Новиков Александр


СОБЫТИЯ


21.10.2025 MAR Consult: 4 из 10 россиян считают, что цифровой рубль ограничит финансовую свободу 1
04.06.2024 В Смоленске завершен первый этап внедрения технологий «Умного города» «Росатома» 1
14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома» 1
26.01.2022 Предприятие «Швабе» и «Партнерский центр РТ» объявили о сотрудничестве 1
24.05.2021 Предприятие «Швабе» цифровизует производственные процессы 1
20.04.2021 «Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов 1
17.12.2020 «Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием 1
06.11.2020 Ростех представил прибор для отслеживания природных катаклизмов из космоса 1
30.09.2020 В «Алисе» появились интерактивные рецепты 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
13.12.2017 «Информзащита» провела аудит информационной безопасности в «Зетта Страхование» 1
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
12.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
11.02.2016 «Зетта Страхование» при поддержке IBS DataFort прошла аттестацию на соответствие 152-ФЗ 1
05.10.2015 IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 2
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити 1
31.10.2014 Сколько стоит интернет-банкинг? 1
28.04.2014 От банкоматов ждут повышения эффективности 1
25.04.2014 Российских клиентов не привлекают «говорящие» банкоматы 1
03.06.2009 Tvigle.ru собрал коллекцию русского шансона 1
21.04.2008 Беспроводной доступ жаждет мобильности 1
28.11.2007 Страховому рынку представили информационные технологии 1
08.11.2007 22 ноября конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
27.09.2007 Строим call-центр: как выбрать поставщика 1
01.02.2007 Контакт-центр Avaya обслуживает брeнд года Vitek 1
28.11.2006 В Москве прошла конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
07.11.2006 23 ноября откроется информационный форум страховщиков 1
30.03.2006 "АПТ Телеком" стал частью ЛАНИТа 1
31.05.2005 "АПТ Телеком" победила в конкурсе Avaya 1
31.08.2004 18 ноября пройдёт конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
13.05.1999 "Фобос Плюс" сертифицирована в качестве Acer Solution Provider 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Новиков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12491 6
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 44 5
Бифит - Bifit 84 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3298 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 230 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 694 5
Ланит - АПТ Телеком 22 4
8846 4
Oracle Corporation 6843 4
HP Inc. 5750 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1691 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 4
Ортикон групп 16 3
Diasoft - Диасофт 1005 3
ФОРС - Центр разработки 673 3
Nikon 632 2
Ланит - diHouse - Дихаус 232 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 113 2
Caravan - Караван 89 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 782 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 2
Аргус-ЦС 2 2
Крок - Croc 1813 2
Canon 1414 2
Sony 6616 2
Leica Camera 266 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1035 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 627 2
Accenture plc 690 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Microsoft Corporation 25165 2
Vodafone Group 1392 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
ПСБ - Промсвязьбанк 892 7
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 7
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 5
Kempinski - Кемпински 34 5
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 38 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7984 4
Альфа-Банк 1848 4
МКБ - Московский кредитный банк 611 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1332 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 669 3
ВТБ - ВТБ24 668 3
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 68 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 166 2
Лаборатория Страхования 10 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2964 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 148 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 92 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 312 2
Связной Банк 105 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Банк24.ру 72 1
ММК ЛМЗ - ММК Лысьвенский металлургический завод 4 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Русский Страховой Центр 9 1
Останкинский молочный комбинат 2 1
МЛРЗ - Московский локомотиворемонтный завод 1 1
Техстройконтракт 1 1
Росэнергобанк 34 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 3
Администрацию города Смоленска 3 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2128 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 196 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3092 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 899 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12675 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 699 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1470 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2794 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5173 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 72 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
WiMAX Forum 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71815 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13246 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16905 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56158 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31005 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33471 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5562 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25752 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4417 6
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21776 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12080 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31597 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12834 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5459 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9892 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11233 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6936 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2403 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12857 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25392 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1398 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8843 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3124 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5789 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1308 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22699 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2252 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11825 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28786 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25393 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7947 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 317 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 825 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 87 3
Ростех - Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 7 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
Ростех - Швабе КМЗ - Селена - фотографический объектив 2 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 278 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1061 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Sony E-mount байонет 28 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Avaya Business Advocate 4 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
Avaya Contact Center Express - Agile Software NZ Limited 9 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Геотон-Л - оптико-электронная аппаратура 3 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 930 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 790 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 54 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 824 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 874 1
Google YouTube - Видеохостинг 2860 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 165 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
Microsoft Windows 16206 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3414 1
Apple iPhone 6 4861 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5067 1
Рудковский Михаил 7 3
Пиляр Елена 22 3
Скурятина Елена 20 3
Шестаков Александр 39 3
Ломоносов Алексей 4 3
Шилов Станислав 9 3
Шальнова Елена 13 3
Никушин Илья 8 3
Евдокимов Максим 27 2
Наумов Дмитрий 14 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Красников Сергей 4 2
Малафеев Алексей 9 2
Леушев Андрей 75 2
Сафронов Юрий 68 2
Ерин Сергей 16 2
Долмацкий Яков 4 2
Киляков Александр 5 2
Кацоев Алексей 17 2
Бестаев Александр 2 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Кузьмина Валентина 16 2
Гнездилов Дмитрий 7 2
Семенихин Вячеслав 8 2
Кондратьев Владислав 9 2
Малышев Дмитрий 6 2
Михалев Виктор 4 2
Сакибаев Алтай 2 2
Токарев Никита 7 2
Якушкин Дмитрий 3 2
Агамян Сергей 4 2
Макеев Николай 3 2
Слюсар Ирина 5 2
Чирков Георгий 3 2
Сидорова Ксения 4 2
Аубекиров Мурад 2 2
Шевлягин Владимир 2 2
Аристов Иван 2 2
Коптелов Андрей 115 2
Васильев Кирилл 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 154770 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45301 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18386 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14438 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8007 3
Европа 24567 3
Азия - Азиатский регион 5710 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 2
Европа Восточная 3119 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2640 2
Израиль 2779 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 2
Земля - планета Солнечной системы 10601 1
Индия - Bharat 5644 1
Европа Центральная 275 1
Польша - Республика 1997 1
Узбекистан - Республика 1857 1
Армения - Республика 2362 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1772 1
Венгрия 847 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Грузия 1276 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Болгария - Республика 784 1
Румыния 740 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
Украина - Киев 1138 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53224 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13526 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Германия - Федеративная Республика 12901 1
Африка - Африканский регион 3555 1
Ближний Восток 3020 1
Украина 7758 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1392 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2530 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 246 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50724 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25633 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6175 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6157 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11614 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54404 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20073 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3334 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5326 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7255 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14855 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4649 3
Энергетика - Energy - Energetically 5452 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3733 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6598 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5962 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1056 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 283 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10425 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8263 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31419 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7956 2
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 295 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2516 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1324 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6227 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 408 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2278 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6716 2
Экономический эффект 1182 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1040 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2977 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 31 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1138 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6264 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1893 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5976 1
Атлас страхования 14 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11381 5
Forbes - Форбс 901 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 10
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 2
IDC - International Data Corporation 4939 2
Gartner - Гартнер 3595 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 2
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3706 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 38 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 6
Effie Awards 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
