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Сбер Sber AI Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту Sberbank Artificial intelligence laboratory

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory

 

"Как искусственный интеллект повлиял на цифровую трансформацию?"  Сергей Зудин, Управляющий директор, директор по развитию бизнеса, SberDevices, CNews FORUM 2023


12.12.2024 Новый этап в генерации ИИ-видео: Сбербанк представляет обновлённую модель Kandinsky Video 1
11.12.2024 Сбербанк представил GigaDoc — мультимодальный медицинский диагностический ассистент 1
08.11.2024 Пользователи онлайн-сервисов и маркетплейсов получат более точные рекомендации по товарам, играм, аудио- и видеоконтенту 1
18.10.2024 Российские разработчики получили возможность безопасно обучать ИИ в различных доменах 1
05.08.2024 Сбербанк разработал ИИ-сервис для автоматической оценки исследований сердца 1
14.06.2024 Нейросети Kandinsky исполнилось два года 1
28.05.2024 Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений 1
17.05.2024 «Сбер» и «Р-Фарм» разработали ИИ-решение для повышения скорости разработки лекарственных препаратов 1
22.04.2024 Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям 1
10.04.2024 Россияне выложили в открытый доступ исходный код мультимодального ИИ 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1
04.04.2024 «Сбер» представил новую версию модели Kandinsky 1
03.04.2024 Сбербанк представил ИИ-сервис «Ассистент преподавателя» 2
28.02.2024 ИИ-технология Сбербанка прогнозирует развитие злокачественных новообразований 1
15.02.2024 Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1
05.02.2024 Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос 1
19.01.2024 Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году 1
08.12.2023 Российские ученые научили видеокамеры распознавать лица в 30 раз быстрее, чем раньше 1
22.11.2023 В AIRI разработали ИИ-модель, которая мыслит образами 1
22.11.2023 «Сбер» предложил «Альянсу в сфере ИИ» концепцию независимого бенчмарка MERA для оценки фундаментальных моделей 1
22.11.2023 Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0 1
19.10.2023 «Сбер» усовершенствовал GigaChat — качество ответов значительно улучшилось 1
12.10.2023 Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики 1
10.10.2023 Экологи смогут найти незаконные свалки благодаря ИИ-модели «Сбера» 1
21.09.2023 Искусcтвенный интеллект «Сбера» теперь доступен во всех умных устройствах Sber под управлением ОС «Салют ТВ» 1
05.09.2023 «Сбер» открывает публичный доступ к искусственному интеллекту для всех 1
04.09.2023 Исследователи «Сбера» вместе с российскими учёными создали базу изображений минералов с их описаниями для обучения ИИ 1
17.08.2023 «Сбер» встроил GigaChat в ассистента «Салют» на умных колонках SberBoom 1
25.07.2023 «Сбер» определил учебные заведения, которые примут участие в развитии GigaChat 1
20.07.2023 «Сбер» открыл доступ к модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT, способной генерировать тексты на 61 языке 1
12.07.2023 «Сбер» представил новую версию нейросети Kandinsky 1
14.06.2023 «Сбер» представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия» 1
01.06.2023 Продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных 1
23.05.2023 До 5 июня продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных 1
24.04.2023 Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски 1
24.04.2023 GigaChat vs ChatGPT: Сбербанк открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели 1
06.04.2023 Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений за 48 часов с помощью нейросети Kandinsky 2.1 от «Сбера» 1
04.04.2023 «Сбер» представил нейросеть Kandinsky 2.1 1
04.04.2023 Московские врачи высоко оценивают помощь искусственного интеллекта на первичных приемах 1
23.11.2022 «Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую диффузионную модель для генерации изображений по тексту на разных языках 1

Публикаций - 68, упоминаний - 69

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 39
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 15
Social Data Hub - SocialDataHub 19 8
Telegram Group 1983 8
GitHub 814 7
OpenAI 217 7
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 5
Microsoft Corporation 24625 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
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Google LLC 11775 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Сбер - СберАналитика 30 2
H2O 19 1
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Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Neuro.net - Нейро 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
NetApp - Network Appliance 636 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Intel Corporation 12197 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Fujitsu 2041 1
Directum - Директум 1090 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Cactus 26 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 19 1
Alphabet 130 1
Google DeepMind 46 1
Stafory - Стафори 16 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Age of AI 2 1
Age of AI - FreedomGPT 2 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 10 1
Selectel - Селектел 385 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 59
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НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Геометрия НПО 140 2
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Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Газпром нефть 618 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
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Unsplash 764 1
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