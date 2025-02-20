Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов

Исследователи ВШЭ адаптировали тест для оценки удобства интерфейса Команда исследователей факультета социальных наук НИУ ВШЭ адаптировала популярный юзабилити-опросник System Usability Scale (SUS) для русскоязычных пользователей. Работа прово

Интернет-банк розницы ВТБ вошел в топ3 рейтинга Usability Usability представила результаты юзабилити-рейтинга интернет-банков. В исследовании приняли участие 15 крупнейших российских к

ECM с акцентом на юзабилити: трансформация по законам времени ения ЭОС по результатам внутреннего конкурса выбрал специализирующуюся на разработке интерфейсов компанию «Лаборатория интерактивного дизайна». В результате акцент был сделан на максимально повышении юзабилити системы. Для EOS for Share Point 4.0 был разработан новый дизайн-шаблон, визуально напоминающий стандартный дизайн SharePoint 2013, но тем не менее совершенно иной. Все изменения были

Из Минкомсвязи уволился главный по юзабилити Как стало известно CNews, с 30 января 2015 г. советник главы Минкомсвязи эксперт по юзабилити Дмитрий Сатин, отвечавший за развитие интерфейсов государственных информационных систем, покинул министерство. Официальный представитель Минкомсвязи и сам Дмитрий Сатин информацию под

Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити рвисов. «Больших проблем с функциональностью в явном виде сейчас уже нет, на текущий момент решения ДБО разных производителей по функционалу практически сопоставимы. В части удобства понятен тренд на юзабилити. Все больше и больше ДБО-решений получают свое «второе рождение» в новом более удобном для клиента виде», – резюмирует Ксения Сидорова, заместитель директора по работе с партнерами Fa

В Санкт-Петербурге пройдет конференция о юзабилити и UX 26 апреля в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет конференция о создании удобных сайтов и программ (юзабилити и UX) — ProfsoUX. В рамках конференции с докладами выступят специалисты российских

В Санкт-Петербурге состоится ProfsoUX’13 — конференция по юзабилити и UX 18 мая в Санкт-Петербурге, в центре «Петроконгресс», состоится конференция по юзабилити и проектированию взаимодействия ProfsoUX’13. Первая конференция ProfsoUX была подготовлена петербургскими UX-энтузиастами всего за 3 с небольшим месяца. Вторая конференция ProfsoUX'13

«Яндекс» начал учитывать юзабилити сайтов в поиске Компания «Яндекс» объявила о том, что ее поисковик начал учитывать юзабилити сайтов при их ранжировании в результатах поиска. «В качестве первого шага мы научили поиск определять, мешает ли пользователям реклама на сайте или, наоборот, дополняет его содержание

iTrack исследовала юзабилити музыкальных онлайн-магазинов Рунета Компания iTrack завершила свое второе исследование юзабилити, в ходе которого анализировались интернет-магазины музыкальных инструментов и звукового оборудования: muzbazar.ru, pop-music.ru, muzzdvor.ru. В ходе оценки специалисты iTrack пытались

Сайт «Акадо» признали лучшим среди московских провайдеров Аналитики компании iTrack исследовали сайты интернет-провайдеров Москвы. Оценка осуществлялась по трем составляющим: удобство использования (юзабилити), дизайн и мнение респондентов. Первое место занял сайт akado.ru, второе и третье: qwerty.ru и netbynet.ru. Netbynet.ru показал высокий уровень юзабилити, akado.ru успешно соче

Приживется ли в России юзабилити-тестирование Владелец и директор британской юзабилити-компании Seren Терри Хит, посетивший Москву в сентябре этого года, назвал российски

Юзабилити сайтов: кому это нужно? еудобен или не внушает доверия, компания будет терять клиентов. В такой ситуации на помощь приходят юзабилити–инструменты, направленные на улучшение пользовательских качеств программных продукт

30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008 «Инфопространство» (Москва) при поддержке ООН пройдет вторая международная конференция, посвященная юзабилити — User Experience 2008. Конференция ориентирована не только на юзабилистов, но и на

29 октября в Москве стартует конференция по юзабилити User Experience Russia 2008 бря по 1 ноября 2008 г. в Москве состоится 2-я международная профессиональная конференция в области юзабилити User Experience Russia 2008. Конференция предложит участникам захватывающую програм

В Москве пройдет конференция по юзабилити User Experience Russia 2008 С 29 октября по 1 ноября 2008 г. в Москве состоится 2-я международная профессиональная конференция в области юзабилити User Experience Russia 2008. User Experience — это форум для общения специалистов и эффективная площадка для продвижения брендов, технологий, продуктов и сервисов высокотехнологичных

iTrack запустила службу анализа юзабилити сайта SpyTrack рмация о том, с какого сайта пришел пользователь, если переход произошел с поисковой системы, то сохраняются ключевые слова. Система предоставляет возможность наглядно оценить удобство использования (юзабилити) интернет-сайта.

Выработана методика оценки "юзабилити" системы голосования США В США проведено исследование системы голосования с целью выработки метрик оценки «юзабилити», то есть удобства и эффективности ее использования. Для системы голосования это означает, что избиратели должны иметь возможность отдать голоса в соответствии со свободным волеизъявл

В Москве прошла конференция User Experience Russia 2007 ря в Москве завершилась User Experience Russia 2007 - первая международная конференция, посвященная юзабилити. Трехдневная конференция, главным организатором которой выступила USABILITYLAB, про

10 ноября состоится конференция «User Experience Russia 2007» 10 ноября 2007 года в Москве в рамках юзабилити конференции «User Experience Russia 2007» пройдут семинары зарубежных юзабилити<

В Москве пройдет User Experience Russia 2007 дет проведена международная конференция User Experience Russia 2007, приуроченная ко Всемирному Дню Юзабилити. Основная тема докладов конференции - юзабилити электронных технологий. Меро

14 ноября состоится Всемирный День Юзабилити в Москве 13 ноября – последний день регистрации на участие в семинаре «Что такое юзабилити или как сделать мир удобнее?», который состоится 14 ноября 2006 года. Данное меропр

3 ноября 2005 отмечается Всемирный День Юзабилити 3 ноября 2005 года впервые в истории человечества отмечается Всемирный День Юзабилити. Несмотря на то, что рынок профессиональных юзабилити-услуг в России еще тол