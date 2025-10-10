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Россия СКФО Северо-Кавказский федеральный округ
СОБЫТИЯ
|10.10.2025
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T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве
гиона, а также укрепление взаимодействия между академическим сообществом и телеком-индустрией. Соглашение подписали директор ставропольского филиала Т2 Роман Житник и проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета Оксана Кузнецова. Стороны планируют объединить усилия для развития сферы образования, совершенствования научно‑исследовательской базы и культурной д
|25.10.2024
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«Авито Путешествия»: Популярность Северного Кавказа у туристов выросла на 80%
Северного Кавказа: за год спрос на аренду посуточного жилья в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 80%. Главными точками притяжения путешественников стали Ставропольский край и
|04.04.2024
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В СКФО стали чаще подключать защиту от киберугроз
В МТС отмечают рост количества подключений сервисов защиты от DDoS-атак в Северо-Кавказском федеральном округе в полтора раза за последние полгода. Чаще всего решения по кибербезопасности используют на Ставрополье, в Чечне и Дагестане. Об этом CNews сообщили представ
|04.04.2023
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«Телфин» расширяет географию присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе
Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил свое присутствие в Северо-Кавказском федеральном округе за счет подключения прямых телефонных номеров Махачкалы
|11.09.2020
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Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе
Сбербанк предоставит безработным жителям семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) возможность зарабатывать на платформе разметки данных TagMe. В среду старт пилотного пр
|29.05.2018
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«Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018
«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ в 2018 г., который стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. В ЮФО и СКФО компания обеспечит трансляцию в 654 пунктах проведения экзаменов и 21 региональном центре обработки информации в 9 549 аудиторях, 99,5% аудиторий находятся в режиме онлайн. Видео из аудито
|05.03.2018
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Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО
др. С марта текущего года назначен директором по информационным технологиям «Ростелекома» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионально
|22.05.2017
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Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете
дникам и студентам СКФУ существенным образом сократить временные затраты на выполнение научных расчетов на фоне значительного снижения эксплуатационных расходов вычислительного комплекса СКФУ в целом.Северо-Кавказский федеральный университет – одно из крупнейших образовательных учреждений Юга России. В работе 94 кафедр Университета принимают участие 1879 преподавателей, в том числе, 277 док
|19.01.2017
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«Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России
кационные услуги подразделениям Северо-Кавказского регионального центра МЧС России во всех регионах СКФО. Оператор предоставляет ведомству мобильную связь, мобильный и фиксированный доступ в ин
|29.12.2016
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«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 4,5 тыс. малоэтажных и частных домов ЮФО и СКФО в 2016 г.
В 2016 г. «Ростелеком» подключил по оптике более 4 тыс. новых абонентов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в районах малоэтажной и коттеджной застройки. Возможность пользоваться широкополосным доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с и смотреть свыше 200 к
|01.06.2016
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«Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО
С начала 2016 г. «Ростелеком» запустил услугу «Новая телефония» в ряде городов ЮФО и СКФО: Сочи, Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Михайловске, Элисте и Владикавказе. В 2015 г. эта услуга стала доступна клиентам-юридическим лицам Краснод
|28.03.2016
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«Ростелеком» в ЮФО и СКФО переходит на единые счета для частных клиентов
«Ростелеком» в ЮФО и СКФО вводит единый счет для всех частных клиентов, в независимости от количества услуг связи оператора, которыми он пользуется. Теперь абонентам будет выставляться один счет за все услуги связи
|24.03.2016
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Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Об этом сообщил вице-президент компании – директор макрорегионального филиала «Юг» Александр Шипулин в ходе видеопресс-конференции, прошедшей 2
|08.02.2016
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Более 600 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют услугами с помощью «Личного кабинета»
е» lk.rt.ru, увеличилось на 50%. По итогам прошедшего года свыше 200 тыс. абонентов открыли для себя преимущества дистанционного сервиса. Таким образом, более 600 тыс. пользователей оператора в ЮФО и СКФО оплачивают и управляют услугами связи, не выходя из дома или офиса. Единый личный кабинет является своего рода персональным виртуальным офисом и предоставляет возможность пользователям вне
|14.01.2016
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«МегаФон» обеспечил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи
Компания «МегаФон» обеспечила Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи. 37 мобильных номеро
|18.12.2015
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Контактный центр Кавказского «МегаФона» помог 12 млн абонентов
сультационную поддержку. «Ежедневно на запросы свыше 10 млн абонентов Кавказского «МегаФона» в ЮФО, СКФО и Черноземье посменно отвечают порядка 450 сотрудников нашего контактного центра. И зада
|07.12.2015
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«Совтелком» внедрил решение мониторинга клиентского SLA в «Северо-Кавказском банке» Сбербанка
ы такого уровня позволяют понять, насколько высока потребность в продукте wiSLA. По информации компании, внедрение услуги мониторинга SLA — первый проект, реализованный для коммерческой организации в Северо-Кавказском регионе. В будущем «Совтелком» планирует использовать систему wiSLA для предоставления услуги мониторинга SLA и другим клиентам.
