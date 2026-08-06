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ЦОД Центр хранения и обработки данных Дата-центр Data Center

ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 «РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard

олит «РТК-Сервис» использовать серверные платформы OpenYard в проектах строительства и модернизации ЦОДов, а также при импортозамещении зарубежного оборудования. В рамках партнерства заказчикам
06.08.2026 Руслан Верчинов, Евгений Зенин -

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

а геораспределенная инфраструктура, добавляются диверсии с применением БПЛА. И удаленность площадок ЦОДов до 40 км обеспечивает высокую катастрофоустойчивость. Как работает метрокластер на базе
06.08.2026 Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30%

Рост стоимости услуг Цены на места в российских центрах обработки данных (ЦОД) резко выросли, пишет «Коммерсант». Давление оказывают переход заказчиков на стойки высок
04.08.2026 «РТК-ЦОД» реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «
04.08.2026 РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в облако

Миграция ключевых систем ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфра
03.08.2026 «Датарк» испытал модульный ЦОД с нагрузкой на стойку в 4,5 раза выше средней

Производитель модульных центров обработки данных «Датарк» провел приемо-сдаточные испытания МЦОД с максимальной нагрузкой 54 кВт на стойку. Это в 4,5 раза выше среднерыночного показателя. На данный момент он составляе
31.07.2026 «Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане

Ozom ищет новые места Маркетплейс Ozon ищет ЦОД для аренды 200 стойко-мест на 2 МВт мощности уровня Tier III в тысячах километрах от Моск
30.07.2026 Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого

, о поправках говорится в проекте дорожной карты реализации проекта «Гильотина «2.0» по направлению ЦОД. По информации издания, документ предоставил Аналитический центр при правительстве участн
29.07.2026 Технологический суверенитет для ЦОД: ставка на решения IEK GROUP

Российский рынок центров обработки данных активно развивается: по прогнозам, отрасль ЦОД в ближайшие пять лет увеличится до двух раз. Компании переводят бизнес-процессы в цифрово
28.07.2026 «Датарк» и «ТекФорс Инжиниринг» запустили модульный ЦОД для месторождения в Якутии

ить начало работ по освоению месторождения. Об этом CNews сообщил представитель «Датарк». Модульный ЦОД Datark Optimod рассчитан на шесть серверных стоек с максимальной мощностью ИT-нагрузки до
28.07.2026 Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов

Нестратегическая деятельность Цифровые платформы, маркетплейсы, разработчики доверенного российского ПО и ИИ-технологий, операторы ЦОД не вошли в перечень стратегических отраслей в новой версии поправок в 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значен
28.07.2026 РТК-ЦОД стал ИТ-партнером онлайн-кинотеатра Start в части инфраструктуры

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил инфраструктуру для масштабирования платфо
27.07.2026 Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

пособна ли она создавать крупные облачные регионы и заранее обеспечивать их энергетический рост. ИИ-ЦОД и неоклауд — не одно и то же Термин «ИИ-ЦОД» часто используется слишком широко. В

24.07.2026 Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА

Стойки в ЦОД Как выяснил CNews, страховое акционерное общество «ВСК», одна из крупнейших страховых ком
24.07.2026 YADRO представила комплексное инженерное решение для эффективного охлаждения высоконагруженных ЦОД

о растущие требования к вычислительным мощностям, вызванные повышенным спросом на цифровые сервисы. ЦОД становятся все более производительными, и выделяемое тепло необходимо эффективно отводить
23.07.2026 РТК-ЦОД запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty от разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Проект направлен на п
23.07.2026 «РТК-ЦОД» запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Проект направлен на пов
22.07.2026 Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД

ов, приобретающих российское высокотехнологичное оборудование, например при создании и эксплуатации ЦОД, невозможно, так как механизм используется только для поддержки непосредственно производи
22.07.2026 UDV Group и «Датарк» вывели на рынок киберзащищенный модульный ЦОД

оринга. «Сегодня растет спрос на продукты, которые позволяют одному специалисту контролировать весь дата-центр в одном окне. Решения Datcheck и UDV ITM объединяют мониторинг ИТ- и инженерной ин
21.07.2026 РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, внедрил единую систему мониторинга для контроля качества каналов связи, предоставляемых «Ростелекомом» государственным заказчикам. Решение охватывает пор
17.07.2026 Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры

Планируется серия аналогичных атак на другие строящиеся дата-центры. Протесты против строительства ЦОД в США Существуют примеры и более радикального проявления протеста против строительства да
15.07.2026 ДАТАРК и «Комфортел» будут развивать инфраструктуру для ИИ-проектов в России и за рубежом

й. Партнерство с «Комфортелом» позволит объединить экспертизу интегратора и производителя модульных ЦОД и предложить нашим заказчикам комплексные решения для цифровой трансформации и развития И
15.07.2026 РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security St
13.07.2026 Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз

что по новым расценкам плата за аренду земли вырастет многократно. В Ассоциации участников отрасли ЦОД подсчитали, что нововведение приведет к росту платежей по аренде в 68 раз. Между тем, пре
Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе

Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе Российский серверный рынок развивается вместе с мировыми тех
10.07.2026 Парадокс века: Древняя технология душит строительство ЦОДов и развитие ИИ

Сформирован дефицит Гигантские машины, без которых невозможна работа центров обработки данных (ЦОД), стали главным препятствием для технологического прогресса, пишет Financial Times. Произ
08.07.2026 В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД

омогать действующему бизнесу внедрять цифровые сервисы и привлекать на Средний Урал новые ИТ-компании, нам нужна надежная инфраструктура. У ДАТАРК амбициозные планы по развитию производства модульных ЦОД, и со стороны Агентства мы готовы сопровождать этот инвестиционный проект и оказывать необходимую поддержку», – отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской
08.07.2026 ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных

мущества энергетических решений на базе газотурбинного оборудования для питания распределенной сети ЦОД представила компания «ОДК Инжиниринг». Газотурбинные установки ОДК позволяют строить энер
07.07.2026 Капитальные затраты на дата-центры в России рухнут на треть

4-2025 гг. они составляли почти 1,5 трлн руб. Капитальные затраты на новые центры обработки данных (ЦОД) в 2026 г. по сравнению с 2025 г. упадут на треть (30%) до 515 млрд руб., это следует из

06.07.2026 3data и «Цифровой Остров» объявили о стратегическом партнерстве в сегменте модульных дата-центров

кий инструмент быстрого запуска вычислительной инфраструктуры в условиях растущего спроса на услуги ЦОД и сохраняющегося дефицита стойко-мест в традиционных дата-центрах. Заказчики смогут получ
02.07.2026 Инженеры Sitronics Group оптимизировали решение распределения электропитания ЦОД

Инженеры отдела автоматизации и пуско-наладки Sitronics Group разработали решение «Интеллектуальный шинопровод» для контроля параметров электропитания серверных шкафов дата-центров. Решение предусматривает оснащение коробок отбора мощности (КОМ) шинопровода функциями измерения параметров (включая учёт электроэнергии и качество), мониторинга автоматов и контро
01.07.2026 РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, представил расширение собственной платформы мониторинга и контроля ИТ-инфраструктуры Smart Control. В ее состав был включен новый модуль «Smart Control.

29.06.2026 Решения «Базиса» легли в основу системы умного энергоучета «РусГидро» в облаке «МегаФона»

«Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), выступила технологическим участником проекта по развитию интеллектуальной системы учёт
24.06.2026 В России остановлена треть проектов по строительству ЦОД

Заморозка строительства Из 128 проектов по строительству в России центров обработки данных (ЦОД) с общим объемом инвестиций около 1 трлн руб. 38 приостановлены, пишет Forbes по данным «
22.06.2026 РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций
19.06.2026 Cloud.ru начал строительство нового дата-центра в Московской области

2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Мощность дата-центра составит около 11 МВт. ЦОД Cloud.ru рассчитан на размещение до 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Инфраструкту
17.06.2026 «К2Тех» присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД

ИТ-компания «К2Тех» стала членом Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД). В рамках партнерства эксперты компании примут участие в разработке национальных отрасле
17.06.2026 «К2 Кибербезопасность» защитила ЦОД XDataPlus

ть». АО «Первый плюс» запустила XDataPlus в конце 2025 г. — на данный момент это один из крупнейших ЦОДов в Уфе. Он обеспечивает высокую производительность для своих клиентов и базируется на мо
17.06.2026 РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, обеспечил комплексной отказоустойчивой инфраструктуро
17.06.2026 РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России

гарантированно надежным взаимодействием всех систем и безлимитным доступом в интернет. Инженеры РТК-ЦОД выполнили полный цикл работ по монтажу и подключению аппаратуры заказчика под ключ. Допол

