милявский Александр 6 1
Акаев Аскар 26 1
Dennelind Johan - Деннелинд Йохан 6 1
Утемуратов Булат 8 1
Mahato Upendra - Махато Упендра 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 3
Казахстан - Республика 5533 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 2
Швеция - Королевство 3620 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
Евразия - Евразийский континент 608 2
Узбекистан - Республика 1727 2
Грузия 1242 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 2
Украина 7615 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Индия - Bharat 5453 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Франция - Французская Республика 7851 1
Турция - Турецкая республика 2355 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Малайзия 865 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 860 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Бурунди - Республика 67 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Танзания - Объединённая Республика 74 1
Камбоджа - Королевство 144 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 1
Конго - Демократическая Республика 94 1
Великобритания - Остров Мэн 79 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 599 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Гражданская война 164 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
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