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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Colocation
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Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре



09.04.2020 «Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga
02.12.2019 Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор
14.11.2019 Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать
23.10.2019 Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит
21.10.2019 Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф
17.10.2019 Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет
06.08.2012 «Караван» ввел новый сервис «Порт доступа в интернет Ethernet 1 Гбит/с»
04.04.2012 «Караван» представил новые комплексные предложения Colocation
23.05.2001 Golden Telecom: на рынке еще много места для роста

Публикаций - 72, упоминаний - 96

Colocation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Selectel - Селектел 148 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 12
VMware 1979 12
Ростелеком - DataLine - Даталайн 244 11
Microsoft Corporation 21055 10
Крок - Croc 1575 9
IXcellerate - Икселерейт 69 8
iTeco - Ай-Теко 892 7
Linxdatacenter - Связь ВСД 99 7
Авантаж 54 7
Uptime Institute 174 7
Softline - Софтлайн 1773 7
Timeweb - ТаймВэб 13 6
Rusonyx - Русоникс 45 6
Amazon Inc - Amazon.com 2532 6
DataPro - ДатаПро 60 5
SafeData - Центр Хранения Данных 53 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 63 5
IBM - International Business Machines Corp 8704 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 97 5
Google LLC 9479 4
Yandex - Яндекс 4545 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 4
Caravan - Караван 68 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 4
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 184 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 3
Telia Company - TeliaSonera 783 3
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 38 3
Сервионика - Servionica 165 3
5020 3
REG.ru - Telehouse Caravan ЦОД 11 3
VK - Mail.ru Group 2836 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 218 2
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 45 2
NVision Group - Энвижн Груп 630 2
Программный продукт ГК 371 2
Восход ФГБУ НИИ 452 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 3
Hunkemoller - Hunkemöller 4 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 2
Mary Kay - Мэри Кэй 85 2
S7 Airlines 95 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1951 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 2
DMI Дятьково 5 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
РОСНО СК 164 1
CarPrice - Карпрайс 33 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 1
Honda Motor Company 213 1
Uber 275 1
Knight Frank 11 1
En+ Group 18 1
Nestle - Нестле 99 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 1
X5 Group 649 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
Renault - Рено Россия 124 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 490 1
UPS 93 1
Норникель - Норильский никель 258 1
Segezha Group - Сегежа Групп 91 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 725 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
Ак Барс Банк 184 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 123 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 1
Правительство Иркутской области 2 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
Федеральное казначейство России 892 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 38
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1113 33
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 26
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 64 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2558 21
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1223 16
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 136 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 7
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 16 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1485 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4570 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2011 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2856 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 991 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3280 4
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Big Data - Большие данные 1429 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 772 3
Сервер - Серверные платформы 371 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 109 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 2
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3018 2
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SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 75 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 824 2
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Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 48 6
МТС ЦОД 13 6
Microsoft Azure Stack 59 6
AWS - Amazon Web Services 609 5
Depositphotos - фотобанк 73 5
Авантаж ЦОД 5 4
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 4
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 30 4
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 3
Stack Group - M1Cloud 83 3
CloudМТS 21 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 2
PHP - Язык программирования 400 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 2
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 104 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 150 2
Microsoft Windows PowerShell 104 2
Google Cloud Platform - GCP 213 2
Softline Dedicated 2 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 70 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 66 2
Jenkins 25 1
Stack Group Automate 9 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
Яндекс.Метрика 82 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
Veeam Agent 12 1
Microsoft Visual Studio 304 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 22 1
CloudPayments CloudTips 7 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 222 1
IBM SmartCloud 35 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 152 1
Linux Cloud OS 14 1
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 1
Veeam Availability Console 4 1
Фокин Дмитрий 20 5
Мотовилов Олег 61 4
Севастьянов Алексей 25 4
Луковников Михаил 19 3
Колмычек Павел 17 3
Самойлов Юрий 67 3
Белоусов Сергей 229 2
Хренков Владимир 18 2
Коновалов Олег 11 2
Хомутский Юрий 30 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 2
Аксенов Андрей 13 2
Седов Анатолий 6 2
Любимов Олег 23 2
Березин Максим 64 2
Королюк Алексей 86 2
Письменский Олег 7 2
Трошев Евгений 1 1
Коровко Вадим 15 1
Политова Анна 1 1
Айбашева Анна 97 1
Ким Илья 2 1
Рогов Илья 5 1
Владов Иван 1 1
Самоукин Сергей 7 1
Шерстобитов Сергей 40 1
Канаев Дмитрий 8 1
Шевченко Андрей 7 1
Юдин Егор 3 1
Задорожный Виталий 5 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Спаринапти Антон 15 1
Калинкин Антон 4 1
Колбин Евгений 53 1
Егупов Всеволод 4 1
Мельников Андрей 4 1
Дорохина Юлия 42 1
Заединов Руслан 45 1
Кузовкин Алексей 154 1
Еременко Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 83823 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 22
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 10
Россия - СФО - Новосибирск 2933 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 4
Европа Восточная 2819 4
Европа 7289 4
Казахстан - Республика 4146 4
Нидерланды - Амстердам 491 3
Великобритания - Лондон 1866 3
Беларусь - Белоруссия 3210 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 380 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3873 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 914 2
Америка Северная 2602 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 2
Азия - Азиатский регион 3167 2
Украина 5531 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 323 2
Европа Западная 1307 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 458 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 444 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1073 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 50 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 344 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 225 1
Европа Северная - Скандинавия 450 1
Швеция - Стокгольм 353 1
Норвегия - Осло 104 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 211 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 446 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 321 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 155 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 32 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 9 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 179 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
Образование в России 622 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 6
N+1 - Издание 114 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 1
TAdviser - Центр выбора технологий 227 1
Forbes - Форбс 563 1
23ABC News 123 1
Vogue 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 11
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Synergy Research Group 39 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
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Markets&Markets Research 92 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
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Mordor Intelligence 14 1
Grand View Research 14 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 2
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Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 38 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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