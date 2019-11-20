НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова: Мы тестируем искусственный интеллект для поддержки врачебных решений

Как развиваются медучреждения федерального уровня, какие задачи им приходится решать и какие проблемы преодолевать. Об этом в интервью CNews рассказал Кирилл Васильев, начальник отдела информационных технологий НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова.



CNews: Расскажите немного о Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им.Н.Н.Петрова.

Кирилл Васильев: НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова расположен в поселке Песочный недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь образовался своеобразный онкокластер: городской онкологический центр, федеральный научный центр радиологии, Лечебно-диагностический центр им.Сергея Березина и мы. В нашем центре работает около 1400 человек. В составе учреждения научные, образовательные, клинические, амбулаторные подразделения. У нас есть клиника на 405 коек, консультативно-диагностическое подразделение, в которое пациенты попадают перед госпитализацией, и 2 удаленных медицинских центра на юге и в центре города, которые оказывают амбулаторные услуги.

Статус Национального медицинского исследовательского центра мы получили не так давно. В связи с этим, кроме клинической и научной деятельности, мы активно занимаемся развитием онкологической медицинской помощи в стране. Для этого был создан организационно-аналитический центр. Кроме того, у нас есть информационно-сервисная служба – подразделение, которое отвечает за взаимодействие с пациентами.

CNews: Каким был центр с точки зрения информационных технологий на момент вашего прихода?

Кирилл Васильев: Я работаю здесь с 2013 года. До моего прихода в центре имелся один ИТ-специалист, который занимался поддержкой пользователей. Тем не менее, техническое оснащение было неплохим благодаря программе модернизации 2011 года. Тогда в организации была создана сетевая инфраструктура, закуплены персональные компьютеры.

Также в центре была внедрена медицинская информационная система «Самсон-Виста», которая использовалась во многих поликлиниках Санкт-Петербурга. Впоследствии ее создатели разделились на две компании, и мы остались с «Виста-МЕД», которую сейчас и развиваем. Кроме этого, у нас появляются все новые и новые специализированные системы, которые необходимо интегрировать с МИС, а это очень непросто.

В 2013 году пришлось активно заниматься серверной частью – она уже устарела и начала выходить из строя. Это происходило, в том числе, из-за дефицита кадров: недостаточно внимания уделялось мониторингу.

CNews: Изменилось ли отношение к ИТ в организации сейчас?

Кирилл Васильев: Безусловно. В данный момент ИТ-служба состоит из 16 человек. Без информационных технологий центр уже не сможет существовать. Практически все подразделения вносят информацию в МИС, и обмен данными между ними происходит в электронном виде, а не путем передачи с места на место вороха бумаг.

CNews: Какова структура ИТ-подразделения сегодня?

Кирилл Васильев: У нас есть группа постановки задач и сопровождения медицинской системы, которые отвечают на запросы пользователей, обучают их и ставят задачу разработчикам. Есть группа общей поддержки пользователей, группа программистов, инфраструктурная группа и медиа группа.





CNews: Какие ИТ-задачи вам пришлось решать после назначения на должность руководителя отдела?

Кирилл Васильев: Прежде всего, нужно было наращивать инфраструктуру. Мы решили переходить на тонкие клиенты с технологией удаленных приложений. В 2014 году мы запустили блейд-систему, затем начали ее расширять. По мере ввода в эксплуатацию аппаратов лучевой диагностики, КТ, МРТ пришлось также расширять систему хранения данных. Было внедрено свободно распространяемое PACS-решение. Сейчас мы переходим на другой PACS-продукт отечественного производства, имеющий соответствующее регистрационное удостоверение. И, конечно, мы непрерывно занимаемся наращиванием функционала нашей МИС.

У нас появилась мощная информационно-сервисная служба, которая взяла на себя работу с пациентами. Сегодня наш колл-центр принимает звонки и обзванивает пациентов, записывает их к врачу и подтверждает запись. Работа колл-центра автоматизирована, ведется контроль качества обслуживания. Мы также сотрудничаем с информационными агрегаторами, через которые пациенты также могут к нам записаться.





Сейчас мы тестируем в колл-центре систему голосовой аналитики, которая будет переводить разговор оператора с пациентом в текст и анализировать его на предмет того, насколько оператор был вежлив, как быстро он отвечал и так далее. Затем подобная система появится и в регистратуре для анализа качества обслуживания.

CNews: К вам можно записаться через портал госуслуг?

Кирилл Васильев: Нет, пока с порталом государственных услуг мы не интегрированы, у нас очень сложный бизнес-процесс: нужно совмещать амбулаторные и стационарные потоки пациентов с учетом графика загрузки оборудования. Кроме того, могут поступить срочные пациенты, а значит приходится вносить изменения в график работы.

