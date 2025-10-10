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Россия СКФО Северо-Кавказский федеральный округ

Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ

СОБЫТИЯ


10.10.2025 T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

гиона, а также укрепление взаимодействия между академическим сообществом и телеком-индустрией. Соглашение подписали директор ставропольского филиала Т2 Роман Житник и проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета Оксана Кузнецова. Стороны планируют объединить усилия для развития сферы образования, совершенствования научно‑исследовательской базы и культурной д
25.10.2024 «Авито Путешествия»: Популярность Северного Кавказа у туристов выросла на 80%

Северного Кавказа: за год спрос на аренду посуточного жилья в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 80%. Главными точками притяжения путешественников стали Ставропольский край и

04.04.2024 В СКФО стали чаще подключать защиту от киберугроз

В МТС отмечают рост количества подключений сервисов защиты от DDoS-атак в Северо-Кавказском федеральном округе в полтора раза за последние полгода. Чаще всего решения по кибербезопасности используют на Ставрополье, в Чечне и Дагестане. Об этом CNews сообщили представ
04.04.2023 «Телфин» расширяет географию присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил свое присутствие в Северо-Кавказском федеральном округе за счет подключения прямых телефонных номеров Махачкалы

11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе

Сбербанк предоставит безработным жителям семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) возможность зарабатывать на платформе разметки данных TagMe. В среду старт пилотного пр
29.05.2018 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ в 2018 г., который стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. В ЮФО и СКФО компания обеспечит трансляцию в 654 пунктах проведения экзаменов и 21 региональном центре обработки информации в 9 549 аудиторях, 99,5% аудиторий находятся в режиме онлайн. Видео из аудито
05.03.2018 Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО

др. С марта текущего года назначен директором по информационным технологиям «Ростелекома» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионально
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете

дникам и студентам СКФУ существенным образом сократить временные затраты на выполнение научных расчетов на фоне значительного снижения эксплуатационных расходов вычислительного комплекса СКФУ в целом.Северо-Кавказский федеральный университет – одно из крупнейших образовательных учреждений Юга России. В работе 94 кафедр Университета принимают участие 1879 преподавателей, в том числе, 277 док
19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России

кационные услуги подразделениям Северо-Кавказского регионального центра МЧС России во всех регионах СКФО. Оператор предоставляет ведомству мобильную связь, мобильный и фиксированный доступ в ин
29.12.2016 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 4,5 тыс. малоэтажных и частных домов ЮФО и СКФО в 2016 г.

В 2016 г. «Ростелеком» подключил по оптике более 4 тыс. новых абонентов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в районах малоэтажной и коттеджной застройки. Возможность пользоваться широкополосным доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с и смотреть свыше 200 к
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО

С начала 2016 г. «Ростелеком» запустил услугу «Новая телефония» в ряде городов ЮФО и СКФО: Сочи, Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Михайловске, Элисте и Владикавказе. В 2015 г. эта услуга стала доступна клиентам-юридическим лицам Краснод
28.03.2016 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО переходит на единые счета для частных клиентов

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО вводит единый счет для всех частных клиентов, в независимости от количества услуг связи оператора, которыми он пользуется. Теперь абонентам будет выставляться один счет за все услуги связи
24.03.2016 Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Об этом сообщил вице-президент компании – директор макрорегионального филиала «Юг» Александр Шипулин в ходе видеопресс-конференции, прошедшей 2
08.02.2016 Более 600 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют услугами с помощью «Личного кабинета»

е» lk.rt.ru, увеличилось на 50%. По итогам прошедшего года свыше 200 тыс. абонентов открыли для себя преимущества дистанционного сервиса. Таким образом, более 600 тыс. пользователей оператора в ЮФО и СКФО оплачивают и управляют услугами связи, не выходя из дома или офиса. Единый личный кабинет является своего рода персональным виртуальным офисом и предоставляет возможность пользователям вне
14.01.2016 «МегаФон» обеспечил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи

Компания «МегаФон» обеспечила Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи. 37 мобильных номеро
18.12.2015 Контактный центр Кавказского «МегаФона» помог 12 млн абонентов

сультационную поддержку. «Ежедневно на запросы свыше 10 млн абонентов Кавказского «МегаФона» в ЮФО, СКФО и Черноземье посменно отвечают порядка 450 сотрудников нашего контактного центра. И зада
07.12.2015 «Совтелком» внедрил решение мониторинга клиентского SLA в «Северо-Кавказском банке» Сбербанка

ы такого уровня позволяют понять, насколько высока потребность в продукте wiSLA. По информации компании, внедрение услуги мониторинга SLA — первый проект, реализованный для коммерческой организации в Северо-Кавказском регионе. В будущем «Совтелком» планирует использовать систему wiSLA для предоставления услуги мониторинга SLA и другим клиентам.
01.07.2015 В 2015 г. 90 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО начали использовать «Единый личный кабинет»

