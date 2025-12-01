Разделы

Service Desk Help Desk Trouble Ticketing Единая система учета обращений Управление заявками Сервис деск Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


01.12.2025 «Заслон» создал единую среду для управления ИТ-процессами и проектами на технологиях

Центр по разработке современных систем и оборудования «Заслон» повысил прозрачность управления ИТ-процессами и эффективность проектной деятельности на базе решений Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Результатом внедрения стало сокращение количества рабочих пространств и создание площадки для взаимодействия сотрудников, что обеспечивает централизованное

21.10.2025 ГК «Агроэко» внедрила Naumen Service Desk для построения цифровой экосистемы управления ИТ и сервисами

роэко-ИТ», входящая в состав одного из агропромышленных холдингов России, внедрила платформу Naumen Service Desk для автоматизации процессов поддержки, учета инфраструктуры и развития внутренни
07.10.2025 «ВкусВилл» внедрил service desk на базе платформы Staq для поддержки деятельности офисных сотрудников

Бренд полезных продуктов и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил service desk (сервис-деск) на базе цифровой платформы Staq с целью автоматизации внутренней т
27.08.2025 Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС

я расширения функциональности и не позволяло автоматизировать необходимые процессы в полном объеме. Service desk ITSM 365 подходил под основные требования: low-code платформа, соответствие мето
18.08.2025 «Газпромтранс» автоматизировал сервисные процессы в администрации и филиалах на базе Naumen Service Desk

промтранс» объявил об успешном завершении проекта импортозамещения и существенном расширении охвата автоматизации за счет подключения к единой системе управления корпоративными сервисами (ESM) Naumen Service Desk не только ИТ-подразделений, но и других сервисных служб. Новой системой, которая помогает сотрудникам быстро получать услуги и поддержку, пользуются около 1,7 тыс. сотрудников адми
29.05.2025 Dodo Engineering в 2,5 раза ускорила обслуживание и ремонт оборудования с помощью Naumen Service Desk

Компания Dodo Engineering, ИТ-команда Dodo Brands, автоматизировала процессы ремонта и замены оборудования в пиццериях «Додо Пицца» на базе ITSM-системы Naumen Service Desk. Сегодня через систему обрабатывают обращения более 150 пиццерий сети по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Ранее в Dodo Pizza подходы к обслуживанию оборудо
16.05.2025 ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу

ITSM 365 четыре года назад внедрили service desk для «Cервисного центра ФЕСКО» (общий центр обслуживания Транспортной группы FESC
23.04.2025 ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL

Решение ELMA365 Service Desk 2.0 прошло аудит компании ICL Services на соответствие ключевым практикам ITIL. Независимая оценка ICL Services, эксперта по управлению ИТ-инфраструктурой с 19-летним опытом, будет
21.04.2025 Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть»

Naumen внедрила Service Desk Pro для централизации процессов управления ИТ-активами в нефтепроводной компании ПАО «Транснефть». Система обеспечивает учет 5 млн объектов распределенной ИТ-инфраструктуры, включа
31.03.2025 «Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro

никам компании, а также поддержку работоспособности ИТ-инфраструктуры. 300 специалистов задействованы в сервисном обслуживании и обрабатывают 20 тыс. запросов ежемесячно с помощью ITSM-системы Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщили представители Naumen. «Акрон Холдинг» стремился построить прозрачную, регламентированную систему сервисной поддержки, которая позволила бы гибко управля
27.03.2025 ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk

), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, внедрила российскую ITSM-систему Naumen Service Desk в группе компаний ФСК — одном из девелоперов страны. Проект позволил повысить скорость и качество предоставления ИТ-услуг, обеспечив заказчику централизованное управление сервисами
03.03.2025 «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева перешел на Naumen Service Desk Pro для управления ИТ-сервисами

«Агрокомплекс» им.Н. И. Ткачева внедрил систему управления внутренним ИТ-обслуживанием Naumen Service Desk Pro. Сервисом пользуются 14 тыс. сотрудников. Проект, выполненный в рамках импортозамещения, занял всего три месяца. Об этом CNews сообщили представители Naumen. До внедрения Naume
27.02.2025 ИТ-компания «Лоция» перенесла процессы оказания ИТ-услуг на Naumen Service Desk

ИТ-компания «Лоция» автоматизировала процессы оказания ИТ-услуг с помощью Naumen Service Desk. Благодаря проекту компания получила надежную и отказоустойчивую ITSM-систему на импортозамещённом решении, организовала бесперебойную ИТ-поддержку более 100 клиентов и 2 тыс. внеш
20.01.2025 «Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk

Системный интегратор для промышленности «Райтек ДТГ» разработал собственное решение на базе искусственного интеллекта (ИИ), которое позволит отечественным компаниям повысить эффективность работы Service Desk. В частности, снизить затраты на первую линию поддержки от 50% до 90% и до 30% — на вторую линию поддержки. Автоматизация рутинных задач позволит сотрудникам сосредоточиться на бол
03.12.2024 В «Вертолетах России» внедрили универсальную систему сервисной поддержки.

