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UniCredit ЮниКредит Банк Международный Московский Банк

UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк


15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ
28.04.2017 RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники
26.04.2017 «ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках
26.04.2017 RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке»
21.12.2016 «Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание и онлайн-регистрацию ИП и ООО
02.02.2016 Управлять настройками карт «ЮниКредит Банка» теперь можно в мобильном приложении Mobile.UniCredit
29.01.2016 «ЮниКредит Банк» начал выпуск таможенных карт «РауНД» для СМБ
16.12.2015 «ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк
15.07.2015 UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников
09.06.2015 Погашать кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через «Qiwi Терминалы» без комиссии
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов
05.02.2015 Через мобильный и интернет-банк «ЮниКредит Банка» можно пополнять карту «Тройка»
27.01.2015 «ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
13.01.2015 «Юникредит Банк» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировал процессы кредитного анализа
26.12.2014 В ЮниКредит Банке назначен новый ИТ-директор
24.11.2014 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка»
17.10.2014 ИТ-директор «Юникредит банка» покидает свой пост
09.10.2014 Вышла новая версия мобильного приложения Mobile.UniCredit для iOS
08.09.2014 «ЮниКредит Банк» расширил возможности клиентов по дистанционному управлению вкладами
25.07.2014 «Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России»
04.03.2014 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам мобильные приложения со встроенной технологией MobiPass
28.02.2014 Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет»
06.02.2014 «ЮниКредит Банк» внедрил CRM-систему для корпоративных клиентов
21.11.2013 «Юникредит Банк» внедрил бесконтактные стикеры Optelio
28.10.2013 «ЮниКредит Банк» обновил Mobile.UniCredit для iOS
15.08.2013 «ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android-смартфонов
26.07.2013 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave
13.05.2013 «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили банкоматные сети
15.04.2013 BSS создала мультиканальную систему ДБО для физических лиц в «ЮниКредит Банке»
12.04.2013 «ЮниКредит Банк» пополнил новыми возможностями интернет-банк Enter.UniCredit
09.04.2013 Клиенты «ЮниКредит Банка» могут пополнять счета и вносить платежи по кредитам через систему CyberPlat
09.04.2013 «ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android
05.04.2013 «ЮниКредит Банк» строит единое хранилище данных на платформе SAS
22.03.2013 «ЮниКредит Банк» запустил новый интернет-сервис для оформления автокредита
20.12.2012 «Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке»
02.11.2012 Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона
10.10.2012 «ЮниКредит Банк» приобрел лицензии Abbyy Lingvo x5
29.08.2012 «ЮниКредит Банк» автоматизировал все ключевые направления бизнеса с помощью R-Style Softlab
06.08.2012 «ЮниКредит Банк» обновил систему интернет-банка Enter.UniCredit
02.08.2012 «Стинс Коман» обеспечила непрерывность бизнес-процессов «ЮниКредит Банка»

Публикаций - 226, упоминаний - 392

UniCredit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 21
Oracle Corporation 6301 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 19
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 14
IBM - International Business Machines Corp 9192 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 12
Microsoft Corporation 23491 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1559 9
7002 9
SAP SE 4881 8
1С-ИжТиСи 6318 8
Diasoft - Диасофт 600 7
Meta Platforms - Facebook 4338 7
Yandex - Яндекс 5666 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 7
Dell EMC 4914 6
VK - Mail.ru Group 3200 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4154 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2503 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 5
АйТи 1283 5
Google LLC 10935 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 5
Citrix Systems 783 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 588 5
Бифит - Bifit 83 5
Apple Inc 11187 5
Neoflex - Неофлекс 170 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 4
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 239 4
Samsung Electronics 9728 4
SAP CIS - САП СНГ 831 4
Альфа-Банк 1596 65
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 44
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 40
ВТБ - ВТБ24 660 37
ПСБ - Промсвязьбанк 733 36
ГПБ - Газпромбанк 939 34
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 34
Citi - Citibank - Ситибанк 294 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 22
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 20
МКБ - Московский кредитный банк 408 19
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 19
Бинбанк 193 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 15
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 312 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 14
Абсолют Банк 158 14
Открытие ФК - Росгосстрах 291 13
МДМ Банк 260 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 12
Почта Банк 348 10
Совкомбанк ПАО 199 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1012 8
X5 Group 814 8
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 344 8
Евросеть 1399 8
Возрождение - Коммерческий банк 326 8
Ингосстрах СПАО 333 8
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 177 8
Почта России ПАО 1989 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 138 7
Росэнергобанк 34 7
Ак Барс Банк 249 7
АБ Россия - Акционерный банк Россия 79 7
Связной ГК 1336 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 9
Федеральное казначейство России 1548 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 4
Правительство Москвы 1991 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 272 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 3
Правительство Ульяновской области 31 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 79 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 75 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 2
Судебная власть - Judicial power 2092 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 144 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 60 1
Администрация Владимира 1 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 17
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6303 9
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Россия - ПФО - Ульяновская область 547 3
Венгрия 641 3
Россия - ЦФО - Калужская область 831 3
Африка - Африканский регион 3268 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 764 3
Австрия - Вена 249 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 194
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 40
Кредитование - Сrediting 5112 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4635 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4941 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9185 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 15
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6682 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6863 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4923 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2461 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6031 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4002 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4048 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5201 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4259 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5297 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3881 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4724 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 7
Юриспруденция - Jurisprudence 6227 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4018 6
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3046 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3761 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2095 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4245 5
Финансовые показатели 2072 5
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 185 5
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 45 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 22
91Mobiles 1696 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 2
TAdviser - Центр выбора технологий 296 2
Thomson Reuters - Рейтер 5773 2
Врачи РФ 2 1
Радио России - радиостанция 48 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
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Российская газета 241 1
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Cosmopolitan 25 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
InformationWeek 234 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 1
FT - Financial Times 1165 1
Bloomberg 1109 1
РИА Новости 804 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 105 1
Банки.ру - Banki.ru 51 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7458 35
Gartner - Гартнер 3475 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 9
IDC - International Data Corporation 4849 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
Интерфакс-100 18 2
Moody's Investors Service 135 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
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Markets&Markets Research 104 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
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Медиалогия 50 1
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Strategy Analytics 283 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
CNews Mobile - рейтинг 14 1
Technavio 25 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 207 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 21 1
Открытое образование 7 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 1
РАН - Российская академия наук 1801 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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