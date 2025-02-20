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Ergonomics Usability Юзабилити удобство использования пригодность использования эргономичность Usability testing Тестирование эргономичности интерфейсов
Юзабилити определяет, насколько посетителям удобно пользоваться веб-ресурсом. Оценивают юзабилити обычно по следующим параметрам:
- Простота. Насколько легко новым посетителям ресурса совершать простейшие действия (не мешают ли им навигационные элементы, рекламные блоки, pop-up окна и др.).
- Результативность. Как быстро новый посетитель может сориентироваться на сайте и выполнить какие-либо действия.
- Запоминаемость. Легко ли будет пользователь взаимодействовать с функциями сайта, если он вернется на него через месяц.
- Проблемы. Как много ошибок совершают пользователи ресурса и насколько быстро они понимают, в чем была проблема.
- Удовлетворенность. Насколько посетители удовлетворены от использования ресурса. На этот параметр может оказывать влияние масса факторов: навигация, подача материала и т. д.
- Ergonomics - Эргономика
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.02.2025
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Исследователи ВШЭ адаптировали тест для оценки удобства интерфейса
Команда исследователей факультета социальных наук НИУ ВШЭ адаптировала популярный юзабилити-опросник System Usability Scale (SUS) для русскоязычных пользователей. Работа прово
|21.11.2017
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Интернет-банк розницы ВТБ вошел в топ3 рейтинга Usability
Usability представила результаты юзабилити-рейтинга интернет-банков. В исследовании приняли участие 15 крупнейших российских к
|10.02.2015
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ECM с акцентом на юзабилити: трансформация по законам времени
ения ЭОС по результатам внутреннего конкурса выбрал специализирующуюся на разработке интерфейсов компанию «Лаборатория интерактивного дизайна». В результате акцент был сделан на максимально повышении юзабилити системы. Для EOS for Share Point 4.0 был разработан новый дизайн-шаблон, визуально напоминающий стандартный дизайн SharePoint 2013, но тем не менее совершенно иной. Все изменения были
|02.02.2015
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Из Минкомсвязи уволился главный по юзабилити
Как стало известно CNews, с 30 января 2015 г. советник главы Минкомсвязи эксперт по юзабилити Дмитрий Сатин, отвечавший за развитие интерфейсов государственных информационных систем, покинул министерство. Официальный представитель Минкомсвязи и сам Дмитрий Сатин информацию под
|12.12.2014
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Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити
рвисов. «Больших проблем с функциональностью в явном виде сейчас уже нет, на текущий момент решения ДБО разных производителей по функционалу практически сопоставимы. В части удобства понятен тренд на юзабилити. Все больше и больше ДБО-решений получают свое «второе рождение» в новом более удобном для клиента виде», – резюмирует Ксения Сидорова, заместитель директора по работе с партнерами Fa
|19.02.2014
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В Санкт-Петербурге пройдет конференция о юзабилити и UX
26 апреля в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет конференция о создании удобных сайтов и программ (юзабилити и UX) — ProfsoUX. В рамках конференции с докладами выступят специалисты российских
|19.02.2013
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В Санкт-Петербурге состоится ProfsoUX’13 — конференция по юзабилити и UX
18 мая в Санкт-Петербурге, в центре «Петроконгресс», состоится конференция по юзабилити и проектированию взаимодействия ProfsoUX’13. Первая конференция ProfsoUX была подготовлена петербургскими UX-энтузиастами всего за 3 с небольшим месяца. Вторая конференция ProfsoUX'13
|07.10.2011
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«Яндекс» начал учитывать юзабилити сайтов в поиске
Компания «Яндекс» объявила о том, что ее поисковик начал учитывать юзабилити сайтов при их ранжировании в результатах поиска. «В качестве первого шага мы научили поиск определять, мешает ли пользователям реклама на сайте или, наоборот, дополняет его содержание
|11.08.2011
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iTrack исследовала юзабилити музыкальных онлайн-магазинов Рунета
Компания iTrack завершила свое второе исследование юзабилити, в ходе которого анализировались интернет-магазины музыкальных инструментов и звукового оборудования: muzbazar.ru, pop-music.ru, muzzdvor.ru. В ходе оценки специалисты iTrack пытались
|22.10.2010
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Сайт «Акадо» признали лучшим среди московских провайдеров
Аналитики компании iTrack исследовали сайты интернет-провайдеров Москвы. Оценка осуществлялась по трем составляющим: удобство использования (юзабилити), дизайн и мнение респондентов. Первое место занял сайт akado.ru, второе и третье: qwerty.ru и netbynet.ru. Netbynet.ru показал высокий уровень юзабилити, akado.ru успешно соче
|02.11.2009
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Приживется ли в России юзабилити-тестирование
Владелец и директор британской юзабилити-компании Seren Терри Хит, посетивший Москву в сентябре этого года, назвал российски
|10.08.2009
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Юзабилити сайтов: кому это нужно?
