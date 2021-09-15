UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк

Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ Компания Кворум завершила внедрение Адаптера «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в ЮниКредит Банке. ПО обеспечивает взаимодействие Банка с Министерством сельского хозяйства Рос

ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox rity Артем Тамоян. По его заверению интернет-ресурсы Сбербанка, Россельхозбанка, банка «Открытие» и Юникредит банка используют «неблагонадежные» сертификаты SSL (Secure Sockets Layer — криптогр

Navicon усовершенствовал инструменты BI в «Юникредит Лизинг» Navicon, российский системный интегратор, расширил возможности аналитических инструментов QlikView в компании «Юникредит Лизинг» (один из крупнейших игроков на российском лизинговом рынке, входит в состав UniСredit Group). В результате завершения проекта аналитики заказчик получил возможность создавать

«Главная Книга» банка «Юникредит» перенесена на платформу Oracle RBtechnologies осуществила перевод системы собственной разработки «Главная Книга» с платформы DB2 на СУБД Oracle в одном из крупнейших банков – «Юникредит». Проект является одним из основных структурных ИТ-проектов, выполненных банком, и продолжает традицию успешной ИТ-трансформации систем, после завершения в 2016 году программы Core Ba

RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники Компания RBtechnologies реализовала комплексный проект по переводу корпоративного хранилища данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники и адаптации отчетных систем банка к новым источникам данных. Об этом CNews сообщили в RBtechnologies. В ходе проекта была доработана модель данных ко

«ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках gine, корпоративного хранилища данных и смежных систем; организовали приемные испытания. По отзыву «ЮниКредит Банка», ключевыми результатами внедрения системы Kondor+Trade Processing стали: сок

RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке» ниКредит Банке». В рамках программы по развитию и поддержке автоматизации обязательной отчетности, «ЮниКредит Банк» применил платформу RB DataSphere, разработанную компанией RBtechnologies для

«Юникредит Банк» отменил комиссию за обслуживание и онлайн-регистрацию ИП и ООО физическое лицо, — рассказал Олег Чернышов, директор департамента розничных сегментов и маркетинга «ЮниКредит Банка». — Зарегистрировать бизнес с помощью нового сервиса на данный момент можно н

Управлять настройками карт «ЮниКредит Банка» теперь можно в мобильном приложении Mobile.UniCredit Новые доработки в мобильном приложении Mobile.UniCredit позволяют клиентам «ЮниКредит Банка» управлять настройками кредитных и дебетовых карт. Об этом CNews сообщили в «

«ЮниКредит Банк» начал выпуск таможенных карт «РауНД» для СМБ омить время и сокращать издержки», — заявил директор Департамента розничных сегментов и маркетинга «ЮниКредит Банка» Олег Чернышов.

«ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк Переводить деньги на карты любых российских банков теперь можно не только с помощью банкоматов «ЮниКредит Банка», но и через мобильный и интернет-банк. Как сообщили CNews в «ЮниКредит Банке

UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников сть дистанционному образованию и позволяют сделать главное — формируют необходимые навыки. Проект с UniCredit Bank продемонстрировал, что даже в коротких образовательных программах можно полноц

Погашать кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через «Qiwi Терминалы» без комиссии х можно быстро и бесплатно вносить платежи по кредиту, даже несмотря на отсутствие в них отделений «ЮниКредит Банка». «”ЮниКредит Банк” предлагает свои финансовые услуги по всей России. Мы стре

«ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов редприниматели или юридические лица, которые являются владельцами одного из 4-х финансовых пакетов «ЮниКредит Банка», имеют возможность воспользоваться системой подачи налоговой и бухгалтерской

Через мобильный и интернет-банк «ЮниКредит Банка» можно пополнять карту «Тройка» Оплата московской транспортной карты «Тройка» теперь доступна в интернет-банке Enter.UniCredit, его мобильной версии PDA.UniCredit и мобильном приложении для iOS и Android

«ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков розничного кредитования, — отметил Милан Дынтар, директор Департамента розничных кредитных рисков «ЮниКредит Банка». — Третья версия скоринга бюро обладает прогнозными характеристиками, которы

«Юникредит Банк» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировал процессы кредитного анализа а для принятия решений, — рассказал Милан Дынтар, директор Департамента розничных кредитных рисков «Юникредит Банка». — Кроме того, проект позволил банку провести реорганизацию бэк-офиса путем

В ЮниКредит Банке назначен новый ИТ-директор Директором департамента ИТ ЮниКредит Банка назначен Михаил Дугаев, чьими первостепенными задачами станет работа над повы

CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка» ют сотрудничество и расширяют возможности пользователей дистанционных банковских сервисов. Клиенты «ЮниКредит Банка» получили доступ к оплате услуг большого числа провайдеров из разных регионов

