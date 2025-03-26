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Математика Mathematics Математическое моделирование Mathematical modeling Математический анализ

Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ

Что необходимо школьнику для освоения математики?
Для успешного освоения математики обычному школьнику необходимо два условия:
1) Большое количество часов, посвященных обучению математике и решению соответствующих заданий.
2) Профессиональный педагог.

Как усилить интерес ребенка к математике?
Проведение математических олимпиад, турниров и так называемых математических боёв усиливает интерес и мотивированность школьников и позволяет им оценить свой уровень в освоении математики.
Важным фактором является и работа математических школ и классов. Тем более, что такие учебные заведения открывают дорогу не только детям, увлекающимся математикой, но и будущим физикам, программистам, химикам.

Какие условия необходимо создать, чтобы ребенок хотел разбираться в математике?
В данном случае скорее можно говорить о комплексном улучшении в освоении учебных навыков, а не только математики. Что касается образования в России, то необходимо помочь школьным педагогам. Снизить учебную нагрузку, проводить профильное повышение квалификации (не формальное, а действенное), переработать и унифицировать учебные программы, усовершенствовать систему получения высшего педагогического образования. Также необходимо помочь школьникам. И снова: снизить учебную нагрузку, переработав и унифицировав учебные программы. Обеспечить ученикам наличие зон отдыха и психологической разгрузки, эргономичные рабочие места, вкусное и полноценное школьное питание, возможности для бесплатных занятий спортом.

Действительно ли есть расстройства, при которых человек не может обучиться математике?
Есть ряд нарушений развития, в частности умственная отсталость (в Международной классификации болезней это нарушение шифруется под F70-F79), главным симптомом которых является нарушение мыслительных операций, отвечающих за символический и оптико-пространственный гнозис. Именно эти две гностические функции обеспечивают нам возможность реализации этих способностей.

Можно ли растерять математические способности в течение жизни?
Риск потерять математические способности, способность оперировать символами в цифре, у человека есть на протяжении всей его жизни. Работа этих систем существует ровно благодаря тому, что мы их должны использовать. Иначе риски их утраты, снижения функционирования, обеспечены. Но дело в том, что не только при умственной отсталости, например, в детском возрасте, возникают риски снижения уровня символического и оптико-пространственного гнозиса, которые обеспечивают функционирование математических способностей. Например, и при задержке психического развития.

Как объяснить ребенку, для чего ему нужна математика?
Достаточно часто в социальной среде мы слышим от детей (они повторяют за взрослыми) тезисы: зачем мне нужна эта математика? Зачем мне нужны арифметические задачки или сложные геометрические задачи? Дело как раз не в том, что нужны конкретные задачки и их решения. Сейчас мы понимаем, что это может точно быть обеспечено возможностями искусственного интеллекта. Дело в том, что именно на этих задачах, на их решении работают те зоны мозга, без участия которых человек, ребёнок, потом взрослый оказывается неспособным адекватно реагировать, реализовываться в том сложном пространстве отношений, которое мы называем человеческие отношения.

СОБЫТИЯ


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Публикаций - 1144, упоминаний - 1310

