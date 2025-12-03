Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

РЖД Москва Казанский вокзал


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 «ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале Казанского вокзала 1
06.06.2025 Москвичи стали чаще путешествовать на поездах и электричках 1
31.03.2022 Tele2: трафик на московских вокзалах вырос на 6% за неделю после сокращения авиарейсов 1
07.02.2022 «Яндекс.карты» улучшили навигацию в пробках 1
28.07.2017 Tele2 представила рейтинг интернет-трафика и звонков на московских ж/д вокзалах и аэропортах 2
01.10.2015 ФТС и «Почта России» начали первый эксперимент по электронному взаимодействию 1
20.05.2014 Россия и Швейцария совместно выпускают две новые марки 2
28.04.2014 Анонс продукции на май 2014 г. 2
19.09.2013 Михаил Евраев - Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны 1
03.09.2013 «Почта России» ввела в эксплуатацию новое ММПО при Казанском вокзале 1
19.08.2013 Михаил Евраев: Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны 1
14.08.2013 «Почта России» и ФТС готовятся к пиковому сезону 1
18.04.2013 «Шереметьево» прекратило принимать посылки из интернет-магазинов 1
15.04.2013 «Почта России»: ситуация с массовыми задержками международной корреспонденции будет разрешена в ближайшие 10-15 дней 1
11.04.2013 «Почта России» и таможня наметили план действий по ускорению прохождения международных отправлений 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
13.04.2007 В Татарстане билеты можно будет заказать через почтовые отделения 1
09.08.2000 На Казанском вокзале найдена сумка c тротилом 1
09.08.2000 На Казанском вокзале найдена сумка c тротилом 1
23.08.1999 На территории Казанского вокзала были изъяты видеокассеты порнографического содержания 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

РЖД Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
X Corp - Twitter 2907 2
Alibaba Group 450 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Галактика - Корпорация 1505 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
МегаФон 9892 1
Почта России ПАО 2245 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 4
Аэропорт Москва 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 2
РЖД Москва - Ярославский вокзал 8 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 2
РЖД Москва - Курский вокзал 15 2
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Руссо-Балт - Русско-Балтийский вагонный завод 2 1
Lockheed Martin - Sikorsky Aircraft - Sikorsky Aero Engineering Corporation - Сикорский эйр инжиниринг корпорейшн 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
eBay Inc 1631 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Visa International 1972 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 7
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1983 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 3
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 110 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Пропускная способность - Bandwidth 1831 2
Часы - Watch 994 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 401 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Бронирование - Booking 808 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2257 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 186 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
MasterCard Maestro 158 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
Visa Electron 63 1
Евраев Михаил 264 2
Прусов Сергей 1 1
Сперанский Сергей 2 1
Сикорский Игорь 6 1
Зельдович Яков 8 1
Лисневский Руслан 1 1
Фитисова Нина 3 1
Киричек Алексей 66 1
Терещенко Денис 92 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Скатин Алексей 33 1
Жижикин Игорь 32 1
Тимофеев Алексей 7 1
Панышев Дмитрий 12 1
Легезо Денис 40 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Кузнецова Ольга 14 1
Гаязов Рустем 1 1
Числов Михаил 4 1
Давыдов Руслан 8 1
Макаров Николай 30 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 17
Россия - РФ - Российская федерация 156831 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 6
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 2
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 28 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЦФО - Курская область 697 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 5
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 2
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 51 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 611 1
Физика - Physics - область естествознания 2835 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Ленинская премия 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще