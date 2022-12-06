Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 112987
ИКТ 9158
Организации 7196
Ведомства 1367
Ассоциации 731
Технологии 3060
Системы 19493
Персоны 44535
География 1775
Статьи 1314
Пресса 938
ИАА 596
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1798
Мероприятия 813

Правоохранительные органы Полиция Милиция Силовые ведомства Спецслужбы Специальные службы Охранные структуры



06.12.2022 В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием
24.11.2022 Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения
01.11.2022 Российские роботы отправятся работать в полицию эмирата Аджман в ОАЭ
19.09.2022 Модульные ИБП «Патриот» – высокая степень промышленной готовности и поэтапное наращивание мощности
20.06.2022 ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков
13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников
05.04.2022 Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США
17.02.2022 ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли
19.01.2022 Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело
12.01.2022 Спецслужбы США выпустили инструкцию по борьбе с русскими хакерами. Что они советуют?
20.12.2021 Российский полицейский лишился должности за майнинг криптовалюты на рабочем месте
23.11.2021 «Промобот» представил новую версию робота-полицейского
05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине
16.08.2021 О приватности можно забыть. Apple согласилась взламывать iPhone для силовиков
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами
06.07.2021 Популярный бесплатный аудиоредактор «стучит» на пользователей российским силовикам. Сообщество разработчиков в бешенстве
17.06.2021 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками
30.04.2021 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список»
17.03.2021 Крупный разработчик шпионского ПО, сотрудничавший с силовиками, внезапно стал банкротом
12.03.2021 Силовики арестовали полсотни бандитов и 17 тонн кокаина, взломав сверхзащищенную сеть
19.01.2021 Самый защищенный мессенджер в мире, похоже, не взламывали. Дезинформация исходила от подрядчика силовиков
28.12.2020 LG и Magna создают совместное предприятие для расширения рынка электрификации силовых агрегатов
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции
25.06.2020 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет
02.06.2020 Anonymous разгромили сайты полиции США
31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции
23.10.2019 Новая инфосистема для силовиков работает на «Эльбрусах»
02.10.2019 «Росэлектроника» начала производство зарядных терминалов для нагрудных видеорегистраторов силовиков
30.09.2019 Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером
25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков
16.04.2019 Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей

Публикаций - 4401, упоминаний - 5143

Правоохранительные органы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23552 291
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10121 208
Google LLC 10983 196
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7004 169
Apple Inc 11242 165
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8084 154
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4186 149
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2808 147
Meta Platforms - Facebook 4343 129
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9545 127
Twitter 2711 110
Yandex - Яндекс 5732 108
Aros SEQ - SEC Consult Services 1645 99
IBM - International Business Machines Corp 9204 97
EA - Electronic Arts 1273 91
Cisco Systems 4887 89
Yahoo! 3689 77
7047 69
Intel Corporation 11686 69
Amazon Inc - Amazon.com 2810 65
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2705 65
InfoWatch - Инфовотч 925 65
Telegram Group 1080 62
Samsung Electronics 9758 60
VK - Mail.ru Group 3212 60
1С-ИжТиСи 6362 60
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 60
Huawei 3524 58
Ростех - Автоматика Концерн 1500 57
Lenovo Motorola 3505 54
Цифра ГК 2162 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 852 44
Ростелеком - Связьинвест 1704 44
HP Inc. 5528 43
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5595 42
Group-IB - Группа информационной безопасности 473 42
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6289 41
Adobe Systems 1507 40
SAP SE 4895 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5867 128
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6218 94
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6654 89
РЖД - Российские железные дороги 1632 52
eBay Inc 1599 51
Россети Ленэнерго 2356 49
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2526 45
Почта России ПАО 2003 40
Евросеть 1401 39
Газпром ПАО 1162 34
Альфа-Групп 665 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2410 31
Лента - Сеть розничной торговли 1714 28
LinkedIn 585 27
Резонанс НПП 346 27
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 23
Связной ГК 1339 21
Альфа-Банк 1604 19
Май - Майский чай - российская торговая компания 1026 18
Visa International 1874 18
Familia - Фамилия - Торговая сеть 233 18
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 328 16
ГПБ - Газпромбанк 945 16
IPOC 123 15
Boeing 988 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1022 14
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 361 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1850 13
X5 Group - Перекрёсток 454 13
Почта Банк 360 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод 385 13
Tesla Motors 340 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 895 12
Bank of America - Банк Америки 221 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 673 12
Volvo Cars 249 12
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18047 764
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3072 579
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10421 375
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2717 364
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9209 335
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 250
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 188
Президент Российской Федерации 3736 180
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 159
Судебная власть - Judicial power 2105 153
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 131
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 129
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 127
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3730 123
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1221 116
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 528 112
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 109
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2895 96
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 96
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1862 85
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 84
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 82
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 662 75
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2424 73
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 72
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 70
Администрация Президента РФ 980 70
Правительство Москвы 2002 69
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 983 68
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2440 67
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 60
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 59
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 59
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 55
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 52
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 52
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 51
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 50
Верховный суд Российской Федерации 780 49
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 49
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 71
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 19
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 17
Аль-Каида - террористическая организация 53 16
Демократическая политическая партия США 117 15
РосКомСвобода - Общественная организация 86 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2575 14
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 13
Единая Россия - Политическая партия 266 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 12
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 11
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 11
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 10
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 9
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 9
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 9
ЛДПР 100 8
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 4
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 252 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79517 1418
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20053 1086
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53724 804
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25920 561
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39364 511
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22331 442
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25215 434
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11263 384
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15128 379
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12124 364
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17607 354
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4002 335
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9172 290
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22078 285
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5291 274
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11689 271
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9106 270
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21505 265
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26110 263
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5506 259
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16115 236
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13617 230
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15043 222
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12643 219
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7830 211
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 8997 203
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6942 202
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9568 193
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3420 191
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10266 190
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17371 181
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11437 179
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10994 174
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5063 166
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12697 165
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6403 164
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3516 163
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13271 160
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4497 154
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8866 152
Microsoft Windows 2000 12704 183
Microsoft Windows 14493 144
Google Android 12623 123
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4145 120
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4364 113
Linux OS 8311 110
Apple iPhone 6 6195 90
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2923 90
Apple iOS 6846 87
Apple iPhone - серия смартфонов 6647 86
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2516 85
Age of Kings 3449 83
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3296 78
EA Need for Speed - компьютерная игра 219 67
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 63
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6573 61
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 498 56
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 764 55
Microsoft Skype 1980 52
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1082 48
WhatsApp Messenger 868 46
Google YouTube - Видеохостинг 2441 44
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3952 43
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 903 38
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 37
Apple iPad 3747 37
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 470 37
VK - Mail.ru Одноклассники 1488 35
Microsoft Office 3455 34
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 247 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1057 34
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 30
Google Play - Google Store - Android Market 2957 30
Microsoft Windows XP 2365 27
Apple - App Store 2618 27
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 27
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 26
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 259 25
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 407 24
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 738 23
Путин Владимир 2747 139
