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RRC Bento Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.05.2018 На платформе Bento Cloud доступен сервис заказа интернет-магазинов Ecwid 1
13.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud 1
07.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud 1
03.10.2017 RRC объявила о старте продаж сервисов BitTitan на платформе Bento Cloud 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
11.01.2017 RRC добавила сервис Microsoft Azure CSP к платформе Bento Cloud 1
05.09.2016 RRC представила облачную платформу Bento Cloud 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

RRC Bento Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 8
МойСклад - Логнекс 124 4
Microsoft Corporation 25775 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Oracle Siebel Systems 519 1
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Kaspi Bank 31 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 11 1
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 1
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Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
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РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
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Беларусь - Могилевская область 23 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 30 1
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Польша - Республика 2031 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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