Публикаций - 12904, упоминаний - 25464

ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1265
Ростелеком 10948 1234
Broadcom - VMware 2610 1046
IBM - International Business Machines Corp 9699 758
Intel Corporation 12811 654
Oracle Corporation 7074 648
Dell EMC 5180 590
HP Inc. 5883 587
Cisco Systems 5372 581
SAP SE 5601 576
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 560
Крок - Croc 1964 515
9594 492
Google LLC 12688 491
Softline - Софтлайн 3743 457
Huawei 4676 388
Amazon Inc - Amazon.com 3277 370
Yandex - Яндекс 9216 354
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 336
МегаФон 10742 333
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 328
Nvidia Corp 4002 321
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 318
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 304
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 300
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 288
Selectel - Селектел 544 282
AMD - Advanced Micro Devices 4641 281
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 253
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 250
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 249
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 244
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 240
NetApp - Network Appliance 667 234
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 231
Schneider Electric 614 229
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 228
Dell Technologies - Dell Computer 2219 210
Fujitsu 2105 204
Meta Platforms - Facebook 4621 203
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 506
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 255
РЖД - Российские железные дороги 2096 179
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 160
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 145
Почта России ПАО 2370 137
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 120
Альфа-Банк 1979 101
Газпром ПАО 1493 100
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 94
ГПБ - Газпромбанк 1273 92
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 92
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 85
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 84
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 83
Visa International 1993 80
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 78
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 76
Газпром нефть 725 71
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 61
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 61
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 60
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 60
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 60
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 60
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 60
Роснефть НК - нефтяная компания 562 59
МКБ - Московский кредитный банк 657 55
ВТБ - ВТБ24 671 55
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 54
Россети Ленэнерго 1699 54
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 53
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 53
Северсталь ПАО - Severstal 629 53
НСПК - Национальная система платежных карт 948 52
Русагро Группа Компаний 379 50
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 50
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 49
ПСБ - Промсвязьбанк 963 48
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 879
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 593
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 402
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 357
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 340
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 314
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 306
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 301
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 271
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 256
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 222
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 193
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 190
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 172
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 171
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 164
Федеральное казначейство России 1949 161
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 140
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 138
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 134
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 126
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 123
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 118
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 112
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 94
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 89
Судебная власть - Judicial power 2500 83
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 83
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 73
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 71
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 70
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 69
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 68
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 60
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 58
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 58
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 54
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 52
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 51
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 49
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 108
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 84
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 55
TIA - Telecommunications Industry Association 90 53
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 43
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 30
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 24
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 23
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 22
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 22
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 21
Единая Россия - Политическая партия 321 19
Linux Foundation - Free Standards Group 206 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 18
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 18
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 15
ГосИнформСистемы 160 15
OWASP - Open Web Application Security Project 146 14
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 14
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 13
Apache Software Foundation - ASF 231 13
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 11
Международная академия связи - МАС 46 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 9
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6322
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5529
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5430
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3729
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2369
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2349
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2321
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2264
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 2216
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2048
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1993
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1870
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1709
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1692
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1507
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1385
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1355
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1344
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1327
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1168
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1103
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 1102
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1090
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1062
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 974
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 973
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 958
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 834
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 822
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 803
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 773
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 768
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 710
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 705
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 694
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 692
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 681
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 676
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 676
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 653
Linux OS 11533 629
Microsoft Windows 16882 554
Microsoft Azure 1526 448
Intel x86 - архитектура процессора 2151 401
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 391
Apple iPhone 6 4861 374
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 345
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 338
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 279
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 278
Broadcom - VMware vSphere 614 265
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 231
Google Android 15243 222
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 208
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 205
Microsoft Windows 2000 8678 200
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 192
Apple iOS 8583 169
Microsoft Office 365 1042 163
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 162
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 160
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 147
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 146
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 146
Microsoft Office 4170 143
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 142
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 141
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 139
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 122
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 118
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 117
Google Cloud Platform - GCP 383 113
Oracle Java - язык программирования 3469 112
HPE ProLiant 409 111
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 110
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 110
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 110
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 109
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 106
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 102
Путин Владимир 3454 181
Шадаев Максут 1210 102
Никифоров Николай 1138 79
Медведев Дмитрий 1665 77
Березин Максим 144 70
Мишустин Михаил 787 63
Самойлов Юрий 75 59
Осеевский Михаил 350 52
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 51
Хала Илья 49 47
Мартиросов Давид 123 47
Щеголев Игорь 699 46
Чернышенко Дмитрий 581 46
Обухов Александр 77 45
Слизень Виталий 244 44
Бобровников Борис 104 42
Цаплин Никита 87 42
Белоусов Сергей 254 41
Урусов Виктор 157 40
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 37
Свидерский Евгений 77 37
Орловский Виктор 408 35
Вирцер Евгений 43 35
Серова Елена 320 35
Заединов Руслан 47 35
Чаркин Евгений 317 34
Зинкевич Сергей 77 34
Галкин Николай 140 34
Солдатов Алексей 104 34
Василенко Александр 99 34
Ермаков Валерий 140 33
Любимов Олег 57 32
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 32
Каплунов Павел 46 30
Кирьянова Александра 169 30
Аншина Марина 79 29
Забродин Алексей 35 29
Натрусов Артем 313 29
Волож Аркадий 268 29
Захаренко Максим 57 29
Россия - РФ - Российская федерация 166167 7958
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2743
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1640
Европа 24964 1071
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1057
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 983
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 790
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 429
Германия - Федеративная Республика 13221 406
Россия - СФО - Новосибирск 4876 377
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 340
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 290
Азия - Азиатский регион 5920 285
Казахстан - Республика 6048 272
Япония 13807 252
Беларусь - Белоруссия 6289 247
Украина 7928 230
Франция - Французская Республика 8177 215
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 179
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 176
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 172
Нидерланды 3746 171
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Канада 5081 127
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2827
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 15
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 15
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 15
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 15
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 15
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 14
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 14
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 13
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 13
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 12
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 12
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 12
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 12
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 12
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 12
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 11
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