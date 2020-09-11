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Россия СКФО Северо-Кавказский федеральный округ

Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ


11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе
29.05.2018 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018
05.03.2018 Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО
19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России
29.12.2016 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 4,5 тыс. малоэтажных и частных домов ЮФО и СКФО в 2016 г.
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО
28.03.2016 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО переходит на единые счета для частных клиентов
24.03.2016 Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
08.02.2016 Более 600 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют услугами с помощью «Личного кабинета»
14.01.2016 «МегаФон» обеспечил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи
01.07.2015 В 2015 г. 90 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО начали использовать «Единый личный кабинет»
30.06.2015 В 2015 г. «Ростелеком» выбрали в качестве интернет-провайдера более 30 тыс. семей в ЮФО И СКФО
14.01.2015 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО развивает инфраструктуру связи с помощью оборудования отечественного производства
26.12.2014 22 детских дома ЮФО и СКФО в 2015-2016 гг. будут обеспечены бесплатным доступом в интернет от «Ростелекома»
17.09.2014 Более 1,5 млн. жителей ЮФО и СКФО выбрали «Ростелеком» в качестве интернет-провайдера
23.07.2014 «МегаФон» запустил первую базовую станцию на солнечных батареях в СКФО
10.07.2014 Росреестр и ФНС провели совещание по вопросам информационного взаимодействия в субъектах СКФО
19.05.2014 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО установил оборудование для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 г.
06.08.2013 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг
03.07.2013 «Билайн Бизнес» предоставит услуги связи территориальным органам ГУ МВД России в ЮФО и СКФО
25.06.2013 «Ростелеком» заключил более 190 контрактов на оказание услуг связи госструктурам ЮФО и СКФО
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО
14.03.2013 Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома»
23.11.2012 «Ростелеком» обеспечил ЮФО и СКФО телеком-услугами по технологии CDMA
11.10.2012 Adobe поддержала 91 уголовное дело против софтверных пиратов за три квартала 2012 г.
16.08.2012 «Ростелеком» открыл первый ЦОД в СКФО
02.02.2012 «Кодос-Б» оснастил полицейские экипажи нескольких регионов СКФО и ЮФО системой спутникового мониторинга «Алмаз»
01.02.2012 Жители республик СКФО могут оплачивать счета за электроэнергию с помощью «QIWI Терминалов»
16.12.2011 «Ростелеком» в 2012 г. предоставит доступ к СМЭВ органам исполнительной власти всех субъектов ЮФО и СКФО
09.09.2011 «Ростелеком» начал выдачу кодов доступа к порталу госуслуг в ЮФО и СКФО
13.04.2011 Softline в Ростове-на-Дону открыла сервисное направление
11.03.2011 Число интернет-абонентов ЮТК в ЮФО и СКФО превысило 800 тыс.
16.12.2010 Пираты в СКФО выплатят Microsoft свыше 4,3 млн руб. компенсации
14.12.2010 Adobe за 2010 г. поддержала 48 уголовных дел по факту распространения нелегального ПО в ЮФО и СКФО
03.12.2010 «Ростелеком» расширил магистральные каналы связи в ЮФО и СКФО
22.11.2010 Завершил работу «Окружной молодежный инновационный конвент» в Северо-Кавказском федеральном округе
20.07.2010 «Ростелеком» завершил создание кольцевой структуры на юге России
20.06.2002 Ericsson обеспечит быстрое расширение и модернизацию сети "Би Лайн" GSM в Поволжском, Северо-Кавказском и Сибирском округах
19.12.2001 Ericsson поставит ЗАО "ВымпелКом-Р" оборудование для сетей GSM 900/1800 в Поволжском, Северо-Кавказском и Сибирском округах
29.01.2001 "МегаФон" выбрал компанию Siemens поставщиком GSM-оборудования для новой сети в Северо-Кавказском регионе