С начала 2015 г. число абонентов компании «Ростелеком» в 11 регионах ЮФО и СКФО, активно использующих дистанционный инструмент управления услугами компании «Единый личный кабинет» (ЕЛК), увеличилось на 90 тыс. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». Таким образом, сег
30.06.2015 В 2015 г. «Ростелеком» выбрали в качестве интернет-провайдера более 30 тыс. семей в ЮФО И СКФО

С начала 2015 г. «Ростелеком» на юге России (11 регионов ЮФО и СКФО) увеличил свою абонентскую базу широкополосного доступа в интернет на 30 тыс. пользователей (физлица). При этом около 24 тыс. новых пользователей появилось у услуги «Интерактивное ТВ», соо
20.01.2015 «МегаФон» запустит LTE-Advanced на юге России

планирует к запуску более 400 базовых станций стандарта 2G/3G и 700 станций стандарта 4G+ в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Компания уделит особое внимание развитию
14.01.2015 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО развивает инфраструктуру связи с помощью оборудования отечественного производства

Более половины оборудования, которое «Ростелеком» установил при реализации инвестиционных проектов в ЮФО и СКФО в 2014 г., произведено в России. Использовано оборудование доступа производства компаний «Элситек» и Qtech, организации «последних миль» НТЦ «Натекс», оборудование коммутации компании «Иск
26.12.2014 22 детских дома ЮФО и СКФО в 2015-2016 гг. будут обеспечены бесплатным доступом в интернет от «Ростелекома»

плекс работ по созданию всей необходимой телекоммуникационной инфраструктуры во всех регионах ЮФО и СКФО. Также за счет собственных средств компания оборудовала современные компьютерные классы,
25.11.2014 Услугой «Персональный помощник» воспользовалось 100 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФона»

ятельности в России, - рассказывает Наталья Юсипова, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Кавказского филиала «МегаФона». — Это удобный сервис, который незаменим в ситуациях, когда по
17.09.2014 Более 1,5 млн. жителей ЮФО и СКФО выбрали «Ростелеком» в качестве интернет-провайдера

Количество абонентов услуг ШПД «Ростелекома» в ЮФО и СКФО превысило 1,5 млн. В основном, рост числа абонентов компания обеспечивает за счет новых продаж услуг высокоскоростного доступа в интернет по технологии ETTH (Ethernet-To-The-Home). Около т
23.07.2014 «МегаФон» запустил первую базовую станцию на солнечных батареях в СКФО

Компания «МегаФон» запустила первую базовую станцию в Северо-Кавказском федеральном округе, получающую энергию от солнечных батарей. Базовая станци
10.07.2014 Росреестр и ФНС провели совещание по вопросам информационного взаимодействия в субъектах СКФО

лях повышения роли имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Заместитель руководителя Росреестра Галина Елизарова

19.05.2014 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО установил оборудование для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 г.

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО завершил установку оборудования для организации видеонаблюдения при проведении Единого г
26.08.2013 ФАС России возбудила дело по признакам нарушений на рынке информационно-навигационных услуг Ставропольского края

ссии) возбудила дело в отношении Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Управление Ространснадзора по СКФО) по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Как сообщают в ФАС России, с жалобой на действия Управления Ространснадзора по СКФО обратилось несколько хозяйств
06.08.2013 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг

«Ростелеком» на юге России через собственную сеть удостоверяющих центров, расположенных в 11 субъектах ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг. «Процедура получения кода активации или ЭЦП в удостоверяющих центрах «Ростелекома» предельно проста и занимает несколько минут. Любо
03.07.2013 «Билайн Бизнес» предоставит услуги связи территориальным органам ГУ МВД России в ЮФО и СКФО

кале. Общая сумма договоров составляет порядка 39 млн руб. На текущий момент на территории Южного и Северо-Кавказского региона ГУ МВД России использует около 9 тыс. сим-карт «Билайн». Согласно

25.06.2013 «Ростелеком» заключил более 190 контрактов на оказание услуг связи госструктурам ЮФО и СКФО

С начала 2013 г. «Ростелеком-Юг» заключил более 190 государственных контрактов с государственными заказчиками ЮФО и СКФО. Вместе с новыми контрактами пролонгированы на 2013 г. ранее действующие договоры с региональными Министерствами образования и науки на право предоставления школам услуг доступа в интернет
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО

егионального центра МЧС России в Пятигорске. Работы по сдаче в эксплуатацию Межрегионального центра СКФО приехал принимать глава МЧС России Владимир Пучков. Также в церемонии открытия центра пр
14.03.2013 Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома»

«ВымпелКом» объявил о назначении Виктора Павлова на должность директора Южного и Северо-Кавказского региона компании. В должности регионального директора Виктор Павлов будет

23.11.2012 «Ростелеком» обеспечил ЮФО и СКФО телеком-услугами по технологии CDMA

ступной», — отмечает Денис Кондраков, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» по мобильному бизнесу. «Компания расширила сеть CDMA в малых населенных пунктах ЮФО и СКФО и запустила сервисы в тех регионах, где сеть уже была проложена. Кроме обеспечения абонентов услугами голосовой связи и скоростного интернета, сеть CDMA от «Ростелекома» будет использовать
20.11.2012 Абоненты Кавказского филиала «МегаФона» смогут приобрести билеты в кино с помощью мобильника

