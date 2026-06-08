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Индексная книга (каталог) CNews*
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Постников Б.А. "Опергруппа Вахрушева" 1987г. Постников Б.А. "Опергруппа Вахрушева" 1987г.
«РАБОТНИК МИЛИЦИИ! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» Ты ни на минуту не имеешь права ослаблять свою настороженность! Соловьев М., 1953 год «РАБОТНИК МИЛИЦИИ! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» Ты ни на минуту не имеешь права ослаблять свою настороженность! Соловьев М., 1953 год
«БУДЬ ВСЕГДА НА ПОСТУ» Лукьнов М., 1980-е. «БУДЬ ВСЕГДА НА ПОСТУ» Лукьнов М., 1980-е.
Постников Б.А. "Опергруппа Вахрушева" 1987г.

СОБЫТИЯ


08.06.2026 «Элемент-Технологии» и «Реватт» договорились о поставках силовых модулей для быстрых электрозарядных станций

По соглашению о сотрудничестве «Элемент-Технологии» (входит в группу компаний «Элемент») поставит порядка 800 российских силовых модулей мощностью 40 кВт собственной разработки производителю зарядных станций для электромобилей «Реватт». Серийное производство модулей планируется запустить уже в ближайшие несколько
10.04.2026 «Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков

на снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации устройств, применяемых на объектах критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэл». Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограни
16.03.2026 Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ

ре восемь подобных случаев, произошедших в США за последнее время. При расследования каждого из них правоохранительные органы чрезмерно полагались на технологии – широко используемые инструмент
24.02.2026 ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

ряет изображения и передает результат ИТ-платформе — статус «проверено» или «отклонено». Unsplash - Zulfugar Karimov Разработчиков ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам, хакеры взломали партнера компаний Руководство Persona подтвердило факт взлома, генеральный директор Рик Сонг (Rick Song) поблагодарил хакеров за обнаружение ИТ-уязвимости. Операцио
06.11.2025 Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

Доступ к базе данных полиции ИТ-сервиса знакомств Twinby планирует проверять пользователей в Министерстве внутренних дел (МВД) России, пишет «Коммерсант». Для того чтобы пользователи могли отправить в ведомство про
17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая

самостоятельно воспринимать окружающую обстановку и принимать разумные решения. Нейросеть Kandinsky Полицейский робопес в представлении нейросети Kandinsky Роботизированные собаки повысят скоро
15.10.2025 Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки»

данные отслеживания судов, находящихся в прибрежной зоне (вероятно, находятся в распоряжении Береговой охраны США, вида вооруженных сил, не входящего в структуру Минобороны США) и оперативные данные полиции. Собранные данные также содержат трафик ряда организаций в сфере ритейла, финансов, банкинга, использующих спутниковую связь для объединения значительно удаленных друг от друга филиалов
13.10.2025 Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

ереводе денег по ошибке. Со слов заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, около 80% дропперов, с которыми пообщались представители Сбербанка вместе с сотрудниками российской полиции, действовали без злого умысла. Банковская карта ими была потеряна или передана другому человеку в пользование. «Эти невольные дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и б
17.09.2025 В МАИ разработали стенды для испытаний электрических силовых установок тяжёлых БЛА

В Московском авиационном институте создали и запустили в работу два стенда для испытаний электрических силовых установок беспилотных летательных аппаратов массой до 120 кг. Они позволяют тестировать новые ЭСУ в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Об этом CNews сообщили предста
01.09.2025 Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин»

выполнения рутинных и повторяющихся задач. В переводе означает «роботизированная автоматизация процессов». О результатах внедрения этих технологий в ИТ-инфраструктуру компании рассказал ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев на CNews FORUM Кейсы Компания «Силовые машины» обеспечивае
18.07.2025 Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов

Миллиарды инвестиций Группа компаний «Элемент», крупнейший производитель микроэлектроники в России инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия (GaN) на одном из своих предприятий — НИИЭТ в Воронеже, выяснил «Коммерсант». Плановая проектная мощность нового производства — 5,5 тыс. пластин в 200-мм

