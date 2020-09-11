Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе

Сбербанк предоставит безработным жителям семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) возможность зарабатывать на платформе разметки данных TagMe. В среду старт пилотного проекта представители SberAI (группа подразделений Сбербанка, занимающихся передовыми проектами в сфере искусственного интеллекта) Максим Еременко, Андрей Черток и Марианна Данилина обсудили с представителями аппарата полпреда президента России в СКФО.

Безработным жителям регионов Северного Кавказа и тем, кто нуждается в подработке, будет предложено заняться разметкой аудиозаписей и изображений еды для ряда проектов SberAI в области распознавания речи и компьютерного зрения. На первом этапе в проекте примет участие до 400 жителей СКФО. Если «пилот» окажется успешным, он может быть масштабирован, в том числе и в других федеральных округах.

Чтобы искусственный интеллект научился распознавать речь или изображения, ему нужно показать тысячи, десятки тысяч примеров (чем больше — тем лучше), где ту же задачу решил человек. Подготовка таких примеров и называется разметкой данных. За счет нее готовится основа для машинного обучения.

За правильно выполненную работу разметчики данных получают денежное вознаграждение. Разметкой на TagMe занимаются и около 500 сотрудников Сбербанка. Платформа уже используется в восьми его подразделениях. За все время работы TagMe уже было размечено 3,5 млн объектов.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Благодаря большому количеству качественно размеченных данных Сбербанк создает на основе искусственного интеллекта продукты и решения, которые в конечном счете повышают качество жизни наших граждан. Мы рады, что благодаря пилотному проекту на Северном Кавказе мы уже сейчас решаем эту задачу, предоставляя людям возможность заниматься интересным и полезным трудом и получать за это деньги».

Юрий Чайка, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, сказал: «Одной из основных социально-экономических проблем субъектов Северного Кавказа, на решение которых направлены усилия федеральных и региональных органов власти, по-прежнему является высокий уровень безработицы. В период осложнения эпидемиологической обстановки и, соответственно, ситуации на рынке труда требуются принципиально новые инструменты, которые в кратчайшие сроки позволят жителям округа получить дополнительный доход. Платформа разметки данных Сбербанка в этом плане — очень перспективный проект, который пройдет апробацию именно на Северном Кавказе».