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UniCredit ЮниКредит Банк Международный Московский Банк

UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 122 дела, на cумму 308 333 116 860 ₽*

Судебные дела (122) на сумму 308 333 116 860 ₽*
в качестве истца (35) на сумму 96 385 956 612 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 77 822 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ

Компания Кворум завершила внедрение Адаптера «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в ЮниКредит Банке. ПО обеспечивает взаимодействие Банка с Министерством сельского хозяйства Рос
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox

rity Артем Тамоян. По его заверению интернет-ресурсы Сбербанка, Россельхозбанка, банка «Открытие» и Юникредит банка используют «неблагонадежные» сертификаты SSL (Secure Sockets Layer — криптогр
16.05.2018 Navicon усовершенствовал инструменты BI в «Юникредит Лизинг»

Navicon, российский системный интегратор, расширил возможности аналитических инструментов QlikView в компании «Юникредит Лизинг» (один из крупнейших игроков на российском лизинговом рынке, входит в состав UniСredit Group). В результате завершения проекта аналитики заказчик получил возможность создавать

06.12.2017 «Главная Книга» банка «Юникредит» перенесена на платформу Oracle

RBtechnologies осуществила перевод системы собственной разработки «Главная Книга» с платформы DB2 на СУБД Oracle в одном из крупнейших банков – «Юникредит». Проект является одним из основных структурных ИТ-проектов, выполненных банком, и продолжает традицию успешной ИТ-трансформации систем, после завершения в 2016 году программы Core Ba
28.04.2017 RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники

Компания RBtechnologies реализовала комплексный проект по переводу корпоративного хранилища данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники и адаптации отчетных систем банка к новым источникам данных. Об этом CNews сообщили в RBtechnologies. В ходе проекта была доработана модель данных ко
26.04.2017 «ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках

gine, корпоративного хранилища данных и смежных систем; организовали приемные испытания. По отзыву «ЮниКредит Банка», ключевыми результатами внедрения системы Kondor+Trade Processing стали: сок
26.04.2017 RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке»

ниКредит Банке». В рамках программы по развитию и поддержке автоматизации обязательной отчетности, «ЮниКредит Банк» применил платформу RB DataSphere, разработанную компанией RBtechnologies для

21.12.2016 «Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание и онлайн-регистрацию ИП и ООО

физическое лицо, — рассказал Олег Чернышов, директор департамента розничных сегментов и маркетинга «ЮниКредит Банка». — Зарегистрировать бизнес с помощью нового сервиса на данный момент можно н
02.02.2016 Управлять настройками карт «ЮниКредит Банка» теперь можно в мобильном приложении Mobile.UniCredit

Новые доработки в мобильном приложении Mobile.UniCredit позволяют клиентам «ЮниКредит Банка» управлять настройками кредитных и дебетовых карт. Об этом CNews сообщили в «
29.01.2016 «ЮниКредит Банк» начал выпуск таможенных карт «РауНД» для СМБ

омить время и сокращать издержки», — заявил директор Департамента розничных сегментов и маркетинга «ЮниКредит Банка» Олег Чернышов.
16.12.2015 «ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк

Переводить деньги на карты любых российских банков теперь можно не только с помощью банкоматов «ЮниКредит Банка», но и через мобильный и интернет-банк. Как сообщили CNews в «ЮниКредит Банке
15.07.2015 UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников

сть дистанционному образованию и позволяют сделать главное — формируют необходимые навыки. Проект с UniCredit Bank продемонстрировал, что даже в коротких образовательных программах можно полноц
09.06.2015 Погашать кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через «Qiwi Терминалы» без комиссии

х можно быстро и бесплатно вносить платежи по кредиту, даже несмотря на отсутствие в них отделений «ЮниКредит Банка». «”ЮниКредит Банк” предлагает свои финансовые услуги по всей России. Мы стре
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов

редприниматели или юридические лица, которые являются владельцами одного из 4-х финансовых пакетов «ЮниКредит Банка», имеют возможность воспользоваться системой подачи налоговой и бухгалтерской
05.02.2015 Через мобильный и интернет-банк «ЮниКредит Банка» можно пополнять карту «Тройка»

Оплата московской транспортной карты «Тройка» теперь доступна в интернет-банке Enter.UniCredit, его мобильной версии PDA.UniCredit и мобильном приложении для iOS и Android
27.01.2015 «ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков

розничного кредитования, — отметил Милан Дынтар, директор Департамента розничных кредитных рисков «ЮниКредит Банка». — Третья версия скоринга бюро обладает прогнозными характеристиками, которы
13.01.2015 «Юникредит Банк» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировал процессы кредитного анализа

а для принятия решений, — рассказал Милан Дынтар, директор Департамента розничных кредитных рисков «Юникредит Банка». — Кроме того, проект позволил банку провести реорганизацию бэк-офиса путем

26.12.2014 В ЮниКредит Банке назначен новый ИТ-директор

Директором департамента ИТ ЮниКредит Банка назначен Михаил Дугаев, чьими первостепенными задачами станет работа над повы
24.11.2014 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка»

ют сотрудничество и расширяют возможности пользователей дистанционных банковских сервисов. Клиенты «ЮниКредит Банка» получили доступ к оплате услуг большого числа провайдеров из разных регионов
17.10.2014 ИТ-директор «Юникредит банка» покидает свой пост

азвать только после его официального назначения. Диего Рампольди в нынешнюю должность ИТ-директора «Юникредит банка» вступил в начале ноября 2011 г. В круг его обязанностей вошел контроль над у
09.10.2014 Вышла новая версия мобильного приложения Mobile.UniCredit для iOS

йствия с пользователем. Обновить или скачать приложение можно бесплатно в App Store. По информации «ЮниКредит Банка», в Mobile.UniCredit версии 2.0 клиенты могут следить за своими счетами, опла
08.09.2014 «ЮниКредит Банк» расширил возможности клиентов по дистанционному управлению вкладами

«ЮниКредит Банк» добавил в интернет-банк Enter.UniCredit ряд функций по управлению денежными средствами, размещенными во вклад. Об этом CNew
25.07.2014 «Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России»

Компания «Инфозащита» завершила проект по аудиту платежной системы «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям федерального законодательства и руководящих доку
04.03.2014 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам мобильные приложения со встроенной технологией MobiPass

ми», — заявил Джакомо Джон Рома, директор Департамента развития дистанционных каналов обслуживания «ЮниКредит Банка». По его словам, технология MobiPass, встроенная в мобильные приложения банка
28.02.2014 Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет»

С февраля 2014 г. «ЮниКредит Банк» и компания «Элекснет» начали сотрудничество в проведении платежей клиентов ба
06.02.2014 «ЮниКредит Банк» внедрил CRM-систему для корпоративных клиентов

я нас одним из важнейших достижений прошлого года, — заявил Кирилл Жуков-Емельянов, член Правления «ЮниКредит Банка». — В ходе проекта была проделана колоссальная работа по адаптации системы, с
21.11.2013 «Юникредит Банк» внедрил бесконтактные стикеры Optelio

поставок стикеров с собственной бесконтактной технологией Optelio Contactless Sticker в отделения «Юникредит Банка» в России. Стикер Optelio применяется для бесконтактной оплаты, его можно лег
28.10.2013 «ЮниКредит Банк» обновил Mobile.UniCredit для iOS

ссказали CNews в банке, новая версия приложения содержит изменения, основанные на отзывах клиентов «ЮниКредит Банка» в App Store. Так, была добавлена возможность редактирования назначения плате
15.08.2013 «ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android-смартфонов

ы использовать все возможности приложения Mobile.UniCredit, достаточно один раз обратиться в любой «ЮниКредит Банка» и подключиться к системе интернет-банка Enter.UniCredit. Обновить приложение
26.07.2013 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave

«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией
13.05.2013 «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили банкоматные сети

объявили об объединении сетей банкоматов по всей России. Теперь держатели карт «Райффайзенбанка» и «ЮниКредит Банка» могут снимать наличные и узнавать балансы по картам без дополнительных комис
15.04.2013 BSS создала мультиканальную систему ДБО для физических лиц в «ЮниКредит Банке»

Компания BSS реализовала проект по развитию системы ДБО для розничных клиентов «ЮниКредит Банка», в ходе которого был полностью обновлен интерфейс системы Enter.UniCredit, с
12.04.2013 «ЮниКредит Банк» пополнил новыми возможностями интернет-банк Enter.UniCredit

ать все возможности интернет-банка и мобильного банка, достаточно один раз обратиться в любой офис «ЮниКредит Банка» и подключиться к Enter.UniCredit.
09.04.2013 Клиенты «ЮниКредит Банка» могут пополнять счета и вносить платежи по кредитам через систему CyberPlat

-интерфейсы операторов мобильной связи. Для пополнения счета (внесения платежа по кредиту) клиенту «ЮниКредит Банка» достаточно сообщить кассиру либо самостоятельно ввести в соответствующем инт
09.04.2013 «ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android

ших банкоматов (отображается адрес, принимаемые валюты, возможность внесения наличных) и отделений «ЮниКредит Банка» (отображается адрес, режим работы и осуществляемые операции); поиск скидок п
05.04.2013 «ЮниКредит Банк» строит единое хранилище данных на платформе SAS

рассказал CNews Диего Рампольди (Diego Rampoldi), директор департамента информационных технологий «ЮниКредит Банка». — Теперь мы рассчитываем вернуть вложенные средства за счёт оперативной реа
22.03.2013 «ЮниКредит Банк» запустил новый интернет-сервис для оформления автокредита

