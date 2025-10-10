Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ

T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве гиона, а также укрепление взаимодействия между академическим сообществом и телеком-индустрией. Соглашение подписали директор ставропольского филиала Т2 Роман Житник и проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета Оксана Кузнецова. Стороны планируют объединить усилия для развития сферы образования, совершенствования научно‑исследовательской базы и культурной д

«Авито Путешествия»: Популярность Северного Кавказа у туристов выросла на 80% Северного Кавказа: за год спрос на аренду посуточного жилья в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 80%. Главными точками притяжения путешественников стали Ставропольский край и

В СКФО стали чаще подключать защиту от киберугроз В МТС отмечают рост количества подключений сервисов защиты от DDoS-атак в Северо-Кавказском федеральном округе в полтора раза за последние полгода. Чаще всего решения по кибербезопасности используют на Ставрополье, в Чечне и Дагестане. Об этом CNews сообщили представ

«Телфин» расширяет географию присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил свое присутствие в Северо-Кавказском федеральном округе за счет подключения прямых телефонных номеров Махачкалы

Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе Сбербанк предоставит безработным жителям семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) возможность зарабатывать на платформе разметки данных TagMe. В среду старт пилотного пр

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018 «Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ в 2018 г., который стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. В ЮФО и СКФО компания обеспечит трансляцию в 654 пунктах проведения экзаменов и 21 региональном центре обработки информации в 9 549 аудиторях, 99,5% аудиторий находятся в режиме онлайн. Видео из аудито

Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО др. С марта текущего года назначен директором по информационным технологиям «Ростелекома» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионально

Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете дникам и студентам СКФУ существенным образом сократить временные затраты на выполнение научных расчетов на фоне значительного снижения эксплуатационных расходов вычислительного комплекса СКФУ в целом.Северо-Кавказский федеральный университет – одно из крупнейших образовательных учреждений Юга России. В работе 94 кафедр Университета принимают участие 1879 преподавателей, в том числе, 277 док

«Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России кационные услуги подразделениям Северо-Кавказского регионального центра МЧС России во всех регионах СКФО. Оператор предоставляет ведомству мобильную связь, мобильный и фиксированный доступ в ин

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 4,5 тыс. малоэтажных и частных домов ЮФО и СКФО в 2016 г. В 2016 г. «Ростелеком» подключил по оптике более 4 тыс. новых абонентов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в районах малоэтажной и коттеджной застройки. Возможность пользоваться широкополосным доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с и смотреть свыше 200 к

«Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО С начала 2016 г. «Ростелеком» запустил услугу «Новая телефония» в ряде городов ЮФО и СКФО: Сочи, Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Михайловске, Элисте и Владикавказе. В 2015 г. эта услуга стала доступна клиентам-юридическим лицам Краснод

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО переходит на единые счета для частных клиентов «Ростелеком» в ЮФО и СКФО вводит единый счет для всех частных клиентов, в независимости от количества услуг связи оператора, которыми он пользуется. Теперь абонентам будет выставляться один счет за все услуги связи

Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Об этом сообщил вице-президент компании – директор макрорегионального филиала «Юг» Александр Шипулин в ходе видеопресс-конференции, прошедшей 2

Более 600 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют услугами с помощью «Личного кабинета» е» lk.rt.ru, увеличилось на 50%. По итогам прошедшего года свыше 200 тыс. абонентов открыли для себя преимущества дистанционного сервиса. Таким образом, более 600 тыс. пользователей оператора в ЮФО и СКФО оплачивают и управляют услугами связи, не выходя из дома или офиса. Единый личный кабинет является своего рода персональным виртуальным офисом и предоставляет возможность пользователям вне

«МегаФон» обеспечил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи Компания «МегаФон» обеспечила Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи. 37 мобильных номеро

Контактный центр Кавказского «МегаФона» помог 12 млн абонентов сультационную поддержку. «Ежедневно на запросы свыше 10 млн абонентов Кавказского «МегаФона» в ЮФО, СКФО и Черноземье посменно отвечают порядка 450 сотрудников нашего контактного центра. И зада

«Совтелком» внедрил решение мониторинга клиентского SLA в «Северо-Кавказском банке» Сбербанка ы такого уровня позволяют понять, насколько высока потребность в продукте wiSLA. По информации компании, внедрение услуги мониторинга SLA — первый проект, реализованный для коммерческой организации в Северо-Кавказском регионе. В будущем «Совтелком» планирует использовать систему wiSLA для предоставления услуги мониторинга SLA и другим клиентам.

В 2015 г. 90 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО начали использовать «Единый личный кабинет» С начала 2015 г. число абонентов компании «Ростелеком» в 11 регионах ЮФО и СКФО, активно использующих дистанционный инструмент управления услугами компании «Единый личный кабинет» (ЕЛК), увеличилось на 90 тыс. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». Таким образом, сег

В 2015 г. «Ростелеком» выбрали в качестве интернет-провайдера более 30 тыс. семей в ЮФО И СКФО С начала 2015 г. «Ростелеком» на юге России (11 регионов ЮФО и СКФО) увеличил свою абонентскую базу широкополосного доступа в интернет на 30 тыс. пользователей (физлица). При этом около 24 тыс. новых пользователей появилось у услуги «Интерактивное ТВ», соо

«МегаФон» запустит LTE-Advanced на юге России планирует к запуску более 400 базовых станций стандарта 2G/3G и 700 станций стандарта 4G+ в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Компания уделит особое внимание развитию

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО развивает инфраструктуру связи с помощью оборудования отечественного производства Более половины оборудования, которое «Ростелеком» установил при реализации инвестиционных проектов в ЮФО и СКФО в 2014 г., произведено в России. Использовано оборудование доступа производства компаний «Элситек» и Qtech, организации «последних миль» НТЦ «Натекс», оборудование коммутации компании «Иск

22 детских дома ЮФО и СКФО в 2015-2016 гг. будут обеспечены бесплатным доступом в интернет от «Ростелекома» плекс работ по созданию всей необходимой телекоммуникационной инфраструктуры во всех регионах ЮФО и СКФО. Также за счет собственных средств компания оборудовала современные компьютерные классы,

Услугой «Персональный помощник» воспользовалось 100 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФона» ятельности в России, - рассказывает Наталья Юсипова, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Кавказского филиала «МегаФона». — Это удобный сервис, который незаменим в ситуациях, когда по

Более 1,5 млн. жителей ЮФО и СКФО выбрали «Ростелеком» в качестве интернет-провайдера Количество абонентов услуг ШПД «Ростелекома» в ЮФО и СКФО превысило 1,5 млн. В основном, рост числа абонентов компания обеспечивает за счет новых продаж услуг высокоскоростного доступа в интернет по технологии ETTH (Ethernet-To-The-Home). Около т

«МегаФон» запустил первую базовую станцию на солнечных батареях в СКФО Компания «МегаФон» запустила первую базовую станцию в Северо-Кавказском федеральном округе, получающую энергию от солнечных батарей. Базовая станци

Росреестр и ФНС провели совещание по вопросам информационного взаимодействия в субъектах СКФО лях повышения роли имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Заместитель руководителя Росреестра Галина Елизарова

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО установил оборудование для видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 г. «Ростелеком» в ЮФО и СКФО завершил установку оборудования для организации видеонаблюдения при проведении Единого г

ФАС России возбудила дело по признакам нарушений на рынке информационно-навигационных услуг Ставропольского края ссии) возбудила дело в отношении Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Управление Ространснадзора по СКФО) по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Как сообщают в ФАС России, с жалобой на действия Управления Ространснадзора по СКФО обратилось несколько хозяйств

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг «Ростелеком» на юге России через собственную сеть удостоверяющих центров, расположенных в 11 субъектах ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг. «Процедура получения кода активации или ЭЦП в удостоверяющих центрах «Ростелекома» предельно проста и занимает несколько минут. Любо

«Билайн Бизнес» предоставит услуги связи территориальным органам ГУ МВД России в ЮФО и СКФО кале. Общая сумма договоров составляет порядка 39 млн руб. На текущий момент на территории Южного и Северо-Кавказского региона ГУ МВД России использует около 9 тыс. сим-карт «Билайн». Согласно

«Ростелеком» заключил более 190 контрактов на оказание услуг связи госструктурам ЮФО и СКФО С начала 2013 г. «Ростелеком-Юг» заключил более 190 государственных контрактов с государственными заказчиками ЮФО и СКФО. Вместе с новыми контрактами пролонгированы на 2013 г. ранее действующие договоры с региональными Министерствами образования и науки на право предоставления школам услуг доступа в интернет

«Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО егионального центра МЧС России в Пятигорске. Работы по сдаче в эксплуатацию Межрегионального центра СКФО приехал принимать глава МЧС России Владимир Пучков. Также в церемонии открытия центра пр

Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома» «ВымпелКом» объявил о назначении Виктора Павлова на должность директора Южного и Северо-Кавказского региона компании. В должности регионального директора Виктор Павлов будет

«Ростелеком» обеспечил ЮФО и СКФО телеком-услугами по технологии CDMA ступной», — отмечает Денис Кондраков, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» по мобильному бизнесу. «Компания расширила сеть CDMA в малых населенных пунктах ЮФО и СКФО и запустила сервисы в тех регионах, где сеть уже была проложена. Кроме обеспечения абонентов услугами голосовой связи и скоростного интернета, сеть CDMA от «Ростелекома» будет использовать

Абоненты Кавказского филиала «МегаФона» смогут приобрести билеты в кино с помощью мобильника етном сообщении. В подтверждение платежа абонент получает SMS-сообщение с кодом, который обменивается на билет в кассе выбранного кинотеатра. Услуга «Мобильные платежи» предоставляется всем абонентам Кавказского филиала «МегаФона», кроме юридических лиц, клиентов, обсуживающихся по кредитной системе расчетов, и абонентов тарифного плана «Свобода слова». Сервис доступен с финансово активных

Adobe поддержала 91 уголовное дело против софтверных пиратов за три квартала 2012 г. 2012 г. в ЮФО было поддержано 91 уголовное дело (в сравнении с 72 за аналогичный период 2011 г.); в СКФО в трех кварталах 2012 г. представители Adobe поддержали 73 уголовных дела (70 — за анало

«Ростелеком» открыл первый ЦОД в СКФО проекта по созданию национальной платформы распределенной обработки данных. Строительство первого в Северо-Кавказском федеральном округе ЦОДа производилось в соответствии с российскими и мировы

Huawei построила опорную сеть для «Северо-Кавказского банка Сбербанка» Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, завершила проект по созданию опорной сети для «Северо-Кавказского банка Сбербанка России» в г. Ставрополь. Проект основан на решении Huawei на базе технологии DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing — спектральное мультиплексирование п

«Телигент» внедрил услугу «Контактный центр» в Кавказском филиале «МегаФона» программных продуктов, завершила проект по разработке и внедрению услуги «Контактный центр» на сети Кавказского филиала «МегаФона». Данная услуга позволяет компаниям среднего, малого, а также с