Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel

Чат-бот Beeline Uzbekistan сэкономил компании более 18 млн рублей 022 г. чат-бот Малика провела 1 млн диалогов, взяв на себя нагрузку минимум шести операторов, и сэкономила компании более 18 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители компании «Наносемантика». Beeline Uzbekistan обслуживает более 8 млн абонентов. В последние годы их количество растет не менее чем на 4% ежеквартально. С апреля 2018 г. на сайте Beeline Uzbekistan работает чат-бо

Beeline Uzbekistan ускоряет переход страны на «цифру» анций. Только в Сурхандарьинской области жители 27 отдаленных населенных пунктов впервые получили доступ к современным цифровым услугам на базе мобильного интернета. Планируя развитие инфраструктуры, Beeline Uzbekistan уделяет особое внимание отдаленным районам, включая их в единое мировое информационное пространство. Скоростной интернет 4G появляется далеко за пределами больших городов. Та

Beeline Uzbekistan начал подключать абонентам цифровые карты eSIM быстрым интернетом в Узбекистане, мы думаем о том, что потребуется абонентам завтра. Карты нового типа помогут еще глубже погрузиться в удобный мир цифровых сервисов», – отметил генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски. Впервые подключить eSIM абоненты могут в любом офисе компании бесплатно, предъявив документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем возможна замена цифровой

90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин Сотрудников Unitel отправили на карантин Более 90 сотрудников узбекского сотового оператора Unitel отправлены на каратин. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-службы Адми

Beeline Uzbekistan предоставил абонентам безлимитный доступ к сервису Bookmate Оператор мобильной связи Beeline Uzbekistan объявляет о запуске нового цифрового родукта в партнерстве с Bookmate. Это книжный сервис с большой библиотекой книг на узбекском, русском английском, испанском, турецком, шв

Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта на комплексный аутсорсинг, услуги которого уже более 12 лет оказываются «Инфосистемы джет». В рамках договора специалисты ИТ-компании проводят ежегодное планирование мощностей, а также консультируют Beeline Uzbekistan в области построения непрерывности бизнеса. В рамках проекта оператор передал на обслуживание ИТ-инфраструктуру для бизнес-критичных систем: биллинга, отчетности, мониторинга

Beeline Uzbekistan с помощью «Инфосистемы джет» расширил технические возможности LTE в роуминге ей «Инфосистемы джет» реализовали проект, по итогам которого компания сможет существенно расширить список роуминг партнеров, предоставляющих сервис LTE-роуминга для абонентов из Узбекистана. Компания Beeline Uzbekistan внедрила специальную систему маршрутизации сигнальных сообщений DSR, благодаря которой абоненты в роуминге могут подключаться к LTE. «До внедрения системы использовался DSR п

Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения Unitel штрафовали из-за несуществующих нормативов Узбекский сотовый операторов Unitel (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon, торговая марка Beeline) выплатил штраф в размере 26,9 млрд сомов ($3,3 млн). Как сообщает агентство Sputnik, штраф был наложен по

Beeline обменял половину частот на возможность запуска сетей 3G и 4G «Дочка» Veon разрешила конфликт с властями Узбекистана Принадлежащий группе Veon узбекский сотовый оператор Unitel (торговая марка Beeline) решил с властями страны проблему с перераспределением частот. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Российская «дочка» Veon «Вымпелком» работает под торговой м

«Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства» ia Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана (ГИСИТТ) в резкой форме высказалась о деятельности двух местных сотовых операторов: Unitel и Coscom. Unitel работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon (ее российская «дочка» - «Вымпелком» - работает под брендом «Билайн»). Coscom (торговая марка Ucel) пр

«Билайн» запускает новый способ трансграничной оплаты еперь российские клиенты «Билайн» могут пополнить мобильный счет своих родных или друзей – клиентов Beeline Uzbekistan в один клик и без комиссии. Перевести от i100 до i15000 со счета своего ро

Коммерческим директором Beeline в Узбекистане назначен Максим Ефремов Оператор связи Beeline в Узбекистане (ООО Unitel и СП Buzton) объявил о назначении Максима Ефремова на должность коммерческого директор

Александр Воробьев назначен финансовым директором «Билайн» в Узбекистане Оператор связи «Билайн» в Узбекистане (ООО Unitel и СП Buzton) объявил о назначении Александра Воробьева на должность финансового директ

Денис Котляренко назначен техническим директором «Билайн» в Узбекистане Оператор связи «Билайн» (ООО Unitel и СП Buzton) объявил о назначении Дениса Котляренко на должность технического директор

Карен Карапетян назначен финансовым директором Unitel Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил о назначении Карена Карапетяна на должность финансового директора Unitel. Он сменил на этом посту Валерия Якушина. Комментируя назначение, генеральный директо

Дильшод Анарметов назначен директором Центрального регионального филиала Unitel Единый оператор связи «Билайн» (ООО Unitel и СП ООО Buzton) объявил о назначении Дильшода Анарметова на должность директора Центр

Эркин Ачилдиев назначен коммерческим директором по развитию корпоративного бизнеса «Билайн» в Узбекистане Единый оператор связи «Билайн» (ООО «Unitel» и СП ООО «Buzton») объявил о назначении Эркина Ачилдиева на должность коммерческого д

Назначен новый финансовый директор «Unitel» Оператор связи «Билайн» объявил о назначении Валерия Якушина на должность финансового директора «Unitel», оператора мобильной связи Узбекистана, входящего в состав группы компаний «ВымпелКом». Валерий Якушин сменил на этом посту Кирилла Подлипчука, завершившего работу в Узбекистане в связи

«Билайн» расширяет покрытие GSM-сети в Андижанской области Единый оператор связи «Билайн» (ООО Unitel и СП ООО Buzton) объявил о расширении зоны покрытия сети GSM на территории Восточного

«ВымпелКом» увеличил свою долю в Unitel до 100% Компания «Вымпел-Коммуникации» («Вымпелком», работающая под торговой маркой «Билайн») объявила о завершении сделки по приобретению 7% косвенной доли в компании Unitel, предоставляющей услуги связи под товарным знаком «Билайн» на территории Узбекистана. Данная сделка была осуществлена в связи с реализацией продавцом опциона на 33,3% акций компании Free

В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов c, Англия) в приобретенных компаниях ОАО «ВымпелКом» в странах СНГ. Совместная команда «ВымпелКома» и AT Consulting осуществила развертывание и запуск в эксплуатацию системы InterconnecT в компаниях «Unitel» (Узбекистан), «Украинские радиосистемы» (Украина), «АрменТел» (Армения) и «Таком» (Таджикистан). Системы межоператорских расчетов позволяют оптимизировать потоки трафика и увеличить эфф

Назначен генеральный директор Unitel «ВымпелКом» объявил о назначении Игоря Пилюгина на должность генерального директора Unitel, дочерней компании «ВымпелКома» в Узбекистане. «Мы уже добились высоких результатов с точки зрения бизнеса в Узбекистане, и сейчас перед нами стоит задача развить наш успех и стать ведущ

«Трафиклэнд» и Unitel запустили интерактивное медиавещание в Монголии Монгольский GSM-оператор Unitel запустил услуги интерактивного медиавещания под брендом U-Media на базе программно-апп

"Информ-мобил" подготовил WAP-ресурс для "Билайн" в Узбекистане ровайдера в течение двух месяцев. Коммерческий запуск wap.beeline.uz приурочен к переходу оператора Unitel под бренд «Билайн». Дизайн ресурса выполнен в соответствии с бренд-буком заказчика: уз

"Билайн" скупил половину узбекских операторов ской Germanos S.A., Паносом Германосом и Европейским банком реконструкции и развития о приобретении Unitel за $200 млн. Завершение сделки планируется в феврале. Предполагается, что на тот момен