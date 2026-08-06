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ЦОД Центр хранения и обработки данных Дата-центр Data Center
- Центр хранения и обработки данных в России
- IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга
- S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility
Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов
- ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных
- ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center
Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети)
- ЦОД - Резервный дата-центр
- ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center
- ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных
- ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных
- DCIM - Data Center Infrastructure Management
- ЦОД зеленый - Зеленый центр обработки данных - Green data center
СОБЫТИЯ
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|06.08.2026
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«РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard
олит «РТК-Сервис» использовать серверные платформы OpenYard в проектах строительства и модернизации ЦОДов, а также при импортозамещении зарубежного оборудования. В рамках партнерства заказчикам
|06.08.2026
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Руслан Верчинов, Евгений Зенин -
Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА
а геораспределенная инфраструктура, добавляются диверсии с применением БПЛА. И удаленность площадок ЦОДов до 40 км обеспечивает высокую катастрофоустойчивость. Как работает метрокластер на базе
|06.08.2026
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Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30%
Рост стоимости услуг Цены на места в российских центрах обработки данных (ЦОД) резко выросли, пишет «Коммерсант». Давление оказывают переход заказчиков на стойки высок
|04.08.2026
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«РТК-ЦОД» реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако
«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «
|04.08.2026
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РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в облако
Миграция ключевых систем ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфра
|03.08.2026
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«Датарк» испытал модульный ЦОД с нагрузкой на стойку в 4,5 раза выше средней
Производитель модульных центров обработки данных «Датарк» провел приемо-сдаточные испытания МЦОД с максимальной нагрузкой 54 кВт на стойку. Это в 4,5 раза выше среднерыночного показателя. На данный момент он составляе
|31.07.2026
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«Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане
Ozom ищет новые места Маркетплейс Ozon ищет ЦОД для аренды 200 стойко-мест на 2 МВт мощности уровня Tier III в тысячах километрах от Моск
|30.07.2026
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Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого
, о поправках говорится в проекте дорожной карты реализации проекта «Гильотина «2.0» по направлению ЦОД. По информации издания, документ предоставил Аналитический центр при правительстве участн
|29.07.2026
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Технологический суверенитет для ЦОД: ставка на решения IEK GROUP
Российский рынок центров обработки данных активно развивается: по прогнозам, отрасль ЦОД в ближайшие пять лет увеличится до двух раз. Компании переводят бизнес-процессы в цифрово
|28.07.2026
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«Датарк» и «ТекФорс Инжиниринг» запустили модульный ЦОД для месторождения в Якутии
ить начало работ по освоению месторождения. Об этом CNews сообщил представитель «Датарк». Модульный ЦОД Datark Optimod рассчитан на шесть серверных стоек с максимальной мощностью ИT-нагрузки до
|28.07.2026
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Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов
Нестратегическая деятельность Цифровые платформы, маркетплейсы, разработчики доверенного российского ПО и ИИ-технологий, операторы ЦОД не вошли в перечень стратегических отраслей в новой версии поправок в 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значен
|28.07.2026
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РТК-ЦОД стал ИТ-партнером онлайн-кинотеатра Start в части инфраструктуры
РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил инфраструктуру для масштабирования платфо
|27.07.2026
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Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
пособна ли она создавать крупные облачные регионы и заранее обеспечивать их энергетический рост. ИИ-ЦОД и неоклауд — не одно и то же Термин «ИИ-ЦОД» часто используется слишком широко. В
|24.07.2026
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Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА
Стойки в ЦОД Как выяснил CNews, страховое акционерное общество «ВСК», одна из крупнейших страховых ком
|24.07.2026
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YADRO представила комплексное инженерное решение для эффективного охлаждения высоконагруженных ЦОД
о растущие требования к вычислительным мощностям, вызванные повышенным спросом на цифровые сервисы. ЦОД становятся все более производительными, и выделяемое тепло необходимо эффективно отводить
|23.07.2026
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РТК-ЦОД запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty
РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty от разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Проект направлен на п
|23.07.2026
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«РТК-ЦОД» запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty
«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Проект направлен на пов
|22.07.2026
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Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД
ов, приобретающих российское высокотехнологичное оборудование, например при создании и эксплуатации ЦОД, невозможно, так как механизм используется только для поддержки непосредственно производи
|22.07.2026
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UDV Group и «Датарк» вывели на рынок киберзащищенный модульный ЦОД
оринга. «Сегодня растет спрос на продукты, которые позволяют одному специалисту контролировать весь дата-центр в одном окне. Решения Datcheck и UDV ITM объединяют мониторинг ИТ- и инженерной ин
|21.07.2026
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РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома»
РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, внедрил единую систему мониторинга для контроля качества каналов связи, предоставляемых «Ростелекомом» государственным заказчикам. Решение охватывает пор
|17.07.2026
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Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры
Планируется серия аналогичных атак на другие строящиеся дата-центры. Протесты против строительства ЦОД в США Существуют примеры и более радикального проявления протеста против строительства да
|15.07.2026
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ДАТАРК и «Комфортел» будут развивать инфраструктуру для ИИ-проектов в России и за рубежом
й. Партнерство с «Комфортелом» позволит объединить экспертизу интегратора и производителя модульных ЦОД и предложить нашим заказчикам комплексные решения для цифровой трансформации и развития И
|15.07.2026
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РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS
РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security St
|13.07.2026
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Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз
что по новым расценкам плата за аренду земли вырастет многократно. В Ассоциации участников отрасли ЦОД подсчитали, что нововведение приведет к росту платежей по аренде в 68 раз. Между тем, пре
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Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе
Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе Российский серверный рынок развивается вместе с мировыми тех
|10.07.2026
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Парадокс века: Древняя технология душит строительство ЦОДов и развитие ИИ
Сформирован дефицит Гигантские машины, без которых невозможна работа центров обработки данных (ЦОД), стали главным препятствием для технологического прогресса, пишет Financial Times. Произ
|08.07.2026
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В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД
омогать действующему бизнесу внедрять цифровые сервисы и привлекать на Средний Урал новые ИТ-компании, нам нужна надежная инфраструктура. У ДАТАРК амбициозные планы по развитию производства модульных ЦОД, и со стороны Агентства мы готовы сопровождать этот инвестиционный проект и оказывать необходимую поддержку», – отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской
|08.07.2026
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ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных
мущества энергетических решений на базе газотурбинного оборудования для питания распределенной сети ЦОД представила компания «ОДК Инжиниринг». Газотурбинные установки ОДК позволяют строить энер
|07.07.2026
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Капитальные затраты на дата-центры в России рухнут на треть
4-2025 гг. они составляли почти 1,5 трлн руб. Капитальные затраты на новые центры обработки данных (ЦОД) в 2026 г. по сравнению с 2025 г. упадут на треть (30%) до 515 млрд руб., это следует из
|06.07.2026
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3data и «Цифровой Остров» объявили о стратегическом партнерстве в сегменте модульных дата-центров
кий инструмент быстрого запуска вычислительной инфраструктуры в условиях растущего спроса на услуги ЦОД и сохраняющегося дефицита стойко-мест в традиционных дата-центрах. Заказчики смогут получ
|02.07.2026
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Инженеры Sitronics Group оптимизировали решение распределения электропитания ЦОД
Инженеры отдела автоматизации и пуско-наладки Sitronics Group разработали решение «Интеллектуальный шинопровод» для контроля параметров электропитания серверных шкафов дата-центров. Решение предусматривает оснащение коробок отбора мощности (КОМ) шинопровода функциями измерения параметров (включая учёт электроэнергии и качество), мониторинга автоматов и контро
|01.07.2026
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РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control
РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, представил расширение собственной платформы мониторинга и контроля ИТ-инфраструктуры Smart Control. В ее состав был включен новый модуль «Smart Control.
|29.06.2026
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Решения «Базиса» легли в основу системы умного энергоучета «РусГидро» в облаке «МегаФона»
«Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), выступила технологическим участником проекта по развитию интеллектуальной системы учёт
|24.06.2026
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В России остановлена треть проектов по строительству ЦОД
Заморозка строительства Из 128 проектов по строительству в России центров обработки данных (ЦОД) с общим объемом инвестиций около 1 трлн руб. 38 приостановлены, пишет Forbes по данным «
|22.06.2026
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РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России
РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций
|19.06.2026
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Cloud.ru начал строительство нового дата-центра в Московской области
2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Мощность дата-центра составит около 11 МВт. ЦОД Cloud.ru рассчитан на размещение до 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Инфраструкту
|17.06.2026
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«К2Тех» присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД
ИТ-компания «К2Тех» стала членом Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД). В рамках партнерства эксперты компании примут участие в разработке национальных отрасле
|17.06.2026
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«К2 Кибербезопасность» защитила ЦОД XDataPlus
ть». АО «Первый плюс» запустила XDataPlus в конце 2025 г. — на данный момент это один из крупнейших ЦОДов в Уфе. Он обеспечивает высокую производительность для своих клиентов и базируется на мо
|17.06.2026
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РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»
РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, обеспечил комплексной отказоустойчивой инфраструктуро
|17.06.2026
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РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России
гарантированно надежным взаимодействием всех систем и безлимитным доступом в интернет. Инженеры РТК-ЦОД выполнили полный цикл работ по монтажу и подключению аппаратуры заказчика под ключ. Допол
ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 181
|Шадаев Максут 1210 102
|Никифоров Николай 1138 79
|Медведев Дмитрий 1665 77
|Березин Максим 144 70
|Мишустин Михаил 787 63
|Самойлов Юрий 75 59
|Осеевский Михаил 350 52
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 51
|Хала Илья 49 47
|Мартиросов Давид 123 47
|Щеголев Игорь 699 46
|Чернышенко Дмитрий 581 46
|Обухов Александр 77 45
|Слизень Виталий 244 44
|Бобровников Борис 104 42
|Цаплин Никита 87 42
|Белоусов Сергей 254 41
|Урусов Виктор 157 40
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 37
|Свидерский Евгений 77 37
|Орловский Виктор 408 35
|Вирцер Евгений 43 35
|Серова Елена 320 35
|Заединов Руслан 47 35
|Чаркин Евгений 317 34
|Зинкевич Сергей 77 34
|Галкин Николай 140 34
|Солдатов Алексей 104 34
|Василенко Александр 99 34
|Ермаков Валерий 140 33
|Любимов Олег 57 32
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 32
|Каплунов Павел 46 30
|Кирьянова Александра 169 30
|Аншина Марина 79 29
|Забродин Алексей 35 29
|Натрусов Артем 313 29
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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