н. После заполнения заявки на кредит и отправки в банк с клиентом оперативно связывается сотрудник «ЮниКредит Банка» для оказания консультации по необходимому комплекту документов и условиям кр
20.12.2012 «Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке»

техническую поддержку Microsoft Lync 2010 уровня Premier Support в «ЮниКредит Банке». Сотрудниками «ЮниКредит Банка» являются 3,7 тыс. человек, работающих в 106 отделениях по всей России. Для о
02.11.2012 Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона

денную операцию составляет 1% от суммы платежа, но не менее 50 руб. В целом партнерство «Рапиды» и «ЮниКредит Банка» обеспечило клиентам банка несколько десятков тысяч дополнительных точек опла
10.10.2012 «ЮниКредит Банк» приобрел лицензии Abbyy Lingvo x5

языков» на все компьютеризированные рабочие места московского офиса банка. Руководство российского «ЮниКредит Банка» приняло решение обеспечить сотрудников современным электронным словарём. Так

Публикаций - 254, упоминаний - 425

UniCredit и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Oracle Corporation 7074 23
МегаФон 10742 20
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 14
Microsoft Corporation 25775 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 13
Ростелеком 10948 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Развитие Бизнеса / Ру 81 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
9594 11
SAP SE 5601 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Dell EMC 5180 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
АйТи 1519 6
Бифит - Bifit 91 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13156 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 5
SAS Institute 1082 5
Citrix Systems 868 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 5
Альфа-Банк 1979 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 54
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 46
ГПБ - Газпромбанк 1273 41
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 41
ПСБ - Промсвязьбанк 963 38
ВТБ - ВТБ24 671 37
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 18
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 17
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 17
ВТБ - Почта Банк 514 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 16
Абсолют Банк 249 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 12
Совкомбанк ПАО 316 12
Ак Барс Банк 283 11
Русский стандарт Банк 509 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 11
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 11
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 10
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 9
Связной Банк 113 8
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 8
Почта России ПАО 2370 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Федеральное казначейство России 1949 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
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Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
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Судебная власть - Judicial power 2500 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 22
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 21
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 12
UniCredit Enter 17 17
UniCredit Mobile 16 16
Google Android 15244 11
Apple iOS 8583 11
Apple - App Store 3109 10
UniCredit PDA 7 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Oracle Hyperion 259 6
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Apple iPhone 6 4861 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
BSS BS-Client ДБО 126 4
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Apache Hadoop 470 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 4
BSS CORREQTS Corporate 49 4
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 4
Software AG - ARIS Platform 180 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 3
Oracle Utilities 38 3
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 3
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 3
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 3
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 3
Apple iPad 4012 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Шальнова Елена 13 13
Леушев Андрей 75 11
Козлов Михаил 182 11
Серова Елена 320 10
Сыкулев Андрей 85 9
Шестаков Александр 40 7
Фомичев Андрей 74 7
Скурятина Елена 20 7
Чиков Сергей 18 6
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
Широких Алексей 72 6
Солнцев Михаил 8 6
Гнездилов Дмитрий 7 6
Никушин Илья 8 6
Попов Андрей 116 6
Пиляр Елена 24 6
Макаров Станислав 118 5
Стуров Дмитрий 33 5
Иншаков Дмитрий 51 5
Кибалко Кирилл 46 5
Белышков Леонид 18 5
Кондратьев Владислав 9 5
Крюков Антон 6 5
Шадаев Максут 1210 5
Смирнов Максим 68 5
Новиков Александр 36 5
Рудковский Михаил 7 5
Меднов Сергей 124 5
Пургин Денис 9 5
Прохоров Фёдор 83 5
Чучелов Андрей 44 4
Масарская Наталия 36 4
Хрусталев Александр 33 4
Николаев Евгений 19 4
Ломоносов Алексей 4 4
Михалев Александр 26 4
Стятюгин Роман 44 4
Наймарк Владимир 14 4
Дугаев Михаил 4 4
Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Европа 24964 19
Европа Восточная 3138 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Казахстан - Республика 6048 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Украина 7928 10
Австрия - Австрийская Республика 1357 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Нидерланды 3746 6
Румыния 753 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Испания - Королевство 3840 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Ближний Восток 3154 4
Венгрия 855 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Украина - Киев 1151 4
Монако Княжество 107 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Армения - Республика 2449 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
Польша - Республика 2031 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Австрия - Вена 261 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 218
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
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Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 6
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
ТАСС Телеком 38 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
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Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
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InformationWeek 241 1
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S8 Capital - Sport24 6 1
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Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Gartner - Гартнер 3658 12
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HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Synergy Research Group 48 1
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
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НМГ - Медиалогия 37 1
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Columbia University - Колумбийский университет 157 1
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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