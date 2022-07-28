Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов

Юзабилити определяет, насколько посетителям удобно пользоваться веб-ресурсом. Оценивают юзабилити обычно по следующим параметрам:

Простота. Насколько легко новым посетителям ресурса совершать простейшие действия (не мешают ли им навигационные элементы, рекламные блоки, pop-up окна и др.).

Результативность. Как быстро новый посетитель может сориентироваться на сайте и выполнить какие-либо действия.

Запоминаемость. Легко ли будет пользователь взаимодействовать с функциями сайта, если он вернется на него через месяц.

Проблемы. Как много ошибок совершают пользователи ресурса и насколько быстро они понимают, в чем была проблема.