Публикаций - 336, упоминаний - 421

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 32
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 26
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 22
МегаФон - Мобиком 221 21
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 20
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 19
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 18
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 14
Telia Company - TeliaSonera 802 14
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 13
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 13
Sonera 309 12
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 122 12
6072 11
Softline - Софтлайн 1870 9
Telenor - Теленор 725 9
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
Yandex - Яндекс 5015 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Samsung Electronics 9333 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 6
Huawei 3222 6
Microsoft Corporation 22497 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 5
LG Electronics 3372 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 4
Cisco Systems 4720 4
Бизнес ИТ 34 4
ВымпелКом - Билайн Южный регион 18 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
Альфа-Групп 613 7
Газпром ПАО 1008 6
Почта России ПАО 1853 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Магнит - Сеть магазинов 447 4
Открытие ФК 2713 3
Qiwi 878 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 2
Евросеть Техмаркет 76 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Спортмастер 134 2
Dixis - Диксис 343 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 64 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Fix Price - сеть магазинов 29 2
PickPoint - Сеть постаматов 40 2
SoftBank Group 236 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 0 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 1
Карачаево-Черкесскэнерго 2 1
Первый ЦУПИС 5 1
Ингушэнерго 7 1
Caterpillar 83 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 7 1
Россия ГТК Авиакомпания 65 1
Газпром трансгаз 71 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 25 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 13
Президент Российской Федерации 3770 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Администрация Президента РФ 904 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
МЧС РФ - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 50 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики 3 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Счётная палата РФ 628 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 34
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 31
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 27
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 15
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 8
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 18
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 13
Google Android 11959 9
ЭОС Дело СЭД 4365 7
Apple iOS 6422 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 220 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 4
Космодром Байконур 1025 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 3
МегаФон GSM 8 3
InfoWatch EndPoint Security 18 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Linux OS 7669 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 2
Apple - App Store 2437 2
1С:Документооборот КОРП 55 2
Qiwi Терминалы 101 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 40 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 138 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
3Logic Гравитон М - моноблок 18 2
Microsoft Windows 10 11713 2
ЭОС Архивное дело 111 2
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 20 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Apple macOS 1457 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Apple iPhone 6 2649 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 122 1
Шипулин Александр 29 9
Роднова Анна 10 6
Танашев Руслан 15 6
Прозоров Дмитрий 58 6
Постных Олег 12 5
Сун-чи-ми Вадим 26 5
Высочина Людмила 22 5
Теслин Илья 6 4
Медведев Дмитрий 1604 4
Путин Владимир 2542 4
Павлов Виктор 9 4
Щеголев Игорь 685 3
Ситников Сергей 75 3
Попов Алексей 329 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Хлопонин Александр 6 3
Ивакин Роман 56 3
Афанасьев Александр 20 2
Сивакозов Александр 7 2
Кравченко Дмитрий 39 2
Рубцов Сергей 28 2
Галустян Михаил 3 2
Голубев Василий 35 2
Мордасов Сергей 15 2
Лысов Денис 28 2
Куницын Александр 6 2
Торбахов Александр 55 2
Иванов Олег 131 2
Волков Владимир 46 2
Хабаров Олег 6 2
Кусков Денис 212 2
Хоценко Виталий 3 2
Ласкавый Сергей 18 2
Массух Илья 202 2
Гусев Дмитрий 51 2
Лексин Олег 4 2
Гальцев Евгений 18 2
Никифоров Николай 1161 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Осеевский Михаил 264 2
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 99
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 89
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 56
Россия - СКФО - Ставропольский край 627 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 53
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 494 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 42
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 38
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 256 33
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 32
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 188 32
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 30
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 391 28
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 25
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 358 24
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 23
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 240 23
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 239 22
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 21
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 170 18
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 18
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 16
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 4
Абонентская база - Абонентская плата 1383 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 469 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 7 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 225 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Ведомости 375 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
BCG - Boston Consulting Group 85 2
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
CNews Инновация года - награда 41 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
In-Stat/MDR 63 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
IHS Infonetics Research 90 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
РАЭК Экономика Рунета 9 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Juniper Research 468 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 19 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 3 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 3 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет 4 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 38 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
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