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ФТС РФ
Федеральная таможенная служба Российской Федерации


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 10
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами 12
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 4
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 2
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 2
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 10
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 13
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
13.05.2021 ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
22.04.2021 ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует 11
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 2
08.04.2021 ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса 4
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 2
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 2
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 2
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 2
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 4
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 5
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания 9
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 3
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 2
26.11.2020 Сбер выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортёров 1

Публикаций - 418, упоминаний - 936

ФТС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 31
Крок 1219 13
Microsoft Corporation 11017 13
Ростех - Ростехнологии 2230 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 11
Yandex - Яндекс 4099 11
Восход ФГБУ НИИ 365 10
Oracle Corporation 3331 10
Apple Inc - Эппл Рус 7680 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 9
Cisco Systems 2037 7
АйТи 749 7
IBM 3527 6
Ланит Интеграция 101 6
Ланит ГК 1155 6
ОТР 135 6
Программный продукт ГК 92 6
Diasoft - Диасофт 354 6
SAP SE 3207 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Directum - Директум 644 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Naumen - Наумен 341 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Н-ком 4 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 3
Акадо Телеком - Комкор 606 3
Google LLC 7128 3
Facebook 3765 3
Eltex - Элтекс 71 3
Астерос - Asteros 531 3
ИБС экспертиза 43 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Почта России ПАО 1570 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
AliExpress 275 5
Россети ПАО 168 4
Газпром нефть 380 3
Газпром ПАО 518 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Башнефть ПАО АНК 90 2
Jaguar Land Rover 63 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Просвещение ГК 8 2
Avito - Авито 171 2
Миландр ПКК 26 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 2
СпецДорПроект 2 2
ВТБ24 583 2
Аэрофлот 492 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 2
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Связь-банк 78 1
Царицын капитал 22 1
IKEA - ИКЕА 81 1
UFG Private Equity 25 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Deutsche Bank 126 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 38 1
Раунд 15 1
Серверы и компоненты 6 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 60
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 50
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 50
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 40
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 40
Федеральное казначейство России 766 37
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 26
Счётная палата РФ 460 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 22
Правительство РФ 2200 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 17
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 16
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 10
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 10
Президент Российской Федерации 1439 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 40
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 16
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Безопасный город 347 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Lightning 131 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 21
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 8
Linux OS 4243 8
Microsoft Windows 10 6612 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 6
Apple iPad 3263 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 5
ФТС РФ ЦОД 5 5
Google Android 10750 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Aladdin JaCarta 147 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Apple iPad mini 375 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 2
Ingres - СУБД 12 2
Postgres95 5 2
Lenovo A - Серия смартфонов 17 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple iPhone 6 547 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Java - Язык программирования 1167 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Informix СУБД 16 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 7 2
Apple iOS 5741 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Четвернин Алексей 651 31
Терещенко Денис 38 26
Путин Владимир 1820 23
Хайруллин Айрат 39 19
Албычев Александр 74 19
Семенов Алексей 67 19
Паршин Максим 141 18
Лысенко Эдуард 209 18
Малков Павел 38 17
Ципорин Павел 51 17
Кудрин Алексей 63 16
Рымар Максим 36 14
Скляр Алексей 49 14
Песчанских Георгий 37 14
Катамадзе Анна 72 13
Рудзевич Мария 34 12
Осипов Владимир 17 12
Петрушин Андрей 64 12
Медведев Дмитрий 1433 12
Меджитов Тимур 56 11
Копырин Федор 11 11
Карапузов Алексей 12 11
Швиндт Антоний 13 11
Власов Сергей 76 11
Симаков Олег 106 11
Геллер Анатолий 12 11
Казарин Станислав 100 11
Кулешов Василий 11 11
Панов Евгений 16 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Егоров Максим 23 11
Кирюшин Сергей 52 11
Малахов Александр 16 11
Скрыпник Назарий 12 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Фридштанд Андрей 11 9
Семенова Марина 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Анисимов Михаил 13 9
Зубанов Андрей 9 9
Россия - Российская федерация - РФ 57180 294
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 87
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 17
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 15
Беларусь - Белоруссия 2081 14
Россия - СФО - Новосибирск 1956 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 12
Казахстан - Республика 2621 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 11
Арктика 141 9
Россия - Калужская область 570 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - Ростовская область 860 7
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Россия - Тульская область 752 7
Россия - Новосибирская область 811 7
Европа 3730 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Россия - Тверь 323 6
Украина 3347 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 4
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
Европа Западная 610 3
Россия - Калининградская область 531 3
Восточная Европа 1669 3
Индия - Республика 2161 3
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Россия - Калининград 659 2
Россия - Нижегородская область 737 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 2
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 2
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