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Рогачев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Рогачев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ремез Алексей 7 4
|Басов Алексей 115 4
|Путин Владимир 3259 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Симаков Олег 113 1
|Горшков Юрий 2 1
|Ликарь Юрий 1 1
|Мацанюк Игорь 22 1
|Наследников Александр 2 1
|Ивакин Роман 57 1
|Мороз Сергей 3 1
|Березин Сергей 9 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Коновалов Дмитрий 4 1
|Сафронов Роман 36 1
|Паппе Наталья 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
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