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Colocation Колокация Колокейшн Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре
Colocation – размещение серверного и сетевого оборудования в ЦОД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.05.2026
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Рынок colocation подошел к точке баланса: цены могут вырасти до 10% в 2026 году
Консалтинговое агентство iKS-Consulting и ведущий российский дистрибьютор услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об
|16.10.2025
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В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь
Как на пляже в Сочи В столичных дата-центрах образовался дефицит инфраструктуры, сообщили CNews представители компании 3data, отечественного дистрибьютора услуг colocation. «Объем свободного предложения сократился до критического», – подчеркнули они. Исследование проведено совместно с консалтинговым агентством iKS-Consulting. Colocation – это ус
|13.11.2024
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«УльтимаТек» выводит на рынок услугу colocation в дата-центрах федерального оператора связи РСВО
обно, но ровно до первого отключения электричества или повреждения интернет-кабеля в выходной день. Колокация же позволит не думать о защите от сбоев в питании, организации доступа в интернет,
|15.08.2024
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Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации
на рынках, которые выступают в роли фундамента всего ИТ в России. По прогнозам аналитиков, облака и колокация, как смежный сегмент, продолжат расти в результате активной цифровизации бизнесов в
|15.01.2024
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Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд
Стоимость colocation выросла по итогам года Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге за год выросла на 2% и 13% соответственно,
|28.03.2023
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iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года
Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об
|13.02.2023
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Экономическая эффективность IaaS. Расчет и выводы
ты, гарантия работоспособности, техническая поддержка и т.д. Чтобы дать обоснованный ответ аналитиками Market.CNews было проведено сравнение полной стоимости владения собственными серверами по модели Colocation и облачной инфраструктурой IaaS. Концепция исследования Суть исследования — сравнение полной стоимости владения собственной и облачной инфраструктурой. При этом: под собственной инфр
|15.07.2022
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Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги
ренды виртуальной инфраструктуры (IaaS). Провайдеры, делающие ставку на более консервативную услугу colocation (аренда стойко-мест для размещения оборудования), демонстрируют более плавную дина
|02.06.2022
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Андрей Аксенов -
Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation
мы зафиксировали заморозку спроса, так как заказчики пытались оценить, каким образом происходящие события отразятся на их бизнесе. А в апреле пружина разжалась – мы увидели всплеск интереса к услугам colocation. Есть отдельные прецеденты, когда клиенты откладывают размещения в ЦОД, которые планировались в рамках долгосрочных стратегий на 5–10 лет, однако в целом спрос по-прежнему опережает
|28.04.2022
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В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме
Объем услуг colocation сократился до минимума Количество свободных стоек в дата-центрах московского регио
|09.04.2020
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«Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga
«Техносерв Cloud» предоставил Bellerage Alinga услугу Colocation – размещение серверного оборудования на своей площадке в дата-центре Datapro. Важным условием со стороны клиента при выборе провайдера было размещение ИТ-оборудования на базе ЦОДа ур
|02.12.2019
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Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор
Что такое colocation Colocation («Колокация», «колокейшн», от англ. co-location — совместное размещение) — это совместное управ
|14.11.2019
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Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать
ата-центре, необходимо учесть как стоимость тарифных планов, так и возможные дополнительные траты на аутсорсинг и ресурсы, не вошедшие в выбранный тариф. Основными параметрами любого тарифа на услугу colocation являются: Количество арендуемых юнитов Объем предоставляемого электропитания Количество предоставляемых IP-адресов Количество каналов связи Скорость и объем трафика сети Интернет Так
|23.10.2019
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Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит
От чего зависит цена на Colocation Стоимость размещения серверов Colocation зависит от следующих параметров: У
|21.10.2019
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Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф
Что такое Colocation Услуга colocation («колокейшн») представляет собой размещение собственного
|17.10.2019
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Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation
С 17 октября 2019 г. Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по услуге colocation – размещению собственных серверов компании в сторонних дата-центрах. Colocation появился на заре развития индустрии ЦОД, когда владельцы дата-центров стали сдавать в аренду пл
|25.11.2016
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Станислав Другалев -
Колокейшн уступает место облачным сервисам
временные проекты. CNews: Как за последние два года изменилась востребованность услуг на базе ЦОД (colocation, телекоммуникационные и облачные услуги)? Станислав Другалев: Большинство отечеств
|27.11.2014
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Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет
яемые дата-центрами, можно разделить на четыре группы в зависимости от «глубины» аутсорсинга ИТ-инфраструктуры. Во-первых, это аренда стойко-мест с целью размещения собственного оборудования клиента (colocation). Во-вторых, это аренда выделенных физических серверов (dedicated server) и хостинг сайтов, когда заказчик отказывается от приобретения собственных мощностей и получает в эксплуатаци
|06.08.2012
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«Караван» ввел новый сервис «Порт доступа в интернет Ethernet 1 Гбит/с»
в рамках развития направления услуг физического хостинга расширяет возможности комплексных решений Colocation. В начале августа компания вывела на рынок новый сервис - «Порт доступа в интернет
|04.04.2012
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«Караван» представил новые комплексные предложения Colocation
Телекоммуникационная компания «Караван» анонсировала новые комплексные предложения Colocation - Colocation Basis, Colocation Unlimited и Colocation Unlimit
|08.04.2010
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«РТКомм» запускает услугу co-location в Санкт-Петербурге
планирует увеличить площади для размещения оборудования и начать предоставление услуг виртуального хостинга. Для всех клиентов, заключивших договора в апреле 2010 г., действуют специальные тарифы на размещение оборудования.
|23.05.2001
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Golden Telecom: на рынке еще много места для роста
услуг не с технологической точки зрения, а с позиций бизнеса? Услуги хостинга делятся на три вида: colocation, выделенный (dedicated) и виртуальный хостинг. Colocation - это когда владе
Colocation и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойлов Юрий 75 14
|Хала Илья 49 13
|Мотовилов Олег 71 10
|Меденцев Константин 106 9
|Любимов Олег 57 8
|Галкин Николай 140 8
|Кабаков Ярослав 66 8
|Вирцер Евгений 43 8
|Дружинин Станислав 20 8
|Попов Игорь 16 8
|Босенко Павел 18 8
|Вавра Владимир 23 8
|Едренкин Анатолий 13 8
|Залманов Андрей 37 7
|Фокин Дмитрий 21 7
|Дергилёв Никита 44 7
|Макевнин Борис 44 7
|Гатин Виталий 14 7
|Путин Сергей 73 7
|Березин Максим 144 6
|Степаненко Василий 49 6
|Кулаков Павел 29 6
|Ветров Михаил 17 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Седов Анатолий 6 5
|Луковников Михаил 20 5
|Хренков Владимир 24 5
|Колмычек Павел 17 5
|Коровко Вадим 17 5
|Чирков Тарас 13 5
|Другалев Станислав 10 5
|Севастьянов Алексей 25 5
|Еременко Алексей 8 5
|Кондратьев Дмитрий 34 5
|Степаненко Антон 17 5
|Михайлов Илья 8 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Главчев Владимир 21 4
|Определенов Владимир 20 4
|Солдатов Алексей 104 4
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