объединены в единый контур управления более чем 1000 корпоративными сервисами. Интеграция «Итилиум» позволила сэкономить больше 10 млн руб. за счет снижения затрат на эксплуатацию предыдущего решения Service Desk. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол». «Вертолетам России» было необходимо новое решение, расширяющее возможности ITSM-подхода до управления корпоративными услуга
22.11.2024 Сервис-деск для внутренних служб позволил розничной сети «Грядка» ускорить обслуживание помещений на 40%

вала. Для решения этих проблем руководство компании приняло решение обратиться к компании «Первый Бит». Специалисты «Первого Бита» спроектировали комплексное решение на базе «Битрикс24», объединяющие сервис-дески для автоматизации процессов четырех ключевых отделов: службы эксплуатации розницы, административно-хозяйственного отдела, службы эксплуатации склада и отдела транспортной логистики
13.11.2024 Миграция с иностранного service desk: ветеринарные клиники «Центр» и «Белый Клык» перешли на ITSM 365

овременно шла локализация нескольких ИТ-продуктов, стояла цель в ограниченный срок перейти на новую service desk систему и сделать это бесшовно для пользователей и владельцев сервисов. Решить т
16.10.2024 «Газпром ЦПС» обеспечил поддержку растущему бизнесу с помощью Naumen Service Desk

«Газпром ЦПС», цифровой оператор группы «Газпром», завершил проект миграции с устаревшего решения, не обеспечившего требуемую производительность, на российский продукт промышленного уровня Naumen Service Desk. Новая система помогла снизить трудоемкость поддержки на 15%. Об этом CNews сообщили представители Naumen. «Газпром ЦПС» за пять месяцев автоматизировал процессы сервисного обслужи
10.10.2024 «ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил внедрение Naumen Service Desk — enterprise инструмента для автоматизации управления процессами и услугами на базе международных стандартов ITIL. Внедрение новой платформы позволило добиться высокой контролируем
28.08.2024 Телекоммуникационный оператор автоматизировал управление заявками клиентов на ELMA365

а платформа ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. После того, как поддержка старой HelpDesk системы заказчика была прекращена, перед интегратором была поставлена задача переезд
26.08.2024 КАО «Азот» создает единую среду для сервисного обслуживания и проектной работы на базе решений Naumen

Производственное предприятие КАО «Азот» внедрило единый инструмент сервисного обслуживания и управления проектной деятельностью на базе Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Связка российских продуктов заменила зарубежную систему ManageEngine ServiceDesk Plus и позволила эффективно обрабатывать более 2,4 тыс. заявок ежемесячно.

21.08.2024 Портал для Service Desk и ускорение работы пользователей — новый релиз платформы Citeck от компании SL Soft (ГК Softline)

В релизе 2024.7 российской Low-Code платформы Citeck обновлен модуль Service Desk — в нем реализован портал для внешних пользователей. Также релиз включает ряд улучшений, призванных сделать совместную работу еще удобнее. Таком образом, ГК Softline, в которую вхо
15.08.2024 РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум»

нное пространство для всех участников сервисных процессов ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН), чтобы повысить контроль и качество управления уровнем сервиса. Service Desk «Итилиум» (с начала 2024 г. «Деснол» развивает решение совместно с фирмой «1С», и называется оно «1С:ITILIUM») объединил данные десятка информационных систем, дополнительных сервис
09.07.2024 «Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro

«Цифра брокер» и «Цифра Банк», входящие в финансовую группу «Цифра», успешно завершили проект по внедрению автоматизированной системы управления сервисными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новая система управления повысила сервисно-ориентированный подход компаний и эффективность процессов управления услугами. Внедрение новой автоматизированной системы было напра
04.07.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365

производитель товаров для гигиены и здоровья. Продукция компании представлена брендами Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork. В 2022 г. «ЭвоКом» потребовалось перейти на российские ИТ-сервисы и запустить новую Service Desk-систему. Консультационную и техническую поддержку на этапе выбора, миграции и развертывания импортонезависимой платформы оказала компания Konica Minolta. После изучения и обсуждени
23.05.2024 Go Invest автоматизировала управление заявками и активами с помощью решений Naumen

