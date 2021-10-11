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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФТС РФ
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 418, упоминаний - 936
ФТС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 31
|Терещенко Денис 38 26
|Путин Владимир 1820 23
|Хайруллин Айрат 39 19
|Албычев Александр 74 19
|Семенов Алексей 67 19
|Паршин Максим 141 18
|Лысенко Эдуард 209 18
|Малков Павел 38 17
|Ципорин Павел 51 17
|Кудрин Алексей 63 16
|Рымар Максим 36 14
|Скляр Алексей 49 14
|Песчанских Георгий 37 14
|Катамадзе Анна 72 13
|Рудзевич Мария 34 12
|Осипов Владимир 17 12
|Петрушин Андрей 64 12
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Меджитов Тимур 56 11
|Копырин Федор 11 11
|Карапузов Алексей 12 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Власов Сергей 76 11
|Симаков Олег 106 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Казарин Станислав 100 11
|Кулешов Василий 11 11
|Панов Евгений 16 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Егоров Максим 23 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Малахов Александр 16 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Семенова Марина 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Анисимов Михаил 13 9
|Зубанов Андрей 9 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756266, в очереди разбора - 659956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756266, в очереди разбора - 659956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru