UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 122 дела, на cумму 308 333 116 860 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.09.2021
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Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ
Компания Кворум завершила внедрение Адаптера «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в ЮниКредит Банке. ПО обеспечивает взаимодействие Банка с Министерством сельского хозяйства Рос
|22.08.2018
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ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox
rity Артем Тамоян. По его заверению интернет-ресурсы Сбербанка, Россельхозбанка, банка «Открытие» и Юникредит банка используют «неблагонадежные» сертификаты SSL (Secure Sockets Layer — криптогр
|16.05.2018
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Navicon усовершенствовал инструменты BI в «Юникредит Лизинг»
Navicon, российский системный интегратор, расширил возможности аналитических инструментов QlikView в компании «Юникредит Лизинг» (один из крупнейших игроков на российском лизинговом рынке, входит в состав UniСredit Group). В результате завершения проекта аналитики заказчик получил возможность создавать
|06.12.2017
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«Главная Книга» банка «Юникредит» перенесена на платформу Oracle
RBtechnologies осуществила перевод системы собственной разработки «Главная Книга» с платформы DB2 на СУБД Oracle в одном из крупнейших банков – «Юникредит». Проект является одним из основных структурных ИТ-проектов, выполненных банком, и продолжает традицию успешной ИТ-трансформации систем, после завершения в 2016 году программы Core Ba
|28.04.2017
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RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники
Компания RBtechnologies реализовала комплексный проект по переводу корпоративного хранилища данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники и адаптации отчетных систем банка к новым источникам данных. Об этом CNews сообщили в RBtechnologies. В ходе проекта была доработана модель данных ко
|26.04.2017
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«ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках
gine, корпоративного хранилища данных и смежных систем; организовали приемные испытания. По отзыву «ЮниКредит Банка», ключевыми результатами внедрения системы Kondor+Trade Processing стали: сок
|26.04.2017
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RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке»
ниКредит Банке». В рамках программы по развитию и поддержке автоматизации обязательной отчетности, «ЮниКредит Банк» применил платформу RB DataSphere, разработанную компанией RBtechnologies для
|21.12.2016
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«Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание и онлайн-регистрацию ИП и ООО
физическое лицо, — рассказал Олег Чернышов, директор департамента розничных сегментов и маркетинга «ЮниКредит Банка». — Зарегистрировать бизнес с помощью нового сервиса на данный момент можно н
|02.02.2016
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Управлять настройками карт «ЮниКредит Банка» теперь можно в мобильном приложении Mobile.UniCredit
Новые доработки в мобильном приложении Mobile.UniCredit позволяют клиентам «ЮниКредит Банка» управлять настройками кредитных и дебетовых карт. Об этом CNews сообщили в «
|29.01.2016
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«ЮниКредит Банк» начал выпуск таможенных карт «РауНД» для СМБ
омить время и сокращать издержки», — заявил директор Департамента розничных сегментов и маркетинга «ЮниКредит Банка» Олег Чернышов.
