Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Colocation
Колокация
Колокейшн
Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре
Публикаций - 72, упоминаний - 96
Colocation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фокин Дмитрий 20 5
|Мотовилов Олег 61 4
|Севастьянов Алексей 25 4
|Луковников Михаил 19 3
|Колмычек Павел 17 3
|Самойлов Юрий 67 3
|Белоусов Сергей 229 2
|Хренков Владимир 18 2
|Коновалов Олег 11 2
|Хомутский Юрий 30 2
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 2
|Аксенов Андрей 13 2
|Седов Анатолий 6 2
|Любимов Олег 23 2
|Березин Максим 64 2
|Королюк Алексей 86 2
|Письменский Олег 7 2
|Трошев Евгений 1 1
|Коровко Вадим 15 1
|Политова Анна 1 1
|Айбашева Анна 97 1
|Ким Илья 2 1
|Рогов Илья 5 1
|Владов Иван 1 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Шерстобитов Сергей 40 1
|Канаев Дмитрий 8 1
|Шевченко Андрей 7 1
|Юдин Егор 3 1
|Задорожный Виталий 5 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Спаринапти Антон 15 1
|Калинкин Антон 4 1
|Колбин Евгений 53 1
|Егупов Всеволод 4 1
|Мельников Андрей 4 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Заединов Руслан 45 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Еременко Алексей 3 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 6
|N+1 - Издание 114 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 227 1
|Forbes - Форбс 563 1
|23ABC News 123 1
|Vogue 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru