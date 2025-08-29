Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181773
ИКТ 14124
Организации 10980
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3498
Системы 26096
Персоны 78141
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Волонтёрство Добровольная деятельность Волонтёр это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Т2 обеспечила педагогов-волонтеров 1 млн минут для помощи детям, оказавшимся в сложной ситуации 1
27.02.2024 Приложение «Заступник» для помощи детям в сложных ситуациях будет использовать карты 2ГИС 1
10.10.2023 Экологи смогут найти незаконные свалки благодаря ИИ-модели «Сбера» 1
05.07.2023 Интеллектуальные волонтеры: Зачем ИТ-отрасли работать с НКО и как это делать 1
28.04.2020 «Яндекс» и фонд «Дари еду» доставят продукты нуждающимся 1
23.08.2019 Власти разъяснили, как будет работать платформа для слежки за волонтерами в России 1
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации

 1
11.05.2016 Образовательная платформа Brainly закрыла раунд инвестиций объемом $15 млн 1
30.09.2015 МТС и молодёжный «ИТ-Центр» обучат безопасному интернету 15 тыс. красноярских школьников 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Волонтёрство и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 2
Yandex - Яндекс 8054 1
МегаФон 9546 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9025 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
ГЛОНАСС АО 219 1
Цифра ГК 2506 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
Сбер - СберБизнес Софт 68 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 333 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3027 1
ВкусВилл - Избёнка 167 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1139 1
Naspers 83 1
Runa Capital 158 1
General Catalyst 23 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 1
Learn Capital 2 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7852 1
Заступник Центр помощи АНО 2 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 76 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4692 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2873 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3403 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5663 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
Роспатриотцентр - Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи ФГБУ 2 1
Фонд президентских грантов 16 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Дари Еду - Благотворительный проект 3 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70334 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25197 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5607 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28559 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7110 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2912 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32842 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12637 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16252 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 835 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11864 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7975 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13295 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4166 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21509 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8759 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12017 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22319 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31215 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30222 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1445 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8210 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1059 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5586 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6594 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14214 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1382 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9956 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8384 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1120 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1237 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5018 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54891 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 649 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12529 1
Яндекс Помощь рядом 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5078 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2833 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1058 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 46 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 654 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 573 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 498 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
МТС Дети в интернете 18 1
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 9 1
Apple iOS 8096 1
Google Android 14449 1
Путин Владимир 3290 1
Шатунов Игорь 1 1
Аветисян Армен 47 1
Клепинин Павел 16 1
Borkowski Michal - Борковски Михал 3 1
Аксельрод Илья 17 1
Бурков Олег 2 1
Иванов Дмитрий 96 1
Денисова Татьяна 1 1
Ведяхин Александр 149 1
Фасио Татьяна 1 1
Утьманов Игорь 1 1
Borkowski Michael - Барковски Майкл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152530 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44872 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18181 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52934 2
Казахстан - Республика 5722 2
Украина 7723 2
Европа 24493 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7902 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4174 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2584 1
Россия - СФО - Новосибирск 4536 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 287 1
Азия - Азиатский регион 5678 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1330 1
Беларусь - Белоруссия 5934 1
Земля - планета Солнечной системы 10536 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1659 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1481 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1767 1
Япония 13425 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1201 1
Индия - Bharat 5601 1
Финляндия - Финляндская Республика 3638 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 374 1
Америка Южная 863 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2852 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30965 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10409 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53728 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7734 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8382 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17016 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3516 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9344 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 271 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14574 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6503 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25310 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3735 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4153 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19769 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5467 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4642 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2775 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8819 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2529 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 403 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 816 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 82 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50144 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 478 1
НКО - Некоммерческая организация 531 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 25 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8134 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 720 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10340 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2322 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1602 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380821, в очереди разбора - 737547.
Создано именных указателей - 181773.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: