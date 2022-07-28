Ergonomics Usability Юзабилити удобство использования пригодность использования эргономичность Usability testing Тестирование эргономичности интерфейсов
Юзабилити определяет, насколько посетителям удобно пользоваться веб-ресурсом. Оценивают юзабилити обычно по следующим параметрам:
- Простота. Насколько легко новым посетителям ресурса совершать простейшие действия (не мешают ли им навигационные элементы, рекламные блоки, pop-up окна и др.).
- Результативность. Как быстро новый посетитель может сориентироваться на сайте и выполнить какие-либо действия.
- Запоминаемость. Легко ли будет пользователь взаимодействовать с функциями сайта, если он вернется на него через месяц.
- Проблемы. Как много ошибок совершают пользователи ресурса и насколько быстро они понимают, в чем была проблема.
- Удовлетворенность. Насколько посетители удовлетворены от использования ресурса. На этот параметр может оказывать влияние масса факторов: навигация, подача материала и т. д.
Ergonomics Usability упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 3
|Твердынин Марк 16 1
|Массух Илья 202 1
|Королев Илья 6 1
|Маев Ярослав 1 1
|Бушмелев Сергей 42 1
|Осокина Полина 25 1
|Сатин Дмитрий 20 1
|Карпицкий Олег 9 1
|Тихомирова Елена 5 1
|Денисов Степан 2 1
|Ласкин Иван 10 1
|Дегтева Елена 14 1
|Годунов Андрей 7 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Попков Альберт 13 1
|Чеботова Виктория 11 1
|Давыдов Олег 9 1
|Доброхотов Денис 7 1
|Тагиев Руслан 6 1
|Днепровский Платон 5 1
|Зеленова Екатерина 6 1
|Лесников Алексей 25 1
|Волкова Екатерина 7 1
|Балакирев Александр 10 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Twain Mark - Твен Марк 15 1
|Журавлев Дмитрий 12 1
|Яппаров Тагир 80 1
|Генс Филипп 32 1
|Шевелев Борис 5 1
|Дмитриев Александр 23 1
|Кавешников Константин 1 1
|Егоров Михаил 15 1
|Гончаров Евгений 10 1
|Зайчиков Илья 15 1
|Горшкова Алена 3 1
|Пискунович Елена 9 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Кабанов Владимир 174 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
|ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
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