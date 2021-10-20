ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center

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20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 3
19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области 4
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 5
15.10.2021 Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД 1
12.10.2021 Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
11.10.2021 Oxygen совместно с Fudo Security запустила услугу управления привилегированным доступом 1
11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве 2
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 1
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде 2
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 10
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
22.09.2021 Тонкости SLA IaaS: за что можно требовать компенсацию с провайдера 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 8
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 C3 Solutions и «Новые технологии» объявили о слиянии 1
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 4
07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 3
07.09.2021 Lenovo представляет инновации для отказоустойчивых периферийных вычислений 4
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 2
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 2
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
30.08.2021 Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты 2
26.08.2021 Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud 1
26.08.2021 Прогноз: дефицит компонентов ИТ-инфраструктуры повысит спрос на облака 1
23.08.2021 В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей 2
17.08.2021 McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access 1

Публикаций - 2231, упоминаний - 4078

ЦОД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 302
Microsoft Corporation 11017 221
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 119
SAP SE 3207 108
IBM 3527 107
Крок 1219 106
Google LLC 7128 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 76
Cisco Systems 2037 73
VMware 1829 62
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 57
iTeco - Ай-Теко 715 50
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 47
Ланит ГК 1155 45
Intel Corporation 4152 44
Huawei 2726 43
Amazon Inc - Amazon.com 1467 39
VK - Mail.ru Group 2482 37
Uptime Institute 159 37
АйТи 749 36
Oracle Corporation 3331 36
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 36
Yandex - Яндекс 4099 36
Softline - Софтлайн 1473 35
Dell EMC 2387 34
Schneider Electric 408 33
Инфосистемы Джет 675 33
3727 31
Компьюлинк ГК - Compulink 209 30
Samsung Electronics 5633 30
Синтерра - Synterra 562 29
Apple Inc - Эппл Рус 7680 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 28
IXcellerate - Икселерейт 60 27
Nvidia Corp 2011 27
Lenovo Group 1636 27
NetApp 485 26
Facebook 3765 26
Ростех - Ростехнологии 2230 25
Восход ФГБУ НИИ 365 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 70
РЖД - Российские железные дороги 1081 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 26
Открытие ФК 538 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
Газпромбанк - ГПБ 692 15
Альфа-Банк 1123 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 14
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 13
Uber 257 12
Почта России ПАО 1570 12
Uber Technologies 258 12
X5 Group 599 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
Visa International 1344 9
ВТБ24 583 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 8
АльфаСтрахование СГ 207 8
ТНК-ВР Холдинг 148 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
CarPrice - Карпрайс 31 7
Транснефть 159 7
Pony Express 55 7
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
eBay Inc 528 6
Qiwi 783 5
Аэрофлот 492 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 5
Nestle - Нестле 63 5
AliExpress 275 5
LinkedIn 520 5
Россети ПАО 168 4
Tesla Motors 241 4
Русагро Группа Компаний 139 4
Газпром ПАО 518 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 4
Газпром нефть 380 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 94
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 51
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 33
Правительство РФ 2200 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 32
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 31
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 25
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 18
Президент Российской Федерации 1439 18
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 14
Федеральное казначейство России 766 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 12
Счётная палата РФ 460 11
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 8
Тверской районный суд города Москвы 15 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 6
Арбитражный суд города Москвы 339 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
TIA - Telecommunications Industry Association 49 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
Руссофт - Russoft 250 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 286
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 170
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 154
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 138
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 130
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 124
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 106
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 55
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 44
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 42
OpenStack 347 42
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 40
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 38
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 31
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 31
Kubernetes 307 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 29
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 28
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 28
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 26
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 23
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 20
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 18
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 18
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 17
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 17
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 16
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 16
Big Data - Большие данные 1136 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 14
Microsoft Azure 1171 98
AWS - Amazon Web Services 568 59
Linux OS 4243 59
Microsoft Windows 10 6612 58
Google Android 10750 48
Intel x86 - Архитектура процессора 991 42
Apple iOS 5741 34
Nvidia GeForce GTX 2054 30
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 26
Microsoft Office 365 769 25
Microsoft SQL Server 789 23
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 22
Microsoft Exchange 678 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
Google Cloud Platform - GCP 194 17
МТС Cloud - CloudMTS 125 16
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 16
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 15
Новые облачные технологии - МойОфис 311 14
ФНС РФ ЦОД 22 14
SQL - Язык программирования 432 14
Java - Язык программирования 1167 14
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 13
Microsoft Office 1921 12
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 12
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 12
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 12
Docker - Платформа распределённых приложений 146 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 11
Microsoft Azure Stack 56 11
Microsoft Windows 7 1662 10
VMware vSphere 281 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 10
Microsoft Lync 272 10
VMware NSX Intelligence 103 10
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 10
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 10
Путин Владимир 1820 33
Никифоров Николай 1126 16
Медведев Дмитрий 1433 15
Фокин Дмитрий 17 11
Теличева Наталья 125 10
Березин Максим 60 9
Осеевский Михаил 221 9
Бобровников Борис 86 9
Лящ Михаил 32 9
Карпинский Алексей 37 8
Заединов Руслан 40 8
Луковников Михаил 19 8
Бочарникова Татьяна 78 8
Мотовилов Олег 58 8
Хала Илья 21 8
Кураш Антон 31 8
Буйлов Юрий 13 7
Мишустин Михаил 302 7
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 7
Родионов Михаил 40 7
Самойлов Юрий 55 7
Акимов Максим 167 7
Мегрелишвили Георгий 16 6
Блинов Михаил 73 6
Солдатов Алексей 77 6
Калинин Александр 95 6
Грибов Владимир 25 6
Сохань Максим 13 6
Колмычек Павел 17 5
Вирцер Евгений 22 5
Каплунов Павел 27 5
Нестеров Алексей 79 5
Главчев Владимир 17 5
Дуров Павел 216 5
Елистратов Николай 90 5
Павлов Андрей 19 5
Рубанов Владимир 61 5
Дорофеев Игорь 7 5
Василенко Александр 64 5
Захаренко Максим 46 5
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 544
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 227
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 218
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 194
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 127
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 89
Россия - СФО - Новосибирск 1956 88
Европа 3730 84
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 74
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 69
Россия - ПФО - Самара 1287 61
Германия - Федеративная Республика 3614 53
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 52
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 48
Восточная Европа 1669 47
Россия - ПФО - Казань 1510 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 45
Казахстан - Республика 2621 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 42
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 39
Беларусь - Белоруссия 2081 34
Украина 3347 31
Индия - Республика 2161 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 30
Япония 2760 25
Франция - Французская Республика 2112 19
Россия - Владивосток 864 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 16
Россия - Краснодар 1031 16
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 14
Россия - Нижегородская область 737 14
Европа Западная 610 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 12
Азия - Азиатский регион 1512 12
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 11
Россия - Удомля 41 11
Россия - Дубна 133 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 131
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 112
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 88
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 65
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 50
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 50
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 32
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 28
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 24
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 16
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 15
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 13
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 13
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 8
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 7
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 7
Информационное общество - Государственная программа 282 7
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 6
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 4
КПД - Коэффициент полезного действия 63 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 18
N+1 - Издание 93 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
Коммерсантъ - Издательский дом 480 7
Thomson Reuters - Рейтер 1711 7
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Forbes - Форбс 441 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
The Wall Street Journal 709 3
NYT - The New York Times 505 3
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Bloomberg 785 2
Парламентская газета 7 1
Тинькофф Журнал 4 1
Известия ИД 59 1
Госрасходы - портал 6 1
Царьград - телеканал 7 1
МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 1
СК Пресс 3 1
Mash - telegram-канал 3 1
Network World 16 1
VentureBeat 79 1
CNews TV 461 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
InformationWeek 101 1
Digg 51 1
TechRadar 71 1
Fortune 94 1
The Inquirer 27 1
TechPowerUp 13 1
SlashGear 131 1
Медуза - Meduza 18 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
The Digitimes 12 1
DRAMeXchange 22 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
CNews Analytics 1988 144
IDC - International Data Corporation 2709 54
Gartner 2188 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 34
Markets&Markets Research 78 8
Forrester Research 385 7
451 Research Group 44 6
Fortune Global 500 160 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 5
Synergy Research Group 13 4
Juniper Research 278 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 4
BCG - Boston Consulting Group 43 3
CNews IaaS рейтинг 8 3
IHS Markit 21 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
Security Compute Rating 5 2
Grand View Research 11 2
Mordor Intelligence 8 2
Forrester Wave 19 2
Frost & Sullivan 101 2
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
Allied Market Research 13 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
IDC Data Thrivers 2 1
Data61 3 1
Security Compute Ratings 3 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
SANS Institute 17 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Terbium Labs 1 1
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 2 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
AC&M Consulting 55 1
Current Analysis 9 1
IHS iSuppli 274 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 9
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 7
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
Сириус - Образовательный центр 85 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 3 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 1 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 1 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 14
Олимпийские игры - Olympic Games 302 12
CNews AWARDS 291 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
Oracle OpenWorld 36 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Commvault TechTable 2 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
VMworld 27 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Lenovo Transform 1 1
NetApp Directions 6 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
ПРОSTOR 4 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
SAP Coach Jam 1 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
Dell Solutions Forum 3 1
MIXX Russia Awards 1 1
Fortinet Security Day 8 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 1
GeekBrains 40 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
CeBIT 84 1
NetApp Insight - конференция 4 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
SAP Forum 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
Создано именных указателей - 46354.
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