CNews: Вы проводите телемедицинские консультации?

Кирилл Васильев: Конечно, в последнее время мы активно этим занимаемся. Более того, мы участвовали в разработке порядка их проведения совместно с Минздравом. Мы подключены к федеральной телемедицинской сети и проводим как заочные консультации, так и видеоконференции в формате «врач-врач» для удаленных консилиумов врачей. В этом году мы оснастили наш центр самым современным оборудованием, работаем как с региональными, так и с московскими центрами, например, с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

CNews: Как организована эта работа?

Кирилл Васильев: Медицинские учреждения, которые подключены к федеральной телемедицинской сети, присылают заявки. Чаще всего они содержат и оцифрованные снимки. Мы загружаем их на PACS-сервер, затем информационно-сервисная служба распределяет их по врачам. Врачи видят снимки через нашу МИС, делают их описание точно так же, как это происходит со снимками любого другого пациента. Затем это описание отправляется через телемедицинскую сеть авторам заявки. Если требуется провести консилиум, в специальном интерфейсе ставится соответствующая отметка, а затем с помощью специалистов ВЦМК «Защита» мы проводим сеанс видеоконференцсвязи.

CNews: Сколько телемедицинских консультаций проходит за месяц?

Кирилл Васильев: Мы осуществляем в среднем около 110 телемедицинских консультаций в месяц. Из них только 1% – с применением ВКС. Количество консультаций непрерывно растет, и мы успешно выполняем план, разработанный Минздравом. География запросов в этом году составила 82 субъекта Российской Федерации.

CNews: Вы говорили, что НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова – это еще и образовательный центр.

Кирилл Васильев: Да, мы являемся центром образования и методического руководства для регионов Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Ежегодно в сентябре-октябре у нас проходят ординаторские курсы, которые транслируются на профильные медучреждения этих регионов. Кроме того, по договоренности с ними мы организуем специальные курсы, иногда в виде телемостов. Наши сотрудники выезжают в регионы, читают лекции там и включают в программу трансляции из центра.

И, конечно, мы транслируем видео операций в формате мастер-классов. Хирург и его ассистенты находятся в операционной, а в конференц-зале сидят до 200 человек, которые могут следить за ходом операции, задавать вопросы и получать ответы. Мастер-классы транслируются через телемедицинскую сеть и на нашем сайте, где их можно увидеть после специальной регистрации.

CNews: Давайте вернемся к работе стационара. Как автоматизирована работа врачей?

Кирилл Васильев: Как я уже говорил, в стационаре внедрена МИС «Виста». Она интегрирована с другими системами, например, с PACS и лабораторными системами клинической лаборатории, а также патоморфологической и цитологической лабораторий. Доступ к МИС осуществляется через веб-приложение после авторизации. Врач видит список пациентов, результаты их анализов, делает записи и назначает лекарства. Пока модуль назначения и списания лекарств работает в стадии «пилота», но мы планируем его развивать и в конечном итоге создать у себя в МИС полноценную электронную медицинскую карту. Помимо информации об основных этапах движения пациента, таких как госпитализация, консультации, выписка и т.д., МИС будет наполняться все более и более подробной информацией.

CNews: Как история болезни пациента вашего стационара попадет, например, к его лечащему врачу по месту жительства?

Кирилл Васильев: Пока только по старинке: на бумаге. Сейчас Минздрав возглавил работу по созданию вертикальной интегрированной медицинской системы, в частности, в онкологии. Мы сможем через нее взаимодействовать с другими медучреждениями.

Но для пациентов мы скоро запустим личный кабинет, который будет интегрирован с нашей МИС. В нем они смогут дистанционно общаться с врачами, видеть полную информацию о своем лечении, фиксировать свое состояние после того, как отправятся из стационара домой, и многое другое.

CNews: Вы уверены, что врачи будут дистанционно общаться с пациентами? Ведь на это нужно, как минимум, время.

Кирилл Васильев: Безусловно, необходимо будет принять документы, которые будут обязывать врача это делать. Технически такое решение реализовать очень просто. Однако проблема не только во врачах, но и в пациентах. Многие из них крайне безответственно относятся к своему здоровью и игнорируют просьбы регулярно отправлять информацию о своем состоянии.

CNews: Представители медучреждений часто говорят, что им не хватает денег на информатизацию. Как обстоят дела с финансированием ИТ-проектов у вас?