20.06.2025 Минцифры: Онлайн-магазины будут передавать силовикам данные о местоположении пользователей только при подозрении на мошенничество

Опровержение Минцифры Минцифры опровергло информацию о том, что правоохранительные органы якобы получат данные о местоположении всех пользователей маркетплей
25.04.2025 Пользователей по всему миру терзают мошенники, притворяясь силовиками

и их «коллеги» в США, Испании и других странах: выдают себя за представителей официальных органов - силовиков и чиновников. Впрочем, используют они и самые передовые технологии, например, клони
17.04.2025 Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

Как будут защищать данные Минцифры РФ будет обсуждать с правоохранительными органами возможность подавать в личном кабинете на портале «Госуслуг» зая
02.04.2025 Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

кой модернизации. Планируется расширение полномочий Европола, чтобы он стал полноценным оперативным полицейским агентством. Дополнительно анонсированы новая редакция Закона о кибербезопасности,
19.03.2025 С сервисом «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» «Т-Банк» стал обмениваться информацией с правоохранительными органами в разы быстрее для увеличения раскрываемости преступлений

начимый электронный документооборот (ЭДО) при обмене информацией о пользователях банковских услуг с правоохранительными органами в случае законных запросов от последних. Об этом CNews сообщили

10.03.2025 У российских силовиков дефицит аппаратуры для взлома смартфонов. Иностранную не продают, отечественной почти нет

ких доказательств, пишет РБК. По информации издания, наработки BelkaSoft применялись в самых разных силовых структурах России. Смартфон – это кладезь информации для силовиков. Если получить к н
06.03.2025 Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

а Google и Amazon нажаловались на софтверную корпорацию в антимонопольные органы. Они уведомили о происходящем Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое The Register называет «антимонопольной полицией Великобритании» (Britain's anti-trust police). Как пишет издание, Microsoft считает сам факт того, что Google и Amazon обратились в антимонопольный орган с призывом «вмешаться и ограни
31.01.2025 Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах

деральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специальном дизайне. Об этом CNews сообщили представители

24.01.2025 В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза

Силовой элемент Как стало известно CNews, НПО «Энергомодуль» произвело первые образы российских силовых модулей на кристаллах третьего поколения силовых полупроводников - разработке группы «Элемент». Об этом CNews рассказали представители «Элемента». Силовой модуль, выпускаемый «Эн
08.11.2024 ИТ-система ФСБ обойдется в полмиллиарда. Это меньше, чем аналоги у других силовиков

«Улей-23». Подробности проекта неизвестны, ФСБ не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Затраты на цифровизацию ФСО, Росгвардии и МВД Затраты на цифровизацию ФСБ значительно ниже, чем у других силовых ведомств, чьи мероприятия включены в ЦГУ. Так, на обеспечение развития и функционирования информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД (Министерство внутренн
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы

покушение на Халеда Машаля (Khaled Mashaal) в Аммане); в третьих случаях о причастности израильской спецслужбы сообщали компетентные источники или же для подобных предположений существуют доста
21.10.2024 Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией

ий Alphabet, материнской компании Google. Всего беспилотный флот Waymo насчитывает 627 автомобилей; полицейским Финикса они хорошо знакомы, как и водителям. В репортаже канала Fox 10 Phoenix од
17.09.2024 В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков

деленных сетях связи с целью оказания услуг ограниченному кругу лиц или группе лиц. Фото: Kandinsky 2.1 В России завершается создание национального стандарта профессиональной мобильной радиосвязи для силовых структур, промышленных и транспортных компаний Авторы Стратегии ожидают частичный переход пользователей сетей ПМР на сети сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Кроме то
02.09.2024 Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей

тая с 2021 г., кибер-полиция стала открывать аккаунты в социальных медиа Weibo, Wechat и Baidu BBS. Правоохранительные органы активно начали патрулировать интернет и получать отчетность о польз
29.08.2024 Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена

поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети NAFIN, заявили нидерландские спецслужбы. Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фо
29.08.2024 Спецслужбы США получат дополнительный доступ к данным частных компаний

ых вторжений в критически важную инфраструктуру США. Эти отношения были построены на опасениях, что спецслужбы и частные фирмы были слишком разобщены, чтобы должным образом обмениваться информа
25.08.2024 Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю запрещенными веществами и отказ сотрудничать с полицией

ставленной информации, во Франции Павла Дурова обвиняют в недостаточном сотрудничестве с властями и правоохранительными органами. Также ему вменяют внедрение в Telegram ряда функций, которые не
31.07.2024 В России появится гигантское суверенное производство силовых полупроводников. Аналогов в стране нет

Силовой и отечественный На территории России в обозримом будущем развернется крупномасштабное производство силовых полупроводников, в частности, диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Элемент», которая планирует наладить их вы
21.06.2024 Ученые НИТУ МИСИС в десятки раз повысили производительность силовых электронных устройств

за его уникальных свойств, простоты технологии и низкой стоимости. Материал способен выдерживать высокие напряжения и работать при высоких температурах, а также пригоден для применения в высокомощных силовых устройствах. Он обладает высокой скоростью насыщения электронов, одной из самых высоких среди всех полупроводников. По характеру проводимости полупроводники делят на n-тип и р-тип. Полу
19.06.2024 «МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Раз в крупных городах России есть мотополиция, то, логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть
13.05.2024 Знаменитая почта для секретной переписки Proton сдала своего клиента полиции. Никто не защищен

з общего у них, разве что, только участие в истории с испанской полицией. Как пишет портал VilaWeb, правоохранительные органы выслеживали человека, подозреваемого в поддержке каталонской сепара
17.04.2024 Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку»

еративники ФСБ и «решальщики», готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы. Только полицейским, по данным обвиняемого, он переводил до $5 млн в месяц. «Темные» дела на криптоби
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами

оботы призваны сделать остановки, аресты и другие напряженные ситуации менее опасными. Они помогают полицейским во всем: от наблюдения до расчистки завалов на местах аварий и детонации бомб. Ai
29.03.2024 Производитель электроники «Элемент» инвестирует 20 миллиардов в производство силовых транзисторов и диодов

Импортозамещение транзисторов и диодов ГК «Элемент» планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния, выяснил «Коммерсант». Проект называется «Кубик». Сроки начала производства не уточняются. В «Элементе» рассчитывают к 2
04.01.2024 Виртуальные «самопохищения» - новая форма вымогательств в США: Жертву нашли в горах живой, но очень замерзшей и напуганной

«киберпохищения» в североамериканском штате Юта, пишет The Washington Post со ссылкой на сообщение полиции. Пропавший без вести семнадцатилетний студент по обмену Кай Чжуан (Kai Zhuang) был об
27.11.2023 Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским

отников бюджетных сфер, пишут «Ведомости». Гаджеты пойдут, в частности, врачам, пожарным, учителям, полицейским и пр. Притом никаких Apple iPad им не достанется – они не смогут рассчитывать даж
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве

Потенциальная причастность силовых структур Расследование дела ИТ-дистрибьютора Merlion, связанное с арестом его сооснов
29.09.2023 МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

ную ОС. Все упомянутые устройства работают под управлением ОС Android. CNews направил в МВД вопросы о планах министерства по переходу на отечественную систему «Аврора», и ожидает ответа. Телефоны для полиции Министерство в марте заключило контракт на покупку китайских BQ (1521 шт.) и Realme (50 шт.) на общую сумму 7 млн руб. Одно устройство Realme C30s обошлось МВД в 6080 руб., BQ 5765L Cle
16.08.2023 Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы

ать «общественной» Таким образом, если кто-то из россиян по тем или иным причинам попал во внимание силовых структур, и в его отношении проводятся оперативно-розыскные действия, то вся его пере

