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ServiceNow

ServiceNow

СОБЫТИЯ

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26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne

о весной 2022 г. Проект всего за три месяца реализовал интегратор ООО «Медиа-тел» (Devoteam Group). Особенностью миграции стало экстренное переключение со старой системы на новую SimpleOne: платформа ServiceNow резко прекратила работу, лишив специалистов «Монетки» доступа к системе. Клиенту совместно с интегратором и вендором пришлось срочно, всего за два дня, ввести в эксплуатацию новую пл
27.05.2021 Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection

производительности за счет более полного соответствия требованиям и уменьшения количества дефектов в производственном процессе, а также снижения рисков в цепочке поставок». Решение объединяет в себе Servicenow с возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения Atos для подключения нескольких источников данных, снижения затрат и повышения повторяемости проверок с использованием

12.10.2018 Портфельный проект Starta Ventures приобретен компанией ServiceNow

Белорусский стартап FriendlyData из второго набора российско-американского Starta Accelerator (2016 г.), куплен облачной платформой ServiceNow (США), компанией #1 в мировом рейтинге инноваций Forbes. FriendlyData разрабатывает технологию работы с базами данных через естественно-языковые интерфейсы, позволяя использовать обы
17.05.2018 «Ингосстрах» при помощи «Техносерв» и «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы техподдержки пользователей

«Ингосстрах», одна из крупнейших российских страховых компаний, раскрыла подробности проекта внедрения централизованной системы управления и оказания ИТ-услуг, созданной на базе продукта ServiceNow, одного из лидеров в сфере ITSM-решений (IT Service Management, ITSM). До реализации проекта «Ингосстрах» использовал систему собственной разработки. В связи с расширением и усложнен
18.09.2017 «Техносерв» завершил внедрение ITSM-системы ServiceNow

«Техносерв» объявил о внедрении централизованной системы управления и оказания ИТ-услуг ServiceNow. В настоящее время штат компании «Техносерв» включает более 2700 сотрудников. Помимо главного московского офиса, «Техносерв» имеет 9 региональных представительств и еще 5 дочерних пр
17.11.2015 Fujitsu представила новый облачный набор инструментов для управления корпоративными сервисами

Компания Fujitsu представила новый облачный набор инструментов Triole for ServiceNow для управления корпоративными сервисами. Как сообщили CNews в Fujitsu, набор инструментов призван помочь организациям решить сразу две задачи: оптимизировать функции поддержки ИТ-инф
28.07.2015 «ИТ-Град» пополнила своё портфолио SaaS-решений продуктами ServiceNow

Компания «ИТ-Град» заключила партнерское соглашение MSP (Managed Service Provider) с компанией ServiceNow — игроком мирового рынка ITSM-решений, поставщиком облачных услуг по автоматизации бизнес-процессов крупных и средних предприятий. Об этом CNews сообщили в «ИТ-Граде». Компания Se
29.01.2015 «Техносерв» стал партнером поставщика облачных ITSM-решений ServiceNow

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, подписала партнерское соглашение с компанией ServiceNow, поставщиком облачных услуг для автоматизации бизнес-процессов крупных и средних предприятий, а также госкорпораций. Об этом CNews сообщили в «Техносерве». ServiceNow является

Публикаций - 111, упоминаний - 112

ServiceNow и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 32
Microsoft Corporation 25775 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
Salesforce 498 18
SAP SE 5601 17
OpenText - Micro Focus 122 16
Broadcom - VMware 2610 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Oracle Corporation 7074 12
Softline - Софтлайн 3743 11
Медиа-тел - Media-Tel - Медиа-Майн - Медиа-Байт - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 33 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
Dell EMC 5180 8
9594 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 8
Google LLC 12688 7
Ростелеком 10948 7
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 6
Box inc - box.com - box.net 375 5
Cisco Systems 5372 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
HP Inc. 5883 5
Крок - Croc 1964 5
Telegram Group 2940 5
Naumen - Наумен 752 5
Авантаж 72 4
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 34 4
Rikitlab - Рикитлаб 21 4
Samsung Electronics 11064 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 3
Nvidia Corp 4002 3
WorkDay 33 3
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 3
ИТ Гильдия 6 3
Outsorsa - Аутсорса - Передовые системные решения 9 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Лента - Монетка - торговая сеть 69 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Ингосстрах СПАО 478 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Runa Capital 158 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 2
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 2
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Coursera 65 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Ford 434 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Blackstone Group 47 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Федеральное казначейство России 1949 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Региональная корпорация развития 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
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ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 57
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
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Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Azure 1526 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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