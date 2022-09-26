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ServiceNow
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.09.2022
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Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne
о весной 2022 г. Проект всего за три месяца реализовал интегратор ООО «Медиа-тел» (Devoteam Group). Особенностью миграции стало экстренное переключение со старой системы на новую SimpleOne: платформа ServiceNow резко прекратила работу, лишив специалистов «Монетки» доступа к системе. Клиенту совместно с интегратором и вендором пришлось срочно, всего за два дня, ввести в эксплуатацию новую пл
|27.05.2021
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Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection
производительности за счет более полного соответствия требованиям и уменьшения количества дефектов в производственном процессе, а также снижения рисков в цепочке поставок». Решение объединяет в себе Servicenow с возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения Atos для подключения нескольких источников данных, снижения затрат и повышения повторяемости проверок с использованием
|12.10.2018
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Портфельный проект Starta Ventures приобретен компанией ServiceNow
Белорусский стартап FriendlyData из второго набора российско-американского Starta Accelerator (2016 г.), куплен облачной платформой ServiceNow (США), компанией #1 в мировом рейтинге инноваций Forbes. FriendlyData разрабатывает технологию работы с базами данных через естественно-языковые интерфейсы, позволяя использовать обы
|17.05.2018
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«Ингосстрах» при помощи «Техносерв» и «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы техподдержки пользователей
«Ингосстрах», одна из крупнейших российских страховых компаний, раскрыла подробности проекта внедрения централизованной системы управления и оказания ИТ-услуг, созданной на базе продукта ServiceNow, одного из лидеров в сфере ITSM-решений (IT Service Management, ITSM). До реализации проекта «Ингосстрах» использовал систему собственной разработки. В связи с расширением и усложнен
|18.09.2017
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«Техносерв» завершил внедрение ITSM-системы ServiceNow
«Техносерв» объявил о внедрении централизованной системы управления и оказания ИТ-услуг ServiceNow. В настоящее время штат компании «Техносерв» включает более 2700 сотрудников. Помимо главного московского офиса, «Техносерв» имеет 9 региональных представительств и еще 5 дочерних пр
|17.11.2015
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Fujitsu представила новый облачный набор инструментов для управления корпоративными сервисами
Компания Fujitsu представила новый облачный набор инструментов Triole for ServiceNow для управления корпоративными сервисами. Как сообщили CNews в Fujitsu, набор инструментов призван помочь организациям решить сразу две задачи: оптимизировать функции поддержки ИТ-инф
|28.07.2015
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«ИТ-Град» пополнила своё портфолио SaaS-решений продуктами ServiceNow
Компания «ИТ-Град» заключила партнерское соглашение MSP (Managed Service Provider) с компанией ServiceNow — игроком мирового рынка ITSM-решений, поставщиком облачных услуг по автоматизации бизнес-процессов крупных и средних предприятий. Об этом CNews сообщили в «ИТ-Граде». Компания Se
|29.01.2015
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«Техносерв» стал партнером поставщика облачных ITSM-решений ServiceNow
Компания «Техносерв», российский системный интегратор, подписала партнерское соглашение с компанией ServiceNow, поставщиком облачных услуг для автоматизации бизнес-процессов крупных и средних предприятий, а также госкорпораций. Об этом CNews сообщили в «Техносерве». ServiceNow является
ServiceNow и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 1002 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|The Register - The Register Hardware 1784 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|The Washington Post 350 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Tom’s Hardware 600 1
|NYT - The New York Times 1100 1
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