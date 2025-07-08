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Рогачев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра» 1
21.11.2019 НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова: Мы тестируем искусственный интеллект для поддержки врачебных решений 1
20.03.2017 «Системный софт» внедрил систему Hermes в ННПЦ ДГОИ им. Рогачева 1
28.10.2016 Наталья Паппе -

Коммуникационные решения для медицины: в центре внимания - пациент

 1
25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину 1
10.05.2016 Российский стартап запустил бесплатный сервис по диагностике рака 1
24.09.2015 Российский сервис онлайн-диагностики рака вышел за рубеж 1
29.04.2015 В России появился онлайн-сервис по пересылке оцифрованных онкологических анализов 1
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 1
04.10.2013 На сайте Минздрава открыт доступ к «Электронному рабочему месту врача» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Рогачев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10024 4
UNIM - United medicine 7 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 226 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Game Insight 37 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Самсон-Виста 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 100 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5090 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1263 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 4
Оцифровка - Digitization 4749 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8188 4
Микроскоп - Microscope 330 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 3
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 456 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 562 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16441 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3515 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8468 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8324 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11507 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25034 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12667 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22070 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30832 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 835 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2529 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4955 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 788 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 503 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6396 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5662 1
MedTech - АРМ врача, медицинского работника - Автоматизированное рабочее место врача, медицинского работника 15 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Unim Histology 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5518 1
Новые облачные технологии - МойОфис 829 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Unify OpenScape Health 1 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1847 1
Microsoft Windows 16000 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1411 1
Ремез Алексей 7 4
Басов Алексей 115 4
Путин Владимир 3259 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Симаков Олег 113 1
Горшков Юрий 2 1
Ликарь Юрий 1 1
Мацанюк Игорь 22 1
Наследников Александр 2 1
Ивакин Роман 57 1
Мороз Сергей 3 1
Березин Сергей 9 1
Васильев Кирилл 16 1
Коновалов Дмитрий 4 1
Сафронов Роман 36 1
Паппе Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 622 2
Европа 24439 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 443 2
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2337 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
Германия - Федеративная Республика 12813 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 1
Украина 7690 1
Азия - Азиатский регион 5637 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3163 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 694 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 92 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10280 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9195 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4553 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1929 4
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 137 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11357 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10266 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1321 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5631 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 799 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7491 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8291 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1284 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 957 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6070 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 674 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 310 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 21 9
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 198 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2505 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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