«Систэм Электрик» обеспечила новый дата-центр «Адман» в Сибири современной элементной базой для защиты электропитания

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила новый центр обработки данных «Адман» под Новосибирском современной элементной базой бренда Dekraft для защиты и резервирования бесперебойного электропитания.

В Новосибирской области существует большой потенциал для развития центров обработки данных, соответствующих требованиям ведущих компаний из различных отраслей по гарантированной безопасности, высокой доступности и отказоустойчивости ЦОДов. В этой связи реализуется комплексная программа, направленная на расширение ИТ-инфраструктуры и повышение уровня цифровизации, и высоко востребованы современные дата-центры.

ЦОД «Адман» на 18720 мест для серверов 1U с выделенной мощностью 4 МВт расположен в 2 км от Новосибирска и предлагает комплексные ИТ-решения для всех уровней бизнеса, включая виртуальный хостинг, аренду выделенных серверов и размещение оборудования (Colocation). По уровню надежности он полностью соответствует международному стандарту Tier III с прогнозируемым коэффициентом доступности услуги 99,982%.

Критически важное электропитание конечной нагрузки в серверных имеет двойное резервирование с разделением по двум независимым линиям в каждой стойке. Защиту и резервирование стабильного электроснабжения в центре гарантируют модульное оборудование, силовые автоматические выключатели с электронным расцепителем, оснащенные моторными приводами, и воздушные автоматические выключатели в выкатном исполнении бренда Dekraft (входит в семейство брендов российской группы компаний «Систэм Электрик»).

Dekraft – бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ. Продукция производится на 9 производственных площадках и соответствует международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Продукция Dekraft успешно применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей.

Комплексное предложение бренда Dekraft включает в себя модульное, силовое и коммутационное оборудование, устройства для повышения качества электропитания, измерительные приборы, щитовое оборудование и аксессуары, а также светотехнику.