Математика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25831 87
Intel Corporation 12854 69
Yandex - Яндекс 9310 63
IBM - International Business Machines Corp 9717 61
Google LLC 12754 46
Oracle Corporation 7097 37
SAP SE 5622 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 30
Huawei 4698 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3469 25
Ростелеком 11008 24
9655 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5022 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5691 23
Apple Inc 13235 22
HP Inc. 5907 22
Nvidia Corp 4057 21
Amazon Inc - Amazon.com 3295 18
VK - Mail.ru Group 3611 18
Meta Platforms - Facebook 4627 17
МегаФон 10872 16
Cisco Systems 5377 16
OpenAI 581 16
Dell EMC 5202 15
HP - Hewlett-Packard 3667 15
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1115 15
Siemens AG - Siemens Group 2675 15
Samsung Electronics 11111 13
InfoWatch - Инфовотч 1191 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3138 13
Softline - Софтлайн 3774 12
Т-Платформы - T-Platforms 412 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9533 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 10
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 10
Открытые технологии 731 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1541 17
РЖД - Российские железные дороги 2105 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1276 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 13
Альфа-Банк 1985 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1796 10
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Федеральное казначейство России 1953 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 143 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Знание - Российское общество 10 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 11 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
Глобальные университеты 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23264 266
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 213
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16482 204
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 174
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 150
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6646 148
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 133
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 124
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17062 109
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 93
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9976 90
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4995 89
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22715 87
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 79
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7542 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24595 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 71
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3854 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28462 68
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8718 68
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10281 65
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2112 64
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6545 62
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2597 56
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 55
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4434 55
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 54
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2304 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 53
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 51
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1598 50
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 809 49
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5699 47
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5054 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13013 45
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10791 44
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7255 44
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13480 44
Linux OS 11611 36
Python - высокоуровневый язык программирования 1306 32
Microsoft Windows 2000 8678 31
Microsoft Office 4201 22
Microsoft Windows 16963 22
Google Android 15316 21
Oracle Java - язык программирования 3485 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5796 17
OpenAI - ChatGPT 745 16
Apple iOS 8619 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6344 15
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1817 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 13
C/C++ - Язык программирования 900 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3712 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2475 11
Intel Itanium 649 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7664 9
Apache Hadoop 471 9
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 203 9
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 9
Nvidia Tesla GPU 198 8
Microsoft Azure 1530 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 972 8
РСК ГК - РСК экзастрим 40 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1060 7
Apple iPhone 6 4860 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1451 7
Stafory - робот Вера 380 7
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 269 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 14 7
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 217 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 6
Путин Владимир 3463 32
Райгородский Андрей 52 25
Фомичев Дмитрий 28 15
Солнцева Екатерина 62 12
Шадаев Максут 1218 10
Кулик Вадим 206 10
Кирьянова Александра 171 10
Садовничий Виктор 64 10
Бурнаев Евгений 29 9
Перельман Григорий 16 9
Зеленков Юрий 44 9
Мишустин Михаил 791 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Оселедец Иван 51 8
Арлазаров Владимир 291 7
Чернышенко Дмитрий 581 7
Массух Илья 239 7
Ливанов Дмитрий 62 7
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 7
Саркисов Тигран 42 7
Riemann Bernhard - Риман Бернард 6 6
Макаров Валентин 253 6
Бунина Елена 35 6
Лихачев Алексей 44 6
Шалманов Сергей 202 6
Голицын Сергей 54 6
de Branges Louis - де Бранже Луис 5 5
Никифоров Николай 1139 5
Серебряникова Анна 77 5
Федоров Алексей 143 5
Осипов Александр 97 5
Кузьминов Ярослав 22 5
Мерзляков Антон 19 5
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 66 5
Осипов Юрий 77 5
Ефимова Тамара 4 4
Федорук Михаил 17 4
Гасников Александр 9 4
Конушин Антон 14 4
Касперская Наталья 320 4
Россия - РФ - Российская федерация 167448 699
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 256
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54942 214
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 129
Европа 25008 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 68
Германия - Федеративная Республика 13270 52
Земля - планета Солнечной системы 10890 51
Россия - СФО - Новосибирск 4906 46
Япония 13833 44
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 38
Индия - Bharat 5893 37
Франция - Французская Республика 8192 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3597 33
Беларусь - Белоруссия 6325 30
Украина 7939 28
Канада 5090 27
Россия - ПФО - Нижегородская область 2315 27
США - Калифорния 4837 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4218 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3482 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3357 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 23
Азия - Азиатский регион 5943 21
Израиль 2866 21
Италия - Итальянская Республика 4516 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5509 21
Казахстан - Республика 6080 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 16
Африка - Африканский регион 3647 16
Великобритания - Лондон 2434 16
Австрия - Австрийская Республика 1358 16
Нидерланды 3761 15
Финляндия - Финляндская Республика 3703 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1718 14
Бразилия - Федеративная Республика 2529 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 684
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 331
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 211
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6834 170
Физика - Physics - область естествознания 2957 170
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 162
Информатика - computer science - informatique 1206 151
Образование в России 2935 115
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 87
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18279 75
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 72
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2296 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11424 71
Кибернетика - Cybernetics 255 69
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1695 69
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11853 67
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 63
Английский язык 7049 62
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4450 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10469 57
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 44
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4594 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 42
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 41
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6209 41
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8883 41
Энергетика - Energy - Energetically 5920 40
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3052 39
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8928 38
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5778 36
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9109 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6752 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6206 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 6586 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 30
CNews RND - R&D.CNews 2274 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 10
Phys.org 972 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 8
Nature 834 8
New Scientist 1448 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2463 7
Forbes - Форбс 1013 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1283 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 6
Physical Review Letters 166 6
Wikipedia - Википедия 654 5
NYT - The New York Times 1103 5
Российская газета 300 5
Ведомости 1503 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 4
AP - Associated Press 2008 4
ComputerWorld 144 4
Scientific American 81 4
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 4
IEEE Access 23 4
Bloomberg 1640 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6117 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Известия ИД 779 3
Pocket PC Magazine 2 2
Public Library of Science - PLOS 71 2
Silicon Strategies 45 2
The Register - The Register Hardware 1792 2
РИА Новости 1040 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
The Washington Post 350 2
CNews - ZOOM.CNews 1867 2
9to5Google 61 2
Gizmodo 133 2
Fortune 211 2
Telegraph 203 2
Госрасходы - портал 70 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4028 35
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 23
Gartner - Гартнер 3663 19
IDC - International Data Corporation 4997 8
Microsoft Research 145 8
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 5
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Forrester Research 835 3
Gartner - Dataquest 353 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
ETS - Educational Testing Service 2 2
Yandex Research 12 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
IBM Research 111 2
CNews Инновация года - награда 156 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
CNews Мишень 188 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 2
Edelman Trust Barometer 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Индекс потребительского доверия 20 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 266 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 34 1
Markets&Markets Research 114 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
Samsung Research 20 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
РАН - Российская академия наук 2136 143
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 133
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1248 120
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1513 76
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 656 51
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 37
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 37
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 33
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 31
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 31
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 31
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 29
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 27
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 102 24
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 309 23
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 21
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 18
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