Брокерская компания Go Invest внедрила Naumen Service Desk для сервисного обслуживания и Naumen SAM для учета и управления программными активами. Теперь компания тратит на 70% меньше времени на обработку заявок персонала и синхронизацию да
20.05.2024 «КОРУС Консалтинг» дополнил платформу «Авандок» новыми модулями: Service Desk и CRM

Группа «КОРУС Консалтинг» выпустила обновление no/low-code платформы «Авандок». В нем представлены новые модули: Service Desk (централизованный сбор обращений для оказания технической поддержки) и CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами). Также обновлена функциональность «Авандо
08.04.2024 Трансформация Service Desk в HR-сервис на Low-code платформе

ании Atlassian, в том числе Jira, для реализации нашей поддержки. В 2023 г. мы столкнулись с необходимостью импортозамещения ИТ-решений, принадлежащих Atlassian, и приняли решение создать собственный Service Desk на базе Citeck ECOS. Универсальный Service Desk на low-code платформе В основе функционирования Citeck ECOS лежит управление бизнес-процессами (BPMS) и low-code. Поэтому люб
03.04.2024 «Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения   

Группа компаний «Аэродинамика» перешла на отечественное программное обеспечение Service Desk Итилиум, разработанное компанией «Деснол Софт». На его базе организован единый сервисный центр, через который решаются все вопросы по обслуживанию самолетов и авиаперевозкам трех а
25.01.2024 «Рив Гош» переходит на «1С:Itilium»

Сеть «Рив Гош» использует «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт», как основную систему для управления ИТ-услугами внутри компании. Миграция предусмотрена в рамках выхода нового релиза — «1С:Itilium». В конце
28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза

снол софт» стал первой компанией, которая успешно перешла на прототип нового программного продукта, — «1С:ITILIUM». Миграция состоялась в рамках совместного с фирмой «1С» выпуска новой системы класса Service Desk для автоматизации услуг в ITSM- и ESM-областях. Об этом CNews сообщили представители «Деснол софт». «1С:ITILIUM» будет выпущен фирмой «1С» совместно с ИТ-компанией «Деснол софт» на
30.10.2023 «Ингосстрах» внедрил систему сервисной поддержки и управления внутренними услугами на базе платформы Naumen Service Desk

«Ингосстрах» внедрил ITSM-систему для сервисной поддержки более 8 тыс. сотрудников и свыше 30 тыс. агентов страховой компании на базе российского продукта Naumen Service Desk. Благодаря решению организация переработала каталог внутренних услуг, сделав его более понятным для пользователей. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Специалисты Naumen и
31.08.2023 Компания iFellow обновила систему авторизации Telegram-бота для Service Desk

MyFellow Bot предназначен для организации оперативной технической поддержки бизнеса и его сотрудников. Он объединяет корпоративные сервисы и устраняет сложности в коммуникации удаленных сотрудников с Service Desk, организованным на базе Jira Service Management. Бот помогает решать технические и бизнес-запросы в формате единого окна. *** Группа компаний iFellow работает на международном рынк
17.08.2023 «Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk

с Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «Защитаинфотранс»), специализирующееся на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли, стало использовать российское решение Naumen Service Desk (Naumen SD) для автоматизации технической поддержки работников и заказчиков, а также внутренних процессов предприятия. ФГУП «Защитаинфотранс» на базе Naumen SD создало информационн
29.06.2023 Digital-интегратор «Улей» интегрировал модуль HelpDesk в корпоративный портал DNS

DNS и запросов для различных отделов. Автоматизированная система распределяет обращения по категориям, критичности и времени обращения. Об этом CNews сообщили представители интегратора «Улей». Модуль HelpDesk от «Улья» позволил менеджерам внутренних спецслужб DNS эффективнее и быстрее помогать коллегам. Необходимость в инструменте автоматизации сбора и обработки заявок продиктована наличием
07.06.2023 Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk

ей продукта – внутренних и внешних заказчиков. Об этом CNews сообщили представители iFellow. MyFellow Bot объединяет корпоративные сервисы и устраняет сложности в коммуникации удаленных сотрудников с Service Desk, организованным на Jira Service Management. Бот помогает удаленно решать различные технические и бизнес-запросы в формате единого окна. Через него можно отправлять заявки на получе
05.06.2023 Решение Radiant Service Desk включено в реестр отечественного ПО

ITSM-решение Radiant Service Desk, разработанное компанией Radiant System, включено в реестр отечественного ПО. Разработчик получил свидетельство о внесении системы в Единый реестр российских программ для электронн

