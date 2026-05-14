Рынок colocation подошел к точке баланса: цены могут вырасти до 10% в 2026 году Консалтинговое агентство iKS-Consulting и ведущий российский дистрибьютор услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об

В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь Как на пляже в Сочи В столичных дата-центрах образовался дефицит инфраструктуры, сообщили CNews представители компании 3data, отечественного дистрибьютора услуг colocation. «Объем свободного предложения сократился до критического», – подчеркнули они. Исследование проведено совместно с консалтинговым агентством iKS-Consulting. Colocation – это ус

«УльтимаТек» выводит на рынок услугу colocation в дата-центрах федерального оператора связи РСВО обно, но ровно до первого отключения электричества или повреждения интернет-кабеля в выходной день. Колокация же позволит не думать о защите от сбоев в питании, организации доступа в интернет,

Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации на рынках, которые выступают в роли фундамента всего ИТ в России. По прогнозам аналитиков, облака и колокация, как смежный сегмент, продолжат расти в результате активной цифровизации бизнесов в

Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд Стоимость colocation выросла по итогам года Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге за год выросла на 2% и 13% соответственно,

iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об

Экономическая эффективность IaaS. Расчет и выводы ты, гарантия работоспособности, техническая поддержка и т.д. Чтобы дать обоснованный ответ аналитиками Market.CNews было проведено сравнение полной стоимости владения собственными серверами по модели Colocation и облачной инфраструктурой IaaS. Концепция исследования Суть исследования — сравнение полной стоимости владения собственной и облачной инфраструктурой. При этом: под собственной инфр

Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги ренды виртуальной инфраструктуры (IaaS). Провайдеры, делающие ставку на более консервативную услугу colocation (аренда стойко-мест для размещения оборудования), демонстрируют более плавную дина

Андрей Аксенов - Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation мы зафиксировали заморозку спроса, так как заказчики пытались оценить, каким образом происходящие события отразятся на их бизнесе. А в апреле пружина разжалась – мы увидели всплеск интереса к услугам colocation. Есть отдельные прецеденты, когда клиенты откладывают размещения в ЦОД, которые планировались в рамках долгосрочных стратегий на 5–10 лет, однако в целом спрос по-прежнему опережает

В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме Объем услуг colocation сократился до минимума Количество свободных стоек в дата-центрах московского регио

«Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga «Техносерв Cloud» предоставил Bellerage Alinga услугу Colocation – размещение серверного оборудования на своей площадке в дата-центре Datapro. Важным условием со стороны клиента при выборе провайдера было размещение ИТ-оборудования на базе ЦОДа ур

Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор Что такое colocation Colocation («Колокация», «колокейшн», от англ. co-location — совместное размещение) — это совместное управ

Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать ата-центре, необходимо учесть как стоимость тарифных планов, так и возможные дополнительные траты на аутсорсинг и ресурсы, не вошедшие в выбранный тариф. Основными параметрами любого тарифа на услугу colocation являются: Количество арендуемых юнитов Объем предоставляемого электропитания Количество предоставляемых IP-адресов Количество каналов связи Скорость и объем трафика сети Интернет Так

Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит От чего зависит цена на Colocation Стоимость размещения серверов Colocation зависит от следующих параметров: У

Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф Что такое Colocation Услуга colocation («колокейшн») представляет собой размещение собственного

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation С 17 октября 2019 г. Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по услуге colocation – размещению собственных серверов компании в сторонних дата-центрах. Colocation появился на заре развития индустрии ЦОД, когда владельцы дата-центров стали сдавать в аренду пл

Станислав Другалев - Колокейшн уступает место облачным сервисам

временные проекты. CNews: Как за последние два года изменилась востребованность услуг на базе ЦОД (colocation, телекоммуникационные и облачные услуги)? Станислав Другалев: Большинство отечеств

Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет яемые дата-центрами, можно разделить на четыре группы в зависимости от «глубины» аутсорсинга ИТ-инфраструктуры. Во-первых, это аренда стойко-мест с целью размещения собственного оборудования клиента (colocation). Во-вторых, это аренда выделенных физических серверов (dedicated server) и хостинг сайтов, когда заказчик отказывается от приобретения собственных мощностей и получает в эксплуатаци

«Караван» ввел новый сервис «Порт доступа в интернет Ethernet 1 Гбит/с» в рамках развития направления услуг физического хостинга расширяет возможности комплексных решений Colocation. В начале августа компания вывела на рынок новый сервис - «Порт доступа в интернет

«Караван» представил новые комплексные предложения Colocation Телекоммуникационная компания «Караван» анонсировала новые комплексные предложения Colocation - Colocation Basis, Colocation Unlimited и Colocation Unlimit

«РТКомм» запускает услугу co-location в Санкт-Петербурге планирует увеличить площади для размещения оборудования и начать предоставление услуг виртуального хостинга. Для всех клиентов, заключивших договора в апреле 2010 г., действуют специальные тарифы на размещение оборудования.