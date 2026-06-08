«Элемент-Технологии» и «Реватт» договорились о поставках силовых модулей для быстрых электрозарядных станций По соглашению о сотрудничестве «Элемент-Технологии» (входит в группу компаний «Элемент») поставит порядка 800 российских силовых модулей мощностью 40 кВт собственной разработки производителю зарядных станций для электромобилей «Реватт». Серийное производство модулей планируется запустить уже в ближайшие несколько

«Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков на снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации устройств, применяемых на объектах критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэл». Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограни

Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ ре восемь подобных случаев, произошедших в США за последнее время. При расследования каждого из них правоохранительные органы чрезмерно полагались на технологии – широко используемые инструмент

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам ряет изображения и передает результат ИТ-платформе — статус «проверено» или «отклонено». Unsplash - Zulfugar Karimov Разработчиков ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам, хакеры взломали партнера компаний Руководство Persona подтвердило факт взлома, генеральный директор Рик Сонг (Rick Song) поблагодарил хакеров за обнаружение ИТ-уязвимости. Операцио

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции Доступ к базе данных полиции ИТ-сервиса знакомств Twinby планирует проверять пользователей в Министерстве внутренних дел (МВД) России, пишет «Коммерсант». Для того чтобы пользователи могли отправить в ведомство про

Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая самостоятельно воспринимать окружающую обстановку и принимать разумные решения. Нейросеть Kandinsky Полицейский робопес в представлении нейросети Kandinsky Роботизированные собаки повысят скоро

Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки» данные отслеживания судов, находящихся в прибрежной зоне (вероятно, находятся в распоряжении Береговой охраны США, вида вооруженных сил, не входящего в структуру Минобороны США) и оперативные данные полиции. Собранные данные также содержат трафик ряда организаций в сфере ритейла, финансов, банкинга, использующих спутниковую связь для объединения значительно удаленных друг от друга филиалов

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов ереводе денег по ошибке. Со слов заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, около 80% дропперов, с которыми пообщались представители Сбербанка вместе с сотрудниками российской полиции, действовали без злого умысла. Банковская карта ими была потеряна или передана другому человеку в пользование. «Эти невольные дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и б

В МАИ разработали стенды для испытаний электрических силовых установок тяжёлых БЛА В Московском авиационном институте создали и запустили в работу два стенда для испытаний электрических силовых установок беспилотных летательных аппаратов массой до 120 кг. Они позволяют тестировать новые ЭСУ в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Об этом CNews сообщили предста

Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин» выполнения рутинных и повторяющихся задач. В переводе означает «роботизированная автоматизация процессов». О результатах внедрения этих технологий в ИТ-инфраструктуру компании рассказал ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев на CNews FORUM Кейсы Компания «Силовые машины» обеспечивае

Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов Миллиарды инвестиций Группа компаний «Элемент», крупнейший производитель микроэлектроники в России инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия (GaN) на одном из своих предприятий — НИИЭТ в Воронеже, выяснил «Коммерсант». Плановая проектная мощность нового производства — 5,5 тыс. пластин в 200-мм

Минцифры: Онлайн-магазины будут передавать силовикам данные о местоположении пользователей только при подозрении на мошенничество Опровержение Минцифры Минцифры опровергло информацию о том, что правоохранительные органы якобы получат данные о местоположении всех пользователей маркетплей

Пользователей по всему миру терзают мошенники, притворяясь силовиками и их «коллеги» в США, Испании и других странах: выдают себя за представителей официальных органов - силовиков и чиновников. Впрочем, используют они и самые передовые технологии, например, клони

Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг» Как будут защищать данные Минцифры РФ будет обсуждать с правоохранительными органами возможность подавать в личном кабинете на портале «Госуслуг» зая

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции кой модернизации. Планируется расширение полномочий Европола, чтобы он стал полноценным оперативным полицейским агентством. Дополнительно анонсированы новая редакция Закона о кибербезопасности,

С сервисом «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» «Т-Банк» стал обмениваться информацией с правоохранительными органами в разы быстрее для увеличения раскрываемости преступлений начимый электронный документооборот (ЭДО) при обмене информацией о пользователях банковских услуг с правоохранительными органами в случае законных запросов от последних. Об этом CNews сообщили

У российских силовиков дефицит аппаратуры для взлома смартфонов. Иностранную не продают, отечественной почти нет ких доказательств, пишет РБК. По информации издания, наработки BelkaSoft применялись в самых разных силовых структурах России. Смартфон – это кладезь информации для силовиков. Если получить к н

Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции а Google и Amazon нажаловались на софтверную корпорацию в антимонопольные органы. Они уведомили о происходящем Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое The Register называет «антимонопольной полицией Великобритании» (Britain's anti-trust police). Как пишет издание, Microsoft считает сам факт того, что Google и Amazon обратились в антимонопольный орган с призывом «вмешаться и ограни

Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах деральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специальном дизайне. Об этом CNews сообщили представители

