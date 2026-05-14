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Colocation Колокация Колокейшн Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре

Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре

Colocation – размещение серверного и сетевого оборудования в ЦОД

Обзор «Colocation» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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14.05.2026 Рынок colocation подошел к точке баланса: цены могут вырасти до 10% в 2026 году

Консалтинговое агентство iKS-Consulting и ведущий российский дистрибьютор услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об

16.10.2025 В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь

Как на пляже в Сочи В столичных дата-центрах образовался дефицит инфраструктуры, сообщили CNews представители компании 3data, отечественного дистрибьютора услуг colocation. «Объем свободного предложения сократился до критического», – подчеркнули они. Исследование проведено совместно с консалтинговым агентством iKS-Consulting. Colocation – это ус
13.11.2024 «УльтимаТек» выводит на рынок услугу colocation в дата-центрах федерального оператора связи РСВО

обно, но ровно до первого отключения электричества или повреждения интернет-кабеля в выходной день. Колокация же позволит не думать о защите от сбоев в питании, организации доступа в интернет,

15.08.2024 Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации

на рынках, которые выступают в роли фундамента всего ИТ в России. По прогнозам аналитиков, облака и колокация, как смежный сегмент, продолжат расти в результате активной цифровизации бизнесов в
15.01.2024 Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд

Стоимость colocation выросла по итогам года Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге за год выросла на 2% и 13% соответственно,
28.03.2023 iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года

Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об

13.02.2023 Экономическая эффективность IaaS. Расчет и выводы

ты, гарантия работоспособности, техническая поддержка и т.д. Чтобы дать обоснованный ответ аналитиками Market.CNews было проведено сравнение полной стоимости владения собственными серверами по модели Colocation и облачной инфраструктурой IaaS. Концепция исследования Суть исследования — сравнение полной стоимости владения собственной и облачной инфраструктурой. При этом: под собственной инфр
15.07.2022 Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги

ренды виртуальной инфраструктуры (IaaS). Провайдеры, делающие ставку на более консервативную услугу colocation (аренда стойко-мест для размещения оборудования), демонстрируют более плавную дина
02.06.2022 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

мы зафиксировали заморозку спроса, так как заказчики пытались оценить, каким образом происходящие события отразятся на их бизнесе. А в апреле пружина разжалась – мы увидели всплеск интереса к услугам colocation. Есть отдельные прецеденты, когда клиенты откладывают размещения в ЦОД, которые планировались в рамках долгосрочных стратегий на 5–10 лет, однако в целом спрос по-прежнему опережает

28.04.2022 В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме

Объем услуг colocation сократился до минимума Количество свободных стоек в дата-центрах московского регио
09.04.2020 «Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga

«Техносерв Cloud» предоставил Bellerage Alinga услугу Colocation – размещение серверного оборудования на своей площадке в дата-центре Datapro. Важным условием со стороны клиента при выборе провайдера было размещение ИТ-оборудования на базе ЦОДа ур
02.12.2019 Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор

Что такое colocation Colocation («Колокация», «колокейшн», от англ. co-location — совместное размещение) — это совместное управ
14.11.2019 Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать

ата-центре, необходимо учесть как стоимость тарифных планов, так и возможные дополнительные траты на аутсорсинг и ресурсы, не вошедшие в выбранный тариф. Основными параметрами любого тарифа на услугу colocation являются: Количество арендуемых юнитов Объем предоставляемого электропитания Количество предоставляемых IP-адресов Количество каналов связи Скорость и объем трафика сети Интернет Так
23.10.2019 Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит

От чего зависит цена на Colocation Стоимость размещения серверов Colocation зависит от следующих параметров: У
21.10.2019 Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Что такое Colocation Услуга colocation («колокейшн») представляет собой размещение собственного

17.10.2019 Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation

С 17 октября 2019 г. Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по услуге colocation – размещению собственных серверов компании в сторонних дата-центрах. Colocation появился на заре развития индустрии ЦОД, когда владельцы дата-центров стали сдавать в аренду пл
25.11.2016 Станислав Другалев -

Колокейшн уступает место облачным сервисам

временные проекты. CNews: Как за последние два года изменилась востребованность услуг на базе ЦОД (colocation, телекоммуникационные и облачные услуги)? Станислав Другалев: Большинство отечеств
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет

яемые дата-центрами, можно разделить на четыре группы в зависимости от «глубины» аутсорсинга ИТ-инфраструктуры. Во-первых, это аренда стойко-мест с целью размещения собственного оборудования клиента (colocation). Во-вторых, это аренда выделенных физических серверов (dedicated server) и хостинг сайтов, когда заказчик отказывается от приобретения собственных мощностей и получает в эксплуатаци
06.08.2012 «Караван» ввел новый сервис «Порт доступа в интернет Ethernet 1 Гбит/с»

в рамках развития направления услуг физического хостинга расширяет возможности комплексных решений Colocation. В начале августа компания вывела на рынок новый сервис - «Порт доступа в интернет
04.04.2012 «Караван» представил новые комплексные предложения Colocation

Телекоммуникационная компания «Караван» анонсировала новые комплексные предложения Colocation - Colocation Basis, Colocation Unlimited и Colocation Unlimit
08.04.2010 «РТКомм» запускает услугу co-location в Санкт-Петербурге

планирует увеличить площади для размещения оборудования и начать предоставление услуг виртуального хостинга. Для всех клиентов, заключивших договора в апреле 2010 г., действуют специальные тарифы на размещение оборудования.
23.05.2001 Golden Telecom: на рынке еще много места для роста

услуг не с технологической точки зрения, а с позиций бизнеса? Услуги хостинга делятся на три вида: colocation, выделенный (dedicated) и виртуальный хостинг. Colocation - это когда владе

Публикаций - 575, упоминаний - 633

Colocation и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 67
Selectel - Селектел 544 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
Broadcom - VMware 2610 56
IXcellerate - Икселерейт 153 47
Microsoft Corporation 25775 41
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 39
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 36
Linx - Связь ВСД 163 33
9594 33
Крок - Croc 1964 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Softline - Софтлайн 3743 31
3data - 3дата 104 29
DataPro - ДатаПро 99 28
МегаФон 10742 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
SAP SE 5601 22
Intel Corporation 12811 22
Huawei 4676 20
Oracle Corporation 7074 20
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 19
Google LLC 12688 18
Dell EMC 5180 18
Авантаж 72 17
Nubes - Нубес 75 17
Cisco Systems 5372 17
Yandex - Яндекс 9216 17
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 16
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 16
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 15
HP Inc. 5883 15
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 14
Veeam Software 345 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 8
Югория - страховая компания 44 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 8
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 5
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Visa International 1993 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
En+ Group - Эн+ ГК 37 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Finnair - Авиакомпания 34 4
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
TIA - Telecommunications Industry Association 90 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Colocation & Hosting Association 1 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ГосИнформСистемы 160 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 460
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 353
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 298
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 286
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 248
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 212
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 188
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 178
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 136
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 124
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 117
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 115
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 113
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 99
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 95
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 87
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 87
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 85
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 68
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 65
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 60
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 58
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 57
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 52
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 52
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 50
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 48
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 44
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 42
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