етном сообщении. В подтверждение платежа абонент получает SMS-сообщение с кодом, который обменивается на билет в кассе выбранного кинотеатра. Услуга «Мобильные платежи» предоставляется всем абонентам Кавказского филиала «МегаФона», кроме юридических лиц, клиентов, обсуживающихся по кредитной системе расчетов, и абонентов тарифного плана «Свобода слова». Сервис доступен с финансово активных

11.10.2012 Adobe поддержала 91 уголовное дело против софтверных пиратов за три квартала 2012 г.

2012 г. в ЮФО было поддержано 91 уголовное дело (в сравнении с 72 за аналогичный период 2011 г.); в СКФО в трех кварталах 2012 г. представители Adobe поддержали 73 уголовных дела (70 — за анало
16.08.2012 «Ростелеком» открыл первый ЦОД в СКФО

проекта по созданию национальной платформы распределенной обработки данных. Строительство первого в Северо-Кавказском федеральном округе ЦОДа производилось в соответствии с российскими и мировы
31.07.2012 Huawei построила опорную сеть для «Северо-Кавказского банка Сбербанка»

Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, завершила проект по созданию опорной сети для «Северо-Кавказского банка Сбербанка России» в г. Ставрополь. Проект основан на решении Huawei на базе технологии DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing — спектральное мультиплексирование п
02.07.2012 «Телигент» внедрил услугу «Контактный центр» в Кавказском филиале «МегаФона»

программных продуктов, завершила проект по разработке и внедрению услуги «Контактный центр» на сети Кавказского филиала «МегаФона». Данная услуга позволяет компаниям среднего, малого, а также с
11.04.2012 «МегаФон» обеспечит мобильной связью ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу

гаФон» сообщает о победе в конкурсе на оказание услуг мобильной связи Главному управлению МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и Главному управлению МВД РФ по Ставропольскому краю.


Публикаций - 752, упоминаний - 978

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 294
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 185
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 102
Ростелеком 10948 100
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 86
МегаФон - Мобиком 230 35
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 31
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 30
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 24
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 23
9594 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 22
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 19
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 18
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 17
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 15
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 14
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Microsoft Corporation 25775 10
Huawei 4676 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Oracle Corporation 7074 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Газпром ПАО 1493 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Почта России ПАО 2370 9
Альфа-Групп 745 9
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Россети Ленэнерго 1699 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 5
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Агроэко ГК 45 3
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 3
АСБ-Агро - АСБ Агрохолдинг 5 3
Михайлов и партнеры 13 3
Связной ГК 1401 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Visa International 1993 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
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СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 73
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 172
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 137
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 104
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 97
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 90
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 88
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 64
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 63
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 50
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 33
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 28
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 25
Microsoft Windows 2000 8678 16
Google Android 15243 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Apple iOS 8583 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Apple iPhone 6 4861 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 8
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 6
Microsoft Windows 16882 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 4
МегаФон 3G-сеть 23 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - СЭМПЛ ФГИС - Система электронного мониторинга подконтрольных лиц 5 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Linux OS 11533 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Прозоров Дмитрий 59 54
Суворов Владимир 19 18
Чувичкина Марина 16 16
Постных Олег 13 13
Игошкина Ольга 13 13
Шипулин Александр 29 9
Горбунов Анатолий 18 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Роднова Анна 11 7
Барков Алексей 37 7
Высочина Людмила 22 7
Самойленко Игорь 68 7
Мордасов Сергей 27 6
Тютин Алексей 15 6
Танашев Руслан 17 6
Шипулин Сергей 8 6
Юсипова Наталья 6 6
Путин Владимир 3454 6
Ярахмедов Руслан 17 5
Теслин Илья 7 5
Сун-чи-ми Вадим 26 5
Еремкин Андрей 17 5
Карпушкин Владимир 10 5
Волянский Игорь 5 5
Хвещеник Анастасия 29 5
Евлоев Мурад 56 5
Насруллаев Магомед 56 5
Пуликов Артем 28 4
Павлов Виктор 10 4
Никифоров Николай 1138 4
Лысов Денис 32 3
Хлопонин Александр 8 3
Попов Алексей 339 3
Дугин Андрей 32 3
Денисенко Олег 8 3
Гальцев Евгений 19 3
Ситников Сергей 79 3
Ласкавый Сергей 23 3
Игнатова Мария 143 3
Стак Александр 34 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 476
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 186
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 164
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 153
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 153
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 141
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 136
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 131
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 114
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 91
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 87
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 84
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 77
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 70
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 67
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 64
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 63
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 58
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 56
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 51
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 50
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 49
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 48
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 42
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 34
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 34
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 33
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 31
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 30
Россия - СФО - Новосибирск 4876 28
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 28
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 23
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 22
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 197
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 76
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 62
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 62
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 61
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 42
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 30
Аренда 2687 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 17
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 17
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Российская газета 290 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Ведомости 1466 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Российский рынок ERP 24 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat/MDR 74 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
BCG Россия онлайн 6 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 13
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 6
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 3
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 2
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 6 2
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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