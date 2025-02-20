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Ergonomics Usability Юзабилити удобство использования пригодность использования эргономичность Usability testing Тестирование эргономичности интерфейсов

Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов

Юзабилити определяет, насколько посетителям удобно пользоваться веб-ресурсом. Оценивают юзабилити обычно по следующим параметрам:

  • Простота. Насколько легко новым посетителям ресурса совершать простейшие действия (не мешают ли им навигационные элементы, рекламные блоки, pop-up окна и др.).
  • Результативность. Как быстро новый посетитель может сориентироваться на сайте и выполнить какие-либо действия.
  • Запоминаемость. Легко ли будет пользователь взаимодействовать с функциями сайта, если он вернется на него через месяц.
  • Проблемы. Как много ошибок совершают пользователи ресурса и насколько быстро они понимают, в чем была проблема.
  • Удовлетворенность. Насколько посетители удовлетворены от использования ресурса. На этот параметр может оказывать влияние масса факторов: навигация, подача материала и т. д.
  • Ergonomics - Эргономика
     

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.02.2025 Исследователи ВШЭ адаптировали тест для оценки удобства интерфейса

Команда исследователей факультета социальных наук НИУ ВШЭ адаптировала популярный юзабилити-опросник System Usability Scale (SUS) для русскоязычных пользователей. Работа прово
21.11.2017 Интернет-банк розницы ВТБ вошел в топ3 рейтинга Usability

Usability представила результаты юзабилити-рейтинга интернет-банков. В исследовании приняли участие 15 крупнейших российских к
10.02.2015 ECM с акцентом на юзабилити: трансформация по законам времени

ения ЭОС по результатам внутреннего конкурса выбрал специализирующуюся на разработке интерфейсов компанию «Лаборатория интерактивного дизайна». В результате акцент был сделан на максимально повышении юзабилити системы. Для EOS for Share Point 4.0 был разработан новый дизайн-шаблон, визуально напоминающий стандартный дизайн SharePoint 2013, но тем не менее совершенно иной. Все изменения были
02.02.2015 Из Минкомсвязи уволился главный по юзабилити

Как стало известно CNews, с 30 января 2015 г. советник главы Минкомсвязи эксперт по юзабилити Дмитрий Сатин, отвечавший за развитие интерфейсов государственных информационных систем, покинул министерство. Официальный представитель Минкомсвязи и сам Дмитрий Сатин информацию под
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити

рвисов. «Больших проблем с функциональностью в явном виде сейчас уже нет, на текущий момент решения ДБО разных производителей по функционалу практически сопоставимы. В части удобства понятен тренд на юзабилити. Все больше и больше ДБО-решений получают свое «второе рождение» в новом более удобном для клиента виде», – резюмирует Ксения Сидорова, заместитель директора по работе с партнерами Fa
19.02.2014 В Санкт-Петербурге пройдет конференция о юзабилити и UX

26 апреля в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет конференция о создании удобных сайтов и программ (юзабилити и UX) — ProfsoUX. В рамках конференции с докладами выступят специалисты российских

19.02.2013 В Санкт-Петербурге состоится ProfsoUX’13 — конференция по юзабилити и UX

18 мая в Санкт-Петербурге, в центре «Петроконгресс», состоится конференция по юзабилити и проектированию взаимодействия ProfsoUX’13. Первая конференция ProfsoUX была подготовлена петербургскими UX-энтузиастами всего за 3 с небольшим месяца. Вторая конференция ProfsoUX'13
07.10.2011 «Яндекс» начал учитывать юзабилити сайтов в поиске

Компания «Яндекс» объявила о том, что ее поисковик начал учитывать юзабилити сайтов при их ранжировании в результатах поиска. «В качестве первого шага мы научили поиск определять, мешает ли пользователям реклама на сайте или, наоборот, дополняет его содержание
11.08.2011 iTrack исследовала юзабилити музыкальных онлайн-магазинов Рунета

Компания iTrack завершила свое второе исследование юзабилити, в ходе которого анализировались интернет-магазины музыкальных инструментов и звукового оборудования: muzbazar.ru, pop-music.ru, muzzdvor.ru. В ходе оценки специалисты iTrack пытались
22.10.2010 Сайт «Акадо» признали лучшим среди московских провайдеров

Аналитики компании iTrack исследовали сайты интернет-провайдеров Москвы. Оценка осуществлялась по трем составляющим: удобство использования (юзабилити), дизайн и мнение респондентов. Первое место занял сайт akado.ru, второе и третье: qwerty.ru и netbynet.ru. Netbynet.ru показал высокий уровень юзабилити, akado.ru успешно соче
02.11.2009 Приживется ли в России юзабилити-тестирование

Владелец и директор британской юзабилити-компании Seren Терри Хит, посетивший Москву в сентябре этого года, назвал российски
10.08.2009 Юзабилити сайтов: кому это нужно?