Медведев Дмитрий 1631 71
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 56
Рейман Леонид 1031 51
Никифоров Николай 1172 48
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 47
Щеголев Игорь 691 33
Касперский Евгений 302 30
Дуров Павел 252 29
Яровая Ирина 70 27
Мельникова Анастасия 252 25
Зенкин Денис 262 25
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 25
Касперская Наталья 272 23
Кабанов Владимир 174 22
Греф Герман 368 21
Чичваркин Евгений 162 19
Шадаев Максут 645 18
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 18
Ковалев Александр 158 18
Сачков Илья 111 17
Калинин Александр 136 17
Гвоздев Дмитрий 107 16
Мишустин Михаил 487 16
Мирошников Борис 60 16
Доля Алексей 67 16
Иванов Олег 136 16
Ульянов Владимир 159 15
Левин Борис 48 15
Шилов Сергей 85 14
Жаров Александр 174 14
Наумов Виктор 125 14
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 13
Галушкин Олег 178 13
Акимов Максим 178 13
Рожецкин Леонид 48 13
Coats Dan - Коутс Дэн 14 13
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 13
Чернышенко Дмитрий 439 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 12
Россия - РФ - Российская федерация 123703 2125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50294 1329
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39557 786
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12956 450
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15168 361
Европа 21346 356
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17173 341
Германия - Федеративная Республика 12033 300
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15067 255
Украина 7299 187
Канада 4716 164
Япония 12948 164
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13215 160
Земля - планета Солнечной системы 9718 157
Франция - Французская Республика 7092 151
Индия - Республика 5091 135
Израиль 2613 118
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6337 114
Южная Корея - Республика 6301 108
Нидерланды 3316 106
Италия - Итальянская Республика 4231 105
Великобритания - Лондон 2371 104
США - Калифорния 4674 102
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 98
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3432 96
Испания - Королевство 3606 88
Казахстан - Республика 4872 85
США - Нью-Йорк 2811 85
Беларусь - Белоруссия 4319 81
Швеция - Королевство 3461 81
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 76
Бразилия - Федеративная Республика 2243 69
Азия - Азиатский регион 4673 68
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 68
США - Колумбия - Вашингтон 1369 65
Финляндия - Финляндская Республика 3479 55
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2032 53
Америка Северная 2939 52
Китай - Тайвань 3762 52
Ближний Восток 2660 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41947 1466
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4139 866
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42242 727
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15173 463
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24118 446
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6093 434
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7562 426
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3336 358
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6318 331
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20451 264
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1141 253
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1522 244
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1677 240
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3509 240
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8332 238
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8902 221
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4528 180
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14142 169
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10460 168
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5431 167
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10003 165
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10774 162
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9436 157
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4958 143
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4994 134
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3678 133
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5157 131
Английский язык 6179 127
Страхование - Страховое дело - Insurance 5198 124
Энергетика - Energy - Energetically 4325 121
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4440 117
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3931 117
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9232 114
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 747 105
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1980 105
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4396 104
Паспорт - Паспортные данные 2107 96
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3176 96
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4862 95
Кредитование - Сrediting - Заём 5580 90
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11011 181
Thomson Reuters - Рейтер 5777 128
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 85
Коммерсантъ - Издательский дом 1251 83
AP - Associated Press 1994 65
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 63
The Register 1412 56
РИА Новости 808 49
NYT - The New York Times 1003 46
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 674 44
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 43
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 40
Bloomberg 1117 37
CNews RND - R&D.CNews 2274 27
91Mobiles 1702 27
Ведомости 570 23
The Washington Post 309 22
The Guardian - Британская газета 340 22
Forbes - Форбс 636 22
Times 649 22
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 21
ZDnet 596 20
WikiLeaks 114 20
N+1 - Издание 139 16
Wired - Издание 225 15
The Verge - Издание 505 15
BleepingComputer - Издание 208 15
New Scientist 1447 13
Российская газета 241 13
Nature 795 13
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 13
Ananova 250 12
CNews - ZOOM.CNews 1758 12
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 12
Известия ИД 475 11
Telegraph 207 11
Phys.org 973 11
USA Today 125 11
TAdviser - Центр выбора технологий 307 11
Wikipedia - Википедия 441 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7486 141
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2163 52
IDC - International Data Corporation 4854 52
Gartner - Гартнер 3483 30
Juniper Research 503 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 10
CNews Tenders 16 10
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 9
Frost & Sullivan 200 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 530 5
Forrester Research 812 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 4
CNews Мишень 160 4
Markets&Markets Research 105 3
ABI Research 233 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 3
Recorded Future 12 3
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 2
S&P 500 551 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
S&P - Standard and Poor’s 482 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
RepTrak Global 100 4 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
Zecurion Analytics 25 2
comScore 389 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
Wainhouse Research 40 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 12 2
Privacy International 14 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
IHS Markit 21 2
Fortune Global 500 283 2
РАН - Российская академия наук 1804 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 24
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 20
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 18
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 580 15
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 15
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 245 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 665 10
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 9
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 167 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 6
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 20 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 6
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 216 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 336 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 299 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 110 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 4
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 243 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 108 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 56 4
University of Oxford - Оксфордский университет 192 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11683 175
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2087 55
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 39
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 32
CNews FORUM Информационные технологии завтра 874 20
CNews AWARDS - награда 411 10
День молодёжи - 27 июня 692 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1741 9
Армия - Международный военно-технический форум 36 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 8
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 6
CeBIT 461 6
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 5
Связь-Экспокомм 94 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 5
Black Hat - Конференция 78 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 785 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 414 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 4
ИнфоКом 86 4
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 3
Infosecurity - выставка 63 3
Высокие технологии XXI века 78 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 3
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 3
Docflow 133 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 2
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 16 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222386, в очереди разбора - 875288.
Создано именных указателей - 112987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Электромобили Evolute: обзор моделей

17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Показать еще

Наука

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые
Показать еще