|01.07.2015
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В 2015 г. 90 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО начали использовать «Единый личный кабинет»
С начала 2015 г. число абонентов компании «Ростелеком» в 11 регионах ЮФО и СКФО, активно использующих дистанционный инструмент управления услугами компании «Единый личный кабинет» (ЕЛК), увеличилось на 90 тыс. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». Таким образом, сег
|30.06.2015
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В 2015 г. «Ростелеком» выбрали в качестве интернет-провайдера более 30 тыс. семей в ЮФО И СКФО
С начала 2015 г. «Ростелеком» на юге России (11 регионов ЮФО и СКФО) увеличил свою абонентскую базу широкополосного доступа в интернет на 30 тыс. пользователей (физлица). При этом около 24 тыс. новых пользователей появилось у услуги «Интерактивное ТВ», соо
|20.01.2015
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«МегаФон» запустит LTE-Advanced на юге России
планирует к запуску более 400 базовых станций стандарта 2G/3G и 700 станций стандарта 4G+ в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Компания уделит особое внимание развитию
|14.01.2015
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«Ростелеком» в ЮФО и СКФО развивает инфраструктуру связи с помощью оборудования отечественного производства
Более половины оборудования, которое «Ростелеком» установил при реализации инвестиционных проектов в ЮФО и СКФО в 2014 г., произведено в России. Использовано оборудование доступа производства компаний «Элситек» и Qtech, организации «последних миль» НТЦ «Натекс», оборудование коммутации компании «Иск
|26.12.2014
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22 детских дома ЮФО и СКФО в 2015-2016 гг. будут обеспечены бесплатным доступом в интернет от «Ростелекома»
плекс работ по созданию всей необходимой телекоммуникационной инфраструктуры во всех регионах ЮФО и СКФО. Также за счет собственных средств компания оборудовала современные компьютерные классы,
|25.11.2014
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Услугой «Персональный помощник» воспользовалось 100 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФона»
ятельности в России, - рассказывает Наталья Юсипова, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Кавказского филиала «МегаФона». — Это удобный сервис, который незаменим в ситуациях, когда по
|17.09.2014
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Более 1,5 млн. жителей ЮФО и СКФО выбрали «Ростелеком» в качестве интернет-провайдера
Количество абонентов услуг ШПД «Ростелекома» в ЮФО и СКФО превысило 1,5 млн. В основном, рост числа абонентов компания обеспечивает за счет новых продаж услуг высокоскоростного доступа в интернет по технологии ETTH (Ethernet-To-The-Home). Около т
|23.07.2014
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«МегаФон» запустил первую базовую станцию на солнечных батареях в СКФО
Компания «МегаФон» запустила первую базовую станцию в Северо-Кавказском федеральном округе, получающую энергию от солнечных батарей. Базовая станци
|10.07.2014
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Росреестр и ФНС провели совещание по вопросам информационного взаимодействия в субъектах СКФО
лях повышения роли имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Заместитель руководителя Росреестра Галина Елизарова
|19.05.2014
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«Ростелеком» в ЮФО и СКФО установил оборудование для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 г.
«Ростелеком» в ЮФО и СКФО завершил установку оборудования для организации видеонаблюдения при проведении Единого г
|26.08.2013
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ФАС России возбудила дело по признакам нарушений на рынке информационно-навигационных услуг Ставропольского края
ссии) возбудила дело в отношении Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Управление Ространснадзора по СКФО) по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Как сообщают в ФАС России, с жалобой на действия Управления Ространснадзора по СКФО обратилось несколько хозяйств
|06.08.2013
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«Ростелеком» в ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг
«Ростелеком» на юге России через собственную сеть удостоверяющих центров, расположенных в 11 субъектах ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг. «Процедура получения кода активации или ЭЦП в удостоверяющих центрах «Ростелекома» предельно проста и занимает несколько минут. Любо
|03.07.2013
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«Билайн Бизнес» предоставит услуги связи территориальным органам ГУ МВД России в ЮФО и СКФО
кале. Общая сумма договоров составляет порядка 39 млн руб. На текущий момент на территории Южного и Северо-Кавказского региона ГУ МВД России использует около 9 тыс. сим-карт «Билайн». Согласно
|25.06.2013
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«Ростелеком» заключил более 190 контрактов на оказание услуг связи госструктурам ЮФО и СКФО
С начала 2013 г. «Ростелеком-Юг» заключил более 190 государственных контрактов с государственными заказчиками ЮФО и СКФО. Вместе с новыми контрактами пролонгированы на 2013 г. ранее действующие договоры с региональными Министерствами образования и науки на право предоставления школам услуг доступа в интернет
|03.06.2013
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«Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО
егионального центра МЧС России в Пятигорске. Работы по сдаче в эксплуатацию Межрегионального центра СКФО приехал принимать глава МЧС России Владимир Пучков. Также в церемонии открытия центра пр
|14.03.2013
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Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома»
«ВымпелКом» объявил о назначении Виктора Павлова на должность директора Южного и Северо-Кавказского региона компании. В должности регионального директора Виктор Павлов будет
|23.11.2012
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«Ростелеком» обеспечил ЮФО и СКФО телеком-услугами по технологии CDMA
ступной», — отмечает Денис Кондраков, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» по мобильному бизнесу. «Компания расширила сеть CDMA в малых населенных пунктах ЮФО и СКФО и запустила сервисы в тех регионах, где сеть уже была проложена. Кроме обеспечения абонентов услугами голосовой связи и скоростного интернета, сеть CDMA от «Ростелекома» будет использовать
|20.11.2012
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Абоненты Кавказского филиала «МегаФона» смогут приобрести билеты в кино с помощью мобильника
етном сообщении. В подтверждение платежа абонент получает SMS-сообщение с кодом, который обменивается на билет в кассе выбранного кинотеатра. Услуга «Мобильные платежи» предоставляется всем абонентам Кавказского филиала «МегаФона», кроме юридических лиц, клиентов, обсуживающихся по кредитной системе расчетов, и абонентов тарифного плана «Свобода слова». Сервис доступен с финансово активных
|11.10.2012
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Adobe поддержала 91 уголовное дело против софтверных пиратов за три квартала 2012 г.
2012 г. в ЮФО было поддержано 91 уголовное дело (в сравнении с 72 за аналогичный период 2011 г.); в СКФО в трех кварталах 2012 г. представители Adobe поддержали 73 уголовных дела (70 — за анало
|16.08.2012
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«Ростелеком» открыл первый ЦОД в СКФО
проекта по созданию национальной платформы распределенной обработки данных. Строительство первого в Северо-Кавказском федеральном округе ЦОДа производилось в соответствии с российскими и мировы
|31.07.2012
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Huawei построила опорную сеть для «Северо-Кавказского банка Сбербанка»
Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, завершила проект по созданию опорной сети для «Северо-Кавказского банка Сбербанка России» в г. Ставрополь. Проект основан на решении Huawei на базе технологии DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing — спектральное мультиплексирование п
|02.07.2012
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«Телигент» внедрил услугу «Контактный центр» в Кавказском филиале «МегаФона»
программных продуктов, завершила проект по разработке и внедрению услуги «Контактный центр» на сети Кавказского филиала «МегаФона». Данная услуга позволяет компаниям среднего, малого, а также с
|11.04.2012
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«МегаФон» обеспечит мобильной связью ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу
гаФон» сообщает о победе в конкурсе на оказание услуг мобильной связи Главному управлению МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и Главному управлению МВД РФ по Ставропольскому краю.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Прозоров Дмитрий 59 54
|Суворов Владимир 19 18
|Чувичкина Марина 16 16
|Постных Олег 13 13
|Игошкина Ольга 13 13
|Шипулин Александр 29 9
|Горбунов Анатолий 18 8
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Роднова Анна 11 7
|Барков Алексей 37 7
|Высочина Людмила 22 7
|Самойленко Игорь 68 7
|Мордасов Сергей 27 6
|Тютин Алексей 15 6
|Танашев Руслан 17 6
|Шипулин Сергей 8 6
|Юсипова Наталья 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Ярахмедов Руслан 17 5
|Теслин Илья 7 5
|Сун-чи-ми Вадим 26 5
|Еремкин Андрей 17 5
|Карпушкин Владимир 10 5
|Волянский Игорь 5 5
|Хвещеник Анастасия 29 5
|Евлоев Мурад 56 5
|Насруллаев Магомед 56 5
|Пуликов Артем 28 4
|Павлов Виктор 10 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Лысов Денис 32 3
|Хлопонин Александр 8 3
|Попов Алексей 339 3
|Дугин Андрей 32 3
|Денисенко Олег 8 3
|Гальцев Евгений 19 3
|Ситников Сергей 79 3
|Ласкавый Сергей 23 3
|Игнатова Мария 143 3
|Стак Александр 34 3
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