Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Экологи смогут найти незаконные свалки благодаря ИИ-модели «Сбера»

Экологи начали выявлять нелегальные мусорные полигоны с помощью технологий искусственного интеллекта, в том числе геоаналитической платформы «Геометрия», разработанной Sber AI. Пилотный проект реализуется «Сбер бизнес софт» в партнёрстве с ППК «Российский экологический оператор».

Основная задача нейросети — распознавать спутниковые снимки и указывать на участки, где может находиться стихийная свалка. Это позволит оперативно пресекать появление и рост незаконных мусорных полигонов и минимизировать ущерб, нанесённый экологии России.

Для реализации проекта «Российский экологический оператор» предоставил «Сберу» сведения обо всех известных легальных и нелегальных мусорных полигонах. На основе этих данных удалось сделать разметку и обучить ИИ-модель. Следующий этап — спутниковые снимки территории России будут автоматически проанализированы нейросетью на наличие стихийных свалок. После этого данные искусственного интеллекта проверят волонтёры, которые обследуют участки и подтвердят или опровергнут наличие на них незаконных мусорных полигонов.

Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО
Цифровизация

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сейчас на территории России зафиксировано свыше 15 тыс. нелегальных свалок. Причём это лишь те, о которых есть сведения. С каждым годом выявляются новые стихийные полигоны, но никто не знает их точного количества. Проект, который мы реализуем совместно с Российским экологическим оператором, направлен как раз на получение полного представления о незаконных свалках на территории России. Технологии искусственного интеллекта помогут выявить все находящиеся в стране стихийные скопления мусора. Как только ИИ-модель начнёт стабильно точно их распознавать, пилотный проект сможет трансформироваться в регулярный мониторинг, который позволит оперативно следить за ситуацией и пресекать экологические нарушения».

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор», сказал: «Информационные технологии сейчас в авангарде развития различных отраслей, и наша сфера не исключение. Мы уже применяем разработки и продолжаем расширять возможности применения новых технологий. В рамках сотрудничества с компанией «Сбер бизнес софт» будем работать над применением технологий искусственного интеллекта в сфере обращения с отходами при работе со спутниковыми снимками, а именно выявлять несанкционированные свалки. Благодаря нашему совместному проекту будет дана оценка экологической обстановки российских регионов, а итогом станет разработка предложений по применению полученных результатов на федеральном уровне».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS

Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365

В России создается ГИС с генами всех живых организмов страны. В ней будут храниться обезличенные генетические данные россиян

«Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция»

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще