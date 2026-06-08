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СОБЫТИЯ
|08.06.2026
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«Элемент-Технологии» и «Реватт» договорились о поставках силовых модулей для быстрых электрозарядных станций
По соглашению о сотрудничестве «Элемент-Технологии» (входит в группу компаний «Элемент») поставит порядка 800 российских силовых модулей мощностью 40 кВт собственной разработки производителю зарядных станций для электромобилей «Реватт». Серийное производство модулей планируется запустить уже в ближайшие несколько
|10.04.2026
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«Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков
на снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации устройств, применяемых на объектах критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэл». Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограни
|16.03.2026
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Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ
ре восемь подобных случаев, произошедших в США за последнее время. При расследования каждого из них правоохранительные органы чрезмерно полагались на технологии – широко используемые инструмент
|24.02.2026
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ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам
ряет изображения и передает результат ИТ-платформе — статус «проверено» или «отклонено». Unsplash - Zulfugar Karimov Разработчиков ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам, хакеры взломали партнера компаний Руководство Persona подтвердило факт взлома, генеральный директор Рик Сонг (Rick Song) поблагодарил хакеров за обнаружение ИТ-уязвимости. Операцио
|06.11.2025
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Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции
Доступ к базе данных полиции ИТ-сервиса знакомств Twinby планирует проверять пользователей в Министерстве внутренних дел (МВД) России, пишет «Коммерсант». Для того чтобы пользователи могли отправить в ведомство про
|17.10.2025
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Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая
самостоятельно воспринимать окружающую обстановку и принимать разумные решения. Нейросеть Kandinsky Полицейский робопес в представлении нейросети Kandinsky Роботизированные собаки повысят скоро
|15.10.2025
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Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки»
данные отслеживания судов, находящихся в прибрежной зоне (вероятно, находятся в распоряжении Береговой охраны США, вида вооруженных сил, не входящего в структуру Минобороны США) и оперативные данные полиции. Собранные данные также содержат трафик ряда организаций в сфере ритейла, финансов, банкинга, использующих спутниковую связь для объединения значительно удаленных друг от друга филиалов
|13.10.2025
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Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов
ереводе денег по ошибке. Со слов заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, около 80% дропперов, с которыми пообщались представители Сбербанка вместе с сотрудниками российской полиции, действовали без злого умысла. Банковская карта ими была потеряна или передана другому человеку в пользование. «Эти невольные дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и б
|17.09.2025
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В МАИ разработали стенды для испытаний электрических силовых установок тяжёлых БЛА
В Московском авиационном институте создали и запустили в работу два стенда для испытаний электрических силовых установок беспилотных летательных аппаратов массой до 120 кг. Они позволяют тестировать новые ЭСУ в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Об этом CNews сообщили предста
|01.09.2025
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Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин»
выполнения рутинных и повторяющихся задач. В переводе означает «роботизированная автоматизация процессов». О результатах внедрения этих технологий в ИТ-инфраструктуру компании рассказал ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев на CNews FORUM Кейсы Компания «Силовые машины» обеспечивае
|18.07.2025
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Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов
Миллиарды инвестиций Группа компаний «Элемент», крупнейший производитель микроэлектроники в России инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия (GaN) на одном из своих предприятий — НИИЭТ в Воронеже, выяснил «Коммерсант». Плановая проектная мощность нового производства — 5,5 тыс. пластин в 200-мм
|20.06.2025
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Минцифры: Онлайн-магазины будут передавать силовикам данные о местоположении пользователей только при подозрении на мошенничество
Опровержение Минцифры Минцифры опровергло информацию о том, что правоохранительные органы якобы получат данные о местоположении всех пользователей маркетплей
|25.04.2025
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Пользователей по всему миру терзают мошенники, притворяясь силовиками
и их «коллеги» в США, Испании и других странах: выдают себя за представителей официальных органов - силовиков и чиновников. Впрочем, используют они и самые передовые технологии, например, клони
|17.04.2025
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Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»
Как будут защищать данные Минцифры РФ будет обсуждать с правоохранительными органами возможность подавать в личном кабинете на портале «Госуслуг» зая
|02.04.2025
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Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции
кой модернизации. Планируется расширение полномочий Европола, чтобы он стал полноценным оперативным полицейским агентством. Дополнительно анонсированы новая редакция Закона о кибербезопасности,
|19.03.2025
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С сервисом «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» «Т-Банк» стал обмениваться информацией с правоохранительными органами в разы быстрее для увеличения раскрываемости преступлений
начимый электронный документооборот (ЭДО) при обмене информацией о пользователях банковских услуг с правоохранительными органами в случае законных запросов от последних. Об этом CNews сообщили
|10.03.2025
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У российских силовиков дефицит аппаратуры для взлома смартфонов. Иностранную не продают, отечественной почти нет
ких доказательств, пишет РБК. По информации издания, наработки BelkaSoft применялись в самых разных силовых структурах России. Смартфон – это кладезь информации для силовиков. Если получить к н
|06.03.2025
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Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции
а Google и Amazon нажаловались на софтверную корпорацию в антимонопольные органы. Они уведомили о происходящем Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое The Register называет «антимонопольной полицией Великобритании» (Britain's anti-trust police). Как пишет издание, Microsoft считает сам факт того, что Google и Amazon обратились в антимонопольный орган с призывом «вмешаться и ограни
|31.01.2025
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Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах
деральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специальном дизайне. Об этом CNews сообщили представители
|24.01.2025
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В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза
Силовой элемент Как стало известно CNews, НПО «Энергомодуль» произвело первые образы российских силовых модулей на кристаллах третьего поколения силовых полупроводников - разработке группы «Элемент». Об этом CNews рассказали представители «Элемента». Силовой модуль, выпускаемый «Эн
|08.11.2024
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ИТ-система ФСБ обойдется в полмиллиарда. Это меньше, чем аналоги у других силовиков
«Улей-23». Подробности проекта неизвестны, ФСБ не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Затраты на цифровизацию ФСО, Росгвардии и МВД Затраты на цифровизацию ФСБ значительно ниже, чем у других силовых ведомств, чьи мероприятия включены в ЦГУ. Так, на обеспечение развития и функционирования информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД (Министерство внутренн
|01.11.2024
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Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы
покушение на Халеда Машаля (Khaled Mashaal) в Аммане); в третьих случаях о причастности израильской спецслужбы сообщали компетентные источники или же для подобных предположений существуют доста
|21.10.2024
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Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией
ий Alphabet, материнской компании Google. Всего беспилотный флот Waymo насчитывает 627 автомобилей; полицейским Финикса они хорошо знакомы, как и водителям. В репортаже канала Fox 10 Phoenix од
|17.09.2024
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В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков
деленных сетях связи с целью оказания услуг ограниченному кругу лиц или группе лиц. Фото: Kandinsky 2.1 В России завершается создание национального стандарта профессиональной мобильной радиосвязи для силовых структур, промышленных и транспортных компаний Авторы Стратегии ожидают частичный переход пользователей сетей ПМР на сети сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Кроме то
|02.09.2024
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Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей
тая с 2021 г., кибер-полиция стала открывать аккаунты в социальных медиа Weibo, Wechat и Baidu BBS. Правоохранительные органы активно начали патрулировать интернет и получать отчетность о польз
|29.08.2024
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Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена
поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети NAFIN, заявили нидерландские спецслужбы. Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фо
|29.08.2024
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Спецслужбы США получат дополнительный доступ к данным частных компаний
ых вторжений в критически важную инфраструктуру США. Эти отношения были построены на опасениях, что спецслужбы и частные фирмы были слишком разобщены, чтобы должным образом обмениваться информа
|25.08.2024
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Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю запрещенными веществами и отказ сотрудничать с полицией
ставленной информации, во Франции Павла Дурова обвиняют в недостаточном сотрудничестве с властями и правоохранительными органами. Также ему вменяют внедрение в Telegram ряда функций, которые не
|31.07.2024
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В России появится гигантское суверенное производство силовых полупроводников. Аналогов в стране нет
Силовой и отечественный На территории России в обозримом будущем развернется крупномасштабное производство силовых полупроводников, в частности, диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Элемент», которая планирует наладить их вы
|21.06.2024
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Ученые НИТУ МИСИС в десятки раз повысили производительность силовых электронных устройств
за его уникальных свойств, простоты технологии и низкой стоимости. Материал способен выдерживать высокие напряжения и работать при высоких температурах, а также пригоден для применения в высокомощных силовых устройствах. Он обладает высокой скоростью насыщения электронов, одной из самых высоких среди всех полупроводников. По характеру проводимости полупроводники делят на n-тип и р-тип. Полу
|19.06.2024
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«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России
«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Раз в крупных городах России есть мотополиция, то, логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть
|13.05.2024
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Знаменитая почта для секретной переписки Proton сдала своего клиента полиции. Никто не защищен
з общего у них, разве что, только участие в истории с испанской полицией. Как пишет портал VilaWeb, правоохранительные органы выслеживали человека, подозреваемого в поддержке каталонской сепара
|17.04.2024
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Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку»
еративники ФСБ и «решальщики», готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы. Только полицейским, по данным обвиняемого, он переводил до $5 млн в месяц. «Темные» дела на криптоби
|03.04.2024
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В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами
оботы призваны сделать остановки, аресты и другие напряженные ситуации менее опасными. Они помогают полицейским во всем: от наблюдения до расчистки завалов на местах аварий и детонации бомб. Ai
|29.03.2024
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Производитель электроники «Элемент» инвестирует 20 миллиардов в производство силовых транзисторов и диодов
Импортозамещение транзисторов и диодов ГК «Элемент» планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния, выяснил «Коммерсант». Проект называется «Кубик». Сроки начала производства не уточняются. В «Элементе» рассчитывают к 2
|04.01.2024
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Виртуальные «самопохищения» - новая форма вымогательств в США: Жертву нашли в горах живой, но очень замерзшей и напуганной
«киберпохищения» в североамериканском штате Юта, пишет The Washington Post со ссылкой на сообщение полиции. Пропавший без вести семнадцатилетний студент по обмену Кай Чжуан (Kai Zhuang) был об
|27.11.2023
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Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским
отников бюджетных сфер, пишут «Ведомости». Гаджеты пойдут, в частности, врачам, пожарным, учителям, полицейским и пр. Притом никаких Apple iPad им не достанется – они не смогут рассчитывать даж
|17.11.2023
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Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве
Потенциальная причастность силовых структур Расследование дела ИТ-дистрибьютора Merlion, связанное с арестом его сооснов
|29.09.2023
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МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов
ную ОС. Все упомянутые устройства работают под управлением ОС Android. CNews направил в МВД вопросы о планах министерства по переходу на отечественную систему «Аврора», и ожидает ответа. Телефоны для полиции Министерство в марте заключило контракт на покупку китайских BQ (1521 шт.) и Realme (50 шт.) на общую сумму 7 млн руб. Одно устройство Realme C30s обошлось МВД в 6080 руб., BQ 5765L Cle
|16.08.2023
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Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы
ать «общественной» Таким образом, если кто-то из россиян по тем или иным причинам попал во внимание силовых структур, и в его отношении проводятся оперативно-розыскные действия, то вся его пере
Правоохранительные органы и организации, системы, технологии, персоны:
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