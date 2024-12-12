Сбер Sber AI Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту Sberbank Artificial intelligence laboratory
"Как искусственный интеллект повлиял на цифровую трансформацию?" Сергей Зудин, Управляющий директор, директор по развитию бизнеса, SberDevices, CNews FORUM 2023
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|Ведяхин Александр 131 17
|Белевцев Андрей 63 8
|Рафаловский Давид 32 6
|Меликишвили Отари 6 3
|Zak Igal - Зак Игал 16 3
|Греф Герман 419 3
|Гусев Глеб 5 3
|Колбин Евгений 67 2
|Сирота Юрий 67 2
|Щиров Илья 45 2
|Лебедев Георгий 54 2
|Кабаков Ярослав 59 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Филиппов Денис 54 2
|Комиссаров Алексей 20 2
|Оселедец Иван 24 2
|Галажинский Эдуард 12 2
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Голодец Ольга 23 1
|Кулешов Александр 22 1
|Кузьмин Павел 17 1
|Климов Алексей 4 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Колесников Евгений 17 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Гаранин Евгений 34 1
|Визильтер Юрий 5 1
|Савинова Юлия 4 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Терехова Елена 3 1
|Карев Виталий 1 1
|Степнов Михаил 5 1
|Положевец Петр 6 1
|Пивоваров Игорь 5 1
|Кристофари Николай 6 1
|Астраханцев Виталий 7 1
|Потапова Екатерина 13 1
|Ошурков Александр 1 1
|Новоженов Владимир 1 1
|Ведомости 996 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|The Verge - Издание 554 1
|Известия ИД 624 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.