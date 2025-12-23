ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет ствия центральных информационных ресурсов с нашей разветвленной таможенной системой. Владимир Ивин, ФТС России: На границе с Азербайджаном уже запущен пилот «Интеллектуального пункта пропуска»

Дефицита холодильников не будет. Таможня решила не требовать дополнительных документов для их ввоза в Россию Заявление ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) уточнила, что для ввоза на территорию России оборудования

Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию Техника застряла на границе Федеральная таможенная служба (ФТС) начала запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование «После модернизации в ФТС остались две основные информационные системы оформления» CNews: Расскажите, что сейчас на

Федеральной таможне сорвали третью подряд попытку купить антивирус «Касперского» больше, чем на полмиллиарда обе» и упомянутый выше «Определение поставщика завершено». Две первых неудачи Ранее CNews писал как ФТС был вторично запущен электронный аукцион на госзакупку лицензий антивирусного программног

Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда виртуальных рабочих столов. Предыдущая попытка покупки антивирусов 23 мая 2024 г. CNews писал, как Федеральная таможенная служба уже запускала механизм госзакупки лицензий антивирусного програ

Российская таможня завершает свой мегапроект. Гигантский ЦОД будет введен в промышленную эксплуатацию в декабре ГЦОД «Тверь» введут в промышленную эксплуатацию Федеральная таможенная служба России (ФТС России) в декабре 2023 г. введет в промышленную экс

ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы Исход таможни из Москвы Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) планирует миграцию Единой автоматизированной инфор

Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет нтрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева по делу о взятке, сообщило издание РБК. Он приговорен за лоббир

Российская таможня полностью откажется от решений Cisco Замещение Cisco в ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) полностью откажется от телеком-оборудования американской

«Диасофт» поможет банкам автоматизировать процесс обмена сведениями с таможенными органами тивными актами банки обязаны соблюдать форматы обмена сообщениями с Федеральной таможенной службой (ФТС) через территориальные учреждения Банка России. Для решения этой задачи «Диасофт» разрабо

R-Style Softlab обновила модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС» R-Style Softlab реализовала новые виды служебных сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках информационного обмена между автоматизированными банковскими системами и Федера

Анализировать посылки для россиян будет система искусственного интеллекта ущий инспектор отдела координации и применения системы управления рисками службы управления рисками ФТС России Иван Греков. Объем входящих почтовых отправлений в Россию растет лавинообразно, ут

Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору Две жалобы на ФТС Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) дважды из-за жалоб в ФАС не может закупить ПО для видеоко

Компания «Газинформсервис» стала партнером премии CNews AWARDS ионной безопасности предприятий или компаний. Победителем в номинации «Цифровая безопасность» стала Федеральная таможенная служба (ФТС) в лице начальника Главного управления информационных техн

ООО «НТ» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры ООО «Национальные Технологии» Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры единой службы

Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать Переезд ФТС с Microsoft Как выяснил CNews, российская таможня решила переехать с масштабной ИТ-систем

Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами Несостоявшаяся закупка ФТС Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не удалось закупить «железо

Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина Тендер на 3,2 миллиарда Как выяснил CNews, оборудование и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной се

Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО Закупка оборудования и ПО для нового ЦОДа Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) закупит оборудование и ПО для своего строящегося главного

Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО Отмена результата тендера Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не дали подписать контракт на поставку «железа» с дочерней структурой «Аквариуса» — комп

ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует Формальный допуск российских чипов Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) формально оказалась не против применения в серверах для с

«АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы ительство дата-центра за два года. Сумма контракта составила 790 млн рублей. Строительство ЦОДа для ФТС России входит в перечень мероприятий, направленных на реализацию «Стратегии развития тамо

Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания Определен строитель ЦОДа ФТС Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) нашла подрядчика на строительство своего нового главного

«Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака» Смена проектировщика ЦОДа ФТС Как выяснил CNews, проектированием нового главного ЦОДа Федеральной таможенной службы (

Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт Провал проектирования ЦОДа ФТС Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не удалось в срок запустить

Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены Новая стратегия развития ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) России в ближайшее десятилетие внедрит методы

Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД Серверы полностью российского производства — не для больших ЦОДов CNews: В ФТС реализуется Программа развития информационно-коммуникационных технологий. Ее финальная то

ФТС строит главный таможенный ЦОД за 850 миллионов Главный ЦОД ФТС Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) запустила ранее анонсированный ею проект по строительству

В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры ФТС против ДТПК Федеральная таможенная служба (ФТС) начала уголовное расследование деятельности «Дальневосточной торгово-промышленной компании» (ДТПК) по подозрению в неуплате таможенных сборов. ФТС полагает, что ДТПК не уплатила око

Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису Нарушение ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) России незаконно собирает электронные подписи

Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro Postgres Pro для ФТС Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) намеревается перейти на СУБД Postgres Pro, разработанную

Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США есто Cisco — «Элтекс» и «Фактор-ТС» Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) намерена в течение двух лет завершить процесс импортозамещения в отношении своего телеко

Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России ость была предложена мне – на тот момент я возглавлял ЦИТТУ. Что касается стратегии, то с 2017 года ФТС России реализует задачи, определенные Комплексной программой развития таможенных органов

Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов Сбербанк и Федеральная таможенная служба (ФТС России) реализовали возможность оплаты таможенных штрафов

Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle «Золотая» поддержка Oracle Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба закупила техническую поддержку программных продуктов Oracle за

«Техносерв» дважды победил ФТС в споре на 45 миллионов Двойной проигрыш ФТС в суде Федеральной таможенной службе (ФТС) дважды не удалось убедить судей в том, что компания «Техносерв» задолжала ей в виде штрафа и пени порядка 44,6 млн руб. Поданный интегратор

«Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы «Почта России» и ФТС применили ИТ для контроля таможенных отправлений «Почта России» и Федеральная таможенная служба (ФТС) договорились о запуске технологии удаленного контроля вхо

Российская таможня сменила главного по ИТ Новое назначение Начальником Главного управления ИТ Федеральной таможенной службы (ФТС) стал Георгий Песчанских. Соответствующая информация появилась на сайте ФТС. До эт