|16.12.2015
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«ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк
Переводить деньги на карты любых российских банков теперь можно не только с помощью банкоматов «ЮниКредит Банка», но и через мобильный и интернет-банк. Как сообщили CNews в «ЮниКредит Банке
|15.07.2015
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UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников
сть дистанционному образованию и позволяют сделать главное — формируют необходимые навыки. Проект с UniCredit Bank продемонстрировал, что даже в коротких образовательных программах можно полноц
|09.06.2015
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Погашать кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через «Qiwi Терминалы» без комиссии
х можно быстро и бесплатно вносить платежи по кредиту, даже несмотря на отсутствие в них отделений «ЮниКредит Банка». «”ЮниКредит Банк” предлагает свои финансовые услуги по всей России. Мы стре
|08.06.2015
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«ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов
редприниматели или юридические лица, которые являются владельцами одного из 4-х финансовых пакетов «ЮниКредит Банка», имеют возможность воспользоваться системой подачи налоговой и бухгалтерской
|05.02.2015
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Через мобильный и интернет-банк «ЮниКредит Банка» можно пополнять карту «Тройка»
Оплата московской транспортной карты «Тройка» теперь доступна в интернет-банке Enter.UniCredit, его мобильной версии PDA.UniCredit и мобильном приложении для iOS и Android
|27.01.2015
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«ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
розничного кредитования, — отметил Милан Дынтар, директор Департамента розничных кредитных рисков «ЮниКредит Банка». — Третья версия скоринга бюро обладает прогнозными характеристиками, которы
|13.01.2015
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«Юникредит Банк» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировал процессы кредитного анализа
а для принятия решений, — рассказал Милан Дынтар, директор Департамента розничных кредитных рисков «Юникредит Банка». — Кроме того, проект позволил банку провести реорганизацию бэк-офиса путем
|26.12.2014
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В ЮниКредит Банке назначен новый ИТ-директор
Директором департамента ИТ ЮниКредит Банка назначен Михаил Дугаев, чьими первостепенными задачами станет работа над повы
|24.11.2014
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CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка»
ют сотрудничество и расширяют возможности пользователей дистанционных банковских сервисов. Клиенты «ЮниКредит Банка» получили доступ к оплате услуг большого числа провайдеров из разных регионов
|17.10.2014
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ИТ-директор «Юникредит банка» покидает свой пост
азвать только после его официального назначения. Диего Рампольди в нынешнюю должность ИТ-директора «Юникредит банка» вступил в начале ноября 2011 г. В круг его обязанностей вошел контроль над у
|09.10.2014
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Вышла новая версия мобильного приложения Mobile.UniCredit для iOS
йствия с пользователем. Обновить или скачать приложение можно бесплатно в App Store. По информации «ЮниКредит Банка», в Mobile.UniCredit версии 2.0 клиенты могут следить за своими счетами, опла
|08.09.2014
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«ЮниКредит Банк» расширил возможности клиентов по дистанционному управлению вкладами
«ЮниКредит Банк» добавил в интернет-банк Enter.UniCredit ряд функций по управлению денежными средствами, размещенными во вклад. Об этом CNew
|25.07.2014
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«Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России»
Компания «Инфозащита» завершила проект по аудиту платежной системы «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям федерального законодательства и руководящих доку
|04.03.2014
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«ЮниКредит Банк» предложил клиентам мобильные приложения со встроенной технологией MobiPass
ми», — заявил Джакомо Джон Рома, директор Департамента развития дистанционных каналов обслуживания «ЮниКредит Банка». По его словам, технология MobiPass, встроенная в мобильные приложения банка
|28.02.2014
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Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет»
С февраля 2014 г. «ЮниКредит Банк» и компания «Элекснет» начали сотрудничество в проведении платежей клиентов ба
|06.02.2014
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«ЮниКредит Банк» внедрил CRM-систему для корпоративных клиентов
я нас одним из важнейших достижений прошлого года, — заявил Кирилл Жуков-Емельянов, член Правления «ЮниКредит Банка». — В ходе проекта была проделана колоссальная работа по адаптации системы, с
|21.11.2013
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«Юникредит Банк» внедрил бесконтактные стикеры Optelio
поставок стикеров с собственной бесконтактной технологией Optelio Contactless Sticker в отделения «Юникредит Банка» в России. Стикер Optelio применяется для бесконтактной оплаты, его можно лег
|28.10.2013
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«ЮниКредит Банк» обновил Mobile.UniCredit для iOS
ссказали CNews в банке, новая версия приложения содержит изменения, основанные на отзывах клиентов «ЮниКредит Банка» в App Store. Так, была добавлена возможность редактирования назначения плате
|15.08.2013
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«ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android-смартфонов
ы использовать все возможности приложения Mobile.UniCredit, достаточно один раз обратиться в любой «ЮниКредит Банка» и подключиться к системе интернет-банка Enter.UniCredit. Обновить приложение
|26.07.2013
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«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave
«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией
|13.05.2013
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«Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили банкоматные сети
объявили об объединении сетей банкоматов по всей России. Теперь держатели карт «Райффайзенбанка» и «ЮниКредит Банка» могут снимать наличные и узнавать балансы по картам без дополнительных комис
|15.04.2013
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BSS создала мультиканальную систему ДБО для физических лиц в «ЮниКредит Банке»
Компания BSS реализовала проект по развитию системы ДБО для розничных клиентов «ЮниКредит Банка», в ходе которого был полностью обновлен интерфейс системы Enter.UniCredit, с
|12.04.2013
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«ЮниКредит Банк» пополнил новыми возможностями интернет-банк Enter.UniCredit
ать все возможности интернет-банка и мобильного банка, достаточно один раз обратиться в любой офис «ЮниКредит Банка» и подключиться к Enter.UniCredit.
