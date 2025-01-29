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Утемуратов Булат



29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн 1
03.06.2024 Veon продал сыну постсоветского олигарха магистральный актив в 14 раз дороже, чем покупал 2
27.03.2024 Veon избавился от скандального постсоветского актива 1
25.12.2020 Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon 1
08.06.2020 «Дочка» «Билайна» оказалась фигурантом двух расследований 1
07.04.2016 «Билайн» не дал другу Назарбаева заработать на себе $600 млн 1
26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС 1
27.11.2012 «Вымпелком» подарил советнику Назарбаева $200 млн 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Утемуратов Булат и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 7
Veon - Beeline - Sky Mobile 56 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 6
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 95 2
CG Corp Global - Vimpelcom Kyrgyzstan - ВымпелКом - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Скай Мобайл - оператор сотовой связи Кыргызстана 18 2
Ала-ТВ - оператор кабельного телевидения 6 2
Yandex - Яндекс 7359 2
Киевстар - Kyivstar 540 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 144 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
DAR - TNS+ - TNS Plus LLP 6 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 1
Visor 69 1
CG Corp Global - CG Cell Technologies 4 1
НУР Телеком - NUR Telecom 12 1
Альфа-Групп 697 3
АТФБанк 22 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 2
Верный - торговая сеть 291 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Takilant 51 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
Судебная власть - Judicial power 2314 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 1
Районный суд Бишкек 27 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1480 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 91 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 3
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 323 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4669 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 1
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Акаев Жанар 5 2
Каримов Ислам 95 2
Акаев Айдар 27 2
Еримбетов Искандер 7 2
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 2
Кражан Евгений 6 2
Акаев Аскар 26 2
Атамбаев Алмазбек 10 1
Джылышбаев Максат 2 1
Асрандиев Эркин 1 1
Жапаров Садык 2 1
Халдаров Артур 4 1
Авакян Гаянэ 51 1
Араев Азамат 3 1
Минаев Артем 26 1
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Турдукулов Нурбек - Турдукулов Нурумбек 7 1
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Утемуратов Айдар 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
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Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 50 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Закавказье - Transcaucasia 122 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1737 2
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 9 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3471 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2828 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 296 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 599 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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