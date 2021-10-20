ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦОД
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2231, упоминаний - 4078
ЦОД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 33
|Никифоров Николай 1126 16
|Медведев Дмитрий 1433 15
|Фокин Дмитрий 17 11
|Теличева Наталья 125 10
|Березин Максим 60 9
|Осеевский Михаил 221 9
|Бобровников Борис 86 9
|Лящ Михаил 32 9
|Карпинский Алексей 37 8
|Заединов Руслан 40 8
|Луковников Михаил 19 8
|Бочарникова Татьяна 78 8
|Мотовилов Олег 58 8
|Хала Илья 21 8
|Кураш Антон 31 8
|Буйлов Юрий 13 7
|Мишустин Михаил 302 7
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 7
|Родионов Михаил 40 7
|Самойлов Юрий 55 7
|Акимов Максим 167 7
|Мегрелишвили Георгий 16 6
|Блинов Михаил 73 6
|Солдатов Алексей 77 6
|Калинин Александр 95 6
|Грибов Владимир 25 6
|Сохань Максим 13 6
|Колмычек Павел 17 5
|Вирцер Евгений 22 5
|Каплунов Павел 27 5
|Нестеров Алексей 79 5
|Главчев Владимир 17 5
|Дуров Павел 216 5
|Елистратов Николай 90 5
|Павлов Андрей 19 5
|Рубанов Владимир 61 5
|Дорофеев Игорь 7 5
|Василенко Александр 64 5
|Захаренко Максим 46 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru