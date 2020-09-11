Индексная книга CNews*
Россия СКФО Северо-Кавказский федеральный округ
Публикаций - 336, упоминаний - 421
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шипулин Александр 29 9
|Роднова Анна 10 6
|Танашев Руслан 15 6
|Прозоров Дмитрий 58 6
|Постных Олег 12 5
|Сун-чи-ми Вадим 26 5
|Высочина Людмила 22 5
|Теслин Илья 6 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Путин Владимир 2542 4
|Павлов Виктор 9 4
|Щеголев Игорь 685 3
|Ситников Сергей 75 3
|Попов Алексей 329 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Хлопонин Александр 6 3
|Ивакин Роман 56 3
|Афанасьев Александр 20 2
|Сивакозов Александр 7 2
|Кравченко Дмитрий 39 2
|Рубцов Сергей 28 2
|Галустян Михаил 3 2
|Голубев Василий 35 2
|Мордасов Сергей 15 2
|Лысов Денис 28 2
|Куницын Александр 6 2
|Торбахов Александр 55 2
|Иванов Олег 131 2
|Волков Владимир 46 2
|Хабаров Олег 6 2
|Кусков Денис 212 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Ласкавый Сергей 18 2
|Массух Илья 202 2
|Гусев Дмитрий 51 2
|Лексин Олег 4 2
|Гальцев Евгений 18 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Осеевский Михаил 264 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.