В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза Силовой элемент Как стало известно CNews, НПО «Энергомодуль» произвело первые образы российских силовых модулей на кристаллах третьего поколения силовых полупроводников - разработке группы «Элемент». Об этом CNews рассказали представители «Элемента». Силовой модуль, выпускаемый «Эн

ИТ-система ФСБ обойдется в полмиллиарда. Это меньше, чем аналоги у других силовиков «Улей-23». Подробности проекта неизвестны, ФСБ не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Затраты на цифровизацию ФСО, Росгвардии и МВД Затраты на цифровизацию ФСБ значительно ниже, чем у других силовых ведомств, чьи мероприятия включены в ЦГУ. Так, на обеспечение развития и функционирования информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД (Министерство внутренн

Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы покушение на Халеда Машаля (Khaled Mashaal) в Аммане); в третьих случаях о причастности израильской спецслужбы сообщали компетентные источники или же для подобных предположений существуют доста

Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией ий Alphabet, материнской компании Google. Всего беспилотный флот Waymo насчитывает 627 автомобилей; полицейским Финикса они хорошо знакомы, как и водителям. В репортаже канала Fox 10 Phoenix од

В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков деленных сетях связи с целью оказания услуг ограниченному кругу лиц или группе лиц. Фото: Kandinsky 2.1 В России завершается создание национального стандарта профессиональной мобильной радиосвязи для силовых структур, промышленных и транспортных компаний Авторы Стратегии ожидают частичный переход пользователей сетей ПМР на сети сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Кроме то

Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей тая с 2021 г., кибер-полиция стала открывать аккаунты в социальных медиа Weibo, Wechat и Baidu BBS. Правоохранительные органы активно начали патрулировать интернет и получать отчетность о польз

Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети NAFIN, заявили нидерландские спецслужбы. Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фо

Спецслужбы США получат дополнительный доступ к данным частных компаний ых вторжений в критически важную инфраструктуру США. Эти отношения были построены на опасениях, что спецслужбы и частные фирмы были слишком разобщены, чтобы должным образом обмениваться информа

Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю запрещенными веществами и отказ сотрудничать с полицией ставленной информации, во Франции Павла Дурова обвиняют в недостаточном сотрудничестве с властями и правоохранительными органами. Также ему вменяют внедрение в Telegram ряда функций, которые не

В России появится гигантское суверенное производство силовых полупроводников. Аналогов в стране нет Силовой и отечественный На территории России в обозримом будущем развернется крупномасштабное производство силовых полупроводников, в частности, диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Элемент», которая планирует наладить их вы

Ученые НИТУ МИСИС в десятки раз повысили производительность силовых электронных устройств за его уникальных свойств, простоты технологии и низкой стоимости. Материал способен выдерживать высокие напряжения и работать при высоких температурах, а также пригоден для применения в высокомощных силовых устройствах. Он обладает высокой скоростью насыщения электронов, одной из самых высоких среди всех полупроводников. По характеру проводимости полупроводники делят на n-тип и р-тип. Полу

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России «МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Раз в крупных городах России есть мотополиция, то, логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть

Знаменитая почта для секретной переписки Proton сдала своего клиента полиции. Никто не защищен з общего у них, разве что, только участие в истории с испанской полицией. Как пишет портал VilaWeb, правоохранительные органы выслеживали человека, подозреваемого в поддержке каталонской сепара

Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку» еративники ФСБ и «решальщики», готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы. Только полицейским, по данным обвиняемого, он переводил до $5 млн в месяц. «Темные» дела на криптоби

В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами оботы призваны сделать остановки, аресты и другие напряженные ситуации менее опасными. Они помогают полицейским во всем: от наблюдения до расчистки завалов на местах аварий и детонации бомб. Ai

Производитель электроники «Элемент» инвестирует 20 миллиардов в производство силовых транзисторов и диодов Импортозамещение транзисторов и диодов ГК «Элемент» планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния, выяснил «Коммерсант». Проект называется «Кубик». Сроки начала производства не уточняются. В «Элементе» рассчитывают к 2

Виртуальные «самопохищения» - новая форма вымогательств в США: Жертву нашли в горах живой, но очень замерзшей и напуганной «киберпохищения» в североамериканском штате Юта, пишет The Washington Post со ссылкой на сообщение полиции. Пропавший без вести семнадцатилетний студент по обмену Кай Чжуан (Kai Zhuang) был об

Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским отников бюджетных сфер, пишут «Ведомости». Гаджеты пойдут, в частности, врачам, пожарным, учителям, полицейским и пр. Притом никаких Apple iPad им не достанется – они не смогут рассчитывать даж

Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве Потенциальная причастность силовых структур Расследование дела ИТ-дистрибьютора Merlion, связанное с арестом его сооснов

МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов ную ОС. Все упомянутые устройства работают под управлением ОС Android. CNews направил в МВД вопросы о планах министерства по переходу на отечественную систему «Аврора», и ожидает ответа. Телефоны для полиции Министерство в марте заключило контракт на покупку китайских BQ (1521 шт.) и Realme (50 шт.) на общую сумму 7 млн руб. Одно устройство Realme C30s обошлось МВД в 6080 руб., BQ 5765L Cle