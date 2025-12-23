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ФТС РФ Федеральная таможенная служба Российской Федерации

ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации

СОБЫТИЯ


23.12.2025 Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

ствия центральных информационных ресурсов с нашей разветвленной таможенной системой. Владимир Ивин, ФТС России: На границе с Азербайджаном уже запущен пилот «Интеллектуального пункта пропуска»

04.12.2024 Дефицита холодильников не будет. Таможня решила не требовать дополнительных документов для их ввоза в Россию

Заявление ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) уточнила, что для ввоза на территорию России оборудования
03.12.2024 Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию

Техника застряла на границе Федеральная таможенная служба (ФТС) начала запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с

25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

«После модернизации в ФТС остались две основные информационные системы оформления» CNews: Расскажите, что сейчас на
27.08.2024 Федеральной таможне сорвали третью подряд попытку купить антивирус «Касперского» больше, чем на полмиллиарда

обе» и упомянутый выше «Определение поставщика завершено». Две первых неудачи Ранее CNews писал как ФТС был вторично запущен электронный аукцион на госзакупку лицензий антивирусного программног
23.07.2024 Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда

виртуальных рабочих столов. Предыдущая попытка покупки антивирусов 23 мая 2024 г. CNews писал, как Федеральная таможенная служба уже запускала механизм госзакупки лицензий антивирусного програ
04.12.2023 Российская таможня завершает свой мегапроект. Гигантский ЦОД будет введен в промышленную эксплуатацию в декабре

ГЦОД «Тверь» введут в промышленную эксплуатацию Федеральная таможенная служба России (ФТС России) в декабре 2023 г. введет в промышленную экс
29.11.2023 ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы

Исход таможни из Москвы Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) планирует миграцию Единой автоматизированной инфор
22.09.2023 Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет

нтрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева по делу о взятке, сообщило издание РБК. Он приговорен за лоббир
29.06.2023 Российская таможня полностью откажется от решений Cisco

Замещение Cisco в ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) полностью откажется от телеком-оборудования американской

26.09.2022 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать процесс обмена сведениями с таможенными органами

тивными актами банки обязаны соблюдать форматы обмена сообщениями с Федеральной таможенной службой (ФТС) через территориальные учреждения Банка России. Для решения этой задачи «Диасофт» разрабо
17.06.2022 R-Style Softlab обновила модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС»

R-Style Softlab реализовала новые виды служебных сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках информационного обмена между автоматизированными банковскими системами и Федера
26.11.2021 Анализировать посылки для россиян будет система искусственного интеллекта

ущий инспектор отдела координации и применения системы управления рисками службы управления рисками ФТС России Иван Греков. Объем входящих почтовых отправлений в Россию растет лавинообразно, ут
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору

Две жалобы на ФТС Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) дважды из-за жалоб в ФАС не может закупить ПО для видеоко
17.11.2021 Компания «Газинформсервис» стала партнером премии CNews AWARDS

ионной безопасности предприятий или компаний. Победителем в номинации «Цифровая безопасность» стала Федеральная таможенная служба (ФТС) в лице начальника Главного управления информационных техн
01.11.2021 ООО «НТ» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры

ООО «Национальные Технологии» Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры единой службы

05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать

Переезд ФТС с Microsoft Как выяснил CNews, российская таможня решила переехать с масштабной ИТ-систем
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами

Несостоявшаяся закупка ФТС Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не удалось закупить «железо
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина

Тендер на 3,2 миллиарда Как выяснил CNews, оборудование и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной се
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО

Закупка оборудования и ПО для нового ЦОДа Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) закупит оборудование и ПО для своего строящегося главного
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО

Отмена результата тендера Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не дали подписать контракт на поставку «железа» с дочерней структурой «Аквариуса» — комп
22.04.2021 ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует

Формальный допуск российских чипов Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) формально оказалась не против применения в серверах для с
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы

ительство дата-центра за два года. Сумма контракта составила 790 млн рублей. Строительство ЦОДа для ФТС России входит в перечень мероприятий, направленных на реализацию «Стратегии развития тамо
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания

Определен строитель ЦОДа ФТС Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) нашла подрядчика на строительство своего нового главного

21.07.2020 «Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака»

Смена проектировщика ЦОДа ФТС Как выяснил CNews, проектированием нового главного ЦОДа Федеральной таможенной службы (

22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт

Провал проектирования ЦОДа ФТС Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не удалось в срок запустить
26.05.2020 Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены

Новая стратегия развития ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) России в ближайшее десятилетие внедрит методы

04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Серверы полностью российского производства — не для больших ЦОДов CNews: В ФТС реализуется Программа развития информационно-коммуникационных технологий. Ее финальная то
24.10.2019 ФТС строит главный таможенный ЦОД за 850 миллионов

Главный ЦОД ФТС Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) запустила ранее анонсированный ею проект по строительству
31.07.2019 В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры

ФТС против ДТПК Федеральная таможенная служба (ФТС) начала уголовное расследование деятельности «Дальневосточной торгово-промышленной компании» (ДТПК) по подозрению в неуплате таможенных сборов. ФТС полагает, что ДТПК не уплатила око
16.05.2019 Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису

Нарушение ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) России незаконно собирает электронные подписи

21.03.2019 Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro

Postgres Pro для ФТС Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) намеревается перейти на СУБД Postgres Pro, разработанную

11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США

есто Cisco — «Элтекс» и «Фактор-ТС» Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) намерена в течение двух лет завершить процесс импортозамещения в отношении своего телеко
11.03.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России

ость была предложена мне – на тот момент я возглавлял ЦИТТУ. Что касается стратегии, то с 2017 года ФТС России реализует задачи, определенные Комплексной программой развития таможенных органов

23.08.2018 Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов

Сбербанк и Федеральная таможенная служба (ФТС России) реализовали возможность оплаты таможенных штрафов

26.04.2018 Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle

«Золотая» поддержка Oracle Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба закупила техническую поддержку программных продуктов Oracle за

18.01.2018 «Техносерв» дважды победил ФТС в споре на 45 миллионов

Двойной проигрыш ФТС в суде Федеральной таможенной службе (ФТС) дважды не удалось убедить судей в том, что компания «Техносерв» задолжала ей в виде штрафа и пени порядка 44,6 млн руб. Поданный интегратор
27.10.2017 «Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы

«Почта России» и ФТС применили ИТ для контроля таможенных отправлений «Почта России» и Федеральная таможенная служба (ФТС) договорились о запуске технологии удаленного контроля вхо
28.09.2017 Российская таможня сменила главного по ИТ

Новое назначение Начальником Главного управления ИТ Федеральной таможенной службы (ФТС) стал Георгий Песчанских. Соответствующая информация появилась на сайте ФТС. До эт
13.09.2017 Apple Watch в России больше не считаются часами

омпании Apple, об отмене решений предыдущих инстанций в споре против Федеральной таможенной службы (ФТС) по пошлине на ввоз Apple Watch в Россию, сообщил правовой портал «Право.ру».Экономическа

Публикаций - 978, упоминаний - 1479

ФТС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 124
Oracle Corporation 7074 64
Ростелеком 10948 62
Microsoft Corporation 25775 54
Cisco Systems 5372 39
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 37
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 35
МегаФон 10742 33
Apple Inc 13154 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Intel Corporation 12811 27
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
HP Inc. 5883 23
Крок - Croc 1964 22
Samsung Electronics 11064 20
Yandex - Яндекс 9216 20
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 18
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 17
9594 17
Huawei 4676 16
SAP SE 5601 15
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
АйТи 1519 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 13
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 13
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 13
ТОП-Сервис 22 13
Почта России ПАО 2370 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 55
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 46
РЖД - Российские железные дороги 2096 39
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 34
Газпром ПАО 1493 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Северсталь ПАО - Severstal 629 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 19
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 16
Русагро Группа Компаний 379 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
Евросеть 1421 15
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 14
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 14
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 14
ГК ВИК 18 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 13
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 13
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 13
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 13
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 13
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 13
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 13
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 12
Газпром бурение 62 12
Силовые машины 166 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 12
Газпром нефть 725 11
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 423
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 235
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 219
Федеральное казначейство России 1949 179
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 169
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 160
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 154
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 135
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 120
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 118
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 116
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 112
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 104
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 98
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 95
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 81
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 81
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 78
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 77
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 74
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 72
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 67
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 63
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 62
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 58
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 56
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 54
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 48
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 43
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 41
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 41
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 39
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 36
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 35
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 34
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 33
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 33
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 32
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 9
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 7
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 7
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ГосИнформСистемы 160 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
DLP-Эксперт 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 385
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 251
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 229
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 202
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 170
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 167
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 110
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Mobile Research Group 87 1
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Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
IBM Tech Trends Survey 3 1
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Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
РАН - Российская академия наук 2122 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 2
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 2
Базальт СПО - Альт академия 38 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
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