Публикаций - 5968, упоминаний - 7443

Правоохранительные органы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 387
Ростелеком 10948 286
Google LLC 12688 254
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 233
МегаФон 10742 232
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 231
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 221
Apple Inc 13154 214
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 196
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 181
Telegram Group 2940 175
Meta Platforms - Facebook 4621 157
Yandex - Яндекс 9215 152
X Corp - Twitter 2938 137
IBM - International Business Machines Corp 9699 122
Cisco Systems 5372 110
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 105
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 94
9594 94
EA - Electronic Arts 1317 92
Samsung Electronics 11064 90
Amazon Inc - Amazon.com 3277 89
Huawei 4675 88
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 87
Yahoo! 3726 87
Intel Corporation 12811 86
InfoWatch - Инфовотч 1185 85
VK - Mail.ru Group 3602 70
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 69
Lenovo Motorola 3566 67
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 66
HP Inc. 5883 60
Adobe Systems 1597 54
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 51
SAP SE 5601 50
Oracle Corporation 7074 50
Siemens AG - Siemens Group 2673 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 49
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 47
Ростелеком - Связьинвест 1719 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 206
РЖД - Российские железные дороги 2096 66
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 63
Почта России ПАО 2370 61
eBay Inc 1640 56
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 53
Газпром ПАО 1493 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 47
Евросеть 1421 47
Альфа-Групп 745 40
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 39
Microsoft - LinkedIn 699 38
Альфа-Банк 1979 34
Резонанс НПП 407 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 33
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 31
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 29
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 28
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 28
Россети Ленэнерго 1699 28
Superjob - Суперджоб 858 26
Связной ГК 1401 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Visa International 1993 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
Tesla Motors 461 20
X5 Group - Перекрёсток 640 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
Boeing 1031 19
Совкомбанк Совесть 279 19
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 18
ВТБ - Почта Банк 514 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 17
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 854
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 523
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 520
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 314
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 266
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 264
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 258
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 245
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 235
Судебная власть - Judicial power 2500 228
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 228
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 217
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 203
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 175
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 151
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 143
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 139
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 137
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 131
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 128
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 126
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 114
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 111
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 99
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 96
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 96
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 95
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 92
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 88
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 85
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 80
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 80
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 76
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 76
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 75
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 69
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 68
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 66
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 66
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 66
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 94
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 30
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 29
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 28
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
Единая Россия - Политическая партия 321 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 19
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 19
РосКомСвобода - Общественная организация 86 18
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 18
Аль-Каида - террористическая организация 67 17
Демократическая политическая партия США 122 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 16
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 15
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 14
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 13
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 12
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 12
ЛДПР 116 11
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 10
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 10
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 9
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 9
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 7
Коммунизм - Коммунистические партии 71 7
Русский Щит - ассоциация 39 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1793
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 808
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 771
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 685
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 666
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 609
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 582
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 571
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 528
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 493
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 448
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 426
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 403
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 384
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 382
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 381
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 376
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 374
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 358
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 337
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 328
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 306
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 288
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 284
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 277
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 273
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 271
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 268
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 266
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 265
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 260
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 255
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 255