Кирилл Васильев: Я уверен, что если люди действительно хотят что-то изменить, они найдут возможность это сделать. В начале моей работы в центре мы очень много сделали на основе бесплатных решений. Сейчас нам не приходится жаловаться – федеральный центр выделяет на информатизацию достаточно средств. Основной ИТ-бюджет многие годы остается неизменным, но нам удается получать дополнительные средства под конкретные проекты. Например, сейчас мы хотим охватить сетью Wi-Fi всю территорию центра, и надеюсь, Минздрав выделит нам на это средства.

CNews: Как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта, например, решений подобных IBM Watson?

Кирилл Васильев: Это очень перспективная технология. Мы сейчас ее тестируем, но искусственный интеллект надо обучать на достаточно большом объеме данных. Сейчас мы работаем над агрегацией данных из медицинской информационной системы, патоморфологической информационной системы и сервера PACS, а также проводим разметку снимков. Если собрать достаточно большой объем информации, то можно запускать искусственный интеллект в помощь врачу. Но это будет ни в коем случае не система постановки диагноза. Это система поддержки врачебных решений. За этим будущее.

CNews: Сколько на это может понадобиться времени?

Кирилл Васильев: Сложно сказать. Мы не создаем технологию – это работа математиков и программистов. Мы выступаем как экспертный центр: у нас есть специалисты и дата-сеты. Для обучения искусственного интеллекта необходимо размечать снимки, а это очень большая работа. И сейчас она находится на старте – на данный момент выполнено не более 10% от необходимого объема.

CNews: Насколько сложно для медперсонала освоить новые технологии?

Кирилл Васильев: Сложно, особенно для младшего медперсонала. И конечно, для людей старшего возраста, которые не привыкли общаться с компьютерами. Но мы стараемся решить эту проблему – проводим как коллективное, так и индивидуальное обучение, обеспечиваем поддержку по телефону и с дистанционным подключением.

К счастью, есть много молодых ординаторов и врачей, которые уже не представляют свою жизнь без этих технологий.

CNews: Вы достаточно давно работаете в сфере информатизации здравоохранения. Как вам кажется, ситуация меняется к лучшему?

Кирилл Васильев: Конечно, и достаточно быстро. Я наблюдаю процессы, которые идут внутри нашего центра, регулярно участвую в совещаниях, которые проводит Минздрав, и могу сказать, что перед нами стоит очень сложная задача. В 90-е и начале 2000-х информатизацию здравоохранения пустили на самотек, и сейчас стоит задача интегрировать все в единый цифровой контур. Однако, в стране за это время появилось такое количество разнообразных информационных систем, что сделать это очень непросто. Более того, нельзя не учитывать и экономическую составляющую – ведь медучреждения уже потратили на информатизацию существенные деньги и не хотят выбрасывать их. Приходится также преодолевать и сопротивление врачей, которые привыкли работать определенным образом и не хотят ничего менять. Минздравом проводится огромная работа, и, учитывая масштабы решаемых задач, на мой взгляд, она идет довольно быстрыми темпами.

CNews: Расскажите о планах на будущее.

Кирилл Васильев: Мы готовимся к полноценной интеграции нашей МИС с Единой федеральной системой здравоохранения. Работа в едином цифровом контуре – наша основная задача. Если говорить о локальных проектах, то это покрытие всей территории центра сетью Wi-Fi для того, чтобы им могли пользоваться наши пациенты, увеличение вычислительных мощностей и модернизация сетевой инфраструктуры.

Наиболее крупные проекты имеют прямое отношение к нашему взаимодействию с регионами. Мы получаем все больше и больше снимков и сканов для анализа. Сейчас в регионах активно внедряются цифровые микроскопы и гистосканеры. А значит, нам нужны новые мощности для их хранения, и мы будем запрашивать у Минздрава дополнительное финансирование.

CNews: У вас свой ЦОД или вы арендуете мощности?

Кирилл Васильев: Пока свой, он расположен на нашей территории.

CNews: Почему вы не идете по пути аренды вычислительных мощностей?

Кирилл Васильев: Для этого нужен очень широкий интернет-канал для передачи снимков в высоком разрешении (иногда они «весят» по 4-5 Гб). Поэтому пока мы пользуемся этими данными в наших стенах, не имеет смысла получать их «издалека». Возможно, когда эти данные будут активно использоваться за пределами нашей организации, будет логично обратиться к услугам стороннего ЦОДа.

CNews: Какие проблемы в области модернизации здравоохранения вы видите?

Кирилл Васильев: Думаю, главная проблема – недостаток квалифицированных кадров. Катастрофически не хватает ИТ-специалистов, особенно в регионах, где на клинику часто приходится всего один системный администратор. Мы сталкиваемся и с тем, что техника в региональных медучреждениях устарела, а интернет-каналы никуда не годятся. Но чаще всего проблема именно в нехватке квалифицированных ИТ-кадров.