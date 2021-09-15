Индексная книга CNews*
UniCredit ЮниКредит Банк Международный Московский Банк
Публикаций - 226, упоминаний - 392
UniCredit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 319 9
|Сыкулев Андрей 69 8
|Шальнова Елена 13 7
|Шестаков Александр 37 7
|Козлов Михаил 167 6
|Попов Андрей 91 6
|Чиков Сергей 18 6
|Леушев Андрей 69 6
|Широких Алексей 71 6
|Фомичев Андрей 69 6
|Белышков Леонид 18 5
|Смирнов Максим 28 5
|Солнцев Михаил 8 5
|Меднов Сергей 124 5
|Реймер Денис 54 4
|Шевченко Владимир 143 4
|Гнездилов Дмитрий 7 4
|Прохоров Фёдор 82 4
|Кибалко Кирилл 21 4
|Николаев Евгений 16 4
|Скурятина Елена 20 4
|Шадаев Максут 628 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Стятюгин Роман 30 4
|Опенышева Светлана 64 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Ушаков Михаил 31 3
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Авербах Владимир 126 3
|Усманов Артур 24 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Сенаторов Михаил 42 3
|Растопшин Павел 33 3
|Соколов Михаил 27 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Лысенко Эдуард 270 3
|Козырев Алексей 288 3
|Натрусов Артем 192 3
|Соколов Олег 51 3
|Стрельцов Андрей 58 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.