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 229
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 226
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 222
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 218
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 209
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 203
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 203
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 214
Microsoft Windows 16882 205
Google Android 15243 184
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 159
Linux OS 11533 151
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 150
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 131
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 127
FreePik 1841 126
Apple iOS 8583 124
Microsoft Windows 2000 8678 115
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 109
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 93
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 88
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 80
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 79
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 72
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 64
Google YouTube - Видеохостинг 3002 64
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 63
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 63
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 63
Apple iPhone 6 4861 61
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 60
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 60
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 52
Apple iPad 4011 52
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 43
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 42
Microsoft Office 4170 40
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 40
Apple - App Store 3109 39
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 37
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 37
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 36
Microsoft Windows XP 2431 34
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 34
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 33
Путин Владимир 3454 191
Медведев Дмитрий 1665 80
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 62
Рейман Леонид 1065 58
Шадаев Максут 1210 54
Мельникова Анастасия 440 53
Никифоров Николай 1138 50
Дуров Павел 329 48
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 47
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 42
Касперский Евгений 337 37
Щеголев Игорь 699 36
Яровая Ирина 72 30
Мишустин Михаил 787 28
Зайцев Михаил 345 28
Кузнецов Станислав 162 28
Зенкин Денис 263 28
Сачков Илья 126 26
Касперская Наталья 319 25
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 24
Левин Борис 57 23
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 23
Греф Герман 485 23
Кабанов Владимир 178 22
Калинин Александр 189 22
Колокольцев Владимир 44 21
Чернышенко Дмитрий 580 21
Григоренко Дмитрий 249 19
Бедеров Игорь 103 19
Мирошников Борис 63 19
Жаров Александр 183 19
Ковалев Александр 165 19
Гвоздев Дмитрий 145 19
Шилов Сергей 99 18
Наумов Виктор 126 18
Доля Алексей 67 18
Ульянов Владимир 162 17
Павлов Никита 146 17
Водясов Алексей 222 16
Иванов Олег 152 16
Россия - РФ - Российская федерация 166166 3142
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 1715
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 1067
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 566
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 529
Европа 24963 498
Германия - Федеративная Республика 13221 380
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 378
Украина 7928 288
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 221
Франция - Французская Республика 8177 213
Канада 5081 211
Земля - планета Солнечной системы 10865 201
Япония 13807 201
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 193
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 184
Индия - Bharat 5869 179
Южная Корея - Республика 7051 150
Нидерланды 3745 142
Израиль 2856 141
США - Калифорния 4829 131
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 127
Италия - Итальянская Республика 4508 127
Великобритания - Лондон 2432 122
Казахстан - Республика 6047 121
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 121
Испания - Королевство 3839 119
США - Нью-Йорк 3180 118
Беларусь - Белоруссия 6289 117
Азия - Азиатский регион 5920 105
Швеция - Королевство 3781 101
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 97
Бразилия - Федеративная Республика 2520 90
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 84
Африка - Африканский регион 3640 80
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 249
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 179
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 165
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The Register - The Register Hardware 1784 92
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 87
РИА Новости 1033 77
AP - Associated Press 2007 70
Bloomberg 1627 67
Ведомости 1466 62
NYT - The New York Times 1100 57
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 56
Forbes - Форбс 1002 54
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 49
BleepingComputer - Издание 458 45
Известия ИД 770 38
The Guardian - Британская газета 406 33
CNews RND - R&D.CNews 2274 32
The Washington Post 350 31
TorrentFreak (TF) 159 27
WikiLeaks 120 26
Wikipedia - Википедия 650 26
Times 661 26
The Verge - Издание 619 24
ZDnet 663 23
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 22
TAdviser - Центр выбора технологий 468 21
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 20
Wired - Издание 276 20
USA Today 153 17
N+1 - Издание 188 17
Российская газета 290 16
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 15
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 14
Ars Technica 450 14
Nature 832 14
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 13
New Scientist 1448 13
Ananova 250 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 182
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 93
IDC - International Data Corporation 4975 69
Gartner - Гартнер 3658 37
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 12
CNews Tenders 18 10
Рустелеком ТК 305 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 8
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 6
Forrester Research 834 6
Frost & Sullivan 207 6
Recorded Future - Записанное будущее 17 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
CNews Мишень 186 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Интерфакс - Финмаркет 26 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
SimilarWeb 62 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Privacy International 16 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Mobile Research Group 87 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
S&P 500 565 3
Wainhouse Research 40 3
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 3
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 3
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Markets&Markets Research 113 3
ABI Research 236 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
АСИ - Агентство социальной информации 7 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 2
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 2
РАН - Российская академия наук 2122 35
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 30
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 23
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 21
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 13
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 12
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 10
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 8
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 8
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 8
ИИИ - Институт исследований интернета 66 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 7
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 6
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 6
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 6
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 5
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 5
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