|09.04.2013
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Клиенты «ЮниКредит Банка» могут пополнять счета и вносить платежи по кредитам через систему CyberPlat
-интерфейсы операторов мобильной связи. Для пополнения счета (внесения платежа по кредиту) клиенту «ЮниКредит Банка» достаточно сообщить кассиру либо самостоятельно ввести в соответствующем инт
|09.04.2013
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«ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android
ших банкоматов (отображается адрес, принимаемые валюты, возможность внесения наличных) и отделений «ЮниКредит Банка» (отображается адрес, режим работы и осуществляемые операции); поиск скидок п
|05.04.2013
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«ЮниКредит Банк» строит единое хранилище данных на платформе SAS
рассказал CNews Диего Рампольди (Diego Rampoldi), директор департамента информационных технологий «ЮниКредит Банка». — Теперь мы рассчитываем вернуть вложенные средства за счёт оперативной реа
|22.03.2013
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«ЮниКредит Банк» запустил новый интернет-сервис для оформления автокредита
н. После заполнения заявки на кредит и отправки в банк с клиентом оперативно связывается сотрудник «ЮниКредит Банка» для оказания консультации по необходимому комплекту документов и условиям кр
|20.12.2012
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«Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке»
техническую поддержку Microsoft Lync 2010 уровня Premier Support в «ЮниКредит Банке». Сотрудниками «ЮниКредит Банка» являются 3,7 тыс. человек, работающих в 106 отделениях по всей России. Для о
|02.11.2012
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Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона
денную операцию составляет 1% от суммы платежа, но не менее 50 руб. В целом партнерство «Рапиды» и «ЮниКредит Банка» обеспечило клиентам банка несколько десятков тысяч дополнительных точек опла
|10.10.2012
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«ЮниКредит Банк» приобрел лицензии Abbyy Lingvo x5
языков» на все компьютеризированные рабочие места московского офиса банка. Руководство российского «ЮниКредит Банка» приняло решение обеспечить сотрудников современным электронным словарём. Так
UniCredit и организации, системы, технологии, персоны:
|Шальнова Елена 13 13
|Леушев Андрей 75 11
|Козлов Михаил 182 11
|Серова Елена 320 10
|Сыкулев Андрей 85 9
|Шестаков Александр 40 7
|Фомичев Андрей 74 7
|Скурятина Елена 20 7
|Чиков Сергей 18 6
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
|Широких Алексей 72 6
|Солнцев Михаил 8 6
|Гнездилов Дмитрий 7 6
|Никушин Илья 8 6
|Попов Андрей 116 6
|Пиляр Елена 24 6
|Макаров Станислав 118 5
|Стуров Дмитрий 33 5
|Иншаков Дмитрий 51 5
|Кибалко Кирилл 46 5
|Белышков Леонид 18 5
|Кондратьев Владислав 9 5
|Крюков Антон 6 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Смирнов Максим 68 5
|Новиков Александр 36 5
|Рудковский Михаил 7 5
|Меднов Сергей 124 5
|Пургин Денис 9 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Чучелов Андрей 44 4
|Масарская Наталия 36 4
|Хрусталев Александр 33 4
|Николаев Евгений 19 4
|Ломоносов Алексей 4 4
|Михалев Александр 26 4
|Стятюгин Роман 44 4
|Наймарк Владимир 14 4
|Дугаев Михаил 4 4
|Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 4
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