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Индексная книга CNews*
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Ergonomics Usability Юзабилити удобство использования пригодность использования эргономичность Usability testing Тестирование эргономичности интерфейсов

Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов

Юзабилити определяет, насколько посетителям удобно пользоваться веб-ресурсом. Оценивают юзабилити обычно по следующим параметрам:

  • Простота. Насколько легко новым посетителям ресурса совершать простейшие действия (не мешают ли им навигационные элементы, рекламные блоки, pop-up окна и др.).
  • Результативность. Как быстро новый посетитель может сориентироваться на сайте и выполнить какие-либо действия.
  • Запоминаемость. Легко ли будет пользователь взаимодействовать с функциями сайта, если он вернется на него через месяц.
  • Проблемы. Как много ошибок совершают пользователи ресурса и насколько быстро они понимают, в чем была проблема.
  • Удовлетворенность. Насколько посетители удовлетворены от использования ресурса. На этот параметр может оказывать влияние масса факторов: навигация, подача материала и т. д.
     

28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую 1
27.07.2022 Альберт Нурутдинов -

Альберт Нурутдинов, «Инфосистемы Джет»: Как российскому бизнесу выжить без западных BI-систем

 1
02.06.2022 Globus IT запустила новый юнит — Globus Consulting 1
20.04.2022 ГК «А101» и компания Gorserv запускают сервисную экосистему для жителей 1
08.02.2022 Как компании Selectel удается расти более чем на 40% в год несколько лет подряд: Константин Ансимов — в эксклюзивном интервью Market.CNews 1
27.01.2022 VK запустила программу стажировки для студентов и выпускников 1
19.01.2022 Merlion запустила обновленный корпоративный сайт 1
03.01.2022 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
29.12.2021 Портальные решения, «облако» для контента, пикосекундный лазер: какие инновации создают в Москве 1
16.11.2021 Чего на самом деле ждет российский бизнес от облаков 1
10.11.2021 Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации 1
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 1
30.08.2021 Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием 1
20.08.2021 NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений 1
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации 1
02.06.2021 «Лига цифровой экономики» открыла лабораторию продуктового дизайна 1
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
08.02.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
09.11.2020 «1C:Enterprise» в числе лидеров среди решений для управления бизнес-процессами по версии Software Advice 1
09.11.2020 Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче 1
29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital 1
06.08.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
18.05.2020 Нейросеть поможет горожанам при работе с порталом «Наш Петербург» 1
30.01.2020 Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался 1
26.12.2019 Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно 1
16.12.2019 ИИ помогает пользователям портала поставщиков узнавать о новых закупках 1
17.10.2019 МКБ представил новый мобильный банк 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 1
13.08.2019 InfoWatch представила систему визуальной аналитики ИБ Vision 2.0 1
29.07.2019 Можно ли цифровизироваться без отказа от бумаги 1
23.07.2019 Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
13.05.2019 Зачем нужен консалтинг по разработке ПО 1
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 1
11.01.2019 «БАРС Груп» создала собственную дизайн-систему BIUX 1

Публикаций - 230, упоминаний - 234

Ergonomics Usability упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 44
Apple Inc 10683 31
Yandex - Яндекс 5015 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
Samsung Electronics 9333 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 13
Элемент ГК - Elementec 1523 12
Google LLC 10352 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Intel Corporation 11262 9
Meta Platforms - Facebook 4267 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 6
TerraLink - ТерраЛинк 252 6
Huawei 3222 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Oracle Corporation 6035 5
LG Electronics 3372 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
1С-Битрикс - Bitrix 443 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Nvidia Corp 3118 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
Vodafone Group 1318 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Telegram Group 805 3
Red Hat 1183 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 3
Программный продукт ГК 3960 3
Крок - Croc 1616 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 3
PayPal 634 3
HP Inc. 5313 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Альфа-Банк 1476 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Почта России ПАО 1853 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Виктория - Сеть супермаркетов 145 2
Nordea - Нордеа Банк 77 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Шоколадница - сеть кофеен 36 1
Самолёт ГК 216 1
Kaspi Bank 22 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
BMW Group 392 1
X5 Group 709 1
re:Store 144 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 1
LEGO 202 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
Открытие ФК 2713 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Hyundai Motor 316 1
РусГидро ПАО 206 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Porsche - Порше Руссланд 73 1
Vimeo - Видеохостинг 63 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 21
Президент Российской Федерации 3770 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Правительство Москвы 1640 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза 17 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Web development - Веб-разработка 0 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 39
Мобильное приложение - Mobile app 4966 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 38
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 26
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 25
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 23
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 17
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 10
Intranet - Интранет - Интрасеть 219 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 9
Google Android 11959 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 18
Microsoft Office 3247 15
Linux OS 7669 12
Apple iOS 6422 12
Nokia Symbian OS 1388 11
Microsoft Windows 7 1780 11
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 10
Microsoft Windows 2000 2856 9
Oracle Java - язык программирования 2554 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 8
Microsoft Windows 10 11713 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
Apple Safari - браузер 743 7
Mozilla Firefox - браузер 1738 7
Apple macOS 1457 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 6
Apple iPad 3663 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 6
Nokia Nseries 424 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 5
Microsoft SQL Server 1416 5
Microsoft Windows 2104 5
Google Gmail 802 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 4
Microsoft Windows XP 2291 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 3
MobilityLab WorksPad 46 3
Apple - App Store 2437 3
Apple iPhone 4 743 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 490 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 36 2
React - JavaScript фреймворк 34 2
Opera Browser - Браузер 923 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 2
Kaspersky Internet Security 366 2
Путин Владимир 2542 3
Твердынин Марк 16 1
Массух Илья 202 1
Королев Илья 6 1
Маев Ярослав 1 1
Бушмелев Сергей 42 1
Осокина Полина 25 1
Сатин Дмитрий 20 1
Карпицкий Олег 9 1
Тихомирова Елена 5 1
Денисов Степан 2 1
Ласкин Иван 10 1
Дегтева Елена 14 1
Годунов Андрей 7 1
Гришин Дмитрий 185 1
Попков Альберт 13 1
Чеботова Виктория 11 1
Давыдов Олег 9 1
Доброхотов Денис 7 1
Тагиев Руслан 6 1
Днепровский Платон 5 1
Зеленова Екатерина 6 1
Лесников Алексей 25 1
Волкова Екатерина 7 1
Балакирев Александр 10 1
Ксенин Алекс 311 1
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Журавлев Дмитрий 12 1
Яппаров Тагир 80 1
Генс Филипп 32 1
Шевелев Борис 5 1
Дмитриев Александр 23 1
Кавешников Константин 1 1
Егоров Михаил 15 1
Гончаров Евгений 10 1
Зайчиков Илья 15 1
Горшкова Алена 3 1
Пискунович Елена 9 1
Черепащук Валентин 4 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 26
Россия - РФ - Российская федерация 108428 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Россия - ПФО - Казань 2085 7
Япония 10069 7
Казахстан - Республика 4467 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Азия - Азиатский регион 3803 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Америка 2011 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Нигерия - Федеративная Республика 236 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 2
Европа Восточная 2927 2
США - Калифорния - Купертино 249 2
Украина 6212 2
Европа 12319 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 2
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Россия - СФО - Омская область 517 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 75 1
Китай - Тайвань 2115 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Россия - Бородино 36 1
Швеция - Королевство 2072 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 104
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 95
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 54
Ergonomics - Эргономика 840 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Юриспруденция 1629 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Геология - Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - Permafrost 0 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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