еудобен или не внушает доверия, компания будет терять клиентов. В такой ситуации на помощь приходят юзабилити–инструменты, направленные на улучшение пользовательских качеств программных продукт
23.10.2008 30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008

«Инфопространство» (Москва) при поддержке ООН пройдет вторая международная конференция, посвященная юзабилити — User Experience 2008. Конференция ориентирована не только на юзабилистов, но и на
13.10.2008 29 октября в Москве стартует конференция по юзабилити User Experience Russia 2008

бря по 1 ноября 2008 г. в Москве состоится 2-я международная профессиональная конференция в области юзабилити User Experience Russia 2008. Конференция предложит участникам захватывающую програм
06.10.2008 В Москве пройдет конференция по юзабилити User Experience Russia 2008

С 29 октября по 1 ноября 2008 г. в Москве состоится 2-я международная профессиональная конференция в области юзабилити User Experience Russia 2008. User Experience — это форум для общения специалистов и эффективная площадка для продвижения брендов, технологий, продуктов и сервисов высокотехнологичных

02.10.2008 iTrack запустила службу анализа юзабилити сайта SpyTrack

рмация о том, с какого сайта пришел пользователь, если переход произошел с поисковой системы, то сохраняются ключевые слова. Система предоставляет возможность наглядно оценить удобство использования (юзабилити) интернет-сайта.
21.11.2007 Выработана методика оценки "юзабилити" системы голосования США

В США проведено исследование системы голосования с целью выработки метрик оценки «юзабилити», то есть удобства и эффективности ее использования. Для системы голосования это означает, что избиратели должны иметь возможность отдать голоса в соответствии со свободным волеизъявл
15.11.2007 В Москве прошла конференция User Experience Russia 2007

ря в Москве завершилась User Experience Russia 2007 - первая международная конференция, посвященная юзабилити. Трехдневная конференция, главным организатором которой выступила USABILITYLAB, про
18.10.2007 10 ноября состоится конференция «User Experience Russia 2007»

10 ноября 2007 года в Москве в рамках юзабилити конференции «User Experience Russia 2007» пройдут семинары зарубежных юзабилити<
19.09.2007 В Москве пройдет User Experience Russia 2007

дет проведена международная конференция User Experience Russia 2007, приуроченная ко Всемирному Дню Юзабилити. Основная тема докладов конференции - юзабилити электронных технологий. Меро
13.11.2006 14 ноября состоится Всемирный День Юзабилити в Москве

13 ноября – последний день регистрации на участие в семинаре «Что такое юзабилити или как сделать мир удобнее?», который состоится 14 ноября 2006 года. Данное меропр
03.11.2005 3 ноября 2005 отмечается Всемирный День Юзабилити

3 ноября 2005 года впервые в истории человечества отмечается Всемирный День Юзабилити. Несмотря на то, что рынок профессиональных юзабилити-услуг в России еще тол
31.10.2005 3 ноября - Всемирный День Юзабилити в России

3 ноября 2005 года, в рамках Всемирного Дня Юзабилити в более чем 70 городах 35 стран мира состоятся различные мероприятия и специальные


Публикаций - 523, упоминаний - 570

Ergonomics Usability и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 68
Google LLC 12688 41
9594 40
Apple Inc 13154 39
Yandex - Яндекс 9216 33
Meta Platforms - Facebook 4621 27
Ростелеком 10948 25
Samsung Electronics 11064 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Oracle Corporation 7074 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
SAP SE 5601 19
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 17
VK - Mail.ru Group 3602 17
X Corp - Twitter 2938 15
Docsvision - ДоксВижн 1060 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 14
HTC Corporation 1512 14
Intel Corporation 12811 12
InterTrust - ИнтерТраст 336 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
Sony 6739 11
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
TerraLink - ТерраЛинк 292 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Usethics - Юзетикс 9 9
Системы документооборота 522 9
Huawei 4676 9
LG Electronics 3735 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Рексофт - Reksoft 488 9
1С-Битрикс - Bitrix 675 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
МегаФон 10742 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Softline - Софтлайн 3743 8
HP Inc. 5883 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Почта России ПАО 2370 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Альфа-Банк 1979 6
Visa International 1993 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
BMW Group 482 4
Carl Zeiss AG 307 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Студия Артемия Лебедева 101 4
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
medMe - Джибукинг - Gbooking 9 3
Связной ГК 1401 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Volkswagen Group - VW 308 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Абсолют Банк 249 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Федеральное казначейство России 1949 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Союз вебмастеров России 6 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 147
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 114
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 87
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 75
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 72
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 69
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 68
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 64
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 61
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 58
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 56
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 55
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 48
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 48
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 47
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 47
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 46
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 46
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 45
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 38
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 37
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 35
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
Google Android 15243 67
Microsoft Windows 16882 65
Apple iOS 8583 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 33
Linux OS 11533 29
Apple iPad 4011 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Microsoft Office 4170 22
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 20
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 20
Apple - App Store 3109 19
Oracle Java - язык программирования 3469 17
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
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Forrester Wave 45 1
Cinebench 29 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Клинический институт детского здоровья имени Н.Ф. Филатова 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
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День молодёжи - 27 июня 1087 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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