ИТ-директор «Юникредит банка» покидает свой пост азвать только после его официального назначения. Диего Рампольди в нынешнюю должность ИТ-директора «Юникредит банка» вступил в начале ноября 2011 г. В круг его обязанностей вошел контроль над у

Вышла новая версия мобильного приложения Mobile.UniCredit для iOS йствия с пользователем. Обновить или скачать приложение можно бесплатно в App Store. По информации «ЮниКредит Банка», в Mobile.UniCredit версии 2.0 клиенты могут следить за своими счетами, опла

«ЮниКредит Банк» расширил возможности клиентов по дистанционному управлению вкладами «ЮниКредит Банк» добавил в интернет-банк Enter.UniCredit ряд функций по управлению денежными средствами, размещенными во вклад. Об этом CNew

«Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России» Компания «Инфозащита» завершила проект по аудиту платежной системы «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям федерального законодательства и руководящих доку

«ЮниКредит Банк» предложил клиентам мобильные приложения со встроенной технологией MobiPass ми», — заявил Джакомо Джон Рома, директор Департамента развития дистанционных каналов обслуживания «ЮниКредит Банка». По его словам, технология MobiPass, встроенная в мобильные приложения банка

Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет» С февраля 2014 г. «ЮниКредит Банк» и компания «Элекснет» начали сотрудничество в проведении платежей клиентов ба

«ЮниКредит Банк» внедрил CRM-систему для корпоративных клиентов я нас одним из важнейших достижений прошлого года, — заявил Кирилл Жуков-Емельянов, член Правления «ЮниКредит Банка». — В ходе проекта была проделана колоссальная работа по адаптации системы, с

«Юникредит Банк» внедрил бесконтактные стикеры Optelio поставок стикеров с собственной бесконтактной технологией Optelio Contactless Sticker в отделения «Юникредит Банка» в России. Стикер Optelio применяется для бесконтактной оплаты, его можно лег

«ЮниКредит Банк» обновил Mobile.UniCredit для iOS ссказали CNews в банке, новая версия приложения содержит изменения, основанные на отзывах клиентов «ЮниКредит Банка» в App Store. Так, была добавлена возможность редактирования назначения плате

«ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android-смартфонов ы использовать все возможности приложения Mobile.UniCredit, достаточно один раз обратиться в любой «ЮниКредит Банка» и подключиться к системе интернет-банка Enter.UniCredit. Обновить приложение

«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией

«Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» объединили банкоматные сети объявили об объединении сетей банкоматов по всей России. Теперь держатели карт «Райффайзенбанка» и «ЮниКредит Банка» могут снимать наличные и узнавать балансы по картам без дополнительных комис

BSS создала мультиканальную систему ДБО для физических лиц в «ЮниКредит Банке» Компания BSS реализовала проект по развитию системы ДБО для розничных клиентов «ЮниКредит Банка», в ходе которого был полностью обновлен интерфейс системы Enter.UniCredit, с

«ЮниКредит Банк» пополнил новыми возможностями интернет-банк Enter.UniCredit ать все возможности интернет-банка и мобильного банка, достаточно один раз обратиться в любой офис «ЮниКредит Банка» и подключиться к Enter.UniCredit.

Клиенты «ЮниКредит Банка» могут пополнять счета и вносить платежи по кредитам через систему CyberPlat -интерфейсы операторов мобильной связи. Для пополнения счета (внесения платежа по кредиту) клиенту «ЮниКредит Банка» достаточно сообщить кассиру либо самостоятельно ввести в соответствующем инт

«ЮниКредит Банк» обновил приложение Mobile.UniCredit для Android ших банкоматов (отображается адрес, принимаемые валюты, возможность внесения наличных) и отделений «ЮниКредит Банка» (отображается адрес, режим работы и осуществляемые операции); поиск скидок п

«ЮниКредит Банк» строит единое хранилище данных на платформе SAS рассказал CNews Диего Рампольди (Diego Rampoldi), директор департамента информационных технологий «ЮниКредит Банка». — Теперь мы рассчитываем вернуть вложенные средства за счёт оперативной реа

«ЮниКредит Банк» запустил новый интернет-сервис для оформления автокредита н. После заполнения заявки на кредит и отправки в банк с клиентом оперативно связывается сотрудник «ЮниКредит Банка» для оказания консультации по необходимому комплекту документов и условиям кр

«Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке» техническую поддержку Microsoft Lync 2010 уровня Premier Support в «ЮниКредит Банке». Сотрудниками «ЮниКредит Банка» являются 3,7 тыс. человек, работающих в 106 отделениях по всей России. Для о

Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона денную операцию составляет 1% от суммы платежа, но не менее 50 руб. В целом партнерство «Рапиды» и «ЮниКредит Банка» обеспечило клиентам банка несколько десятков тысяч дополнительных точек опла