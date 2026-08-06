ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center

«РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard олит «РТК-Сервис» использовать серверные платформы OpenYard в проектах строительства и модернизации ЦОДов, а также при импортозамещении зарубежного оборудования. В рамках партнерства заказчикам

Руслан Верчинов, Евгений Зенин - Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА а геораспределенная инфраструктура, добавляются диверсии с применением БПЛА. И удаленность площадок ЦОДов до 40 км обеспечивает высокую катастрофоустойчивость. Как работает метрокластер на базе

Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30% Рост стоимости услуг Цены на места в российских центрах обработки данных (ЦОД) резко выросли, пишет «Коммерсант». Давление оказывают переход заказчиков на стойки высок

«РТК-ЦОД» реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако «РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «

РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в облако Миграция ключевых систем ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфра

«Датарк» испытал модульный ЦОД с нагрузкой на стойку в 4,5 раза выше средней Производитель модульных центров обработки данных «Датарк» провел приемо-сдаточные испытания МЦОД с максимальной нагрузкой 54 кВт на стойку. Это в 4,5 раза выше среднерыночного показателя. На данный момент он составляе

«Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане Ozom ищет новые места Маркетплейс Ozon ищет ЦОД для аренды 200 стойко-мест на 2 МВт мощности уровня Tier III в тысячах километрах от Моск

Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого , о поправках говорится в проекте дорожной карты реализации проекта «Гильотина «2.0» по направлению ЦОД. По информации издания, документ предоставил Аналитический центр при правительстве участн

Технологический суверенитет для ЦОД: ставка на решения IEK GROUP Российский рынок центров обработки данных активно развивается: по прогнозам, отрасль ЦОД в ближайшие пять лет увеличится до двух раз. Компании переводят бизнес-процессы в цифрово

«Датарк» и «ТекФорс Инжиниринг» запустили модульный ЦОД для месторождения в Якутии ить начало работ по освоению месторождения. Об этом CNews сообщил представитель «Датарк». Модульный ЦОД Datark Optimod рассчитан на шесть серверных стоек с максимальной мощностью ИT-нагрузки до

Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов Нестратегическая деятельность Цифровые платформы, маркетплейсы, разработчики доверенного российского ПО и ИИ-технологий, операторы ЦОД не вошли в перечень стратегических отраслей в новой версии поправок в 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значен

РТК-ЦОД стал ИТ-партнером онлайн-кинотеатра Start в части инфраструктуры РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, предоставил инфраструктуру для масштабирования платфо

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами пособна ли она создавать крупные облачные регионы и заранее обеспечивать их энергетический рост. ИИ-ЦОД и неоклауд — не одно и то же Термин «ИИ-ЦОД» часто используется слишком широко. В

Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА Стойки в ЦОД Как выяснил CNews, страховое акционерное общество «ВСК», одна из крупнейших страховых ком

YADRO представила комплексное инженерное решение для эффективного охлаждения высоконагруженных ЦОД о растущие требования к вычислительным мощностям, вызванные повышенным спросом на цифровые сервисы. ЦОД становятся все более производительными, и выделяемое тепло необходимо эффективно отводить

РТК-ЦОД запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty от разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Проект направлен на п

«РТК-ЦОД» запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty «РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Проект направлен на пов

Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД ов, приобретающих российское высокотехнологичное оборудование, например при создании и эксплуатации ЦОД, невозможно, так как механизм используется только для поддержки непосредственно производи

UDV Group и «Датарк» вывели на рынок киберзащищенный модульный ЦОД оринга. «Сегодня растет спрос на продукты, которые позволяют одному специалисту контролировать весь дата-центр в одном окне. Решения Datcheck и UDV ITM объединяют мониторинг ИТ- и инженерной ин

РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома» РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, внедрил единую систему мониторинга для контроля качества каналов связи, предоставляемых «Ростелекомом» государственным заказчикам. Решение охватывает пор

Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры Планируется серия аналогичных атак на другие строящиеся дата-центры. Протесты против строительства ЦОД в США Существуют примеры и более радикального проявления протеста против строительства да

ДАТАРК и «Комфортел» будут развивать инфраструктуру для ИИ-проектов в России и за рубежом й. Партнерство с «Комфортелом» позволит объединить экспертизу интегратора и производителя модульных ЦОД и предложить нашим заказчикам комплексные решения для цифровой трансформации и развития И

РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security St

Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз что по новым расценкам плата за аренду земли вырастет многократно. В Ассоциации участников отрасли ЦОД подсчитали, что нововведение приведет к росту платежей по аренде в 68 раз. Между тем, пре

Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе Российский серверный рынок развивается вместе с мировыми тех

Парадокс века: Древняя технология душит строительство ЦОДов и развитие ИИ Сформирован дефицит Гигантские машины, без которых невозможна работа центров обработки данных (ЦОД), стали главным препятствием для технологического прогресса, пишет Financial Times. Произ

В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД омогать действующему бизнесу внедрять цифровые сервисы и привлекать на Средний Урал новые ИТ-компании, нам нужна надежная инфраструктура. У ДАТАРК амбициозные планы по развитию производства модульных ЦОД, и со стороны Агентства мы готовы сопровождать этот инвестиционный проект и оказывать необходимую поддержку», – отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской

ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных мущества энергетических решений на базе газотурбинного оборудования для питания распределенной сети ЦОД представила компания «ОДК Инжиниринг». Газотурбинные установки ОДК позволяют строить энер

Капитальные затраты на дата-центры в России рухнут на треть 4-2025 гг. они составляли почти 1,5 трлн руб. Капитальные затраты на новые центры обработки данных (ЦОД) в 2026 г. по сравнению с 2025 г. упадут на треть (30%) до 515 млрд руб., это следует из

3data и «Цифровой Остров» объявили о стратегическом партнерстве в сегменте модульных дата-центров кий инструмент быстрого запуска вычислительной инфраструктуры в условиях растущего спроса на услуги ЦОД и сохраняющегося дефицита стойко-мест в традиционных дата-центрах. Заказчики смогут получ

Инженеры Sitronics Group оптимизировали решение распределения электропитания ЦОД Инженеры отдела автоматизации и пуско-наладки Sitronics Group разработали решение «Интеллектуальный шинопровод» для контроля параметров электропитания серверных шкафов дата-центров. Решение предусматривает оснащение коробок отбора мощности (КОМ) шинопровода функциями измерения параметров (включая учёт электроэнергии и качество), мониторинга автоматов и контро

РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, представил расширение собственной платформы мониторинга и контроля ИТ-инфраструктуры Smart Control. В ее состав был включен новый модуль «Smart Control.

Решения «Базиса» легли в основу системы умного энергоучета «РусГидро» в облаке «МегаФона» «Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), выступила технологическим участником проекта по развитию интеллектуальной системы учёт

В России остановлена треть проектов по строительству ЦОД Заморозка строительства Из 128 проектов по строительству в России центров обработки данных (ЦОД) с общим объемом инвестиций около 1 трлн руб. 38 приостановлены, пишет Forbes по данным «

РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций

Cloud.ru начал строительство нового дата-центра в Московской области 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Мощность дата-центра составит около 11 МВт. ЦОД Cloud.ru рассчитан на размещение до 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Инфраструкту

«К2Тех» присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД ИТ-компания «К2Тех» стала членом Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД). В рамках партнерства эксперты компании примут участие в разработке национальных отрасле

«К2 Кибербезопасность» защитила ЦОД XDataPlus ть». АО «Первый плюс» запустила XDataPlus в конце 2025 г. — на данный момент это один из крупнейших ЦОДов в Уфе. Он обеспечивает высокую производительность для своих клиентов и базируется на мо

РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, обеспечил комплексной отказоустойчивой инфраструктуро