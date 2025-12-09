Разделы

09.12.2025 МТС нарастила мощность ЦОДа в Ленинградской области на треть 1
23.10.2025 МТС создал модуль одного из крупнейших ЦОД России на оборудовании CHINT 1
30.07.2025 МТС в 3,3 раза расширила облачные мощности в Сибири 1
20.01.2025 МТС Web Services запустила облако в модульном ЦОДе «Федоровский» в Ленинградской области 2
20.01.2025 МТС и MWS запустили сегмент виртуальной инфраструктуры в модульном ЦОДе «Федоровский» 1
06.12.2024 МТС Web Services более чем в два раза увеличит мощности одного из курупнейших ЦОДов России — GreenBushDC 1
29.08.2024 МТС Web Services на 40% увеличила GPU-мощности для обучения искусственного интеллекта 1
28.08.2024 МТС Web Services запустил в Подмосковье новый сегмент GPU-облако для обучения искусственного интеллекта 1
15.07.2024 МТС оцифровала рестораны DNK Food в Новосибирске 1
19.09.2023 МТС в 1,5 раза увеличила мощности своего ЦОДа в Ленинградской области 1
09.09.2022 В российском Microsoft новый президент. Вместо россиянки назначили американца 1
25.08.2022 Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС 1
24.12.2021 МТС протестировала защищенную передачу данных на транспортной сети со скоростью до 100 Гбит/сек 1
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 2
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 2
14.10.2020 Kolobox разместила ключевые онлайн-сервисы в облаке МТС 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
13.12.2019 МТС потратит 1,5 миллиарда на строительство нового ЦОД 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
19.02.2019 МТС запустила облако для хранения гигантских массивов данных 1
14.09.2018 МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов 1
13.08.2018 МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов 2
08.06.2018 МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД 1
30.11.2017 МТС будет раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов 2
30.11.2017 МТС предоставит облачные сервисы Microsoft Azure из своих дата-центров в России 1
10.10.2017 Производитель Kent, Dunhill и «Явы» перенес ИТ-системы в Россию 2
10.10.2017 «Бритиш Американ Тобакко» перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
19.09.2017 МТС начала обрабатывать большие данные для всех желающих 2
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
25.04.2017 Сергей Корнеев -

«Глобальные проекты» трансформировались во множество коротких задач

 1
31.03.2017 МТС открыл ЦОДы «для крупного бизнеса» после «Мегафона» и «Билайна» 2
15.04.2014 МТС сохранит в «облаке» данные своих клиентов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 2

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 30
Broadcom - VMware 2490 12
Авантаж 69 10
Microsoft Corporation 25236 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 188 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 26 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 26 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Dell EMC 5092 3
SAP SE 5426 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 3
Microsoft Mobile 21 2
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
ServiceNow 93 2
Ростелеком 10306 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 59 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 16 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Парадигма 160 1
InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 6 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 18 1
Chint 3 1
Accenture plc 693 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Bright Box - Брайт бокс 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 3
Роснефть НК - нефтяная компания 528 3
ESW Capital 7 2
Global Pilots 12 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
Hunkemoller - Hunkemöller 4 2
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 2
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 4 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Springer Nature Limited 6 1
Kolobox 1 1
H&M 21 1
Kaspi Bank 29 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 10 1
Кселла-Аэроблок-Центр - Xella 3 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Walt Disney Company 636 1
Газпром ПАО 1416 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Газпром нефть 670 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 28
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1179 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 14
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 12
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1701 11
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 22 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 958 4
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 360 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 4
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 349 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 664 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 593 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 3
SAP хостинг 34 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 16
Microsoft Azure 1460 12
Microsoft Azure Stack 74 12
Авантаж ЦОД 12 5
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 4
CloudМТS 25 4
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 3
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 2
Microsoft Windows 11 712 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 2
Microsoft Windows PowerShell 223 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 2
Apple iPhone 6 4862 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 2
Microsoft Windows 10 1874 2
Microsoft Windows 16327 2
Microsoft Xamarin 34 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
SAP Basis 15 1
Veeam Backup Enterprise Manager 3 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
Canonical - Charmed OpenStack 2 1
RRC Bento Cloud 7 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Veeam One 17 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Data Platform - MWS Data Lakehouse 11 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Stafory - робот Вера 354 1
Jenkins 48 1
Microsoft Visual Studio 420 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 87 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Хренков Владимир 24 6
Мотовилов Олег 71 3
Тихонова Кристина 47 3
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 2
Прянишников Николай 311 2
Пахомов Александр 102 2
Rogge Philippe - Роже Филипп 5 2
Бетсис Павел 100 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Тутаев Михаил 55 2
Betsis Paul - Бетсис Пол 7 2
Ушацкий Андрей 105 2
Халин Дмитрий 56 2
Корнеев Сергей 84 2
Smith Brad - Смит Брэд 99 2
Гришина Дарья 16 2
Дергунова Ольга 120 2
Кузнецов Александр 145 2
Белов Виктор 58 1
Кулашова Анна 60 1
Дрозденко Александр 15 1
Черномордиков Михаил 20 1
Калинкин Антон 4 1
Владов Иван 1 1
Мягков Денис 1 1
Летягин Алексей 1 1
Галаган Екатерина 8 1
Тихонов Сергей 14 1
Шефановский Денис 1 1
Пронзалов Станислав 1 1
Тугарев Артем 8 1
Щербатых Юлия 1 1
Тишкин Александр 2 1
Марченко Дмитрий 28 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Корня Алексей 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 18
Россия - СФО - Новосибирск 4650 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 13
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 6
Украина 7793 4
Беларусь - Могилевская область 23 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 42 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 3
Казахстан - Республика 5792 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 28 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 336 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 509 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 284 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 480 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Канада 4985 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 4 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Аренда 2584 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 175 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Vogue 23 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
IDC - International Data Corporation 4943 1
Fortune Global 500 287 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
CNews AWARDS - награда 549 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