еудобен или не внушает доверия, компания будет терять клиентов. В такой ситуации на помощь приходят юзабилити–инструменты, направленные на улучшение пользовательских качеств программных продукт
|23.10.2008
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30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008
«Инфопространство» (Москва) при поддержке ООН пройдет вторая международная конференция, посвященная юзабилити — User Experience 2008. Конференция ориентирована не только на юзабилистов, но и на
|13.10.2008
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29 октября в Москве стартует конференция по юзабилити User Experience Russia 2008
бря по 1 ноября 2008 г. в Москве состоится 2-я международная профессиональная конференция в области юзабилити User Experience Russia 2008. Конференция предложит участникам захватывающую програм
|06.10.2008
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В Москве пройдет конференция по юзабилити User Experience Russia 2008
С 29 октября по 1 ноября 2008 г. в Москве состоится 2-я международная профессиональная конференция в области юзабилити User Experience Russia 2008. User Experience — это форум для общения специалистов и эффективная площадка для продвижения брендов, технологий, продуктов и сервисов высокотехнологичных
|02.10.2008
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iTrack запустила службу анализа юзабилити сайта SpyTrack
рмация о том, с какого сайта пришел пользователь, если переход произошел с поисковой системы, то сохраняются ключевые слова. Система предоставляет возможность наглядно оценить удобство использования (юзабилити) интернет-сайта.
|21.11.2007
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Выработана методика оценки "юзабилити" системы голосования США
В США проведено исследование системы голосования с целью выработки метрик оценки «юзабилити», то есть удобства и эффективности ее использования. Для системы голосования это означает, что избиратели должны иметь возможность отдать голоса в соответствии со свободным волеизъявл
|15.11.2007
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В Москве прошла конференция User Experience Russia 2007
ря в Москве завершилась User Experience Russia 2007 - первая международная конференция, посвященная юзабилити. Трехдневная конференция, главным организатором которой выступила USABILITYLAB, про
|18.10.2007
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10 ноября состоится конференция «User Experience Russia 2007»
10 ноября 2007 года в Москве в рамках юзабилити конференции «User Experience Russia 2007» пройдут семинары зарубежных юзабилити<
|19.09.2007
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В Москве пройдет User Experience Russia 2007
дет проведена международная конференция User Experience Russia 2007, приуроченная ко Всемирному Дню Юзабилити. Основная тема докладов конференции - юзабилити электронных технологий. Меро
|13.11.2006
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14 ноября состоится Всемирный День Юзабилити в Москве
13 ноября – последний день регистрации на участие в семинаре «Что такое юзабилити или как сделать мир удобнее?», который состоится 14 ноября 2006 года. Данное меропр
|03.11.2005
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3 ноября 2005 отмечается Всемирный День Юзабилити
3 ноября 2005 года впервые в истории человечества отмечается Всемирный День Юзабилити. Несмотря на то, что рынок профессиональных юзабилити-услуг в России еще тол
|31.10.2005
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3 ноября - Всемирный День Юзабилити в России
3 ноября 2005 года, в рамках Всемирного Дня Юзабилити в более чем 70 городах 35 стран мира состоятся различные мероприятия и специальные
Ergonomics Usability и организации, системы, технологии, персоны:
|Сатин Дмитрий 24 14
|Демидов Михаил 134 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Макаров Станислав 118 6
|Козырев Алексей 328 6
|Курьянов Сергей 162 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Гаттаров Руслан 144 5
|Якимчук Сергей 30 5
|Линев Андрей 25 5
|Червяков Евгений 7 4
|Ипатов Вадим 84 4
|Плуготаренко Сергей 89 4
|Рыжиков Сергей 112 4
|Федечкин Эдуард 58 4
|Басов Алексей 117 4
|Чучелов Андрей 44 3
|Дробышевский Михаил 53 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Ремез Алексей 8 3
|Михалев Александр 26 3
|Лосев Сергей 46 3
|Сафронов Роман 36 3
|Степанов Антон 71 3
|Кубликова Ирина 28 3
|Осокина Полина 25 3
|Галимов Максим 33 3
|Шевыров Павел 5 3
|Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 3
|Рогачев Дмитрий 12 3
|Горбунов Артем 4 3
|Хрущка Питер 3 3
|Vollmer Andreas - Вольмер Андреас 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Парфентьев Алексей 183 3
|Собянин Сергей 538 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Ахмеров Тимур 91 3
|Андреев Владимир 101 3
|Шилов Сергей 99 3
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